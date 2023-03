–

March 27, 2023

Transcribimos aqu铆 unas letras del compa帽ero David Rojas, que en el momento de escribir estas cartas se encontraba en la prisi贸n de Castell贸n II, en Alboc脿sser. En ellas, comenta que termin贸 -y empez贸- el a帽o en aislamiento, tambi茅n explica c贸mo han reducido los lotes de productos higi茅nicos que entregaban mensualmente, y que de nuevo han solicitado su traslado a otro centro por 鈥渘o poder integrarse a la vida normal鈥.

Despu茅s de Castell贸n II, lo han tenido unos meses en Villena (de donde tenemos pendiente una publicaci贸n). Y hace unos d铆as acaba de llegar a la prisi贸n de Due帽as, en Palencia. Ya medio en broma, nos dice que es nuestro corresponsal de estos centros de exterminio, ya que en menos de un a帽o ha pasado por 4 c谩rceles distintas. Debajo de esta carta ponemos su direcci贸n actual, por si alguien quiere escribirle. Que los muros y la distancia no rompan el apoyo y la solidaridad!

07.01.2023

El s谩bado 31 de diciembre lo pas茅 en aislamiento, en art铆culo 72, ya que acab茅 teniendo una pelea y pas茅 la noche vieja en aislamiento provisional, donde te quitan todo, y no ten铆a ni tabaco para fumar. Por lo que pas茅 un fin de a帽o de perros y un a帽o nuevo de la misma manera. Cuando tuve la pelea se qued贸 mi mochila en la sala del m贸dulo y algun hijo de puta me rob贸 mi bloc de hojas donde ten铆a una carta que te estaba escribiendo.

Estas fechas, entre unas cosas y otras, est谩n siendo una puta mierda. Primero por mi familia, y segundo por todas las movidas que he tenido desde que llegu茅 a esta mierda de prisi贸n.

Flipante X, te estoy escribiendo cont谩ndote todo esto y me han llamado por el interfono para decirme que bajase. Me han dado una notificaci贸n 鈥淥rden de direcci贸n鈥, con fecha del 02.01.2023, donde me dicen que 鈥渢ras diversos altercados y cambios de m贸dulo del interno, al no poder integrarse en la vida normal del centro, se va a tramitar el cambio a otro centro penitenciario鈥. O sea, esto fue decidido en domingo, y adem谩s d铆a de a帽o nuevo. Estos cabrones est谩n locos por quitarme del medio. Cuando hay mogoll贸n de presxs que llevan aqu铆 2 o 3 a帽os intentando conseguir un traslado, y a mi ya me echan despu茅s de 7 meses de haber llegado.

08.01.2023

Hoy me ha llamado mi hermana y le he contado un poco de todo esto, y se ha mosqueado conmigo y me ha echado una bronca que no veas, diciendo que si nunca voy a cambiar, y que no miro por ninguno de los m铆os, y que esto no puede seguir as铆. Y sinceramente, creo que en parte tiene raz贸n.

Unas navidades m谩s recib铆 la postal que me mandaste, de tu parte y de lxs dem谩s compas. Os lo agradezco de coraz贸n.

18.01.2023

Hoy no he salido ni al patio ni a pasear, del puto fr铆o que hace aqu铆. Es el dia mas fr铆o de este invierno, y mucho fr铆o tiene que hacer para que yo no salga ni un ratito a que me toque el aire en el patio. Encima con un aire de cojones. Te estoy escribiendo desde la cama, hasta con el gorro puesto.

Desde que entr茅 en prisi贸n por primera vez en el a帽o 1996, en la c谩rcel todos los meses nos daban un lote con 4 rollos de papel higi茅nico, 4 preservativos, un tubo de pasta de dientes, otro de crema de afeitar, un bote de gel de ducha, 1 cepillo de dientes, una esponja, un vaso de pl谩stico y alguna cuchilla de afeitar. Pues este pasado mes de diciembre, excepto del papel higi茅nico, todo lo dem谩s nos lo dan para dos meses. Es decir, misma cantidad que tenemos que hacer durar el doble de tiempo. 驴A donde y a qui茅n se ha ido todo el dinero que se ahorran en esto? Como el paquete de galletas que nos quitaron por la puta cara. Puede parecer una tonter铆a, pero estas cosas dificultan y aun hacen mas precaria la vida aqu铆 dentro. Y qu茅 pasa con la pe帽a que no tiene dinero para comprar lo que le falta en el economato?

Supongo que en breve me echar谩n de aqu铆. Ya te ir茅 contando. Millones de abrazos.