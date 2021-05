Hasta ayer se contabilizaban 47 asesinados por distintas fuerzas estatales tras represi贸n contra manifestantes

Organizaciones de defensa de los DDHH denunciaron que al menos 548 personas desaparecieron en Colombia durante la ola de protestas contra el narcogobierno, que insiste hip贸critamente en la necesidad de 鈥渓evantar bloqueos y garantizar suministro de alimentos y vacunas鈥, en una jornada en la que se renovaron las manifestaciones callejeras unificadas ahora en el 煤nico reclamo de cesar la represi贸n y desmilitarizar las calles.

Aunque el pliego de demandas del Comit茅 Nacional del Paro incluye no menos de 10 puntos, la ola de represi贸n y ataques a las marchas por parte de las fuerzas de seguridad 鈥搎ue adem谩s dejaron al menos 47 muertos- corri贸 cualquier otro eje y todo qued贸 concentrado en el reclamo para que se respete el derecho a la protesta, defendido adem谩s por organismos internacionales.

La Unidad de B煤squeda de Personas Desaparecidas (UPBD) dependiente de la Defensor铆a del Pueblo de Colombia, que relev贸 la informaci贸n de unas 26 organizaciones de DDHH, dio a conocer ese n煤mero de m谩s de 548 personas desaparecidas, aunque la actitud de las fuerzas policiales y militares justamente dificulta el relevamiento porque los ciudadanos se reh煤san a 鈥渁visar鈥 de su paradero.

En las redes sociales circulan centenares de videos que muestran c贸mo la polic铆a y especialmente el Esmad (Escuadr贸n Antidisturbios) ataca a los manifestantes en Cali, Medell铆n, Pasto, Barranquilla, Bogot谩 y otras, con r谩fagas de aturdidoras, gases lacrim贸genos y munici贸n real.

Activistas denunciaron adem谩s que las cuentas de Twitter e Instagram de medios independientes est谩n siendo bloqueadas para evitar la viralizaci贸n de esas im谩genes.La campa帽a Defender la Libertad, de la que forman parte varias organizaciones de la sociedad civil, recibi贸 569 denuncias por agresiones y violencia a manos de los agentes.

En Colombia, los delitos que son cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en el desarrollo de sus funciones son juzgados, en principio, ante la Justicia Penal Militar, aunque casi nunca lo son (excepto si el agredido es un VIP). Esto no impide, no obstante, que la Fiscal铆a adelante sus indagaciones y pueda pedir la competencia de los procesos o que se acuda a los tribunales para decidir qui茅n asume los casos. La jurisdicci贸n militar no incluye, no obstante, los delitos de tortura, genocidio, desaparici贸n forzada, lesa humanidad o aquellos que atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

Ante el n煤mero de violaciones denunciadas por los medios, las cuestiones 鈥渢茅cnicas鈥 sobre el uso salvaje de la fuerza quedaron en el centro del debate e incluso se discuti贸 en los diarios de mayor circulaci贸n, todos de derecha, el concepto de 鈥渄esaparici贸n forzada鈥. El diario El Espectador public贸 en su sitio digital un extenso y contundente informe con testimonios de j贸venes que estuvieron detenidos extraoficialmente algunas horas y que relataron los golpes y torturas que recibieron, mientras sus familiares los buscaban y denunciaban sus desapariciones en las redes sociales.

En las protestas, adem谩s de bloqueos de calles y rutas, ind铆genas misak voltearon la estatua de Gonzalo Jim茅nez de Quesada, el conquistador espa帽ol fundador de Bogot谩, que estaba en una plazoleta a pocas cuadras del Palacio de Nari帽o, la sede presidencial. Otro grupo de la comunidad hab铆a hecho lo mismo la semana pasada con la figura del tambi茅n conquistador Sebasti谩n de Belalc谩zar en Cali.

Hasta ayer se contabilizaban 47 asesinados tras represi贸n contra manifestantes

El Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz) y la Organizaci贸n No Gubernamental (ONG) Temblores informaron este s谩bado que tras 11 d铆as de masivas movilizaciones, Colombia registra 47 v铆ctimas mortales producto de la represi贸n perpetrada por agentes del Escuadr贸n M贸vil Antidisturbios (ESMAD) y del Ej茅rcito Nacional.

De acuerdo a las organizaciones sociales de los 47 asesinados, 39 son a causa de la violencia policial, “la ONG Temblores se帽ala que en Colombia se han presentado 963 detenciones arbitrarias y 12 casos de violencia sexual”, agrega el informe.

Pese a que el pasado mi茅rcoles el pa铆s contaba con 14 personas con lesiones oculares, tres d铆as despu茅s la cifra ascendi贸 contabilizando un total de 28 ciudadanos reportados con heridas en los ojos.

“Entre el 28 de abril al 8 de mayo se han presentado 278 agresiones por la Polic铆a, as铆 como 1.876 hechos catalogados como violentos con base a registros audiovisuales”, explica el documento de ambas organizaciones.

Respecto a las ciudades, Cali (Valle del Cauca) cuenta con 35 asesinados, seguido de Bogot谩 (capital), Soacha, Pereira y Madrid (cundinamarca) con dos v铆ctimas cada uno.

Pese a las amenazas del general del Ej茅rcito de mantener el despliegue de sus hombres y a la represi贸n del ESMAD, los colombianos volvieron a las calles a manifestarse contra las pol铆ticas emprendidas por el presidente Iv谩n Duque.

El pasado viernes los protestantes en Cali denunciaron que agentes de Polic铆a vestidos de civil atacaron con armas de fuego a las movilizaciones.