El presidente Luis Arce, protagonista principal de la jornada, le advirti贸 a “la derecha golpista y asesina” que “el pueblo se va a hacer respetar en las calles”

El MAS boliviano dio una muestra de su poder de movilizaci贸n con masivas concentraciones en las principales ciudades del pa铆s en defensa de la bandera ind铆gena wiphala y en rechazo al micro-paro llevado a cabo por la derecha el lunes.

En ese sentido, el presidente Luis Arce le advirti贸 a “la derecha golpista y asesina” que si no est谩 dispuesta a respetar el mensaje de las urnas “el pueblo se va a hacer respetar en las calles”. Funcionarios estatales, campesinos, ind铆genas y obreros activistas del MAS se concentraron en distintos puntos de Bolivia para marchar por el llamado “wiphalazo”.

El acto de desagravio a la bandera que representa a los pueblos originarios se debi贸 a que, en septiembre, una wiphala que hab铆a sido izada por el vicepresidente David Choquehuanca en Santa Cruz, basti贸n de Luis Fernando Camacho, fue luego retirada por matones afines al gobernador.

Flameando la whipala, Arce saluda a su pueblo

Arce de gira por La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

“Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto. Si no quieren respetar las urnas, vamos a hacernos respetar en las calles”, afirm贸 Arce, quien lament贸 que la derecha “haya convocado a que nuevamente se maltrate a la gente”, en referencia al paro del lunes.

Para el mandatario, “nuevamente acciona el fascismo y el matonaje, porque lo que no pudieron ganar en las urnas quieren hacerlo a trav茅s de grupos mafiosos y grupos criminales”, pero el pueblo “otra vez les dice que no lo va a permitir”.

Arce fue el orador en tres de las masivas, coloridas y ruidosas concentraciones convocadas por organizaciones afines al gobierno en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pensadas como contracara del micro-paro dispuesto un d铆a antes por los comit茅s c铆vicos de aquellos departamentos en manos de la derecha. En La Paz, el acto fue en la c茅ntrica plaza San Francisco, despu茅s de que miles de militantes y seguidores se reunieran en El Alto, a las afueras de la capital institucional, y bajaran a La Paz. Mientras que en Cochabamba la concentraci贸n llen贸 la plaza San Sebasti谩n.

Al vicepresidente Choquehuanca le toc贸 encabezar el enorme acto en Oruro, donde acompa帽贸 a las columnas en su recorrido por las calles centrales de la ciudad, y consider贸 que el pueblo debe “sentir orgullo” por su pelea para consolidar la unidad. “Somos aymaras, quechuas, guaran铆es, moje帽os y chiquitanos. Todos los bolivianos llevamos esa sangre y hoy queremos manifestar orgullo por nuestra cultura”, expres贸 Choquehuanca entre ritmos t铆picos de la regi贸n.

La multitudinaria convocatoria se repiti贸 en otras ciudades como Yacuiba, Trinidad, Riberalta o Sucre. Las marchas del wiphalazo estuvieron motorizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederaci贸n Sindical 脷nica de Trabajadores Campesinos (CSUTCB), la Confederaci贸n de Mujeres Campesinas Ind铆genas Originarias (popularmente conocidas como las “Bartolinas”) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).

Despu茅s de patear las nutridas calles de La Paz, Edmundo Juan Nogales Arancibia destac贸 que casi todas las movilizaciones oficialistas tuvieron una capacidad de convocatoria mayor a las de a帽os atr谩s. “Esto tiene que ver por el sentimiento de agravio que ha generado Luis Fernando Camacho y la derecha cruce帽a”, asegur贸 este joven que elige definirse como un “militante del proceso de cambio” y agreg贸:

“Los mensajes que se han manejado en departamentos como Oruro y Santa Cruz son de no al pactismo, no a la reconciliaci贸n con la derecha, sino que cualquier asunto de paz debe pasar primero por la justicia y se debe enjuiciar a aquellos que fueron responsables de las masacres de Sacaba, Senkata y Huayllani, y por supuesto del golpe de Estado”.

El autodenominado Comit茅 Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que convoc贸 al paro del lunes, aprovech贸 el d铆a festivo para anunciar que el mi茅rcoles convocar谩 a una asamblea para evaluar el casi nulo seguimiento de la medida de fuerza y planificar otro paro, esta vez de 48 horas.

Nogales Arancibia remarc贸 que el 煤nico departamento en el que el lunes la derecha logr贸 llevar adelante un paro “a medias” fue en Santa Cruz. “En el resto del pa铆s los puntos que intentaron instalar fueron levantados por la militancia del MAS y sectores populares que se organizaron para no dejar que se instalen bloqueos. La polic铆a mantuvo cierto nivel de orden y aprovechaba los enfrentamientos para dispersar a los grupos y abrir las v铆as”, plante贸 quien forma parte de la Escuela Socialista Comunitaria, un espacio de formaci贸n pol铆tica.

El desagravio a la wiphala

La concurrida protesta del MAS y sectores afines fue convocada luego de que el 24 de septiembre, cuando se desarrollaban los actos protocolares por los 211 a帽os de la “gesta libertaria” de Santa Cruz, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo sac贸 de uno de sus bolsillos una wiphala para que el vicepresidente Choquehuanca la izara. La misma fue retirada m谩s tarde por asamble铆stas de Creemos, el espacio liderado por el fascista gobernador Camacho, en otro gesto de rechazo al sentimiento popular.

En tierra cruce帽a, cuna de la derecha m谩s reaccionaria, llam贸 la atenci贸n la alta convocatoria de la izquierda este martes. “Santa Cruz no es nuestro principal espacio de movilizaci贸n pero, dado el crecimiento demogr谩fico en el departamento, es importante tener presencia pol铆tica”, explic贸 Nogales Arancibia, quien destac贸 que la Central Obrera Boliviana (COB) le dio mucha importancia al centro comercial del pa铆s.

Lejos de dar por concluida la pol茅mica en torno al s铆mbolo patrio, el presidente del tambi茅n autodenominado Comit茅 C铆vico Pro Santa Cruz, R贸mulo Calvo, calific贸 de “trapo sin representaci贸n” a la wiphala y pidi贸 no ser “cuervos” de quienes se sumaron a la convocatoria popular. “Un trapo no hace nada, un trapo no nos representa”, expres贸 Calvo este en martes en una rueda de prensa, y a quienes se manifestaron en la regi贸n los llam贸 “gente malagradecida” al pedirles respeto por la tierra que les dio sus “mejores d铆as”.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, asegur贸 que “no hay mejor momento para reivindicar este proceso de descolonizaci贸n que llevamos adelante y decirle al pueblo boliviano que nuestra esencia como pueblo est谩 viva, tenemos m谩s de 500 a帽os de resistencia y podemos resistir muchos m谩s, no vamos a permitir que desubicados est茅n ofendiendo, le guste o no un s铆mbolo patrio reconocido por nuestra Constituci贸n”. Auza destac贸 que “nuestra tricolor no es ninguna capa para estarla utilizando en bloqueos de algunos cuantos pol铆ticos que quieren nuevamente convulsionar el pa铆s”, por lo que exigi贸 respeto.

La wiphala es un s铆mbolo sagrado y ancestral que identifica el sistema comunitario basado en la igualdad, la armon铆a y la solidaridad de los pueblos originarios. Con el tiempo se convirti贸 en un potente emblema de la resistencia en Bolivia. Es por eso que, en las calles del pa铆s, este martes reson贸 con fuerza el tradicional grito de: “隆La wiphala se respeta, carajo!”.