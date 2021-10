–

Trochando Sin Fronteras, octubre 25 de 2021

鈥淓n esa 茅poca viv铆amos en dearad茅s o casas grandes con toda la familia. Antiguamente el techo de las viviendas no era de zinc, sino de unas pajas grandes. Constru铆amos una casa grande para vivir m谩s o menos unas cuarenta o cincuenta personas. Entonces todos viv铆amos en una misma casa鈥 (Alcald铆a Mayor de Bogot谩, Secretar铆a de Gobierno, 2014)

Las comunidades ind铆genas Embera atraviesan una cr铆tica y lamentable situaci贸n a ra铆z del sistem谩tico despojo y conflicto social y armado que vive el pa铆s, especialmente, en el Choc贸 y Urab谩, en donde se ubica cerca del 50 % de dicha poblaci贸n.

Precisamente, en esta regi贸n se desarrollan industrias como la pesca mar铆tima, producci贸n maderera, monocultivos de palma de aceite y coca, y extracci贸n minera. Estas actividades son controladas por empresas transnacionales, y por grupos armados quienes a trav茅s del control territorial tambi茅n han constituido un corredor estrat茅gico de armas, drogas y migrantes.

Choc贸 y Urab谩, tambi茅n son regiones altamente empobrecidas en donde reina la corrupci贸n y falta de inversi贸n social, mientras las pol铆ticas estatales favorecen el saqueo de la riqueza territorial, privatizaci贸n de los bienes colectivos y el desplazamiento. Mismo desplazamiento que ha posicionado a Colombia en el puesto uno de desplazamientos internos. El reporte m谩s reciente de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinaci贸n de Asuntos Humanitarios dio a conocer, que 44.647 colombianos fueron desplazados en Colombia en los primeros seis meses de 2021, superando la cifra del a帽o 2020.

Emberas: saqueo, violencia y desplazamiento

Desde el a帽o 2004, las comunidades Embera han llegado a la ciudad de Bogot谩 desterrados por la violencia, el saqueo y la pobreza. Estas comunidades se han asentado principalmente en 鈥los barrios marginales y de miseria La Favorita y San Bernardo y en las localidades de Santaf茅 y Los M谩rtires, en el centro de la capital鈥 (Ministerio del Interior, 2012). Viviendo al paga diario y sometidos al rigor de la zona, adem谩s, de la p茅rdida de su identidad y cultura.

Econ贸micamente sobreviven con la venta de manillas manufacturadas por ellos mismos, la venta ambulante, lavando carros y en condiciones de mendicidad. Sin las condiciones para sobrellevar la maternidad, los Embera siempre est谩n acompa帽ados de sus hijos, raz贸n por la que enfrentan a las medidas del ICBF (Alcald铆a Mayor de Bogot谩, Secretar铆a de Gobierno, 2014).

Tras la pandemia COVID-19 sus actividades informales para recibir ingresos diarios, se detuvieron, raz贸n por la que no tuvieron c贸mo pagar habitaciones en los inquilinatos del centro de la ciudad. De estos inquilinatos fueron expulsados agudiz谩ndose las precarias condiciones de vida 鈥 y desplaz谩ndose hacia el suroccidente de Bogot谩 y Sabana. Mientras que en la regi贸n antes mencionada el paramilitarismo y las disputas por el control territorial, recrudecieron, expulsando de manera violenta m谩s comunidades afro, campesinas e ind铆genas, entre ellas del pueblo Embera Kat铆o, Cham铆, D贸bida, y dem谩s comunidades.

La respuesta del Distrito

Ante semejante conflicto, el Distrito ha respondido de manera violenta, paliativa y con poca responsabilidad pol铆tica y social, estas son algunas de las acciones realizadas:

Desalojos en marzo del 2020 de los edificios tomados en Candelaria La Nueva. Tres tomas al parque Tercer Milenio, el Distrito fue otorgando contratos de arrendamientos en la localidad de Ciudad Bol铆var por 2 y 3 meses, hasta alargarlo por casi 17 meses, solo bajo la presi贸n de las tomas al parque. Paralelo a la toma del Parque Nacional, ante el vencimiento de los contratos de arrendamiento, el Distrito propone el Albergue la Florida UPI鈥 IDIPRON a m谩s de una hora y media de la parada de alimentador m谩s cercana (F谩tima-Engativ谩) y a casi 2 horas del puente de Guadua (Cl 80).

Las m谩s de 300 familias que aceptaron el traslado al albergue UPI-IDIPRON lo hicieron en condiciones NO 脫PTIMAS, el lugar establecido no cuenta con gas para cocinar, camas, v铆as de acceso. A ello se suma la exposici贸n de las familias a la contaminaci贸n del r铆o Bogot谩 鈥攑or su cercan铆a鈥 y falta alimentos y garant铆as sanitarias.

Es importante se帽alar que actualmente, seg煤n el censo distrital, hay 1.050 personas en el Albergue y que NO hay capacidad para m谩s personas, como el Distrito ha aseverado para generar se帽alamientos contra quienes siguen en la toma del Parque Nacional. Es decir, el Distrito miente frente a las condiciones, siendo estas insuficientes y adem谩s, promueven el trato indigno, el racismo, todo ellos sumado a la permanente estigmatizaci贸n de la alcaldesa Claudia L贸pez y el secretario de Gobierno Luis Ernesto G贸mez y a la desinformaci贸n ante la opini贸n p煤blica.

Los albergues son una estrategia que desde el a帽o 2011 se implementan en la ciudad, pero no han resuelto el derecho a la vivienda, ni se ha dado viabilidad a las propuestas y promesas en salud, educaci贸n, proyectos productivos y salvaguarda de su cultura. Lejos de ser una soluci贸n, los albergues son una manera de encerrar a las comunidades, privarlas de su derecho al trabajo, someti茅ndolas a control y tratos degradantes. Tratos como los que se denunciaron en el albergue de la unidad de v铆ctimas del barrio Samper Mendoza el pasado 15 de septiembre del a帽o 2020.

Retorno o Reubicaci贸n

Seg煤n l铆deres y lideresas de la comunidad Embera Katio y Chami, el Distrito, alta consejer铆a y unidad de v铆ctimas hablan de: 1) retorno y 2) reubicaci贸n.

Frente a la primera propuesta, la de retorno, es importante recordar que en junio de 2008 se firm贸 un acuerdo entre instituciones del orden nacional, departamental y municipal, sin embargo, 鈥Los compromisos asumidos por las diferentes instituciones no fueron cumplidos y esto lleva a que un grupo de familias retornen a Bogot谩鈥 Un aspecto a resaltar es que tal acuerdo no gener贸 instrumentos para monitorear el cumplimiento por parte del gobierno y de los ind铆genas, pero sobre todo no se presenta un verdadero programa de retorno y de reasentamiento, como tampoco de acompa帽amiento a tal proceso鈥 (Ministerio del Interior, 2012, p谩g. 93).

Adem谩s, en el marco del recrudecimiento actual del conflicto, principalmente en el Choc贸, el planteamiento descontextualizado; pr谩cticamente es imposible el regreso a sus territorios. Adicionalmente, no existe una pol铆tica estructural que reconozca la autonom铆a de las comunidades y garantice la reparaci贸n integral, la permanencia y la no repetici贸n. Tampoco en el acceso a salud, educaci贸n, vivienda con enfoque 茅tnico. La 煤nica presencia del Estado en la regi贸n actualmente es la Armada y se teme el desplazamiento de m谩s comunidades ante la presencia del paramilitarismo.

Frente a la idea de reubicaci贸n, el Distrito bajo el supuesto de una capacidad de ahorro, plantea gestionar suelo y generar un 鈥減r茅stamo鈥 a trav茅s de una entidad financiera que ir铆a a una empresa privada de construcci贸n para obtener una vivienda de inter茅s social. Seg煤n las familias Embera dicho sistema de ahorro fue una estrategia ya cuestionada por las por considerarlo un sistema impuesto. Adem谩s, no les permite disponer del fruto de su trabajo de acuerdo a sus necesidades.

Esta propuesta ante todo busca otorgar ganancias a los gremios financieros y constructores. Desconociendo las reales condiciones, necesidades y cultura Embera y el derecho a la reparaci贸n integral. De manera que el Estado no solo ha omitido su papel como garante de derechos fundamentales a los pueblos ind铆genas, sino que se convierte en victimario al responder con violencia, represi贸n e incumplimiento de acuerdos.

Mientras la corrupci贸n y rentismo en cabeza de los m煤ltiples gobiernos partidistas, desvalijan las finanzas del pa铆s, los derechos de las comunidades son menoscabados, sometiendo a los sectores ind铆genas y campesinos al despojo y proletarizaci贸n en ciudades sin empleo. Llamamos a la ciudadan铆a y organizaciones sociales a sumarnos a formas de solidaridad y movilizaci贸n popular frente a esta profunda problem谩tica. Los gobiernos nacional y distrital deben viabilizar recursos suficientes para atender y dar acceso a trabajo, vivienda, alimentaci贸n, salud y educaci贸n a las comunidades ind铆genas, garantizando la preservaci贸n de su cultura.

