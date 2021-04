–

Mohamed Achraf

14-03-2021

El sistema -r茅gimen- estado espa帽ol, presume de democracia plena y alardea que es un estado democr谩tico y de derecho! Esos desvergonzados atrevidos, c铆nicos y hip贸critas como siempre hablan mucho, esos charlatanes mediocres voceros del sistema por mucho mientan, manipulen, tergiversen y digan falsedades para justificar lo injustificable, legitimando y justificando un sistema criminal, dictatorial, neofascista, neocapitalista, neocruzado, neoinquisidor, neoracista, neoislam贸fobo, disfraz谩ndolo de ropajes, tocados y mascaras que no les corresponden, no les sirve de nada, porque la inmensa mayor铆a de la gente aqu铆 o en el mundo, sabemos que todo lo que hablan, dicen y defienden es mentira, y a los hechos y a la realidad nos remitimos.

En un estado democr谩tico y de derechos, no existen presos pol铆ticos, ni persecuci贸n e inquisici贸n contra las personas por su ideolog铆a y religi贸n. No se persigue a lxs que piensan, opinan y act煤an diferente. No se encarcela y condena a lxs que se expresan libremente. No existen torturas, malos tratos, tratos degradantes y violaciones flagrantes y escandalosas de los derechos humanos dentro y fuera de las c谩rceles. No existe tanta desigualdad, pobreza y empobrecimiento. No existe tanta corrupci贸n, clientelismo, enchufismo y chanchullos pol铆ticos institucionalizados. No existe opresi贸n y represi贸n. No existen tribunales de inquisici贸n, polic铆a pol铆tica patri贸tica y cloacas del estado. No existen jueces y tribunales politizados y no existen tantas injusticias y abusos. As铆 que se callen esos voceros falsos y mentirosos.

驴Por qu茅 no se callan esos sinverg眉enzas que me tienen a mi y a muchxs presxs pol铆ticxs islamistas secuestradxs sin haber cometido ning煤n delito y encima nos torturan y maltratan?

Lo de Pablo Has茅l, Valtonic y otrxs cantantes y artistas es un esc谩ndalo mundial. Ah铆, el sistema demuestra su verdadera cara, car谩cter, mentalidad criminal y dictatorial. Nos encarcelan, nos condenan y nos secuestran en sus c谩rceles por nuestros pensamientos, opiniones e ideolog铆as, y por ser diferentes y por expresarnos libremente. Mientras se quedan pasibles, sin mover un dedo contra lxs verdaderxs criminales terroristas militares, agentes del CNI y polic铆as que difund铆an y difunden en su chat todo tipo de mensajes terroristas, conspirando para dar un golpe de estado, y hablan de su intenci贸n de fusilar, asesinar y masacrar a 26 millones de personas, y a todxs lxs que no son como ellxs, y no piensan como ellxs. Ni siquiera les abrieron investigaci贸n judicial, y la investigaci贸n t铆mida que les abri贸 el ministerio de defensa ha concluido que no existe ning煤n delito en sus mensajes, porque son privados y opiniones entre amigxs! Las pruebas que hay contra ellxs, que son grupo terrorista, son contundentes, porque son grupo de militares, polic铆as, guardia civil, agentes del CNI, etc., que comparten la misma ideolog铆a, pensamientos, opiniones y objetivos.

A m铆 y a cuatro de mis compa帽eros nos procesan por opinar en nuestras cartas, sin ofender a nadie ni atentar contra nadie, ni hablar ning煤n tipo de violencia, solamente opinar y criticar! 驴C贸mo puede justificar eso el sistema, que demuestra su doble vara de medir y doble rasero? El estado no actu贸 contra dichos agentes de seguridad, ni contra lxs neofranquistas, neonazis y neofascistas, que homenajearon a la divisi贸n azul el 2 de febrero, lanzando mensajes terroristas grav铆simos. 驴C贸mo se explica eso, y c贸mo explica el r茅gimen eso? El r茅gimen ha demostrado claramente su consentimiento y su aprobaci贸n a dichxs energ煤menxs, impresentables, criminales y terroristas.

As铆 que, se le acabaron los cuentos, las mentiras y falsedades al sistema y sus lacayxs y vocerxs. El juez de vigilancia que concedi贸 permisos y tercer grado al corrupto delincuente Urdangarin, justific贸 su decisi贸n, para paliar la situaci贸n del aislamiento que sufr铆a dicho sujeto! y yo llevo diecisiete a帽os en el aislamiento por la cara, y sin haber cometido ning煤n delito, y sin haber causado da帽o a nadie! y las cloacas judiciales y carcelarias siguen justificando mi situaci贸n de aislamiento acus谩ndome de radicalidad! Todo eso, porque les planto cara, no les tengo miedo, resisto y lucho contra sus abusos, violaciones e injusticias, les denuncio y les desenmascaro. A pesar de sufrir todo tipo de torturas, malos tratos e injusticias, sigo resistiendo y luchando con firmeza, convencimiento, anhelo, persistencia y perseverancia y mucha dignidad, con cabeza alta y moral muy alta.

Solo el hecho de resistir es una victoria, por eso no hay que desfallecer en resistir y luchar contra el mal y lxs malxs, esxs existen porque lxs buenxs lo permiten y no hacen nada. El d铆a que todxs lxs buenxs se levanten, resistan y luchen derrotar谩n al mal y a lxs malxs!

RESISTIR ES VENCER