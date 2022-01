–

Hablar del extremo norte del planeta en estos días está saturado de superlativos. En ningún lugar es esto más evidente que en Alaska, un lugar que se vende a sí mismo como la última frontera. Todo tipo de medios, desde la cobertura de noticias populares hasta alertas de activistas y resúmenes de formulación de políticas, pintan retratos extremos de este rincón del Ártico: enfrentarse a las mayores amenazas en uno de los «últimos lugares salvajes» del mundo, por un lado, y conseguir «oportunidades incomparables» para la prosperidad y la seguridad de una nueva era de desarrollo de recursos polares, por el otro. Estas afirmaciones de incomparabilidad fuera de los límites del Ártico se movilizan hacia fines muy diferentes, desde grandes proyectos para la protección del medio ambiente hasta ambiciones extractivas redobladas. Sin embargo, convergen en colocar a Alaska en el extremo. En una era anterior, las representaciones de Alaska como un sitio de condiciones descomunales ayudaron a establecerlo en la imaginación popular como un campo de pruebas para buscadores pioneros, aventureros resistentes y otros que querían apuntalar sus propias fortunas y las del estado-nación colonial. Hoy, sin embargo, el futuro de la vida misma parece estar en juego. Por Karen Hébert y Danielle DiNovelli-Lang *

¿Qué significa habitar un lugar que se imagina, cada vez más, como un albergue de peligros y promesas a escala planetaria? Nuestra reciente investigación etnográfica sugiere que para aquellos en el punto de mira de diseños controvertidos de desarrollo de recursos, como la minería a gran escala y la tala en zonas ecológicamente sensibles, la vulnerabilidad ya no es una condición a superar, sino que es en sí misma un modo de ganar y desplegar poder.

En los últimos años, realizamos un trabajo de campo colaborativo en ambos lados de la costa subártica de Alaska: la bahía de Bristol, en el suroeste de Alaska, y el área alrededor de Sitka, en el sureste de Alaska. La bahía de Bristol enfrenta amenazas de una controvertida mina, propuesta en lo que a menudo se describe como uno de los últimos y mejores ecosistemas de salmón salvaje en la tierra, mientras que el sureste de Alaska es el hogar de debates en curso sobre la tala en el bosque lluvioso templado más grande del mundo. Ambas regiones dependen en gran medida de la pesca comercial, recreativa y de subsistencia, cuyos futuros a largo plazo se ven ensombrecidos por el cambio climático y la acidificación de los océanos.

Estamos examinando, en estos sitios, cómo el compromiso con un entorno en riesgo transforma la búsqueda a largo plazo de ganarse la vida con la naturaleza. Dado su estatus superlativo en las diversas economías que impulsan las interacciones con el medio ambiente, Alaska presenta un sitio privilegiado para examinar las tensiones de lo que Kim Fortun (2012, 447) llama industrialismo tardío, cuyo futuro está “prometido e impulsado por el neoliberalismo, reforzado gracias a la infraestructura digital y la riqueza, pero aún con energía del carbón y el petróleo». Si esta condición caracteriza al mundo en general, entonces el Ártico se encuentra ahora en un borde escarpado. Entre las ubicaciones del Ártico, donde las historias de negligencia y reclamos no resueltos están dando paso recientemente a acuerdos destinados al desarrollo, Alaska, con su liquidación de reclamos nativos de décadas de antigüedad y su antiguo oleoducto, se destaca como un lugar que bien puede representar una imagen de las cosas que vendrán.

Las personas que viven a lo largo de las costas de Alaska han creado medios de vida durante mucho tiempo a través de una negociación, a veces incómoda, con las múltiples naturalezas proyectadas en el norte circumpolar. Su doble identidad como depósito casi inagotable de valiosos recursos naturales y reserva prístina críticamente vulnerable ha sido especialmente importante. Sin embargo, la relación entre estas visiones ambientales históricamente opuestas parece estar cambiando, ya que las invocaciones del peligro estimulan la formación de nuevas colectividades y formas de acción en la costa de Alaska. Nuestra investigación con científicos, activistas, funcionarios gubernamentales y residentes rurales rastrea el surgimiento de una economía política que maneja la perspectiva de un daño irreparable a las economías y ecosistemas costeros no como límite, sino como oportunidad.

Considera, por ejemplo, que las especies carismáticas y ecológicamente vulnerables, en particular el salmón, surgieron como emblema de la acción colectiva contra los grandes proyectos extractivos en el sureste y suroeste de Alaska. Frente a las amenazas a la vida misma, estas campañas visualizan el futuro humano a través de la vulnerabilidad de otra especie. «El salmón no se trata de nuestras diferencias, se trata de lo que tenemos en común», sostiene uno de esos esfuerzos, el Proyecto Salmón, que insta a los habitantes de Alaska a «declarar su vida como la vida del salmón» y organizarse para proteger el salmón. Una campaña similar pide declaraciones de ciudadanía a Salmon Nation: “Una comunidad de cuidadores que se extiende a través de fronteras arbitrarias, trabajando juntos para mejorar nuestros vecindarios y cuencas».

Este impulso por una ciudadanía universalizadora basada en el «interés mutuo» en una especie clave de ninguna manera resuelve las fracturas sociales profundas y duraderas. A menudo observamos, cuando los habitantes de Alaska sostuvieron que cierto salmón «nos pertenece a todos», que esto se utilizó para deslegitimar los reclamos de otros, como las afirmaciones de los derechos de los nativos de Alaska sobre sitios de pesca y métodos de captura de importancia histórica. Sin embargo, los esfuerzos para reunir a diversas personas a través del salmón también forjó poderosas coaliciones, especialmente en la bahía de Bristol, donde ayudaron a cambiar el guion del desarrollo minero de económicamente necesario a económicamente desastroso para los medios de vida dependientes de la pesca (Hébert 2016). Mientras que la prosperidad económica alguna vez justificó la extracción a gran escala de los recursos del Norte, el espectro de la catástrofe ecológica obliga a los habitantes de Alaska a reinventar su futuro productivo a imagen de otros vulnerables. Como dice una iniciativa de Salmon Project (y la línea de ropa que la acompaña): «La vida de Alaska es una vida de salmón, que vale la pena vivir y proteger». Lo que está en juego es nada menos que una revalorización de la vida misma como un recurso amenazado que necesita protección.

