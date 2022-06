–

鈥淯n bolso lleno de carteras鈥 es un documental que narra el origen y desarrollo del PROYECTO DIOGENES, creado por Celia Arg眉ello Rena, bailarina, core贸grafa y dramaturga reconocida por trabajos como 鈥淰illa Arg眉ello鈥, 鈥淒e c贸mo estar con otros鈥, 鈥淐ucha鈥 con la colaboraci贸n y la asistencia de Juan Pablo G贸mez (director y dramaturgo de 鈥淧rueba y Error鈥, 鈥淯n domingo en familia鈥, entre otras) y Sof铆a Etcheverry. El proyecto es un invento de bordes poco claros (definen sus protagonistas) creado para afrontar art铆sticamente el trastorno de acumulaci贸n (conocido como s铆ndrome de Di贸genes) que sufre la madre de Arg眉ello. La pel铆cula, con direcci贸n de Leonardo Petralia, cuenta c贸mo hacer algo con lo imposible. Y, sobre todo, c贸mo se logra algo con lo imposible a partir del amor. Por Andr茅s Manrique para ANRed.

Capa sobre capa

Arg眉ello y G贸mez observan, se preguntan, investigan. Se mueven, leen, se juntan. Viajan y se cuidan. A lo largo de los a帽os crean tres inmensas instalaciones perform谩ticas. En 2015 estrenan 鈥淒i贸genes al sol鈥 en el Festival Internacional de Buenos Aires. Eligen una casa teatro (El Br铆o) y la llenan con toneladas de cart贸n, cientos de botellas vac铆as, ventiladores rotos, un cami贸n de impresoras en desuso, y otros objetos que el mercado considera in煤tiles, y que convergen en creaciones monstruosas. La acumulaci贸n es la bisagra que abre un universo saturado de sentidos. Un traje hecho de botellas que crujen en una danza tribal, remite tanto a la isla de pl谩stico que flota en el oc茅ano, como a la pesadilla de asfixia y vac铆o propia de nuetra era del envase. En 2016, presentan 鈥淒i贸genes en Casa Tomada鈥 en la casa del Bicentenario. El trabajo tiene mucho de 鈥淪till Life鈥, la obra del core贸grafo griego, Dimitris Papaianou. En esta oportunidad, construyen un par de ambientes destartalados, un poco torcidos, dentro de la sala. Arg眉ello baila y se hunde en los agujeros de las paredes como si la casa fuera a la vez gruyere, cobijo y trampera. En 2019 hacen en Munar 鈥淟a monta帽a es la Monta帽a鈥, en la que un peque帽o acto de magia juega con la ingravidez de los objetos, y donde un ojo-collage de 4 metros por uno y medio se compone de cientos de fotos del proyecto. Con las tres experiencias, pasan del peso acumulador de El Br铆o, a la ingravidez del Espacio Munar. De a poco, consiguen desalojar el espacio para otorgarle un prop贸sito nuevo a la inutilidad de las cosas.

驴Un g茅nero?

Un bolso lleno de carteras es un documental que se entrega gozoso al recorrido que va, desde encarar una monta帽a que no se sabe por d贸nde trepar, hasta el momento de bajarla cabeza abajo, pataleando con zapatos de colores. La aventura no consistir谩, como en Fitzcarraldo, en arrastrar con tracci贸n a sangre un barco de 30 toneladas monta帽a arriba, sino en hacer que la monta帽a baje.

Que una pel铆cula sea ficci贸n o documental, en s铆 mismo, no quiere decir gran cosa. Un documental es bueno cuando logra ir m谩s all谩 del g茅nero. Y la obra en verdad interesa cuando deja de importar dentro de qu茅 categor铆a calza o cu谩l es el lugar donde debi茅ramos pararnos para mirar lo que muestra. Que se arme el sue帽o l煤cido o el hechizo basta, pero este s贸lo es el comienzo para Un bolso鈥 que tiene mucho de aventura f铆sica. Y de esas vueltas a la casa de la infancia donde hay quienes logran regresar con c贸mplices, y est谩n quienes adem谩s tienen la dicha, como en este caso, de volver con amigues que a la vez son secuaces.

El viaje hacia la casa que podr铆a ser la psique de su madre, es bello porque hay sost茅n. Se mueve porque hay engranajes. 驴Es muy anal贸gica la met谩fora? Esta pregunta, entre muchas otras, formula el documental.

Im谩genes con prepotencia po茅tica

Un sol de pl谩stico se desliza por un aparejo desde lo alto de un tanque de agua; una gigantograf铆a en tela de uno de los ambientes de la casa de la madre de Arg眉ello se mueve con personas que la estiran, la curvan y la rellenan; un traje lleva el nombre de Bolsitas, otro se llama Botellas, un tercero, hecho con descartes de la industria textil (conos de bobinas de hilo y lana), tiene una lejana referencia al Chewbacca, el copiloto del Halc贸n Milenario de la Guerra de las Galaxias. Hay juegos y preguntas inc贸modas en un espacio cuya sordidez no alcanza a apagar la fuerza de un cuerpo que, como sea, aprendi贸 a salir del piso.

Las criaturas tuercen y restituyen el significado de materiales que el mercado despoj贸 de todo valor de cambio. Un bolso鈥 recupera el valor de uso de los objetos: su capacidad simb贸lica. En la casa de Di贸genes hay mil altares, instalaciones que duran lo que el tiempo d茅. La idea de despojo, de desperdicio, de material de descarte se disloca y, con amorosa devoci贸n, la hija reorganiza las cosas del mundo de la madre. Aunque no sepamos si el orden es m谩s rayano en la p茅rdida que en la restituci贸n, el gesto no obtura el sentido, lo potencia. Lo po茅tico se da a partir de la concreta transformaci贸n.

La hija pr贸diga

La pel铆cula cuenta, lateralmente, una historia muy antigua de una manera novedosa. Es una versi贸n de la leyenda del hijo pr贸digo que no se hab铆a contado. En este caso, Arg眉ello es la hija que vuelve despu茅s de cinco a帽os, lapso que dura el enojo con su madre, asediada por los altares humildes que erige en toda la casa con cosas que no puede o no quiere desechar. Pero en esta versi贸n, la hija no vuelve para gozar de las mieles, sino para asumir un rol cabalmente. El orden nuevo flota en el aire de Un bolso鈥 que vibra con un sonido de fondo parecido al que tiene 鈥淓l silencio es un cuerpo que cae鈥 (documental de Agustina Comedi). Y tal vez sea parecido por esa cuota algo esc茅ptica de que no se va a resolver nada, que no importa cu谩n irreversible sea lo que sucedi贸 mientras se pueda seguir haciendo algo.

Tambi茅n ronda algo de lo siniestro bien freudiano, como lo familiar que puede volverse peligroso, pero hasta eso va quedando de lado a fuerza de amor y de una ternura feroz en la cual Arg眉ello no deja de mostrar la herida y el dolor para enseguida resta帽arla con momentos de un humor delicado, como cuando Noem铆, su mam谩, le indica el lugar exacto donde tiene un metro.

Un 谩rbol cae cuando cae

驴Ser谩 que todo lo que echamos a la basura nos enceguece, como chicos que se tapan la cara cuando quieren esconderse, tan convencidos de que algo deja de existir porque lo dejamos de ver?

El sonido de la pel铆cula nos lleva a un estado en el que todo puede pasar, sin salir del formato documental, extremando algunas apuestas de c谩mara en mano, que esp铆a desde otro ambiente o con tomas a un nivel confesional, rasantes. Ser谩 que la altura de las pilas de objetos que crecen por acumulaci贸n en la casa de Noem铆 se hubiera instaurado como el horizonte natural de la pel铆cula, pero todo con aires de juego, muy a la Kris Niklison de Diletante (otro documental de una hija que cuenta la historia de su madre); parecidos ambos m谩s por el amor que una hija siente por su madre que por el tipo de narradora, muy diferente en los dos trabajos.

驴Qu茅 danza pone en juego un v铆nculo?

El tratamiento de la imagen, en contraste con algunas frases que sacuden el polvo de los santuarios de un sistema que ya no tiene donde esconder lo que se descarta; el humor corrido en el fragmento del profesional al que consultan para tratar psicol贸gicamente la situaci贸n; la gracia en el testimonio de Arg眉ello contando que, de adolescente, le tir贸 sin querer el documento nacional de identidad a la madre tratando de hacer alg煤n tipo de orden en la casa. La narrativa enfocada en la relaci贸n que la hija tantea con cuidado para acercarse a esa especie de trinchera que cav贸 su madre a lo largo de los a帽os. Y todo sin pretensiones y sin que la pel铆cula, ni mucho menos el v铆nculo, quede subordinada a la clausura del s铆ntoma. Sino desplegando hacia adelante un sistema de signos que dan consuelo en el chiste, en el llanto, en la fuerza de un grupo de amigos que apuntalan para que no se desmorone una situaci贸n delicada.

Un bolso鈥 cuenta el cambio de posici贸n frente a un v铆nculo. La hija vuelve a casa de su madre con experiencias que la han nutrido y con recursos propios que, en el caso de Celia Arg眉ello, tienen que ver con la danza (organizaci贸n de un cuerpo consigo mismo y con un pulso externo) y con la coreograf铆a (pendiente de las relaciones entre cuerpos y espacios: ubicaci贸n, desplazamientos, relaciones, choques, cruces, bloqueos) y que apelan a otra de las preguntas que el documental deja flotando: 驴qu茅 danza es posible cuando no hay espacio?

Dentro de la cosa

Todo buen documental tambi茅n trabaja con una acumulaci贸n de capas, y nunca abandona la forma provisional del ensayo. Un ensayo para sus realizadores y un ensayo en el sentido de combinar series de elementos que, como en toda prueba, entra帽an riesgos.

Para refugiarnos en las infinitas im谩genes del cat谩logo de la belleza tenemos Discovery, National Geographic, pero a Un bolso鈥 eso no le interesa. Consigue rozar algo que Werner Herzog, uno de los documentalistas m谩s importantes de la historia, define como verdad ext谩tica, un concepto que remite a la posibilidad de acceder a una capa m谩s profunda de verdad a partir de la incorporaci贸n de recursos e invenciones que se a帽aden para profundizar el testimonio.

La pel铆cula vuelve emblem谩ticos objetos que, en principio, carecen de todo valor: botellas de pl谩stico, latas, estampitas, chapitas con marcas, hebillas y envases vac铆os. Se pone de relieve la correspondencia entre cosa y ser humano; y al plantear la indiferenciaci贸n entre ser y ente, la cosa deja de estar subordinada. Estas ideas, propias de la ontolog铆a plana de Graham Harman, sugieren una nivelaci贸n entre el sujeto y el objeto. Sostienen que la relaci贸n humano-mundo es algo m谩s en el mundo, una relaci贸n inter objeto. Y eso nos empuja del centro, aunque sea unos segundos.

Guardar carteras dentro de un bolso puede que sea el comienzo de un orden, una imagen del infinito, una manera de conservar todos los viajes y todo aquello que los bolsos hayan acarreado. Y tambi茅n refiere, tal como dice el subt铆tulo, a la compulsi贸n que todos tenemos de acumular algo, compulsi贸n suced谩nea del sistema econ贸mico vigente, cuya base es la acumulaci贸n y la concentraci贸n.

M谩s all谩 de toda hip贸tesis, Un bolso lleno de carteras cuenta sin romanticismo c贸mo una hija se las ingenia para encarar, material y efectivamente, la monta帽a infinita que es su madre. 驴Lo hace para curarla? Y cu谩l ser铆a la cura de algo as铆, se pregunta tocando algunos hilos que conmueven. Y conmueve porque el documental es, de alguna manera, la provisoria respuesta que encontr贸 Arg眉ello para acercarse a su madre, y hacer algo con ese v铆nculo con el que nadie puede.

