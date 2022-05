Entrevista con Enriko Pe莽uli, de la organizaci贸n de izquierda Organizata Politike

Los recientes aumentos de precios afectan gravemente a gran parte de la poblaci贸n de Albania, sobre todo porque las condiciones de vida de la mayor铆a de la gente ya eran dif铆ciles. Por otro lado, unas pocas personas ricas han acumulado una enorme riqueza. El mes pasado surgi贸 un movimiento que critica el aumento de precios y se enfrenta al orden pol铆tico existente. Minoas Andriotis ha hablado con Enriko Pe莽uli, militante de la organizaci贸n de izquierda Organizata Politike, sobre la situaci贸n pol铆tica en Albania y el actual movimiento de protesta.

驴C贸mo han surgido las protestas? 驴De qu茅 tratan?

Pocos d铆as despu茅s de la ofensiva rusa en Ucrania, en Albania y m谩s all谩 se propag贸 la idea de que la crisis afectar铆a dr谩sticamente al poder adquisitivo de las categor铆as m谩s vulnerables de la sociedad. Poco antes de la guerra en Ucrania, quienes especulan con los hidrocarburos en Albania comenzaron a jugar con los precios del petr贸leo y del gas de un modo un tanto moderado, aunque culpando, por supuesto, a la mano invisible del mercado libre. Despu茅s declararon que eran impotentes ante los sensibles mercados de valores que se hab铆an agitado tan pronto comenzaron a soplar los primeros vientos del conflicto.

La situaci贸n empeor贸 en los primeros d铆as de marzo, cuando el precio de la gasolina aumentaba cada ma帽ana unos 30 o 40 c茅ntimos por litro. Al t茅rmino de la primera semana de marzo, el precio de la gasolina hab铆a aumentado un 30 % en relaci贸n con el que se cotizaba antes de la guerra, alcanzando los 270 leks albaneses por litro (alrededor de 2,22 euros). No cab铆a duda de que esto causar铆a una reacci贸n en cadena, afectando a los precios de los alimentos y a otros gastos b谩sicos.

El mi茅rcoles 9 de marzo, a ra铆z de un llamamiento a trav茅s de las redes sociales, hubo una concentraci贸n ante la sede del primer ministro en Tirana para protestar por el aumento inaceptable de los precios. Hasta entonces, el gobierno no se hab铆a manifestado sobre este aumento, excepto por lo que dijo el primer ministro, Edi Rama, quien lo justific贸 con el argumento de que todos estamos en guerra. La protesta se intensific贸 durante la primera noche, cuando despu猫s de que los y las manifestantes bloquearan un tramo de la avenida de D毛shmor毛t e Kombit, agentes de la polic铆a 鈥揹e paisano y sin n煤mero de identificaci贸n鈥 comenzaron a detener a manifestantes que se hallaban en la acera. Esa noche fueron detenidas unas 30 personas, y algunas de ellas permanecieron encerradas en Tirana durante tres d铆as.

Al d铆a siguiente se produjeron nuevas manifestaciones en Tirana y otras ciudades de Albania, con m谩s gente en las plazas y m谩s detenciones. En una semana se contabilizaron 300 personas j贸venes detenidas en varias ciudades del pa铆s. La movilizaci贸n culmin贸 en los d铆as siguientes, con m谩s de 20.000 manifestantes en las calles. Ahora ya es costumbre organizar una gran manifestaci贸n con regularidad para seguir exigiendo medidas frente a la crisis.

驴Qu茅 reivindicaciones de plantean en las manifestaciones?

Una de las consignas m谩s llamativas es 鈥溌ue paguen los oligarcas, no el pueblo!鈥, que refleja que la gente es consciente de la contradicci贸n social entre ricos y pobres. Otra consigna es 鈥淪aldremos a la calle por cientos, por miles, si no caen los precios, caer谩 el gobierno鈥. Esta consigna es una amenaza directa al gobierno, que debe ponerse a pensar en su propio pueblo o afrontar un terrible final. Pocos d铆as antes de que comenzara la protesta, la medida m谩s seria propuesta por el gobierno fue la sugerencia de que la gente no utilizara el coche para ir a comprar comida. Eso lo dijo la ministra de Energ铆a, Belinda Balluku, en una conferencia de prensa del gobierno, donde habl贸 sobre la manera de hacer frente a la crisis.

驴Qu茅 sectores de la sociedad participan en las protestas? 驴Hay organizaciones pol铆tica implicadas?

Hay una participaci贸n masiva de la clase trabajadora, que es la m谩s afectada por el aumento de precios. Tambi茅n ha gente de diversos grupos y clases sociales, entre las que destaca la clase profesional (con estudios universitarios), as铆 como la clase media baja. Comienzan a articular sus demandas. El 煤nico grupo organizado que participa en las manifestaciones es Organizata Politike, un grupo de izquierda formado por estudiantes, docentes y gente de clase trabajadora. Otras participantes son personas de la sociedad civil con antecedentes de movilizaci贸n social contra tales injusticias.

驴Cu谩l es la situaci贸n social en Albania en general?

D铆as antes de que se propagara la noticia de la guerra entre Rusia y Ucrania por todo el mundo, un informe del Banco Mundial sobre Albania dec铆a que 900.000 albanesas y albaneses viven con menos de cinco d贸lares al d铆a. En un pa铆s de unos 2,8 millones de habitantes vemos que m谩s del 40 % de la poblaci贸n vive por debajo del umbral de pobreza oficial (6 d贸lares al d铆a). Albania es uno de los pocos pa铆ses 鈥揺n la regi贸n y m谩s all谩鈥 que no tiene una renta b谩sica m铆nima definida legalmente en caso de desempleo, pese a que el Defensor del Pueblo lo hab铆a cifrado en 18.000 leks (aprox. 148 euros) al mes para cada persona adulta.

El salario m铆nimo es de 30.000 leks (unos 247 euros) y el salario medio ronda los 50.000 leks (unos 411 euros), mientras que un c谩lculo reciente de los gastos b谩sicos muestra que ninguno de esos importes basta para vivir con dignidad. Por supuesto, una de las razones principales de esta situaci贸n es el hecho de que el 3 % de las personas m谩s ricas del pa铆s tienen dep贸sitos bancarios (4.100 millones de euros) superiores a los del 97 % restante de la poblaci贸n (3.200 millones de euros). En resumen, la mayor铆a de la poblaci贸n albanesa se halla a un paso de una cat谩strofe sanitaria, econ贸mica y social.

驴Ha habido movimientos similares en los 煤ltimos a帽os?

Desde el punto de vista de la composici贸n social de la protesta, en 2013 se produjeron movilizaciones parecidas, cuando el primer ministro Edi Rama trat贸 de importar residuos qu铆micos de Siria y echarlos en un vertedero controlado, lo que convertir铆a a Albania en un basurero radiactivo en busca de r谩pidos beneficios. En aquel entonces, sobre todo personas de clase media, aunque tambi茅n de clase trabajadora, salieron por decenas de miles a la calle para oponerse a la decisi贸n del gobierno, que finalmente se ech贸 para atr谩s.

La 煤ltima protesta a rese帽ar, por su composici贸n y su importancia, fue la movilizaci贸n estudiantil de 2018.

Estudiantes de todas las categor铆as sociales ocuparon plazas, calles y facultades para oponerse a las elevadas tasas y a la comercializaci贸n de la educaci贸n superior. Esta protesta fue esencial para reducir el coste de la vida de los y las estudiantes y para la democratizaci贸n de la universidad, pero tambi茅n para el establecimiento de una nueva cultura de protesta y reacci贸n contra las pol铆ticas neoliberales del gobierno Rama.

Hace casi un a帽o y medio, el 8 de diciembre de 2020, la polic铆a de Tirana ejecut贸 a Klodian Rasha, de 25 a帽os de edad, en la avenida de delante de su casa, simplemente porque no hab铆a obedecido la orden de detenerse en un control policial durante un toque de queda a medianoche. Al d铆a siguiente, la polic铆a intent贸 colar una pistola entre las posesiones del joven, pero las c谩maras mostraron que no la llevaba y la coartada de la polic铆a result贸 demasiado d茅bil. Tras el aislamiento durante dos a帽os a causa de la pandemia, la rabia social de miles de j贸venes sin perspectiva se descarg贸 de inmediato en las calles, lo que hizo que cambiara la versi贸n oficial del suceso contada por la polic铆a. El entonces ministro de Interior dimiti贸 y el agente de polic铆a que mat贸 a Klodian Rasha fue condenado a 12 a帽os de c谩rcel por asesinato. Es una se帽al de que la sociedad albanesa est谩 creando una cultura de la respuesta, que ha aprendido a convertir la rabia y la espontaneidad en articulaci贸n pol铆tica y resistencia prolongada.

驴C贸mo de bien est谩n organizadas las fuerzas progresistas y de izquierda en Albania?

Como ya he se帽alado, Organizata Politike es el 煤nico grupo pol铆tico que participa en las manifestaciones recientes. Adem谩s, es el 煤nico grupo de izquierda del pa铆s. Se dedica sobre todo al movimiento estudiantil y a la organizaci贸n sindical en los principales sectores productivos de la econom铆a. En este terreno puedo mencionar la ayuda que hemos prestado para la constituci贸n de varios sindicatos en el sector privado, concretamente en centros de llamadas, pozos petrol铆feros y refiner铆as, la miner铆a y el sector textil. Aspiramos a crear una base s贸lida de conciencia de clase obrera en el pa铆s insistiendo en los derechos econ贸micos en los lugares de trabajo y en los derechos pol铆ticos y sociales en la sociedad.

El caso m谩s importante en que la combinaci贸n del sindicalismo con la conciencia pol铆tica culmin贸 fue la candidatura independiente del minero Elton Debreshi para las elecciones legislativas del 25 de abril de 2021. La campa帽a de Debreshi fue una sensaci贸n nacional y el primer caso en Albania en que la clase obrera propone un candidato propio al parlamento alban茅s. Logr贸 quedar en tercer puesto en el distrito en que se present贸 y fue el candidato independiente con el mayor porcentaje de votos a escala nacional. El resultado de las elecciones tambi茅n nos ayud贸 a entender el contexto pol铆tico y la f茅rrea organizaci贸n del partido gobernante, totalmente entregado al dinero de los oligarcas, pero estructuralmente el partido m谩s organizado del pa铆s.

驴Qu茅 potencial crees que tienen las protestas actuales? Y 驴qu茅 perspectiva de cambio social vez a largo plazo?

Esta ola de protestas recientes es un ladrillo m谩s en la pared de la resistencia social. Hemos obligado al gobierno a ponerse serio. Tratamos de exponer en lo posible la incapacidad del gobierno para intervenir en el mercado y fomentamos la movilizaci贸n social con el fin de asegurar unas condiciones de vida dignas a la poblaci贸n. Pensamos que este gobierno no tiene la voluntad ni la capacidad para quitar dinero a los ricos e iniciar un proceso de redistribuci贸n de la riqueza, aligerando la carga econ贸mica que pesa sobre las espaldas de la clase trabajadora. Pensamos que la asociaci贸n con los oligarcas, establecida por este gobierno, es se帽al de que necesitamos una nueva alternativa sociopol铆tica, no solo para hacer frente a la crisis, sino para construir finalmente un Estado m谩s democr谩tico y social, basado en los derechos y las demandas de la gente trabajadora, las y los estudiantes y los sectores m谩s oprimidos.

Lefteast