Por tercer año consecutivo, el 12 de Octubre tendrá como cita en Bilbao el Alarde Antifaxista. Mientras en Madrid se celebrará un desfile militar, en la capital vizcaina se recordará a los milicianos y gudaris que desfilaron en 1936 ante el lehendakari Agirre. A las 12:00h desde la Plaza Sagrado Corazón partirá el alarde con seis o siete batallones encabezando la marcha, seguida de una manifestación antifascista. Ziortza Aiensa y José Domènech hacen un llamamiento a la población a “dar el homenaje que se merecen quienes dieron su vida contra el fascismo” hace ya 85 años. Y demandan a la sociedad para que se ponga en pie frente “al creciente fascismo que está resurgiendo en Europa y, a la vez, en el Estado español”.

A la par, hay una exposición en Artea con fotos de alardes anteriores y con fotos de julio de 1936 con el desfile de batallones de milicianos y del Eusko Gudarostea. El Alarde Antifaxista organiza también salidas al Cinturón de Hierro y a limpiar las trincheras a lo largo del año. Las personas interesadas se pueden dirigirse a alardeantifaxista@gmail.com.

¿Qué es y qué persigue el Alarde Antifaxista?

José Domènech.- Nace en 2019, a partir de una idea que tienen un par de amigos. No va desde una organización política, en concreto, sino que se plantea hacer una especie de homenaje al desfile que hubo en 1936 en Bilbao ante Agirre, antes de que esas columnas o batallones fueran a defender lo que sería el Cinturón de Hierro en el cerco de Bilbao. Son ellos los que fueron a pegarse tiros con los fascistas y entonces hicieron ese desfile.

Como homenaje a esa gente y visto que también que tiene un continuo y un histórico hasta nuestros días con todas las familias políticas que existen, se trataba de hacer eso, partiendo de una historia, que surgió entre dos amigos, acabar juntando a gente de varios espectros políticos que en su día militaron pillando ese hilo histórico y trasladándolo a esta época sin ser un acto folklórico, sin serlo, porque hay un planteamiento antifascista común, a pesar de que haya diferencias ideológicas, claro.

Ziortza Aiensa.- Que, además, tiene como eje la lucha de clases.

J.D.- Que tiene que ver con la lucha de clases, con el antifascismo en un momento en el que estamos viendo como están aumentando los delitos de odio. En toda Europa hay una parte de crecimiento de la extrema derecha. Vemos necesario homenajear a esa gente que estuvo pegando tiros con armas y como podía y, por otro lado, enlazarlo con las luchas antifascistas actuales.

Z.A.- El comienzo es en Ganguren, en parte de lo que era el Cinturón de Hierro, cuando varias personas deciden limpiar una de las trincheras que hay ahí. Y a raíz de eso surge la idea del alarde.

¿Cómo lo vais a plantear?

Z.A.- Lo que se hace es un desfile en sí con una manifestación por detrás, el 12 de octubre. Así es como se planteó la primera vez.

¿Por qué elegís el 12 de octubre?

J.D.- Porque es el día de la Hispanidad. Es curioso porque se celebra el desfile militar en Madrid, con el rey y demà s, y a la vez se celebra un desfile de milicias y batallones de gudaris en Bilbao. No es por provocar, es por confrontar y dar otra perspectiva.

¿Cómo se encuentra la lucha antifascista a vuestro juicio? ¿Cómo veis a Vox y otros partidos fascistas que resurgen?

Z.A.- Está claro que el fascismo está en auge se podría decir. Están apareciendo por todas las esquinas. El mismo sistema es el que lo representa. Tenemos las luchas de los obreros de estos últimos años, como se está viviendo todo. Por ejemplo, la lucha de Tubacex y todas estas movidas. Lo que vemos es que entre las diferentes familias políticas que han estado históricamente luchando contra el fascismo en Euskal Herria necesitamos un punto de unión para intentar hacer frente a la que nos viene encima. Un punto de conexión de gente que no cree en este sistema, que no cree en que unas elecciones puedan mejorar algo y darle la vuelta y que no se cree que un sistema burgués vaya a decirnos qué hacer, vaya.

J.D.- Esa es una de las cuestiones. No se habló con partidos políticos, sí con sindicatos y demás, y con colectivos. No se quería. Después de las primeras reuniones, se decidió de manera asamblearia, y el planteamiento general fue este. No queríamos que fuera un alarde partidista, sino que surgiera de los movimientos sociales y políticos, y de las bases sociales de los partidos políticos que hay en Bilbao.

¿Cuántos movimientos o asociaciones habéis participado?

Z.A.- Hay distintos espectros, al final.

J.D.- Incluso hay gente que está en diferentes organizaciones.

Z.A.- Hay anarquistas, comunistas…

J.D.- Republicanos, que ya no existen como organización,

Z.A.- El Batallón Arana Goiri, que para hacer el homenaje hay que extrapolarlo a lo que pasó en 1936.

¿Cuántos batallones desfiláis?

J.D.- Ha llegado a haber 9 batallones, siete el año pasado y este año 6-7. A la gente le da vergüenza disfrazarse.

Z.A.- Se le hace complicado.

J.D.- Pero el punto es diferente, porque es un homenaje, no es una manifa antifascista al uso.

Z.A.- pretende ser un homenaje. No es un disfraz en sí, es un homenaje, por eso decíamos que no tiene la parte folklórica, pero es complicado. Con una mani vas a tu rollo, es otra cosa. Desfilas uniformado, es un respeto. No es un circo, vas representando al batallón.

J.D.- Es el punto de originalidad que tiene, también.

Z.A.- Es muy llamativo. Es una puesta en escena llamativa, claro.

Si miramos para atrás, de aquellos batallones de la guerra ¿Qué podríais destacar en la actualidad?

J.D.- Son momentos diferentes. Aquello era la modernidad, y estamos en la postmodernidad. Hay que tenerlo en cuenta, y poner en valor la gente que de repente decidió pegar tiros. Hoy en día es un poco más complicado. Están las cosas, digamos, más pacificadas. Sin embargo, sí que hay la amenaza del fascismo, se mantiene ahí.

Aquello era un momento, este es otro, pero Vox y sus grupos afines siguen avanzando.

Z.A.- Sí, legitimidad es la misma y las causas de la lucha son las mismas, pero el contexto no es el mismo.

¿Como se les puede parar a los fascistas hoy?

Z.A.- Primero, mediante la unión antifascista, que es lo que se pretende representar ese día. Distintos colectivos, distintas organizaciones, pueden estar juntas para hacerle frente a lo que se viene. Pero, claro, una cosa es representarlo un día y hacer toda esta puesta en escena en un día, pero la continuidad de esto y el hecho de estar en la calle es más complicado.

¿Cómo se puede estar en la calle para que, al final, no sea solo un día?

J.D.- El objetivo del alarde son dos días. Uno es el desfile y otro es la limpieza y demás del Cinturón de Hierro, o la historia reciente de la Guerra civil en Bizkaia. Esos son los objetivos y no se va más allá. Por otro lado somos conscientes de que existen otros colectivos como Sare Antifaxista y otras organizaciones históricas que se han declarado antifascistas.

Z.A.- El alarde tiene su fecha el 12 de octubre y durante el año se organizan salidas a diferentes partes del Cinturón de Hierro a limpiar trincheras, a hacer visitas guiadas…

¿Creéis que hay una unidad antifascista de estas asociaciones o grupos políticos?

Z.A.- El alarde comienza a fraguarse a comienzos de 2019, tampoco es mucho tiempo. Este sería el tercero que realizamos.

Pero veis que hay un apoyo para la unidad antifascista que decís o ¿todavía queda mucho?

J.D.- Lo que se está viendo es que estamos confluyendo, y es difícil o parecía difícil, pero de repente tu estas trabajando con gente que conoces, que no estamos en el mismo espectro y no hemos trabajado nunca, pero estamos en sintonía. Esto genera…

…¿buen rollo?

J.D.- Bueno, aunque tengamos nuestras diferencias, hay una apuesta en común ante el fascismo que está emergiendo.

¿Qué esperáis de Bilbo, Bizkia, Euskal Herria este nuevo 12 de Octubre?

Z.A.- Esperamos la llegada de gente antifascista que quiera participar. Da igual la procedencia. Parte de Bilbao, mirando con cercanía, pero puede venir cualquier antifascista. Y cualquiera que no pueda en esta fecha, pero quiera venir a una visita guiada que se hace al Cinturón de Hierro, a limpiar las trincheras, o lo que sea. Es para ir viéndonos las caras entre quienes podemos estar en la misma lucha, en el mismo camino, que luego cada uno tiene su recorrido y donde trabaja, su espacio. Son puntos de contacto donde antes igual no habíamos llegado, pero partimos de la misma base. Lo que hemos dicho antes de que no se ha hecho incidencia en partidos políticos porque la base no es la misma. Hay cosas que nosotras no creemos directamente.

J.D.- Y sobretodo porque en realidad no tienen una perspectiva como de coordinadora. Es una idea de un par de amigos, que luego se extrapola al espectro político de la calle, en este caso Bilbao o se extrapola a BIzkaia.

Z.A.- De hecho viene gente de Segovia y otros puntos, es abierto.

¿Cuanta gente ha venido estos últimos años?

J.D.- Los batallones son de 20, con distancia de un metro cada uno. No Hay un numero definido, es variable. En principio, 20,y después está la gente que viene en la manifestación.

Z.A.- Cada batallón tiene sus reuniones, etc. Es dinámico. Luego está gente manifestación, claro.

Podéis añadir algo más, si queréis. Estáis a tiempo.

Z.A.- Animamos a participar a la gente, a dar el homenaje que se merecen a quienes dieron su vida contra el fascismo.

J.D.- Y a la vez denunciar como se esta volviendo el fascismo en muchas partes de Europa, también en el Estado español con Vox y otros grupos, no hay más que ver las agresiones homófobas y las manifestaciones nazis de Madrid y contra la clase trabajadora, que se están produciendo.

