ALB Noticias.- De cara a la nueva crisis que se augura en 2022, y que se une a la clim谩tica, ecol贸gica, financiera, pol铆tica, econ贸mica, social, de g茅nero, vulcanol贸gica y sanitaria, alasbarricadas.org ha decidido lanzar al mercado su criptomoneda: el DurruCoin. Por mil euros entregamos un DurruCoin que servir谩 para financiar nuestros proyectos y en caso de colapso, evitar谩 que muramos de hambre. Un reciente debate ocurrido en estas p谩ginas virtuales nos llev贸 a replantearnos nuestra postura ante las criptomonedas y ya tenemos preparado un centro de minado libertario y diversos algoritmos. Creemos que estamos ante una oportunidad 煤nica de generar unas finanzas al servicio de los proyectos de transformaci贸n social y el movimiento libertario.

El DurruCoin Non Fungible Token (NTF) de colectividad libertaria, est谩 basado en un aut贸grafo de Durruti depositado en la FAL, de cuando sali贸 de la c谩rcel en Le贸n, as铆 como reproducciones de su rostro y sus manos despu茅s de muerto, y del agujero de bala en su camisa a煤n con sangre. Vale unos cuantos millones. As铆 nos sumamos a la genialidad del blockchain ahora aplicada al arte (Piezas 脷nicas Digitales). No sabemos exactamente, no acabamos de entender qu茅 es esa mierda pero nos lleva locas. NTF para quienes no lo sepan, es como una especie de “registro de la propiedad” sobre GIFs y JPEGs (en s铆 mismos perfectamente copypasteables) que usa la tecnolog铆a Blockchain de las criptomonedas, ya de por s铆 un invento todav铆a m谩s genial que las propias criptomonedas: Utilizar una energ铆a el茅ctrica infinita para que haya un sitio donde diga que un JPEG es tuyo.

Intentamos explicarlo de otro modo: tenemos tambi茅n NFT de un gorrito usado por Durruti. Vamos, que el Non Fungible Token, esto es, item que no se gasta, no es una moneda, sino un jpeg libertario encriptado con iconos personales de Durruti. As铆 que puede haber DurrutiCoin y financiaci贸n del pago de Nodo50 v铆a la venta de ese NFT de aut贸grafo/camisa/gorrito usao por Durruti.

Nuestras granjas de minado y centros de datos ser铆an, como buenos adoministas, horizontales y descentralizados y alimentados en su inmenso gasto energ茅tico por un parque e贸lico adscrito al proyecto Sputnik-Arag贸n de 400 MegaW -pa alimentar a Catalonia- y foll谩ndose nosecuantas zonas ZEC

隆Animaros y comprad DurruCoins en alasbarricads.org!