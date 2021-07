Luego de ocho meses de rechazos y postergaciones, los miembros de la Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC) accedieron a debatir la propuesta de suspensi贸n de patentes vinculadas a la Covid-19, que fue presentada en octubre, por India y Sud谩frica, que involucra a todas las tecnolog铆as m茅dicas vinculadas a la pandemia como vacunas, tratamientos y dispositivos diagn贸sticos, y para distintos tipos de propiedad intelectual: patentes, dise帽os industriales, copyright, informaci贸n no divulgada, entre otros, mientras dure la pandemia.

Desde que fue presentada, la propuesta de India y Sud谩frica fue ganando adhesiones en todo el mundo. Hoy cuenta con m谩s de 60 patrocinadores, a los que se suma el apoyo de m谩s de un centenar de pa铆ses y alrededor de 300 organizaciones de la sociedad civil junto a m谩s de cien personas que ganaron el premio N贸bel, el Papa Francisco, organizaciones intergubernamentales y hasta la misma Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), entre otrxs.

Pero las naciones m谩s desarrolladas, que son sede de las principales compa帽铆as farmac茅uticas, rechazaron la iniciativa desde el principio y llevaron adelante estrategias para dilatar la toma de decisiones, a costa de miles de vidas que se perdieron en estos meses: en octubre del a帽o pasado, la Covid-19 ya era responsable de un mill贸n de fallecimientos de todo el mundo. Hoy esa cifra supera los 3,8 millones y sigue en aumento.

Tras la asunci贸n de Joe Biden al gobierno de los Estados Unidos y de denodados esfuerzos de la sociedad civil de ese pa铆s que lograron discusiones fruct铆feras dentro del partido dem贸crata, la representante para el Comercio de Estados Unidos anunci贸 que ese pa铆s estaba a dispuesto a reconsiderar su postura y negociar su posici贸n, lo que gener贸 optimismo ante la posibilidad de que se tomaran medidas m谩s igualitarias a nivel global. El comunicado emitido se refiri贸 a la disposici贸n a avanzar en negociaciones sobre textos, aunque s贸lo se refiere a patentes y vacunas, dejando afuera la posibilidad de la inclusi贸n de otros derechos de propiedad intelectual relacionados con medicamentos, dispositivos diagn贸sticos y otras tecnolog铆as, como respiradores, que puedan ser necesarias durante la pandemia, tal como plantea la propuesta original de India y Sud谩frica.

Eso gener贸 un efecto 鈥渄esestabilizador鈥 en otras potencias, como la Uni贸n Europea que, a menos de una semana de la 煤ltima reuni贸n del Consejo General de los ADPIC en la OMC, dio a conocer su posicionamiento frente a esta cuesti贸n, que no incluye cambios significativos al 鈥渟tatus quo鈥: promueve la mejora en el acceso y la distribuci贸n de vacunas, en base a la eventual voluntad de las empresas y, en caso de que eso no sea suficiente, los pa铆ses pueden apelar a la emisi贸n de 鈥渓icencias obligatorias鈥.

Las licencias obligatorias son una de las denominadas salvaguardas de salud de los ADPIC; se trata de autorizaciones que puede emitir una autoridad p煤blica para permitir la importaci贸n, la fabricaci贸n y comercializaci贸n por terceros de los productos patentados. 鈥淓stas licencias no impiden que las empresas farmac茅uticas contin煤en explotando sus patentes, mientras estas est茅n vigentes鈥, explic贸 Lorena Di Giano, Directora Ejecutiva de Fundaci贸n GEP, y advirti贸 que, adem谩s, quienes sean autorizados a fabricar y comercializar durante la vigencia de una licencia obligatoria deben pagar regal铆as al titular de la patente.

En particular, el comunicado presentado por la Uni贸n Europea que fue considerado durante la 煤ltima reuni贸n del Consejo General de los ADPIC, el 8 y 9 de junio, sostiene 鈥揺ntre otras cuestiones- que el rol de la propiedad intelectual 鈥渃ontin煤a siendo esencial鈥 y detalla la necesidad de trabajar en tres cuestiones: 鈥渇acilitar los negocios y disciplinar las restricciones en las exportaciones; expandir la producci贸n, incluso a trav茅s de compromisos con productores y desarrolladores de vacunas, y facilitar el uso de flexibilidades del ADPIC relacionadas con licencias obligatorias鈥.

El gran problema es que las licencias obligatorias deben ser emitidas caso por caso y pa铆s por pa铆s, lo que no solo demanda un tiempo precioso, que en este momento se traduce en vidas, sino que tambi茅n ha sido resistida por los mismos pa铆ses que ahora sugieren hacer uso de ellas. De hecho, aunque ya en el a帽o 2001, en la Declaraci贸n de la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar), se propon铆a el uso de estas salvaguardas de salud ante las inequidades que ya estaban generando los ADPIC en cuestiones de salud p煤blica, en la pr谩ctica no ha resultado sencillo emitirlas. Incluso durante esta pandemia, por ejemplo, Rusia debi贸 enfrentar acciones judiciales en su contra por haber emitido una licencia obligatoria sobre el remdesivir, la 煤nica droga aprobada de emergencia para tratar la Covid-19.

鈥淓EUU y el resto de los pa铆ses ricos se demoraron m谩s de siete meses para hacer una manifestaci贸n marketinera respeto a la liberaci贸n de patentes para, finalmente y como siempre, servirle a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y a los fondos de inversi贸n que las poseen: dejan de lado la salud y hacen que la vida de m谩s de 5.000 millones de personas, que a煤n no han recibido ninguna dosis de las vacunas, quede en manos del mercado鈥, enfatiz贸 Jos茅 Mar铆a Di Bello, Presidente de Fundaci贸n GEP y detall贸 que, seg煤n la Asociaci贸n Internacional de Medicamentos Gen茅ricos, existen m谩s de 40 plantas ubicadas en 13 pa铆ses en el mundo que podr铆an fabricar vacunas para la COVID-19 si no existieran barreras de propiedad intelectual.

鈥淧or eso, solo una medida global de liberaci贸n de las patentes podr铆a hacer la diferencia. Mantener el status quo s贸lo acrecentar谩 la desigualdad en el acceso a las vacunas y nos expondr谩 a la humanidad a mutaciones de cepas, poniendo a todxs en riesgo, vacunadxs o no鈥, destac贸.

Somos parte de la campa帽a global de @affordabledrugs : luchamos juntxs por el fin de las patentes sobre las tecnolog铆as m茅dicas y para que la salud no sea una mercanc铆a. #FightToSurvive #MedicineEqualityNow #AbolishTRIPS pic.twitter.com/IKePLri2jA

鈥淭odas las propuestas que surgieron como respuesta al comunicado presentado por India y Sud谩frica est谩n basadas en principios similares: buscan proteger el actual sistema de propiedad intelectual global a pesar de que la experiencia ha demostrado que, al menos en aspectos vinculados a la salud, no ha potenciado la transferencia de tecnolog铆a como se propon铆a鈥, agreg贸 Di Giano y explic贸 que, por el contrario, este sistema ha generado la conformaci贸n de grandes monopolios farmac茅uticos -en detrimento de ese sector de la industria en pa铆ses de menores ingresos-, la falta de inversiones en medicamentos que atienden patolog铆as que no son rentables y un aumento de las inequidades en el acceso a la salud, por gran parte de la poblaci贸n mundial.

Por otro lado, advirti贸 que es 鈥渟ignificativo鈥 que las potencias s贸lo consideren a las vacunas contra la Covid-19 pero dejen por fuera todo tipo de medicamentos e insumos necesarios para salvar vidas en el Sur Global, principalmente en los pa铆ses con menos ingresos. 鈥淓so demuestra que el inter茅s de colaborar con el resto del mundo est谩 relacionado con su propio inter茅s de ser eventualmente afectados por nuevas variantes y no con la necesidad apremiante de salvar vidas en otros pa铆ses鈥, coment贸 Di Giano y record贸 que la idea central de la waiver propuesta por India y Sud谩frica es proporcionar seguridad jur铆dica para los pa铆ses y empresas que decidan producir vacunas, medicamentos y otras tecnolog铆as para la COVID-19, y de esa manera aumentar la escala de producci贸n que el mundo necesita para poder llegar a toda la poblaci贸n mundial.

La vida de muchos en unas pocas manos

Ni bien concluy贸 la reuni贸n del Consejo General de los ADPIC en la OMC hubo otro encuentro que puede impactar en la distribuci贸n de vacunas para la Covid-19 a nivel global: la cumbre del G7, integrada por Alemania, Canad谩, Estados Unidos, Francia, Italia, Jap贸n y Reino Unido, que se desarroll贸 del 11 al 13 de junio, en Inglaterra, y cont贸 con la participaci贸n de Corea del Sur, India, Sud谩frica y la Uni贸n Europea, como pa铆ses invitados.

All铆, los pa铆ses del G7 se comprometieron a donar 1.000 millones de vacunas al fondo COVAX, impulsado por la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) como parte del Fondo de Acceso a la Tecnolog铆a para la COVID-19 (C-TAP, por su sigla en ingl茅s, creado para reunir en un 煤nico lugar y de manera voluntaria datos, conocimientos y propiedad intelectual que permitan acelerar desarrollos para atender a la pandemia), junto con Alianza de Vacunas (GAVI) y la Coalici贸n de Innovaci贸n y Preparaci贸n contra Epidemias (CEPI).

En un comunicado previo al encuentro, el G7 ya hab铆a considerado al fondo COVAX como 鈥渆l mecanismo clave para el intercambio mundial de vacunas鈥. Con el financiamiento prometido, los pa铆ses miembros que lo integran pretenden complementar las contrataciones directas por ese mecanismo, para permitir un despliegue r谩pido y equitativo de las inoculaciones. Por el momento, a un a帽o de su lanzamiento, el mecanismo COVAX no ha logrado distribuir las inoculaciones a la velocidad propuesta. Un art铆culo recientemente publicado por la revista The Lancet da cuenta de ese fracaso, y detalla que el mismo Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha indicado que si bien a trav茅s de este mecanismos se han distribuido 72 millones de dosis en 125 pa铆ses: 鈥渆so es mucho menos que los 172 millones que deber铆a haber entregado hasta ahora鈥, y que de las 2,1 billones de dosis administradas en todo el mundo, el fondo COVAX solo ha sido responsable de menos del 4%.

Seg煤n la Alianza Vacuna para el Pueblo, una coalici贸n de organizaciones entre las que figuran Amnist铆a Internacional, Health Justice Initiative, Oxfam, la campa帽a Stop AIDS y ONUSIDA, las decisiones tomadas por el G7 ponen en peligro millones de vidas ya que, 鈥渟i contin煤an las tendencias actuales, los pa铆ses m谩s pobres del mundo no podr谩n vacunar a su poblaci贸n hasta el a帽o 2028鈥.

Mientras tanto, se estima que la mayor铆a de los habitantes de los pa铆ses del G7 estar谩n vacunados antes de enero de 2022. Al finalizar mayo de 2021, el 42% de la poblaci贸n de los pa铆ses del G7 hab铆a recibido al menos una dosis de la vacuna, frente a menos del 1% en los pa铆ses de bajos ingresos, y el 28% de las vacunas contra la COVID-19 entregadas fueron hacia esos mismos pa铆ses, que representan s贸lo el 10% de las personas del mundo. 鈥淩eino Unido hab铆a administrado casi el doble de inyecciones que todo el continente africano, a pesar de que su poblaci贸n es veinte veces m谩s peque帽a鈥, detalla el informe de la Alianza Vacuna para el Pueblo.

Por todo esto, la Fundaci贸n GEP de Argentina ha apoyado la iniciativa de India y Sud谩frica desde el primer momento y se ha comunicado con referentes pol铆ticos y parlamentarios locales para promover que se #LiberenLasPatentes de todas las tecnolog铆as m茅dicas vinculadas a las Covid-19, mientras dure la pandemia.

鈥淓l sistema de patentes genera monopolios. Desde que se estableci贸 el acuerdo de los ADPIC, el acceso a la salud global se ha visto afectado: todos los a帽os, mueren millones de personas en el mundo por no poder acceder a medicamentos, porque tienen precios exorbitantes. A 40 a帽os de iniciada la pandemia del VIH, todav铆a 12 millones de personas siguen sin acceder a sus tratamientos. Por eso, no nos cansamos de repetir que los medicamentos no son mercanc铆as y deben ser tratados como bienes p煤blicos鈥, concluy贸 Di Bello.