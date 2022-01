–

De parte de ANRed January 5, 2022

Eugenio Semino, Defensor de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, convers贸 el jueves pasado con Roberto Ruiz, en el Programa Los locos de Buenos Aires, en FM la Tribu para hacer un balance de c贸mo termin贸 el 2021 en materia de haberes previsionales y de atenci贸n integral a jubilados y jubiladas. Semino enfatiz贸 sobre la p茅rdida de 10 puntos que tuvo el haber jubilatorio en el 煤ltimo a帽o, la falacia que significa la Ley de movilidad y, subray贸 que en plena pandemia se movieron gerencias y se licenci贸 o se jubil贸 a empleados tradicionales del PAMI y se los reemplazo por j贸venes ligados a grupos pol铆ticos que 鈥渘o tienen al d铆a de hoy idea de lo que es el PAMI, de lo que es un paciente y menos lo que es un viejo鈥. Por Red Eco.

Roberto Ruiz- 驴C贸mo llega el salario de los jubilados al cierre del a帽o 2021?

Eugenio Semino 鈥 El valor del haber jubilatorio se ha ido desvalorizando y, por lo tanto, ha ido perdiendo poder adquisitivo.

Recordemos siempre que venimos respecto a la anterior administraci贸n de la p茅rdida de 20 puntos en el periodo 2018/2019, respecto a la inflaci贸n. Durante el periodo 2020 tuvimos la suspensi贸n de la Ley de movilidad, que llev贸 a que los reajustes se hicieran por decretos de necesidad y urgencia, discrecionalmente, inclusive alterando la proporcionalidad en el mes de marzo del a帽o pasado. Digo la proporcionalidad porque se aplicaron 铆ndices decrecientes del 11,56 % que recibieron las m铆nimas de aquel momento de 14 mil pesos y los haberes un poco m谩s altos fueron degrad谩ndose esos 铆ndices hasta el 3.7 de los pocos haberes de alrededor de los 100 mil pesos de aquel momento. Esto ha llevado a que los jubilados, seg煤n la escala, perdieran entre 7 y 15 puntos respecto a la inflaci贸n y alrededor de 12 puntos promedio respecto a la ley de movilidad suspendida.

Esto ha generado una cantidad de recursos judiciales, de amparos que han hecho individualmente los jubilados y los pensionados y, desde la Defensor铆a del Pueblo un amparo colectivo.

En los amparos individuales, las c谩maras del interior del pa铆s y las c谩maras federales todas han fallado a favor de los jubilados y han sido apelados por ANSES. Ahora est谩n en la corte y se juntaron con el destino com煤n del amparo colectivo de la Defensor铆a que, hace casi dos a帽os, est谩 so帽ando el sue帽o de los justos.

En el 2021 hemos tenido la Ley de Movilidad que se sancion贸 en el 2020. Que supuestamente era una Ley que quienes la defendieron, Carlos Heller y la diputada Vallejos que luego se arrepinti贸 de la vehemencia con que hab铆a defendido esa ley, no hubo tal recomposici贸n. Los jubilados perdieron promedio 10 puntos respecto a la inflaci贸n, m谩s all谩 de la falacia que emplean los funcionarios y el propio presidente para explicarlo.

RR 鈥 Claro, incluyen los bonos 驴no?

ES 鈥 No, ellos toman una foto y en realidad estamos hablando de una pel铆cula. La inflaci贸n uno la va pagando todos los d铆as en aumento de los precios de lo que consume. Y cuando se reajusta el haber, se reajusta sobre la inflaci贸n ya pasada. Por lo cual el jubilado y el asalariado en general la va prefinanciando.

Ahora, f铆jate r谩pidamente c贸mo act煤a estos en n煤meros. El primer semestre hemos visto que el reajuste fue de 8 puntos en marzo, 12 puntos en el mes de junio, es decir, fue de 20 puntos. En ese semestre la inflaci贸n fue de 25 puntos.

El siguiente reajuste fue en el mes de septiembre que, tambi茅n, fue de 12 puntos y pico, por lo cual los jubilados recuperan los 5 puntos que hab铆an perdido en el primer semestre. Pero 驴qu茅 pasa? por eso hablo de la foto. Es s贸lo la foto de lo que reciben ese mes, porque con ese mismo haber tienen seguir hasta el mes de diciembre. Por lo cual vuelven a estar, en este caso 10 puntos abajo pr谩cticamente.

En diciembre otros 12,4 de reajuste. Vuelve la foto del mes de diciembre a estar emparentado lo que es inflaci贸n con reajuste. Esto es lo que hace esa construcci贸n falaz del presidente y de sus colaboradores, que dicen que con los reajustes los jubilados le empataron a la inflaci贸n. Lo que no dicen es que el jubilado con este haber de diciembre tiene que llegar al mes de marzo. Salvo que haya cero de inflaci贸n en el trimestre, en cada uno de los meses, va a estar perdiendo nuevamente 10 puntos.

RR 鈥 El gobierno maneja el tema de los bonos, aunque esta 煤ltima vez solamente los bonos fueron hasta 37 mil pesos que ganen los jubilados y en realidad es lo que les falta llegar a 37 mil 驴no?

ES 鈥 Exactamente. Se habl贸 de un bono de 8000 pesos. En realidad, s贸lo los que reciben la m铆nima neta recibieron los 8000 pesos.

RR 鈥 Que no tienen otra pensi贸n, por ejemplo, ni nada.

ES 鈥 Efectivamente, porque el bono no fue por beneficio, sino por beneficiario. Vale decir el jubilado, la pensionada, la jubilada que est谩 percibiendo jubilaci贸n y pensi贸n, aunque ambos sean m铆nimos, es decir de 29 mil pesos, 28 mil de bolsillo, superan los 37 mil. Inclusive si hay un jubilado que est谩 percibiendo, por ejemplo 35 mil pesos lo que va a recibir son 2000, hasta esos 37 mil pesos. Recordemos que los bonos son por 煤nica vez en este mes de diciembre.

Por 煤nica vez y se extingue el efecto muy r谩pidamente, sobre todo en un periodo de inflaci贸n creciente como es el mes de diciembre.

RR 鈥 Ahora Eugenio, el tema salarial digamos ya viene de hace tiempo, pero este gobierno profundiz贸 la p茅rdida para los jubilados. El argumento que ellos dicen y aparte hay propaganda por todos lados: 鈥淓stamos dando remedios gratis鈥. Hay propaganda y carteles pegados por toda la ciudad. 驴A cu谩ntos jubilados compensa eso? m谩s all谩 que no se puede mezclar una cosa con la otra 驴no?

ES 鈥 No, pero es bueno tenerlo presente. Es decir, tratar de manejar la realidad porque inclusive, por primera definici贸n, la salud es mucho m谩s que un medicamento. Es decir, para preservar la salud no alcanza un medicamento. Desde el alimento hasta el h谩bitat son parte integrante de lo que es proporcionar salud, garantizar la salud, o evitar la enfermedad.

En t茅rminos de los medicamentos que es otra gran falacia. Recordemos que el PAMI tiene un programa hist贸rico que se fue manteniendo con todas las administraciones que proporciona medicamentos al 100 % de descuento a los jubilados que cobran menos de dos haberes m铆nimos o que el gasto que tienen de medicamentos superen en 5 puntos o el 5% de lo que perciben. Esto hizo que m谩s o menos el sector que recib铆a esos medicamentos era seg煤n el periodo entre 1.300.000 y 1.600.00 jubilados y pensionados, hasta diciembre del 2019.

Cuando en diciembre de 2019 en paralelo a la suspensi贸n de Ley de movilidad, porque esto fue el mismo d铆a, lo que se hizo de apuro, primero hacer una gran bamboya con que se iban a dar medicamentos gratis. Esto se resolvi贸 en un d铆a. Fue un acuerdo con la industria del medicamento. Y se incorporaron los famosos 170 principios activos, que no sabemos al d铆a de hoy cu谩ntos medicamentos implica esto, porque en un principio activo puede haber un medicamento, o 10. Y se ampli贸 ese programa, que estaba en un 1 mill贸n trescientos, un mill贸n cuatrocientos, a 2 millones de jubilados.

Recordemos que el padr贸n de PAMI son 5 millones y que en total son 7 millones en el pa铆s los jubilados y pensionados nacionales. Por lo cual se gast贸 m谩s en publicidad que en medicamentos. Pero en realidad ah铆 hubo otro tema que es el blanqueo de lo que la industria del medicamento hab铆a puesto en la campa帽a presidencial a las fuerzas pol铆ticas mayoritarias. Porque despu茅s durante el a帽o se pag贸 los medicamentos que, graciosamente supon铆a la publicidad que le hab铆an extra铆do a la industria del medicamento, se les pag贸 a precio de farmacia. Inclusive, recordemos que el congelamiento de precios del medicamento que se hizo el 5 de noviembre, retrotrayendo los precios al 1 de noviembre, momento en el cual se hab铆an modificado las listas de precios entre un 15 y 20 %. As铆 que el aumento ya estaba vigente y est谩 corriendo al d铆a de hoy.

En realidad, los beneficios para los 300, 400, 500 mil jubilados a lo sumo, que reciben algunos medicamentos de uso cotidiano y que son los que perciben hasta dos m铆nimas, pero no es medicamentos para todos y no es que se haya tan siquiera duplicado el programa que siempre existi贸.

RR 鈥 Y aparte se puede ver en los n煤meros. Porque en realidad ajustando los haberes se ahorraron cantidad de dinero que no tiene absolutamente nada que ver con lo que est谩n gastando con los medicamentos.

ES 鈥 No, y 驴sabes tambi茅n en qu茅 se ve? No se pagaron otras prestaciones. Por ejemplo, no hubo prestaciones sociales en PAMI. Hubo gran atraso hasta en los bolsones de comida

RR 鈥 Bueno, el PAMI es otro tema 驴no? Eugenio 驴Qu茅 est谩 pasando en el PAMI? Todo lo que me cuentan del PAMI, lo que veo, lo que conozco, realmente es de terror.

ES 鈥 S铆, el PAMI fue siempre fue una caja del gobierno de turno. Esto no quer铆a decir que no hiciera prestaciones con dificultades. Con una crisis cr贸nica que se ha profundizado monumentalmente a partir de, primero, un escenario que fue el de pandemia, que era el momento donde m谩s respuestas ten铆an que dar las obras sociales, cosa que no ocurri贸.

En la primera etapa de la pandemia, donde hab铆a que atender las comorbilidades, hacer rehabilitaci贸n, no se hizo absolutamente nada. Se les pag贸 mal y poco a los prestadores. Por eso te dec铆a que la partida de medicamentos hab铆a absorbido pagos que se ten铆an que hacer a lugares de internaci贸n para cr贸nicos, a prestaciones de segundo nivel para agudos. Con lo cual se fue resintiendo todo el esquema.

Y ocurri贸 lo m谩s grave, que es lo que voy a mencionar ahora. Se lo vaci贸 al PAMI del recurso humano. Se movieron todas las gerencias, a nivel pa铆s estoy hablando, las jefaturas de agencias y dem谩s. Se licenci贸, se jubil贸 o directamente se movi贸 de sus cargos de responsabilidad y direcci贸n a muchos empleados tradicionales, y se pusieron j贸venes voluntarios relacionados con grupos pol铆ticos y dem谩s que no tienen al d铆a de hoy idea de lo que es el PAMI, de lo que es un paciente y menos lo que es un viejo.

Esto obviamente ha hecho que cambiara al caballo en medio del r铆o, haya entorpecido todo tipo de prestaciones, y los pacientes, los beneficiarios est谩n sufriendo horrores.

Son dramas cotidianos que obviamente no trascienden porque ya hace a帽os que la salud dej贸 de ser un bien social en Argentina y se convirti贸 en un drama individual. As铆 que es la parte m谩s perversa. No se ve. No se ve el sufrimiento, no se ven las muertes evitables, etc, pero han ocurrido y est谩n ocurriendo masivamente.

RR 鈥 Cuando se agreg贸 mucha gente, cuando se jubil贸 m谩s gente, no se tuvo en cuenta de desarrollar al PAMI 驴no? Uno piensa que estar铆a bien, aunque creo personalmente que no tendr铆a que salir de la caja de la ANSES, pero pong谩mosle que salga, pero no se tuvo en cuenta que esa gente tambi茅n se atiende en el PAMI.

ES 鈥 No, ac谩 se hacen programas sin evaluar los costos presupuestarios. Y cuando vos pretendes explicar esto, que se diga de d贸nde sale la plata, porque si no la plata sale del bolsillo de otro jubilado, te dicen que est谩s en contra el programa. Y evidentemente lo que fue pasando fue eso. Es decir, cada vez se le paga peor a los prestadores y por otra parte son PAMI dependientes, por lo cual tampoco se van a ir o van a dejar de dar prestaciones al PAMI. Lo que hacen, recortan esa prestaci贸n, la dan en menos y todo esto va en detrimento de la 煤nica v铆ctima, que es el paciente.

A su vez, internamente el PAMI hace programas absurdos, grotescos como el F煤tbol para Todos, que es un televisor para ver el mundial del a帽o que viene. Cuando a su vez no te da tiras reactivas para un diab茅tico porque se atras贸 el pago, etc. As铆 que es muy perverso.

En t茅rminos de otro ejemplo concreto de c贸mo se agregan programas sin financiamiento, y se saca al jubilado el dinero para esos programas, se vio muy claramente cuando ANSES con los programas de incorporaci贸n de mujeres con reconocimiento de a帽os por cuidados o de los ninis, es decir los mayores que ten铆an los 30, 40 a帽os de aportes y no ten铆an la edad. Por decreto de necesidad y urgencia se tuvo que hacer una quita en el pago de sentencias del 2022 de 12 mil millones de pesos para financiar esos programas. Por lo cual, lo que va a haber es 40 mil sentencias que no se van a pagar.

RR 鈥 Claro, es decir, no es que se consiga el dinero de otro lado, sino que se consigue desde donde ya est谩. Bueno, creo que m谩s o menos es lo que le est谩 pasando a todos los jubilados que ganan muy poco.

ES 鈥 Es una pr谩ctica, s铆.

