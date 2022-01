–

De parte de Indymedia Argentina January 28, 2022 61 puntos de vista

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la renegociación de la deuda que “no condiciona” el crecimiento del país ni afecta “sus metas de justicia social” y ratificó que el entendimiento con el organismo pasará por el Congreso en un mensaje grabado en la Residencia de Olivos. Las precisiones sobre los términos del arreglo quedaron, sin embargo, para una conferencia de prensa posterior a cargo del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Sufrimos un problema y ahora tenemos una solución con un acuerdo sin restricciones. Alcanzamos un acuerdo que no contempla restricciones, que posterguen nuestro desarrollo, no limita, no restringe, no condiciona los derechos de nuestros jubilados, no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero”, remarcó Fernández en el inicio de su alocución.

🎥 El mensaje completo del Presidente (@alferdez) al anunciar el acuerdo con el FMI pic.twitter.com/7WAWNFtKUG — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 28, 2022

Además, el jefe de Estado agregó: “Elevaré al Congreso para su consideración este acuerdo y apelo al compromiso nacional de todos y de todas”.

“Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro y con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro”, remarcó el Presidente.

El mandatario afirmó que “este acuerdo no releva nuestro gasto social, nuestras metas en justicia social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”.

Fernández indicó que con este acuerdo Argentina podrá “acceder a nuevos financiamientos, porque este acuerdo prevé sostener la recuperación económica ya iniciada, prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra pública del Gobierno. Tampoco dispone saltos devaluatorios”.

#Acuerdo “El gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” que “no nos condiciona” y por el cual “podremos ejercer nuestra soberanía y llevar adelante nuestra política de crecimiento, desarrollo y justicia social” @alferdez pic.twitter.com/jTxWU5LzNI — Gabriela Cerruti (@gabicerru) January 28, 2022

“Sin el acuerdo, las posibilidades comerciales económicas y de financiación que nuestra Nación necesita estarían seriamente limitadas”, detalló.

Explicó que “tenemos que crecer para poder pagar. De otro modo no era posible, y tampoco lo será”, y que “es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades”.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento”, remarcó.

Aseguró que tiene fe en la Argentina y dijo: “Sé que somos capaces de levantarnos y salir adelante. Confío en el dinamismo de nuestras empresas, la fortaleza de nuestra industria, el compromiso de quienes trabajan, la valía de nuestras científicas y científicos, el talento de nuestros emprendedores, la enorme capacidad de nuestras pymes y en los sueños de nuestros jóvenes”.

“Debemos crecer y debemos honrar nuestras obligaciones al mismo tiempo que hacemos una Argentina más justa, con más desarrollo, con mejor infraestructura. Seguiremos, también, la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social”, afirmó.

El Presidente dijo a su vez que “hay futuro porque estamos afianzando este presente” y que “la historia juzgará quién hizo qué. Quién creó un problema y quién lo resolvió. Los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado”.

“Había un problema gravísimo y urgente y ahora tenemos una solución posible y razonable. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no de dividirnos en los problemas”, concluyó.

Los detalles del acuerdo con el FMI

Minutos después del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles sobre el entendimiento.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó este viernes que el gobierno de Mauricio Macri dejó al país “con una carga de deuda aplastante”, y que se buscó una renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “sin socavar las posibilidades de desarrollo”, según afirmó en conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda junto con el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

“No va a haber ningún salto cambiario”, destacó Guzmán, al explicar los detalles del acuerdo con el FMI.

El ministro de Economía sostuvo que el acuerdo alcanzado permitirá a la Argentina “tener un rol moderadamente expansivo”, con metas de reducción gradual del déficit primario.

Para 2022, el déficit primario se estableció en 2,5%, para el 2023 del 1,9% y para el 2024 del 0,9% del Producto Interno Bruto, informó Guzmán durante la conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.

Guzmán anunció una reducción “gradual y decidida” de la asistencia del Banco Central (BCRA) al Tesoro Nacional. También se acordó una estructura de tasas interés reales positivas y avanzar en la reconstrucción de la deuda pública en moneda local.

Por otra parte, Guzmán afirmó que se acordó con el FMI avanzar en un enfoque integral de la inflación, tomando en cuenta que se trata de “un fenómeno multicausal”.

Primeras repercusiones

“Los diputados del Frente de Izquierda no vamos a votar ningún acuerdo con el FMI. Es una deuda ilegítima y usuraria que pretenden pagar con el hambre del pueblo”, adelantó la posición de su bloque la diputada nacional Romina del Plá, del Partido Obrero. Otro integrante de su partido, Gabriel Solano, lanzó en redes una convocatoria a manifestarse en contra del acuerdo la semana próxima.

Los diputados del Frente de Izquierda no vamos a votar ningún acuerdo con el FMI. Es una deuda ilegítima y usuraria que pretenden pagar con el hambre del pueblo. — Romina Del Plá (@RominaDelPla) January 28, 2022

Por su parte, el periodista económico Alejandro Bercovich evaluó que “el acuerdo con el FMI condiciona y restringe las posibilidades del Gobierno para empujar una recuperación económica mejor distribuida”.

“Compromete un sensible ajuste fiscal desde este año, después de cuatro de ajuste salarial. El FdT cede, acorralado, por temor a una corrida”, consideró.

Bercovich estudió la problemática de la deuda externa y el accionar del FMI en distintos países en el documental “Fondo”, estrenado en el año 2019.

El acuerdo con el FMI condiciona y restringe las posibilidades del Gobierno para empujar una recuperación económica mejor distribuida. Compromete un sensible ajuste fiscal desde este año, después de cuatro de ajuste salarial. El FdT cede, acorralado, por temor a una corrida. — Alejandro Bercovich (@aleberco) January 28, 2022

El periodista económico Roberto Navarro por su parte adelantó su evaluación del acuerdo, a partir de información recibida de forma particular, esta mañana en una editorial en su portal El Destape. “Dentro de las posibilidades actuales este acuerdo es por lejos el mal menor: no tiene condicionamientos estructurales y prevé bajar el déficit creciendo”, consideró.

Alberto anunciará hoy un acuerdo con el FMI sin ajuste El déficit pactado es de 2,5% en 2022, 1,9 en 2023 y 0,9 en 2024 Los desembolsos serán mayores que los vencimientos en 2022. Subirá el gasto en obra pública. No habrá reforma previsional ni laboralhttps://t.co/9nsxqb1Iaz — Roberto Navarro (@robdnavarro) January 28, 2022

Más crítico fue otro periodista, Lucas Molinari, que editorializa desde el medio popular Radio Gráfica, con fuerte referencia en el movimiento obrero, que se preguntó: “Tomar deuda para pagar deuda, ¿Es un Acuerdo exitoso? ¿Es un logro que el FMI preste de más para acumular reservas?”, y apuntó: “La preocupación no está en las líneas editoriales sino en cómo se plantea presentar, desde la dirigencia, el posible Acuerdo ante nuestro pueblo. @CFKArgentina hace casi un año planteaba una reestructuración con quita, nada de tomar deuda para pagar deuda”.