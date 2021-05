–

De parte de ANRed May 28, 2021 71 puntos de vista

El periodista de TN Ignacio Gonz谩lez Prieto responsabiliza a Alan Cabezas del robo de su auto en mayo de 2020 en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. 鈥淎 茅l no le importa que una persona inocente est茅 presa, solo quer铆a ver a alguien preso鈥, dice Candela, la hermana del joven sin antecedentes ni pruebas en su contra. Por Revista C铆trica.

鈥淓l 4 de junio de 2020 a las 4 de la madrugada entraron a mi casa, de forma violenta patearon la puerta y nos despertaron a los gritos. Era la polic铆a que buscaba a un delincuente por el robo al periodista de TN Ignacio Gonz谩lez Prieto.

Despu茅s de dar vuelta la casa, nos mostraron la orden de allanamiento. Yo en ese momento no entend铆a nada pero con el tiempo entend铆 que no se manejaron bien. Entraron a las habitaciones de mis hermanos sin el testigo ni las c谩maras para sacar fotos, de ah铆 salieron con una llave, que supuestamente estaba en uno de los cuartos. Nos tuvieron como cuatro horas demorados en nuestra propia casa y despu茅s se llevaron detenidos a Brian y Alan, mis dos hermanos. En la orden de allanamiento dec铆a: monobloc 10, acceso 51, puerta blanca en el barrio Carlos Gardel. Y nuestra puerta es verde, por eso suponemos que se confundieron de casa.

Brian sali贸 a los dos d铆as y Alan sigue ah铆 porque Gonz谩lez Prieto lo se帽al贸 en una rueda de reconocimiento. Pas贸 casi un a帽o de esa madrugada y no hay pruebas contra Alan pero 茅l sigue detenido. Las huellas de mi hermano no est谩n en el auto, el seguimiento de celular dio negativo, las c谩maras de seguridad no identifican a Alan y los chicos que s铆 estuvieron en el robo dicen no conocerlo. No hay ni una prueba para que Alan est茅 detenido.

Estamos desesperados, no sabemos qu茅 hacer. La abogada, que gracias a Dios mi pap谩 pudo pagar, ya no nos ayuda. Nos hizo perder el tiempo con versos, nos dijo que era f谩cil sacar a mi hermano porque es inocente pero no hizo nada. Ahora no quiere seguir con el caso si no le pagamos m谩s plata. No tenemos m谩s plata para darle.

Sentimos una gran impotencia por todo lo que nos pasa. Alan es un pibe bueno y laburador. Trabajaba de alba帽il con mi pap谩 y mi hermano; y tiene una hija de cuatro a帽os que no se puede acostumbrar a su ausencia y est谩 triste. Nos arruinaron todo, mucha gente se alej贸 de nosotros, perdimos trabajos, amigos, todo por una injusticia. Porque un periodista, con los medios de su lado, se帽al贸 a mi hermano como un delincuente porque supuestamente lo reconoci贸 por los ojos y las cejas.

芦A este periodista no le importa que una persona inocente est茅 presa, solo quer铆a ver a alguien preso禄

芦Yo trat茅 de hablar con Gonz谩lez Prieto por Twitter. Alan est谩 preso hace un a帽o porque 茅l lo acus贸 injustamente. Eso le escrib铆. Le ped铆 que por favor piense mejor lo que declara porque est谩 acusando a una persona inocente. Lo arrob茅 para poder hablar y su respuesta fue bloquearme de Twitter. O sea, no le importa que una persona inocente est茅 presa, solo quer铆a ver a alguien preso.

Da mucha impotencia ver que los verdaderos culpables est谩n sueltos por la calle y mi hermano en la c谩rcel. Necesitamos much铆simo la ayuda de la gente de los medios, para que el caso de mi hermano se haga un poquito m谩s conocido, y ver si as铆 茅l puede salir en libertad鈥.

Estas son las palabras de Candela, la hermana menor de Alan Cabezas. Ella estuvo presente la noche del violento allanamiento donde se llevaron detenido al joven de 27 a帽os.

El periodista de TN Ignacio Gonz谩lez Prieto se帽al贸 a Alan en una rueda de reconocimiento. Lo responsabiliza del robo de su auto en mayo de 2020 en la localidad de Caseros, provincia de Buenos Aires. Pese a que no hay pruebas para inculpar a Alan, en redes sociales y en las c谩maras de TN, Prieto celebr贸 que los autores del asalto est茅n en la c谩rcel. Y aprovech贸 para bajar su l铆nea ideol贸gica: 鈥淧or la pandemia soltaron a mucha gente peligrosa鈥. Alan no ten铆a antecedentes penales.