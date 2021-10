–

El presidente recorrió una planta de producción de chacinados y salazones en La Cocha, una fábrica de dulces en Simoca y la sede que albergará a una agrupación de Gendarmería Nacional, en Aguilares. Durante su discurso también criticó al expresidente Mauricio Macri por estar en Estados Unidos mientras él negocia con el FMI.

El presidente Alberto Fernández prometió “cambiar planes sociales por empleo” durante el acto que encabezó en Tucumán, luego de visitar varias localidades y recorrer una planta de producción de chacinados y salazones en La Cocha, una fábrica de dulces en Simoca y la sede que albergará a una agrupación de Gendarmería Nacional, en Aguilares.

“No voy a parar hasta que en la Argentina todos tengan un lugar donde ganar su sustentos diario dignamente”, agregó junto al jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández, y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo.

En otro tramo de su discurso, el jefe de Estado se refirió a la deuda que mantiene el país con organismos de crédito internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI): “Basta de endeudarnos, porque cuando la Argentina se endeuda es la postergación del que tiene una pyme y no puede seguir adelante; del que no puede ir a la universidad; del que tiene que dejar los estudios para irse a trabajar. Los 19 mil millones de dólares no lo paga una entelequia que se llama Argentina, lo pagan todos los ciudadanos”.



“Mientras Juan (Manzur), Martín (Guzmán) y yo seguimos discutiendo con el FMI para tener las mejores condiciones para nuestro pueblo, ellos están en Miami brindando”, apuntó refiriéndose al ex presidente Mauricio Macri y a su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

“El ministro de Economía que tomó la deuda y el presidente, brindando, riéndose, en un restaurante carísimo de Miami. Eso no lo muestran los diarios, se cuidan de mostrarlo. Yo lo que les pido es que entendamos lo que está en disputa. Lo que nosotros venimos a proponerles es construir un país para todos, no para algunos. Nosotros necesitamos una Argentina muy unida, donde todos tengan la posibilidad de desarrollarse en el mismo lugar donde han nacido”, remarcó.

