May 30, 2021

Louis 脕lvarez gan贸 el Premio Nobel en 1968 por su invenci贸n y uso de la c谩mara de burbujas, un instrumento para detectar la desintegraci贸n de part铆culas. Era un aparato que cab铆a c贸modamente en una mesa. Hoy en d铆a se puede construir una usted mismo, si lo desea. Pero en las d茅cadas siguientes los aceleradores de part铆culas se convirtieron en enormes instalaciones (CERN, SLAC) que requer铆an el tipo de propiedad inmobiliaria que s贸lo los gobiernos y las grandes instituciones, de hecho los consorcios de instituciones, pueden asegurar. Los art铆culos cient铆ficos pasaron a tener, no un pu帽ado de autores, sino cientos. Los cient铆ficos se convirtieron en cient铆ficos-bur贸cratas: actores institucionales expertos en la obtenci贸n de subvenciones gubernamentales, la gesti贸n de plantillas extensas y la construcci贸n de imperios de investigaci贸n.

Inevitablemente, un entorno as铆 seleccionaba ciertos tipos humanos, los que encontrar铆an atractiva esa vida. Se requer铆a una buena dosis de arribismo y talento pol铆tico. Tales cualidades son ortogonales, digamos, a la verdad-motivo subyacente de la ciencia.

La ciencia como autoridad

En 1633, Galileo fue llevado ante la Inquisici贸n por su demostraci贸n de que la Tierra no es fija, sino que gira alrededor del Sol. Esto supuso un problema, obviamente, porque las autoridades eclesi谩sticas cre铆an que su legitimidad se basaba en la pretensi贸n de tener un conocimiento adecuado de la realidad, como as铆 fue. Galileo no ten铆a inter茅s en ser un m谩rtir y se retract贸 para salvar su pellejo. Pero en la tradici贸n de la Ilustraci贸n, se dice que murmur贸 en voz baja: 鈥溌ero s铆 se mueve!鈥

Esta an茅cdota ocupa un lugar destacado en la historia que contamos sobre lo que significa ser moderno. Por un lado, la ciencia con su devoci贸n por la verdad. Por otro lado, la autoridad, ya sea eclesi谩stica o pol铆tica. En esta historia, la 鈥渃iencia鈥 representa una libertad de la mente que est谩 intr铆nsecamente en desacuerdo con la idea de autoridad.

La pandemia ha puesto de manifiesto una disonancia entre nuestra imagen idealizada de la ciencia, por un lado, y el trabajo que la 鈥渃iencia鈥 est谩 llamada a realizar en nuestra sociedad, por otro. Esta disonancia puede deberse a este desajuste entre la ciencia como actividad de la mente solitaria y la realidad institucional de la misma. La gran ciencia es fundamentalmente social en su pr谩ctica, y esto conlleva ciertas implicaciones.

En la pr谩ctica, la 鈥渃iencia politizada鈥 es la 煤nica que existe (o, mejor dicho, la 煤nica de la que se oye hablar). Pero es precisamente la imagen apol铆tica de la ciencia, como 谩rbitro desinteresado de la realidad, lo que la convierte en un instrumento tan poderoso de la pol铆tica. Esta contradicci贸n ha salido a la luz. Las tendencias 鈥渁nticient铆ficas鈥 del populismo son en gran medida una respuesta a la brecha que se ha abierto entre la pr谩ctica de la ciencia y el ideal que sustenta su autoridad. Como forma de generar conocimiento, la ciencia tiene el orgullo de ser falsable (a diferencia de la religi贸n).

Sin embargo, 驴qu茅 clase de autoridad ser铆a la que insiste en que su propia comprensi贸n de la realidad es meramente provisional? Es de suponer que el objetivo de la autoridad es explicar la realidad y proporcionar certidumbre en un mundo incierto, en aras de la coordinaci贸n social, incluso al precio de la simplificaci贸n. Para cumplir con el papel que se le asigna, la ciencia debe convertirse en algo m谩s parecido a la religi贸n.

El coro de quejas sobre el declive de la 鈥渇e en la ciencia鈥 expone el problema casi con demasiada franqueza. Los m谩s reprobados entre nosotros son los esc茅pticos del clima, a no ser que se trate de los negadores de Covid, a los que se acusa de no obedecer a la ciencia. Si todo esto tiene un sonido medieval, deber铆a hacernos reflexionar.

Vivimos en un r茅gimen mixto, un h铆brido inestable de formas democr谩ticas y tecnocr谩ticas de autoridad. Seg煤n el relato oficial, intentamos armonizar el conocimiento cient铆fico y la opini贸n a trav茅s de la educaci贸n. Pero en realidad, a la ciencia tenemos que aceptarla sobre todo por fe. Eso vale para la mayor铆a de los periodistas y profesores, as铆 como para los fontaneros. La labor de conciliaci贸n entre la ciencia y la opini贸n p煤blica se lleva a cabo, no mediante la educaci贸n, sino a trav茅s de una especie de demagogia distribuida, o cientificismo. Estamos aprendiendo que 茅sta no es una soluci贸n estable al perenne problema de la autoridad que toda sociedad debe resolver.

La frase 鈥渇ollow the science鈥 suena falsa. Esto se debe a que la ciencia no se dirige a ninguna parte. Puede iluminar varias l铆neas de acci贸n, cuantificando los riesgos y especificando las compensaciones. Pero no puede tomar las decisiones necesarias por nosotros. Al pretender lo contrario, los responsables de la toma de decisiones pueden evitar asumir la responsabilidad de las decisiones que toman en nuestro nombre.

Cada vez m谩s, la ciencia no s贸lo act煤a como autoridad, sino que es Autoridad. Se invoca para legitimar la transferencia de soberan铆a a los organismos tecnocr谩ticos.

En el 煤ltimo a帽o, un p煤blico temeroso ha aceptado una extraordinaria ampliaci贸n de la jurisdicci贸n de los expertos en todos los 谩mbitos de la vida. Se ha puesto de manifiesto un modelo de 鈥済obierno por emergencia鈥, en el que la resistencia a estas incursiones se califica de 鈥渁nticiencia鈥.

Pero la cuesti贸n de la legitimidad pol铆tica que se cierne sobre el gobierno de los expertos no es probable que desaparezca. En todo caso, se combatir谩 m谩s ferozmente en los pr贸ximos a帽os, cuando los dirigentes de los 贸rganos de gobierno invoquen una emergencia clim谩tica que, seg煤n se dice, exige una transformaci贸n total de la sociedad.

En The Revolt of the Public, el ex-analista de inteligencia Martin Gurri rastrea las ra铆ces de una 鈥減ol铆tica de negaci贸n鈥 que ha envuelto a las sociedades occidentales, ligada a un colapso generalizado de la autoridad en todos los 谩mbitos: pol铆tica, periodismo, finanzas, religi贸n, ciencia. 脡l echa la culpa a Internet. La autoridad siempre se ha situado en estructuras jer谩rquicas de conocimientos, protegidas por la acreditaci贸n y el largo aprendizaje, cuyos miembros desarrollan un 鈥渙dio reflexivo hacia el intruso amateur鈥.

Para que la autoridad sea realmente autorizada, debe reclamar un monopolio epist茅mico de alg煤n tipo, ya sea del conocimiento sacerdotal o cient铆fico. En el siglo XX, especialmente tras los espectaculares 茅xitos del Proyecto Manhattan y el alunizaje del Apolo, se desarroll贸 una espiral en la que el p煤blico lleg贸 a esperar milagros de la pericia t茅cnica (se cre铆a que los coches voladores y las colonias lunares eran inminentes). De forma rec铆proca, el fomento de las expectativas de utilidad social se ha normalizado en los procesos de b煤squeda de subvenciones y de competencia institucional que ahora son inseparables de la pr谩ctica cient铆fica.

El sistema era sostenible, aunque de forma inc贸moda, siempre que los inevitables fallos pudieran mantenerse fuera de escena. Esto requer铆a un s贸lido control, de modo que la evaluaci贸n del rendimiento institucional fuera un asunto interno de la 茅lite, la 鈥渂lue-ribbon commission鈥 (grupo de personas excepcionales designadas para investigar, estudiar o analizar una cuesti贸n determinada; la revisi贸n por pares), permitiendo el desarrollo de 鈥減actos informales de protecci贸n mutua鈥, como dice Gurri. En parte Internet, y los medios de comunicaci贸n social que difunden con deleite los casos de fracaso, han hecho m谩s dif铆cil ese control. Este es el n煤cleo del argumento, muy parsimonioso y esclarecedor, con el que Gurri explica la rebeli贸n del p煤blico.

En los 煤ltimos a帽os, una crisis de replicaci贸n en la ciencia ha hecho desaparecer un n煤mero preocupante de los hallazgos que antes se consideraban s贸lidos en muchos campos. Esto ha incluido hallazgos que se encuentran en la base de programas de investigaci贸n enteros e imperios cient铆ficos, ahora desmoronados. Las razones de estos fracasos son fascinantes, y permiten vislumbrar el elemento humano (l茅ase pol铆tico) de la pr谩ctica cient铆fica.

Henry H. Bauer, profesor de qu铆mica y ex-decano de artes y ciencias de Virginia Tech, public贸 en 2004 un art铆culo en el que se propon铆a describir c贸mo se hace realmente la ciencia en el siglo XXI: es, seg煤n 茅l, fundamentalmente corporativa.

鈥淨ueda por apreciar que la ciencia del siglo XXI es una cosa diferente a la 鈥渃iencia moderna鈥 de los siglos XVII al XX鈥.鈥



Ahora, la ciencia se organiza principalmente en torno a 鈥渕onopolios del conocimiento鈥 que excluyen las opiniones disidentes. No lo hacen como una cuesti贸n de fracasos puntuales de apertura mental por parte de individuos celosos de su territorio, sino de forma sist茅mica.

El important铆simo proceso de revisi贸n por pares depende del desinter茅s, as铆 como de la competencia.

鈥淪in embargo, desde aproximadamente mediados del siglo XX, los costes de la investigaci贸n y la necesidad de contar con equipos de especialistas que cooperen han hecho que sea cada vez m谩s dif铆cil encontrar revisores que est茅n directamente informados y tambi茅n desinteresados; las personas verdaderamente informadas son efectivamente colegas o competidores.鈥

Bauer escribe que:

鈥淟os revisores expertos tienden a sofocar la creatividad y la innovaci贸n genuina en lugar de fomentarlas. La financiaci贸n y la toma de decisiones centralizadas hacen que la ciencia sea m谩s burocr谩tica y menos una actividad de buscadores de la verdad independientes y motivados鈥. En las universidades, 鈥渓a medida de los logros cient铆ficos se convierte en la cantidad de 鈥渁poyo a la investigaci贸n鈥 aportada, no en la producci贸n de conocimiento 煤til鈥.

(Las administraciones de las universidades retiran un 50% est谩ndar de la parte superior de cualquier subvenci贸n para cubrir los 鈥渃ostes indirectos鈥 de apoyo a la investigaci贸n).

Dados los recursos necesarios para llevar a cabo la gran ciencia, esta tiene que servir a alg煤n patr贸n institucional, ya sea comercial o gubernamental. En los 煤ltimos 12 meses hemos visto a la industria farmac茅utica y su capacidad subyacente de realizaci贸n cient铆fica en su mejor momento. El desarrollo de las vacunas de ARNm representa un avance de verdaderas consecuencias. Esto ha ocurrido en laboratorios comerciales que se vieron temporalmente liberados de la necesidad de impresionar a los mercados financieros o de avivar la demanda de los consumidores mediante grandes infusiones de apoyo gubernamental.

Pero no se puede suponer que 鈥渆l resultado final鈥 ejerza una funci贸n disciplinaria sobre la investigaci贸n cient铆fica que la alinee autom谩ticamente con el motivo de la verdad. Es notorio que las empresas farmac茅uticas han pagado a gran escala a los m茅dicos para que elogien, recomienden y prescriban sus productos, y han reclutado a investigadores para que pongan sus nombres en art铆culos escritos por las empresas que luego se publican en revistas cient铆ficas y profesionales. Y lo que es peor, los ensayos cl铆nicos en cuyos resultados se basan las agencias federales para decidir si aprueban los medicamentos como seguros y eficaces suelen ser realizados o encargados por las propias empresas farmac茅uticas.

La grandeza de la gran ciencia -tanto la forma corporativa de la actividad como su necesidad de grandes recursos generados de otra manera que no sea por la propia ciencia- sit煤a a la ciencia directamente en el mundo de las preocupaciones extra-cient铆ficas. Incluyendo las preocupaciones asumidas por los grupos de presi贸n pol铆ticos. Si la preocupaci贸n tiene un alto perfil, cualquier disidencia del consenso oficial puede ser peligrosa para la carrera de un investigador.

Las encuestas de opini贸n p煤blica suelen indicar que lo que 鈥渢odo el mundo sabe鈥 sobre alg煤n asunto cient铆fico, y su relaci贸n con los intereses p煤blicos, ser谩 id茅ntico a la opini贸n bien institucionalizada. Esto no es sorprendente, dado el papel que desempe帽an los medios de comunicaci贸n en la creaci贸n de consenso. Los periodistas, que rara vez son competentes para evaluar cr铆ticamente las declaraciones cient铆ficas, cooperan en la propagaci贸n de los pronunciamientos de los 鈥渃谩rteles de investigaci贸n鈥 auto-protegidos como ciencia.

El concepto de Bauer de un c谩rtel de investigaci贸n, sali贸 a la luz p煤blica en un episodio que ocurri贸 cinco a帽os despu茅s de la aparici贸n de su art铆culo. En 2009, alguien pirate贸 los correos electr贸nicos de la Unidad de Investigaci贸n del Clima de la Universidad de East Anglia, en Gran Breta帽a, y los hizo p煤blicos, lo que provoc贸 el esc谩ndalo del 鈥渃limategate鈥, en el que se revel贸 que los cient铆ficos que ocupaban la cima de la burocracia clim谩tica pon铆an trabas a las solicitudes de sus datos por parte de terceros. Esto ocurri贸 en un momento en el que muchos campos, en respuesta a sus propias crisis de replicaci贸n, estaban adoptando la compartici贸n de datos como norma en sus comunidades de investigaci贸n, as铆 como otras pr谩cticas como la comunicaci贸n de resultados nulos y el registro previo de hip贸tesis en foros compartidos.

El c谩rtel de la investigaci贸n clim谩tica apost贸 su autoridad por el proceso de revisi贸n por pares de las revistas consideradas leg铆timas, al que no se hab铆an sometido los desafiantes entrometidos. Pero, como se帽ala Gurri en su tratamiento del climagate:

鈥淒ado que el grupo controlaba en gran medida la revisi贸n por pares para su campo, y un tema que consum铆a los correos electr贸nicos era c贸mo mantener las voces disidentes fuera de las revistas y los medios de comunicaci贸n, la afirmaci贸n se basaba en una l贸gica circular鈥.

Uno puede estar plenamente convencido de la realidad y de las nefastas consecuencias del cambio clim谩tico y, al mismo tiempo, permitirse cierta curiosidad por las presiones pol铆ticas que afectan a la ciencia, 驴o no?. Trate de imaginar el escenario m谩s amplio cuando se convoca la IPPC (International Plant Protection Convention). Las poderosas organizaciones est谩n dotadas de personal, con resoluciones preparadas, estrategias de comunicaci贸n en marcha, 鈥渟ocios globales鈥 corporativos asegurados, grupos de trabajo interinstitucionales a la espera y canales diplom谩ticos abiertos, a la espera de recibir la buena palabra de un grupo de cient铆ficos convocados que trabajan en comit茅.

Este no es un escenario propicio para las reservas, las salvedades o las segundas intenciones. La funci贸n del organismo es elaborar un producto: la legitimidad pol铆tica.

La tercera pata: el moralismo

El esc谩ndalo del climagate supuso un golpe para el IPPC y, por tanto, para los centros de poder en red a los que sirve de asentamiento cient铆fico. Esto quiz谩 haya provocado una mayor receptividad en esos centros para la llegada de una figura como Greta Thunberg, que intensifica la urgencia moral de la causa (鈥溌贸mo te atreves!鈥), d谩ndole un impresionante rostro humano que puede galvanizar la energ铆a de las masas. Destaca tanto por sus conocimientos como por ser una ni帽a, incluso m谩s joven y de aspecto m谩s fr谩gil que su edad, y por tanto una v铆ctima-sabio ideal.

Parece haber un patr贸n, no limitado a la ciencia-pol铆tica del clima, en el que la energ铆a de masas galvanizada por las celebridades (que siempre hablan con certeza) fortalece la mano de los activistas para organizar campa帽as en las que se dice que cualquier instituci贸n de investigaci贸n que no disciplina a un investigador disidente est谩 sirviendo como canal de 鈥渄esinformaci贸n鈥. La instituci贸n se ve sometida a una especie de administraci贸n judicial moral, para ser levantada cuando los responsables de la instituci贸n denuncien al investigador infractor y se distancien de sus conclusiones. A continuaci贸n, tratan de reparar el da帽o afirmando los fines de los activistas en t茅rminos que superan las afirmaciones de las instituciones rivales.

Cuando esto se repite en diferentes 谩reas del pensamiento del establishment, especialmente las que tocan los tab煤es ideol贸gicos, sigue una l贸gica de escalada que restringe los tipos de indagaci贸n que son aceptables para la investigaci贸n apoyada por las instituciones, y los desplaza en la direcci贸n dictada por los lobbies pol铆ticos.

No hace falta decir que todo esto tiene lugar lejos del campo de la argumentaci贸n cient铆fica, pero el drama se presenta como una cuesti贸n de restauraci贸n de la integridad cient铆fica. En la era de Internet, en la que los flujos de informaci贸n son relativamente abiertos, un c谩rtel de expertos s贸lo puede mantenerse si forma parte de un cuerpo m谩s amplio de opiniones e intereses organizados que, juntos, son capaces de dirigir una especie de raqueta de protecci贸n moral-epist茅mica. Rec铆procamente, los grupos de presi贸n pol铆ticos dependen de los organismos cient铆ficos que est谩n dispuestos a desempe帽ar su papel.

Esto podr铆a verse como parte de un cambio m谩s amplio dentro de las instituciones, de una cultura de la persuasi贸n a otra en la que los decretos morales coercitivos emanan de alg煤n lugar de arriba, dif铆cil de localizar con precisi贸n, pero transmitidos en el estilo 茅tico de los HR (Recursos humanos, RR.HH). Debilitadas por la difusi贸n incontrolada de informaci贸n y la consiguiente fractura de la autoridad, las instituciones que ratifican determinadas im谩genes de lo que ocurre en el mundo no deben limitarse a afirmar el monopolio del conocimiento, sino que deben imponer una moratoria a la formulaci贸n de preguntas y a la observaci贸n de patrones.

Los c谩rteles de la investigaci贸n movilizan las energ铆as de denuncia de los activistas pol铆ticos para que se produzcan interferencias y, rec铆procamente, las prioridades de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones activistas miden el flujo de financiaci贸n y apoyo pol铆tico a los organismos de investigaci贸n, en un c铆rculo de apoyo mutuo.

Uno de los rasgos m谩s sorprendentes de la actualidad, para cualquiera que est茅 atento a la pol铆tica, es que cada vez se gobierna m谩s mediante el dispositivo de p谩nicos que dan toda la impresi贸n de haber sido concebidos para generar la aquiescencia de un p煤blico que se ha vuelto esc茅ptico con respecto a las instituciones construidas sobre la base de afirmaciones de experiencia. Y esto ocurre en muchos 谩mbitos. Los desaf铆os pol铆ticos de los forasteros, presentados con hechos y argumentos, que ofrecen una imagen de lo que ocurre en el mundo que compite con la que prevalece, no reciben la misma respuesta, sino m谩s bien una denuncia. De este modo, las amenazas epist茅micas a la autoridad institucional se convierten en conflictos morales entre gente buena y gente mala.

Es necesario explicar el contenido moral exacerbado de los pronunciamientos que son ostensiblemente t茅cnico-expertos. Hay dos fuentes rivales de legitimidad pol铆tica, la ciencia y la opini贸n popular, que se reconcilian imperfectamente a trav茅s de una especie de demagogia distribuida, que podemos llamar cientificismo. Esta demagogia est谩 distribuida en el sentido de que los centros de poder interconectados se apoyan en ella para sostenerse mutuamente.

Pero a medida que este acuerdo ha empezado a tambalearse, con la opini贸n popular desligada de la autoridad de los expertos y nuevamente asertiva contra ella, se ha a帽adido una tercera pata a la estructura en un esfuerzo por estabilizarla: el esplendor moral de la V铆ctima. Apoyar a la v铆ctima, como parecen hacer ahora todas las instituciones importantes, es detener la cr铆tica. Esa es la esperanza, en todo caso.

Michael Lind ha argumentado que el covid puso al descubierto una guerra de clases, no entre el trabajo y el capital, sino entre dos grupos que podr铆an llamarse 鈥溍﹍ites鈥: por un lado, los propietarios de empresas que se opon铆an a los cierres y, por otro, los profesionales que disfrutaban de una mayor seguridad laboral, pod铆an trabajar desde casa y sol铆an adoptar una posici贸n maximalista en materia de pol铆tica de higiene. Podemos a帽adir que, al estar en la 鈥渆conom铆a del conocimiento鈥, los profesionales muestran naturalmente m谩s deferencia hacia los expertos, ya que la moneda b谩sica de la econom铆a del conocimiento es el prestigio epist茅mico.

Esta divisi贸n se ha unido al cisma preexistente que se hab铆a organizado en torno al presidente Trump, con la poblaci贸n clasificada en gente buena y gente mala. Para los profesionales, no solo el estatus de su alma, sino su posici贸n y viabilidad en la econom铆a institucional, depend铆a de situarse de forma llamativa en el lado correcto de esa divisi贸n: el Manichaean binary (maniqueismo binario o polarizaci贸n social) establecido en 2016.

La ciencia es notablemente clara. Pero tambi茅n se ha inclinado hacia fines expansivos. En febrero de 2021, la revista m茅dica The Lancet convoc贸 una Comisi贸n sobre Pol铆ticas P煤blicas y Salud en la Era Trump para deplorar la politizaci贸n de la ciencia por parte del presidente, al tiempo que instaba a presentar 鈥減ropuestas dirigidas por la ciencia鈥 que abordaran la salud p煤blica mediante la reparaci贸n de los descendientes de los esclavos y otras v铆ctimas de la opresi贸n hist贸rica, la mejora de la discriminaci贸n positiva y la adopci贸n del Nuevo Pacto Verde, entre otras medidas. Ciertamente, se pueden defender estas pol铆ticas con sinceridad, libertad y la debida consideraci贸n. Mucha gente lo ha hecho. Pero tal vez tambi茅n se d茅 el caso de que la clasificaci贸n moral y la inseguridad resultante entre los profesionales tecn贸cratas les hayan llevado a remitirse r谩pidamente a los activistas y a suscribir visiones m谩s grandiosas de una sociedad transformada.

El espectacular 茅xito de la 鈥渟alud p煤blica鈥 a la hora de generar una temerosa aquiescencia en la poblaci贸n durante la pandemia ha creado una prisa por tomar todo proyecto tecnocr谩tico-progresista que tendr铆a escasas posibilidades si se llevara a cabo democr谩ticamente, y presentarlo como una respuesta a alguna amenaza existencial. En la primera semana del gobierno de Biden, el l铆der de la mayor铆a del Senado inst贸 al presidente a declarar una 鈥渆mergencia clim谩tica鈥 y a asumir poderes que le autorizaran a eludir al Congreso y gobernar por decreto ejecutivo. Ominosamente, se nos est谩 preparando para 鈥渂loqueos clim谩ticos鈥.

Las naciones occidentales han tenido durante mucho tiempo planes de contingencia para hacer frente a las pandemias, en los que las medidas de cuarentena estaban delimitadas por principios liberales: respetar la autonom铆a individual y evitar la coacci贸n en la medida de lo posible. As铆, eran los enfermos y los especialmente vulnerables los que deb铆an ser aislados, en contraposici贸n a encerrar a las personas sanas en sus casas. China, en cambio, es un r茅gimen autoritario que resuelve los problemas colectivos mediante un control riguroso de su poblaci贸n y una vigilancia omnipresente. En consecuencia, cuando la pandemia de COVID comenz贸 en serio, China bloque贸 todas las actividades en Wuhan y otras zonas afectadas. En Occidente, simplemente se asumi贸 que tal curso de acci贸n no era una opci贸n disponible.

Como dijo el epidemi贸logo brit谩nico Neil Ferguson al Times el pasado diciembre:

鈥淓s un estado comunista de partido 煤nico, dijimos. Pensamos que no podr铆amos salirnos con la nuestra [los confinamientos] en Europa 鈥 y entonces lo hizo Italia. Y nos dimos cuenta de que s铆 pod铆amos. Hoy en d铆a, el confinamiento parece inevitable鈥.

As铆, lo que parec铆a imposible debido a los principios b谩sicos de la sociedad occidental, ahora se siente no s贸lo posible, sino inevitable. Y esta inversi贸n completa se produjo en el transcurso de unos pocos meses.

La aceptaci贸n de este trato parece depender totalmente de la gravedad de la amenaza. Seguramente hay un punto de peligro m谩s all谩 del cual los principios liberales se convierten en un lujo inasequible. Elcovid es una enfermedad con una tasa de mortalidad superior a la de la gripe: aproximadamente el 1% de los enfermos muere. Sin embargo, a diferencia de la gripe, esta tasa de mortalidad est谩 tan sesgada por la edad y otros factores de riesgo, variando m谩s de mil veces entre los m谩s j贸venes y los m谩s mayores, que la cifra global del uno por ciento puede ser enga帽osa. En noviembre de 2020, la edad media de los muertos por Covid en Gran Breta帽a era de 82,4 a帽os.

En julio de 2020, el 29% de los ciudadanos brit谩nicos cre铆a que 鈥渆ntre el 6 y el 10% o m谩s鈥 de la poblaci贸n ya hab铆a fallecido por Covid. Alrededor del 50% de los encuestados ten铆an una estimaci贸n m谩s realista del 1%. La cifra real era de aproximadamente un 0鈥1%, una d茅cima parte del 1%. As铆 pues, la percepci贸n del p煤blico sobre el riesgo de morir por Covid estaba inflada en uno o dos 贸rdenes de magnitud. Esto es muy significativo.

La opini贸n p煤blica importa en Occidente mucho m谩s que en China. S贸lo si la gente tiene suficiente miedo renunciar谩 a las libertades b谩sicas en aras de la seguridad: esta es la f贸rmula b谩sica del Leviat谩n de Hobbes. Atizar el miedo ha sido durante mucho tiempo un elemento esencial del modelo de negocio de los medios de comunicaci贸n de masas, y esto parece estar en una trayectoria de integraci贸n con las funciones estatales en Occidente, en una simbiosis cada vez m谩s estrecha. Mientras que el gobierno chino recurre a la coerci贸n externa, en Occidente la coerci贸n debe venir de dentro; desde un estado mental en el individuo. El Estado est谩 nominalmente en manos de personas elegidas para servir como representantes del pueblo, por lo que no puede ser objeto de miedo. Otra cosa debe ser la fuente del miedo, por lo que el Estado puede desempe帽ar el papel de salvarnos. Pero desempe帽ar este papel requiere que el poder del Estado est茅 dirigido por expertos.

A principios de 2020, la opini贸n p煤blica acept贸 la necesidad de una suspensi贸n a corto plazo de las libertades b谩sicas, suponiendo que, una vez pasada la emergencia, nosotros podr铆amos volver a no ser China. Pero esto es suponer una solidez de la cultura pol铆tica liberal que puede no estar justificada. Lord Sumption, jurista y miembro jubilado del Tribunal Supremo del Reino Unido, aboga por considerar que los cierres en Occidente son cruce de una l铆nea que no es probable que no se cruce. En una entrevista con Freddie Sayers en UnHerd, se帽ala que, por ley, el gobierno tiene amplios poderes para actuar en caso de emergencia.

鈥淗ay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer, que generalmente se acepta que no deben hacer. Y una de ellas, hasta el pasado mes de marzo, era encerrar a personas sanas en sus casas鈥.

Hace la observaci贸n Burkean de que nuestro estatus como 鈥渟ociedad libre鈥 se basa, no en las leyes, sino en la convenci贸n, un 鈥渋nstinto colectivo鈥 sobre lo que debemos hacer, arraigado en h谩bitos de pensamiento y sentimiento que se desarrollan lentamente durante d茅cadas y siglos. Estos son fr谩giles. Es mucho m谩s f谩cil destruir una convenci贸n que establecerla. Esto sugiere que volver a no ser China puede ser bastante dif铆cil.

Como dice Lord Sumption:

鈥淐uando las libertades b谩sicas dependen de la convenci贸n, en lugar de la ley, una vez que se rompe la convenci贸n, se rompe el hechizo. Una vez que se llega a una posici贸n en la que es impensable encerrar a la gente, a nivel nacional, excepto cuando alguien piensa que es una buena idea, entonces francamente ya no hay ninguna barrera en absoluto. Hemos cruzado ese umbral. Y los gobiernos no olvidan estas cosas. Creo que este es un modelo que llegar谩 a ser aceptado, si no tenemos mucho cuidado, como una forma de tratar todo tipo de problemas colectivos.鈥

En EE.UU., al igual que en el Reino Unido, el gobierno tiene inmensos poderes.

鈥淟o 煤nico que nos protege del uso desp贸tico de ese poder es un convenio que hemos decidido descartar鈥.

Est谩 claro que ha florecido una admiraci贸n por la gobernanza al estilo chino en lo que llamamos opini贸n centrista, en gran parte como respuesta a los disgustos populistas de la era Trump y el Brexit. Tambi茅n est谩 claro que la 鈥淐iencia鈥 (en contraposici贸n a la ciencia real) est谩 jugando un papel importante en esto. Al igual que otras formas de demagogia, el cientificismo presenta hechos estilizados y una imagen curada de la realidad. Al hacerlo, puede generar temores lo suficientemente fuertes como para dejar sin efecto los principios democr谩ticos.

La pandemia est谩 ahora en retirada, al menos en apariencia, y las vacunas est谩n disponibles para todos los que las quieran en la mayor parte de Estados Unidos. Pero muchas personas se niegan a abandonar sus mascarillas, como si se hubieran unido a alguna nueva orden religiosa. El amplio despliegue del miedo como instrumento de propaganda estatal ha tenido un efecto desorientador, de manera que nuestra percepci贸n del riesgo se ha desvinculado de la realidad.

Aceptamos todo tipo de riesgos en el curso de la vida, sin pensar en ello. Elegir uno de ellos y convertirlo en objeto de intensa atenci贸n es adoptar una perspectiva distorsionada que tiene costes reales, pagados en alg煤n lugar m谩s all谩 del borde de la propia visi贸n de t煤nel. Salir de esta situaci贸n, situar los riesgos en su contexto adecuado, requiere una afirmaci贸n de la vida, volver a centrarse en todas las actividades que merecen la pena y que elevan la existencia m谩s all谩 de lo meramente vegetativo.

La ciencia naci贸 para responder a las necesidades de la industria

La ciencia, como estamos viendo, se ha construido en conexi贸n con preocupaciones pol铆ticas y econ贸micas. Y propagar la creencia de que contiene la verdad es muy 煤til para imponer opciones tecnol贸gicas e industriales a las poblaciones.

La ciencia no ser铆a una empresa tan pura al servicio del conocimiento exacto como 鈥渓os actores dominantes del orden social鈥 quieren presentarnos 鈥 Al menos desde la d茅cada de 1980, un movimiento acad茅mico que se autodenomina STS (para ciencias, tecnolog铆as, sociedades, por sus siglas en franc茅s) realmente ha puesto en duda la imagen que tenemos de la actividad cient铆fica. Se ha demostrado que casi toda la historia de la ciencia es cualquier cosa menos desconectada de las preocupaciones mundanas, ya sean econ贸micas, pol铆ticas o religiosas, como ya se ha dicho al principio. Una obra fundamental en este sentido es Leviathan and the Air Pump, de Steven Shapin y Simon Schaffer, que muestra que Boyle, supuestamente uno de los fundadores de la qu铆mica y la ciencia experimental en el siglo XVII, dedic贸 su tiempo a disputar con Hobbes sobre cuestiones de monarqu铆a. Y que es en este marco que instituye un dispositivo experimental para demostrar que se pueden defender ciertos hechos sin tener que pasar por las conclusiones filos贸ficas y teol贸gicas de Hobbes.

Esto es v谩lido para Boyle, pero es v谩lido para la mayor parte de la historia de la ciencia. Esto es cierto para Galileo, que estudi贸 las habilidades de los artesanos del arsenal veneciano. Esto es cierto para Newton, quien estuvo profundamente involucrado en la gran reforma monetaria de 1696 y estaba interesado en la numerolog铆a b铆blica. Vemos, adem谩s, que hay una unidad en el inter茅s de Newton en la cuesti贸n de las monedas, en la numerolog铆a b铆blica y en pensar num茅ricamente sobre la gravedad y las leyes de la naturaleza: Newton pens贸 en el mundo a partir de los n煤meros. Pero esto no es espec铆fico de su actividad acad茅mica, para 茅l incluso se relacionaba principalmente con cuestiones teol贸gicas y econ贸micas.

Estas 鈥減reocupaciones mundanas鈥 tambi茅n existen en Amp猫re, que evalu贸 un gran n煤mero de casos dif铆ciles en un contexto industrial tenso; pero tambi茅n en Joule, que logr贸 producir su trabajo de equivalencia entre la cantidad de trabajo mec谩nico y el calor, basado en su saber hacer como cervecero en la empresa familiar; esto es cierto para Lavoisier, interesado en muchas cuestiones industriales antes de la Revoluci贸n; o para Lord Kelvin, involucrado en el trabajo para establecer la telegraf铆a atl谩ntica.

El propio Albert Einstein se encuentr贸 teniendo una de las intuiciones fundamentales de la relatividad especial al estar en contacto constante, dentro de la oficina de patentes de Berna, con dispositivos destinados a sincronizar relojes. Entonces, para sentar las bases de la relatividad especial, cuando plante贸 la hip贸tesis de que no hay tiempo absoluto, para 茅l, no era una hip贸tesis metaf铆sica delirante, sino algo que experimentaba todos los d铆as en la oficina de patentes, donde ve铆a a ingenieros. que luchaban por poder armar dispositivos que permitan actuar como si hubiera un tiempo absoluto. Es extremadamente complicado y nadie lo hace realmente.

A trav茅s de estos breves ejemplos, se puede ver, como dec铆amos antes, que la ciencia no est谩 en absoluto separada del resto de la sociedad, contrariamente a una serie de mitos comunes (la idealizaci贸n del concepto de ciencia en contraposici贸n con la realidad, con la pr谩ctica cient铆fica); y que casi todo el trabajo que se ha realizado siempre ha estado 铆ntimamente ligado a las exigencias industriales y econ贸micas de su 茅poca.

La ciencia se ha co-construido en estrecha conexi贸n con la industria, hasta el punto de 鈥渃odificar toda la realidad鈥. De hecho, la idea de ciencia no ha existido por toda la eternidad. Galileo no hace 鈥渃iencia鈥, sino lo que 茅l llama filosof铆a. Y es por eso que fue llevado a dialogar con los fil贸sofos y te贸logos de su tiempo. Lo mismo ocurre con Newton o Boyle, que defienden una nueva filosof铆a experimental. De hecho, lo que ahora llamamos 鈥渃iencia鈥 se ha llamado durante mucho tiempo filosof铆a natural.

En este caso, la idea de ciencia en el sentido contempor谩neo emerge en un contexto bastante espec铆fico, que es ese 鈥 隆b谩sicamente! 鈥 del siglo XIX occidental y europeo; y es una ciencia que calificaremos de pura en un momento en el que la actividad cient铆fica se torna imprescindible para mejorar los procesos productivos industriales. Estamos en medio de la industrializaci贸n, en medio de la revoluci贸n industrial, incluso si este t茅rmino deber铆a cogerse con pinzas porque no es una revoluci贸n que tiene lugar de la noche a la ma帽ana, no es solo la m谩quina de vapor: es un conjunto muy complejo de factores culturales, econ贸micos, sociales, legales, etc. En resumen, esta mal llamada revoluci贸n industrial, que es un proceso bastante largo de industrializaci贸n, inicialmente opera a partir de una artesan铆a mejorada: los inicios de la m谩quina de vapor no provienen de cient铆ficos o acad茅micos.

Pero en una segunda fase, durante el siglo XIX, los procesos industriales se refinaron tanto que ahora es necesario tener conocimientos acad茅micos para mejorarlos. Cuando empiezas a tener la bater铆a Volta o los primeros motores de combusti贸n interna, necesitas cient铆ficos que dominen con mucha precisi贸n, no solo el c贸mo, sino tambi茅n los c谩lculos te贸ricos para mejorar las l铆neas de producci贸n y desarrollar la industria. Y aqu铆 es donde surge la idea de ciencia.

Y uno de los personajes m谩s emblem谩ticos en este sentido es Louis Pasteur. En 1922, el presidente de los Estados Unidos, W.G. Harding, declar贸 que lo consideraba tambi茅n perteneciente a su naci贸n ya que su herencia era mundial. En realidad, la carrera de Pasteur, que por tanto encarna la ciencia pura y desencarnada, se sit煤a por completo bajo el signo y las necesidades de la industria, con la posible excepci贸n del prop贸sito mismo que dedica a las vacunas, una y otra vez. Comenz贸 a interesarse por las cuestiones del 谩cido tart谩rico y para-tart谩rico y la cristalograf铆a, precisamente porque se utilizaba en vinagre y en la industria del grabado de tejidos. Luego, trabajar谩 en temas relacionados con la elaboraci贸n de cerveza, vino, sericultura 鈥 Cada vez, Pasteur se interesa por sectores industriales donde se observan muchas p茅rdidas debido a diversos problemas como la alteraci贸n de las bebidas a lo largo del tiempo en la industria del vino y la cerveza, la epidemia que diezma a los gusanos de seda, la del c贸lera del pollo, el 谩ntrax en las ovejas 鈥

En definitiva, todos los elementos que, de principio a fin, est谩n motivados sistem谩ticamente por la necesidad industrial. De hecho, esta es la estrategia de Pasteur: escribe a todos los ministerios, que a menudo cambian desde que los gobiernos bailaban regularmente en el siglo XIX. Utiliza la misma ret贸rica cada vez:

鈥淟as p茅rdidas ascienden a tantos millones cada a帽o, y si me dan los medios para estudiar este tema, traer茅 enormes beneficios para la naci贸n y la econom铆a francesa. 鈥

Pasteur, al final de su carrera, es el ejemplo t铆pico de alguien que, si bien aparece a posteriori como el cient铆fico puro y desinteresado, que ha empujado las fronteras de la muerte y la enfermedad, es en realidad un intrigante y, adem谩s, pol铆ticamente , es relativamente bueno.

Mientras se encuentra siendo la imagen del cient铆fico incorp贸reo y desinteresado, Pasteur planea obtener honores, fondos, especialmente para construir verdaderamente su imagen. Y el mayor logro de esto es la fundaci贸n del Instituto Pasteur, que es a la vez una caja de resonancia de los medios, un sistema de patentabilidad industrial, un medio de investigaci贸n y una empresa que crea grupos de conejillos de indias. En definitiva, todos los elementos esenciales de la obra de Pasteur confluyeron en la fundaci贸n del Instituto Pasteur, que se extender铆a a todos los continentes.

Pasteur no era el 煤nico. Hay muchas orientaciones tecnol贸gicas pilotadas conjuntamente por los industriales, el mundo cient铆fico y pol铆tico, pero sin el consentimiento real de las poblaciones. Fran莽ois Jarrige, autor de Tecnocr铆ticas [1], cuenta la historia detallada de una serie de desarrollos industriales, a veces relacionados con el universo aprendido, que tienen la caracter铆stica t铆pica de haber sido el objetivo de poblaciones que no los quer铆an. Relata varios levantamientos, el m谩s conocido de los cuales es el de los Ludditas entre 1811 y 1813 en Inglaterra. En lo que se conoce como el Tri谩ngulo ludita, que se extiende por cinco condados en las Midlands inglesas, la gente se levanta y destroza las m谩quinas. Tenemos varios rastros de ella en Francia. Por lo general, esto sucede en el momento de episodios revolucionarios. Por ejemplo, est谩 el episodio de la gran segadora, en Viena, justo despu茅s de la Restauraci贸n donde las segadoras romper谩n la m谩quinaria. En la d茅cada de 1830, hubo trabajadores tipogr谩ficos que se rebelaron contra la introducci贸n de las prensas mec谩nicas por parte del gobierno. Alrededor de 1848, tambi茅n hubo una oposici贸n bastante amplia al ferrocarril en medio de un episodio revolucionario.

Pero si realmente queremos correlacionar eso con el conocimiento cient铆fico, el ejemplo de Gennevilliers me parece particularmente revelador. Tras una explosi贸n demogr谩fica vinculada al desarrollo industrial en la segunda mitad del siglo XIX, surge de manera crucial la cuesti贸n de la contaminaci贸n y los vertidos de estas concentraciones de poblaci贸n. Ante esto, los ingenieros del Ayuntamiento de la ciudad de Par铆s abogan por canalizar y vertir las aguas fecales en Gennevilliers, una localidad agr铆cola. Si algunos de los hortelanos del lugar est谩n muy contentos de tener un abono infinito para sus producciones, otros denuncian el proceso contando c贸mo, al prensar unas patatas vendidas en las Halles, sale un zumo negro 鈥 que no es del gusto de todos. En cualquier caso, de esta situaci贸n surge una pol茅mica con los habitantes de la pen铆nsula de Gennevilliers que ven hectolitros de basura derramarse sobre sus tierras, sus jardines, en sus pozos (algunos animales mueren por haber bebido agua).

Esta pol茅mica se remonta a la Asamblea Nacional y all铆, t铆picamente, vemos a una diputada, Camille Krantz, que toma la palabra diciendo:

鈥淩ecuerde a Galileo: Hist贸ricamente, los eruditos y la gente ilustrada en el gobierno han estado sujetos al oscurantismo de la gente. Hoy debemos rechazar este oscurantismo de los residentes de Gennevilliers que rechazan el proyecto de la ciudad de Par铆s. Debemos mantener este proyecto a toda costa. 鈥

Adem谩s, en los archivos de la comisi贸n que se ocup贸 de esta cuesti贸n, observ茅 dos cosas: la primera es que los m茅dicos que no pronuncian este discurso -hay uno principalmente- son expulsados de la comisi贸n; y luego los otros acad茅micos que permanecen all铆 usan muy claramente el t茅rmino propaganda cient铆fica cuando se dirigen al prefecto de Par铆s, diciendo:

鈥淟a propaganda cient铆fica ser谩 nuestra mejor arma en esta controversia, para hacer que la gente escuche la raz贸n. 鈥

La ciencia ha cambiado el curso de la historia humana, sobre todo si tomamos la ciencia desde un punto de vista anacr贸nico e hist贸rico como la 鈥渁ctividad acad茅mica y el descubrimiento del mundo鈥 que siempre ha existido. Y tenemos muchos ejemplos de esto en la historia.

Si tomamos el significado estricto del t茅rmino ciencia que surge en el siglo XIX, tambi茅n podemos decir que ha cambiado el mundo. Ya que esta ciencia surge en un sentido muy espec铆fico que tiene como objetivo resolver problemas sociales y pol铆ticos. La idea de ciencia es esencial para que la gente comprenda que no es necesario discutir ciertas opciones tecnol贸gicas e industriales. Y en torno a esta idea de ciencia, inventamos toda una mitolog铆a que rodea, por ejemplo, a Galileo o Newton.

Tomemos la historiograf铆a galileana de nuevo. Es bastante fascinante ver que en el siglo XIX, todos contaban cualquier cosa y todo para evocar las experiencias de Galileo. Con el pretexto de entregar su mensaje 鈥溌 sin embargo se mueve!鈥, inventamos una mitolog铆a que hist贸ricamente es completamente falsa pero que se est谩 extendiendo para significar el hecho de que nadie tiene derecho a invalidar los discursos de la ciencia. Por ejemplo, si bien fue un tribunal espec铆fico de la Inquisici贸n el que conden贸 a Galileo, la mitolog铆a dice que fue el propio Papa quien lo conden贸. Por lo tanto, la historia del juicio de Galileo se extiende para afirmar que, aunque el Papa afirma lo contrario, es la ciencia la que sostiene la verdad del mundo. En otras palabras, nadie, excepto los cient铆ficos, puede decir qu茅 es verdadero y qu茅 es falso.

Lo fascinante de esta mitolog铆a es que, por supuesto, no se corresponde en absoluto con la realidad: ni con la realidad del juicio de Galileo; ni a la realidad de la ciencia. Porque la actividad cient铆fica es todo menos un gran acuerdo general en el que todos est谩n de acuerdo. Los cient铆ficos dedican su tiempo a estar en desacuerdo en diferentes puntos y as铆 es como el conocimiento puede avanzar y descubrir nuevos campos. Y por tanto, lo fascinante de esta mitolog铆a es ver que estamos inventando un organismo regulador de la realidad, que es la ciencia que se supone garantiza la verdad de todo, aunque la realidad de lo que la sociolog铆a nos describe la ciencia es un grupo de personas que pasan su tiempo peleando sin estar de acuerdo con la sustancia. Evidentemente, hay formas de acuerdos que surgen en ocasiones, pero que a veces se cuestionan.

La historia de la f铆sica es ejemplar desde este punto de vista: aunque regularmente creemos que hemos terminado con ella y hemos descubierto todas las leyes del universo, nuevos descubrimientos, 隆incluso hoy! Cuestiona constantemente las verdades de ayer. La luz y la velocidad a la que se propaga no caen dentro del alcance de la f铆sica galileo-newtoniana; tuvimos que esperar a que Einstein y la relatividad especial pudieran explicar este fen贸meno. Pero, a su vez, la relatividad qued贸 atrapada en la f铆sica cu谩ntica, que ahora se est谩 discutiendo nuevamente a la luz de nuevas observaciones (el bos贸n de Higgs y la teor铆a de cuerdas). Podemos ver cada vez que no hay un asentimiento final y definitivo. Sin embargo, presentamos constantemente la ciencia como aquello que de una vez por todas nos dice la verdad de todo. Podemos ver claramente que estamos aqu铆 frente a una mitolog铆a que produce fe en el sentido religioso: no sabemos c贸mo funcionan las cosas pero estamos convencidos de que la ciencia puede explicarlo o lo explicar谩 alg煤n d铆a.

隆Y es esta mitolog铆a la que cambia el mundo! Desde ahora, en el contexto de cualquier oposici贸n a cualquier proyecto, si logras traer expertos contigo para decir que la ciencia valida el proyecto, valida el hecho de que no puedes hacer otra cosa. E incluso si es Chernobyl o Fukushima, por ejemplo: siempre que traigas a expertos cient铆ficos para que te expliquen que no se puede hacer de otra manera, ya has ganado en parte. Es en este sentido que la ciencia, en sentido estricto, realmente cambia el mundo: porque crea un nuevo r茅gimen pol铆tico que es el de la pericia. Y esto permite silenciar a las personas cuando no est谩n de acuerdo con un proyecto en particular.

Solidaridad contra despotismo

La ciencia hace tiempo que se convirti贸 en un arma del despotismo, en despotismo mismo. La solidaridad, a su vez, es el mejor baluarte contra el despotismo, como se帽al贸 Hannah Arendt en Sobre los or铆genes del totalitarismo. Retirarse de la cr铆tica a la ciencia tiene ahora el sello de la buena ciudadan铆a, es decir, de la buena higiene. Pero, 驴de qu茅 tipo de r茅gimen vamos a ser ciudadanos?

鈥淪eguir la ciencia鈥 para minimizar ciertos riesgos mientras se ignoran otros nos absuelve de ejercer nuestro propio juicio, anclado en alg煤n sentido de lo que hace que la vida valga la pena. Tambi茅n nos libera del reto existencial de lanzarnos a un mundo incierto con esperanza y confianza. Una sociedad incapaz de afirmar la vida y aceptar la muerte estar谩 poblada por muertos vivientes, adeptos de un culto a la semi-vida que claman por m谩s orientaci贸n de los expertos.

Se ha dicho que un pueblo tiene el gobierno que se merece.

Fuentes

Matthew Crawford 鈥 C贸mo la ciencia ha sido corrompida

Guillaume Carnino 鈥 la ciencia naci贸 para servir a las necesidades del industrialismo

Notas

[1] Fran莽ois Jarrige, Techno-critiques, du refus des machines 脿 la contestation des techno-sciences, La D茅couverte, 2014. Este autor tambi茅n escribi贸 Face au monstre m茅canique, une histoire des r茅sistances 脿 la technique, 茅d. Imho, 2009.