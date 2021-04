–

De parte de Ateneo Libertario Al Margen April 16, 2021 6 puntos de vista

El nuevo n煤mero de la revista AL MARGEN acaba de salir: 隆suscr铆bite o c贸mprala en alguno de estos puntos de venta!

Val猫ncia

EL CARME – Papeler铆a Sanz 鈥 Pl. Vicente Iborra, 3 / Ateneo Libertario Al Margen 鈥 Palma, 3

VELLUTERS – Radio Klara 鈥 C/ Hospital, 2, 7潞

RUSSAFA – La Tavernaire – Chafl谩n C/ Denia-Sevilla

LA LLUM-MISLATA – CGT – Avda. del Cid, 154

BENIMACLET – La Repartidora 鈥 C/ Torreta de Miramar, 1 baix 3

POBLATS MARITIMS – Radio Malva – C/ Barraca, 57 baix. Cabanyal

EL PLA DEL REAL – Librer铆a Primado – Primado Reig, 102

Comarques del Pa铆s Valenci谩

HORTA SUD – Librer铆a Entrel铆neas – Frente al Instituto de Sedav铆

L麓ALCOI脌 – Ca麓ls Frares- C/ Forn del Vidre, 7 鈥 Alcoi

LA SAFOR – CGT – Pintor Sorolla, 39 baix 鈥 Gandia

L麓ALACANT脥 – Ateneo Libertario El Altozano 鈥 Avda. de Alcoi, 155 – Alacant

Otras ciudades

BILBAO

Zor Ekologico Batzordea – C/ Pilota Kalea, 5

VITORIA-GASTEIZ

Zapateneo – C/ Zapater铆a Kalea, 95

BARCELONA

Virus Editorial – C/ Aurora, 23

La Rosa de Foc- C/ Joaqu铆n Costa, 34

El Lokal – C/ La Cera, 1

MADRID

Traficantes de Sue帽os – C/ Duque de Alba, 13

La Malatesta – C/ Jes煤s y Mar铆a, 24

MALLORCA

Estel Negre – C/ Palau Reial, 9-2n – Ciutat de Mallorca

