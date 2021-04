Mohamed Achraf

14-03-2021

El sistema -r茅gimen- estado espa帽ol, presume de democracia plena y alardea que es un estado democr谩tico y de derecho! Esxs desvergonzadxs atrevidxs, c铆nicxs y hip贸critas como siempre hablan mucho, esxs charlatanxs mediocres vocerxs del sistema por mucho mientan, manipulen, tergiversen y digan falsedades para justificar lo injustificable, legitimando y justificando un sistema criminal, dictatorial, neofascista, neocapitalista, neocruzado, neoinquisidor, neoracista, neoislam贸fobo, disfraz谩ndolo de ropajes, tocados y mascaras que no les corresponden, no les sirve de nada, porque la inmensa mayor铆a de la gente aqu铆 o en el mundo, sabemos que todo lo que hablan, dicen y defienden es mentira, y a los hechos y a la realidad nos remitimos.

En un estado democr谩tico y de derecho, no existen presxs pol铆ticxs, ni persecuci贸n e inquisici贸n contra las personas por su ideolog铆a y religi贸n. No se persigue a lxs que piensan, opinan y act煤an diferente. No se encarcela y condena a lxs que se expresan libremente. No existen torturas, malos tratos, tratos degradantes y violaciones flagrantes y escandalosas de los derechos humanos dentro y fuera de las c谩rceles. No existe tanta desigualdad, pobreza y empobrecimiento. No existe tanta corrupci贸n, clientelismo, enchufismo y chanchullos pol铆ticos institucionalizados. No existe opresi贸n y represi贸n. No existen tribunales de inquisici贸n, polic铆a pol铆tica patri贸tica y cloacas del estado. No existen juezas/ces y tribunales politizados y no existen tantas injusticias y abusos. As铆 que se callen esxs vocerxs falsxs y mentirosxs.

驴Por qu茅 no se callan esxs sinverg眉enzas que me tienen a mi y a muchxs presxs pol铆ticxs islamistas secuestradxs sin haber cometido ning煤n delito y encima nos torturan y maltratan?

Lo de Pablo Has茅l, Valtonic y otrxs cantantes y artistas es un esc谩ndalo mundial.