Alberto Garzón: “Mi posición sobre las macrogranjas será la línea de trabajo de todos los países occidentales”

January 12, 2022

Es martes por la ma√Īana y los miembros del Consejo de Ministros llegan a su cita semanal tras una semana de pol√©mica. Ocupa espacio en todos los informativos y estalla en las redes sociales. Las macrogranjas amenazan con convertirse en el tema estrella de la campa√Īa electoral en Castilla y Le√≥n y dividen al Ejecutivo.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci√≥n, Luis Planas, ofrece justo antes de entrar a la reuni√≥n del gabinete. La √ļltima pregunta es en realidad un comentario del periodista Carlos Alsina, que concluye que Alberto Garz√≥n parece, tras escuchar a Planas, ‚Äúla persona menos indicada‚ÄĚ para ser ministro de Consumo. El titular de Alimentaci√≥n se queda callado. Son tres segundos cargados de elocuencia que parecen muchos m√°s. ‚ÄúNing√ļn comentario por mi parte‚ÄĚ, dice sin defender a su compa√Īero en el Gobierno, al que ver√° s√≥lo unos minutos despu√©s.

Ha pasado ya la reuni√≥n del Consejo de Ministros y Alberto Garz√≥n (Logro√Īo, 1985) recibe a infoLibre en su despacho para una entrevista cuya transcripci√≥n literal (se han puesto de moda) . Est√° tranquilo. Parece, al menos, muy tranquilo. Se expresa con firmeza pero tambi√©n con serenidad. ‚ÄúEstoy muy seguro de lo que te voy a contar‚ÄĚ, avanza antes de entrar en faena. Lo deja claro desde la primera pregunta.

¬ŅSe arrepiente de algo? ‚ÄúNo, en absoluto. Lo que yo dije fue impecable, lo mantengo y se convertir√° en l√≠nea de trabajo de todos los pa√≠ses occidentales. De hecho, ya lo es, pero lo ser√° en mayor medida en el futuro inmediato‚ÄĚ.

Nadie en el Gobierno me ha dicho: ‚ÄúAlberto, lo que dijiste es mentira‚ÄĚ. Nadie

¬ŅYolanda D√≠az, Pedro S√°nchez o alguien lo han llamado al orden? ‚ÄúNo, en absoluto. Es evidente que ha habido pol√©mica por c√≥mo mis compa√Īeros, los socios de coalici√≥n, se han tomado estas declaraciones o, m√°s bien, las declaraciones que no dije. Pero en cuanto a lo sustantivo, yo no he visto a nadie que me haya dicho: ‚ÄúAlberto, lo que dijiste es mentira‚ÄĚ. Nadie‚ÄĚ. ¬ŅTampoco un ‚Äėestoy de acuerdo contigo pero no lo digas de esta manera‚Äô? ‚ÄúNo, tampoco me lo han dicho‚ÄĚ. ¬ŅYolanda D√≠az o Pedro S√°nchez no han pedido su renuncia? ‚ÄúNo, no, no‚ÄĚ, contesta tajante.

Garzón tiene muchas ganas de entrar al fondo del asunto, los peligros que él advierte en las macrogranjas. Por el camino, las formas (qué dijo, qué no, qué quiso decir y qué consecuencias tiene que lo diga) y las desavenencias internas dentro del Gobierno se han convertido en otras dos categorías y con mucha miga también.

‚ÄúSe trata de un bulo‚ÄĚ, explica. ‚ÄúSon unas declaraciones que se hab√≠an producido con anterioridad en . Se publica el 26 de diciembre y no es hasta el 3 de enero cuando una empresa del lobby c√°rnico construye un bulo, una tergiversaci√≥n dirigida de esas palabras, con falsedades y mentiras. Se las manda al sector y a [Alfonso Fern√°ndez] Ma√Īueco, el candidato de las macrogranjas en el PP de Castilla y Le√≥n, para que ataque a este ministro y al Gobierno. Ocultan de esa manera el fondo del asunto, que era lo que verdaderamente hab√≠a hecho yo: una defensa encendida de la ganader√≠a extensiva, familiar, social, que es la que genera puestos de trabajo‚ÄĚ, reivindica.

El bulo ocultó lo que yo hice: una defensa encendida de la ganadería extensiva, familiar, social, que es la que genera puestos de trabajo

Es m√°s, en el art√≠culo del rotativo ingl√©s, Garz√≥n alaba literalmente la ganader√≠a extensiva hecha en Castilla y Le√≥n y se abstiene de nombrar las comunidades donde est√°n las macrogranjas que tan poco le gustan. ‚ÄúConstruyeron un bulo para que pareciera que yo mismo atacaba al conjunto del sector cuando en realidad lo defiendo de su amenaza m√°s inmediata‚ÄĚ, seg√ļn √©l.

Pero, ¬Ņqui√©nes son ellos? Si se trata de una operaci√≥n, ¬Ņqui√©n la promueve? ‚ÄúEst√° el lobby c√°rnico, que desde el primer momento opera para frenar las pol√≠ticas de transformaci√≥n social de este ministerio. Nosotros aprobamos una norma para favorecer la ganader√≠a extensiva, social y familiar y que [estas explotaciones] pudieran vender sus productos en competici√≥n con los de macrogranja. Al lobby c√°rnico no le gusta ese tipo de pol√≠ticas y por lo tanto construye el bulo. Luego hay quienes se aprovechan para sus propios prop√≥sitos partidistas, como las diferentes derechas, pensando en las elecciones‚ÄĚ.





Garz√≥n se reafirma punto por punto en sus declaraciones y cree que, ‚Äúcuanto m√°s se sepa de qu√© iban‚ÄĚ m√°s se pondr√° de manifiesto ‚Äúel peligro social, p√ļblico y medioambiental que suponen las macrogranjas‚ÄĚ. El tambi√©n coordinador federal de Izquierda Unida cree que ‚Äúel negacionismo clim√°tico‚ÄĚ se le puede volver en contra al PP porque ‚Äúincluso grupos municipales‚ÄĚ del partido de Pablo Casado se han manifestado contra las macrogranjas en diversos puntos del pa√≠s, seg√ļn √©l. ¬ŅY del PSOE? Ni una palabra. M√°s all√° de reafirmarse en sus argumentos de fondo, Garz√≥n evita comentar las desautorizaciones de sus compa√Īeros o entrar al cuerpo a cuerpo.

¬ŅPor qu√© son perjudiciales las macrogranjas?

¬ŅPor qu√© son perjudiciales las macrogranjas que pueden concentrar a muchos cientos o incluso miles de cabezas de ganado casi inmovilizado para su explotaci√≥n? ‚ÄúContaminan los suelos y el agua, tienen una emisi√≥n desproporcionada de gases de efecto invernadero ‚Äďpor lo que contribuye al cambio clim√°tico‚Äď y no generan puestos de trabajo […] Hay que tener en cuenta la gravedad del asunto. El impacto ecol√≥gico de una macrogranja es absolutamente desproporcionado. Ese es el motivo por el que tenemos tantos problemas de contaminaci√≥n y la Comisi√≥n Europea nos abre un expediente. Y eso es insostenible. Es inviable absolutamente. Hay que ser tajante. Y, de hecho, como sociedad debemos estar enormemente preocupados por las personas que viven en las poblaciones cercanas, que lo sufren, incluidos los malos olores y pierden la capacidad de poder instalar actividades como el turismo rural. ¬ŅQui√©n puede ir de turismo a una poblaci√≥n de esas caracter√≠sticas?‚ÄĚ, se pregunta.

Como sociedad debemos estar enormemente preocupados por las personas que viven en las poblaciones cercanas

Precedente: el Mar Menor. ‚ÄúSi lo que queremos es evitar desastres como los del Mar Menor y los miles de peces muertos que hace unas semanas ve√≠amos sobre el agua, tenemos que considerar que eso no se gest√≥ en un solo d√≠a. Es el resultado de pol√≠ticas de contaminaci√≥n durante d√©cadas. Lo que permiti√≥ eso fue que las administraciones miraran para otro lado. Para evitar que se reproduzcan problemas como esos tenemos que actuar ya‚ÄĚ, pide.

Las medidas en marcha dentro del Gobierno

Sobre la mesa hay varias regulaciones pendientes en las que estar√°n implicados Consumo, Transici√≥n Ecol√≥gica y Agricultura. Garz√≥n defiende que su rechazo a las macrogranjas no es un desahogo ni una manera de llamar la atenci√≥n sino un ‚Äúdiagn√≥stico‚ÄĚ al que seguir√°n cambios legislativos. ‚ÄúEst√°n en marcha en el Gobierno. Estamos en ese camino y la Comisi√≥n Europea est√° tambi√©n encima de ese proceso. Dentro de poco [la Comisi√≥n] presentar√° una taxonom√≠a para la agricultura y la ganader√≠a igual que ha ocurrido con la parte energ√©tica […] Tambi√©n est√° la regulaci√≥n y el ordenamiento de las propias explotaciones ganaderas para poner l√≠mites a las cabezas de ganado que tienen esas macrogranjas‚ÄĚ.





¬ŅA cu√°ntas cabezas de ganado deber√≠an limitarse las explotaciones? ‚ÄúCorresponde a los t√©cnicos que hacen el an√°lisis del impacto ecol√≥gico, social y particularmente medioambiental. No puedo poner una cifra para no comprometer el resultado final que vaya a salir dentro de unos meses‚ÄĚ, avanza.

Durante los cerca de 10 d√≠as que ha durado, de momento, la pol√©mica, Garz√≥n ha escuchado como algunos de sus compa√Īeros lo dejaban solo. Los dem√°s, callaron, salvo los de Unidas Podemos, donde Yolanda D√≠az asumi√≥ su defensa. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodr√≠guez, dijo que hablaba ‚Äúa t√≠tulo personal‚ÄĚ y no como ministro. Pedro S√°nchez dijo ‚Äúlamentar much√≠simo‚ÄĚ las declaraciones y el propio Planas las consider√≥ ‚Äúmuy desafortunadas‚ÄĚ. ‚ÄĚSoy el ministro de Alimentaci√≥n y si alguien habla de alimentaci√≥n, lo normal es que me llamen‚ÄĚ, dijo Planas en la mencionada entrevista, reconociendo que ni Garz√≥n lo llam√≥ ni √©l le hab√≠a pedido explicaciones hasta entonces.

Lo que digo tiene la máxima aceptación en el Gobierno, más que nada porque, por ejemplo, allí donde gobierna, el PSOE está contra las macrogranjas

El titular de Consumo quita hierro. ‚ÄúTenemos buena relaci√≥n. Compartimos algunos espacios de gobierno y al mismo tiempo √©l sabe perfectamente cu√°l es nuestra l√≠nea de trabajo. El contenido de esas declaraciones lo hab√≠a manifestado yo previamente y posteriormente. √Čl lo conoc√≠a‚ÄĚ, explica, asegurando que lo que √©l dice est√° en los documentos del Gobierno. ‚ÄúNo solo en la Estrategia Espa√Īa 2050, que es muy clara, sino los objetivos de la Agenda 2030, las directrices que nos est√° mandando en forma de normativa o recomendaciones la Comisi√≥n Europea, la evidencia cient√≠fica‚Ķ todo apunta en la direcci√≥n de lo que yo estoy diciendo […] Estoy convencido de que [el planteamiento] en el Gobierno tiene una m√°xima aceptaci√≥n, m√°s que nada porque, por ejemplo, la pol√≠tica del PSOE all√≠ donde gobierna est√° claramente alineada con lo que yo he dicho‚ÄĚ. Para prueba, seg√ļn √©l, la ‚Äúmoratoria a las macrogranjas‚ÄĚ en Castilla-La Mancha.

El ministro de la pol√©mica est√° seguro de estar del lado correcto de la historia. ‚ÄúEste debate que estamos teniendo sobre las macrogranjas se tiene en Pa√≠ses Bajos, donde han creado un ministerio espec√≠ficamente para abordar esta cuesti√≥n. En Alemania, en Francia, en la Comisi√≥n Europea‚Ķ en todas partes. Pero nunca en esos pa√≠ses ha estado tan envenenado como en este momento en Espa√Īa, porque tenemos una derecha que est√° compitiendo con la extrema derecha, utilizando sus t√©cnicas y sus t√°cticas‚ÄĚ. Y, seg√ļn √©l, el PP tiene miedo a Vox y sus avances en zonas rurales, algo que pone a la derecha en el camino de Trump y Bolsonaro.

Consumir menos carne, pero que la carne que se consuma sea de mayor calidad, es una victoria para todos. Para el cuerpo, para el planeta y para la ganadería extensiva

‚ÄúCreo que no les va a salir bien‚ÄĚ, conf√≠a. ¬ŅPor qu√©? Porque la conciencia verde, la preocupaci√≥n por la salud y la sostenibilidad no es una tendencia urbanita. Como ejemplo, pone que motiv√≥ la desautorizaci√≥n del ‚Äúchulet√≥n‚ÄĚ por parte de S√°nchez. ‚ÄúEn verano hicimos una campa√Īa que estimulaba precisamente cambios en los h√°bitos de consumo alimentario. El tipo de alimentaci√≥n que llevamos tambi√©n tiene un impacto ecol√≥gico. Consumir menos carne, pero que la carne que se consuma sea de mayor calidad, es una victoria para todos. Para el cuerpo, para el planeta y para la ganader√≠a extensiva, social y familiar, que es la que produce la carne de mejor calidad‚ÄĚ.

Por si fuera poco, el covid puede haber acelerado el proceso. ‚ÄúLa pandemia nos ha brindado la oportunidad de entender primero lo fr√°giles que somos. Vivimos en ecosistemas que son fr√°giles, vulnerables a la propia acci√≥n del modelo de producci√≥n y consumo. Por lo tanto, necesitamos protegernos colectivamente a trav√©s de medidas pol√≠ticas. Tiene que haber un empuje y una protecci√≥n por parte del Gobierno. Tenemos que entender que nuestro modelo de producci√≥n y consumo tiene que cambiar. Es un modelo insostenible‚ÄĚ, seg√ļn √©l.