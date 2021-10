–

De parte de La Haine October 3, 2021 64 puntos de vista

Alberto Pinz贸n S谩nchez (exiliado colombiano y presente conversaciones FARC y Pastrana): 鈥淓l acuerdo de La Habana no solamente es una farsa, es una perfidia, un delito, y no se ha implementado鈥

鈥淓l Estado colombiano, a mi manera de ver, ha ganado esta guerra. Ha destruido la organizaci贸n guerrillera que lo pon铆a en jaque. Ha degradado a sus herederos al m谩ximo, ideol贸gica, pol铆tica y social鈥

鈥淓sas FARC que nosotros conocimos, que se conoci贸, hay que tenerlo bien claro, ya no existen鈥

鈥淟a gente que tuvo alguna vinculaci贸n con la guerrilla est谩 huyendo, est谩 escondi茅ndose para que no le maten鈥

鈥淟os partidos que se disputan esos pocos votos de la izquierda han traicionado el esp铆ritu de las FARC y desde el punto de vista ideol贸gico, s铆 es una traici贸n. Han traicionado el planteamiento central鈥

鈥淐onsidero que la 煤nica posibilidad que existe en Colombia es continuar con el movimiento social, organizando, puliendo las consignas, los objetivos y armando una verdadera vanguardia colectiva鈥

鈥淧ara mi es m谩s ultraderechista Juan Manuel Santos que el mismo Uribe V茅lez, pero recibi贸 el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de La Habana鈥

鈥淓l presidente Lleras Camargo firm贸 el pacto de Sitges en 1957 con el jefe del falangismo espa帽ol, que era Laureano G贸mez, porque usted debe saber que el falangismo espa帽ol tuvo una gran influencia en Colombia y todav铆a la tiene鈥

Juanjo Basterra, kazetaria eta m. soziala * E.H

A cinco a帽os de la firma del acuerdo de paz, cumplidos hace unos d铆as, entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, 茅ste 鈥渆st谩 hecho a帽icos鈥, la contrainsurgencia ha matado a m谩s de 250 guerrilleros y m谩s de 1.000 l铆deres sociales y el acuerdo no se ha cumplido. Tan s贸lo un 10%, como indica Alberto Pinz贸n S谩nchez (Bogot谩, 1945), que estos d铆as atr谩s estuvo en Hego Euskal Herria ofreciendo una charla: 鈥楲a contrainsurgencia y la paz fallida鈥.

Pinz贸n S谩nchez fue miembro de la Comisi贸n de Personalidades, que realiz贸 recomendaciones al Gobierno de Andr茅s Pastrana y a las FARC-EP en las conversaciones del Cagu谩n (1999鈥2001), que tambi茅n fracas贸. A consecuencia de las amenazas directas por parte de las fuerzas paramilitares y de atentados cometidos contra su vida, se refugi贸 en Alemania en 2002, desde donde ha continuado defendiendo la soluci贸n pol铆tica al conflicto social y armado colombiano. En esta entrevista con Sare Antifaxista recuerda que el incumplimiento de los acuerdos es parte de la historia de Colombia desde hace m谩s de un siglo. Nos habla de la conexi贸n de la contrainsurgencia con el fascismo espa帽ol y la estrategia de Estados Unidos. A su juicio, las FARC ya no existen y considera que quienes se disputan los votos de la izquierda en Colombia, herederos de las FARC, 鈥渉an traicionado鈥 desde el punto d3 vista ideol贸gico los planteamientos de las FARC al pasar del marxismo a la socialdemocracia, aprovech谩ndose de ello, 鈥減ol铆ticos camaleones鈥. Su esperanza actual se centra en el movimiento social para que 鈥減uliendo las consignas, los objetivos鈥 pueda armar 鈥渦na verdadera vanguardia colectiva鈥.

Ha estado en Hego Euskal Herria explicando 鈥楲a contrainsurgencia en Colombia y la paz fallida鈥, 驴qu茅 conclusiones m谩s activas puede sacar de lo que est谩 pasando hoy en Colombia?

Quisiera comenzar con que en ese tema de 鈥榣a contrainsurgencia y la paz fallida鈥 me he dado cuenta que es bastante largo, muy complejo de explicar. He hecho varias charlas al respecto y voy a tratar de resumirlo lo m谩s condensado posible. En Colombia, a ra铆z de un pacto que se realiz贸 en el Estado espa帽ol en Sitges entre el jefe del partido conservador y el partido liberal en 1957 se acord贸 pr谩cticamente construir un estado contrainsurgente. Eso posteriormente llev贸 al desarrollo ya durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que fue el presidente de ese pacto que se firm贸. Se estableci贸 a trav茅s de unas recomendaciones de un general de los Estados Unidos, de apellido Yarborough. El dej贸 unas recomendaciones secretas para que pr谩cticamente se adoptara la doctrina de la contrainsurgencia, que en el fondo es m谩s que una doctrina, es una ideolog铆a.

Es pr谩cticamente una visi贸n geoestrat茅gica. All铆 se organiz贸 lo que ser铆a el futuro del conflicto colombiano. Se le dio un rol muy importante al Ej茅rcito, a las fuerzas armadas, que fueron separadas del aspecto pol铆tico pero, puramente t茅cnicas, y se dio luz verde a la creaci贸n de la principal fuerza contrainsurgente, que son los paramilitares, aliados del Ej茅rcito, y se constituy贸 algo que posteriormente vino a ser descrito por la soci贸loga Vilma Liliana, en un libro excelente y condensado, llamado 鈥極rden contrainsurgente y dominaci贸n鈥 en el cual ella describe como se organiz贸 el bloque de poder. Un bloque de poder dominante contrainsurgente, que se encarg贸 de desarrollar esta ideolog铆a que estamos viendo y que se ha prolongado durante los once presidentes que ha habido desde 1960 hasta hoy con Iv谩n Duque, el cual el bloque de poder contrainsurgente se ha ido reacomodando, readecuando a las circunstancias, pero ha continuado con la misma ideolog铆a contrainsurgente enfrentando la situaci贸n conflictiva que data en Colombia. Como usted sabe, el conflicto armado colombiano es un conflicto hist贸rico, un conflicto social y m谩s recientemente se ha convertido en un conflicto geoestrat茅gico al desbordarse cuando pr谩cticamente comenzaron a atacar a sus vecinos de Colombia, el ej茅rcito, las fuerzas armadas de Colombia. El bloque de poder contrainsurgente empieza a atacar a sus vecinos, a expandir su ideolog铆a y ha chocado, por ejemplo, con Venezuela que la ha puesto una tranca a ese aspecto.

驴Ideolog铆a capitalista, evidentemente?

Claro, de tal manera que Colombia, los marxistas hemos tenido una dificultad grande porque aqu铆 se han conjugado tres conceptos claves del marxismo y pr谩cticamente hemos estado en dificultad para separarlas y esclarecer nuestras concepciones. Por ejemplo, el concepto del imperialismo, que el bloque de poder contrainsurgente fue organizado y consolidado por el imperialismo norteamericano. Sabido es que el presidente Lleras Camargo era una ficha del panamericanismo. Era el secretario general de la OEA cuando firm贸 ese pacto con el jefe del falangismo espa帽ol, que era Laureano G贸mez, porque usted debe saber que el falangismo espa帽ol tuvo una gran influencia en Colombia y todav铆a la tiene. Entonces, el imperialismo ha jugado un papel importante. Ese concepto de imperialismo hay que tenerlo bien claro, pero tambi茅n ha montado una ideolog铆a que se llama la contrainsurgencia, que es algo muy l铆quido.

驴Eso podr铆amos traducirlo como la contrarrevoluci贸n o no llegamos a tanto?

Bueno, en el sentido estricto no ser铆a una contrarrevoluci贸n porque en Colombia no hay revoluci贸n, pero es un concepto.

Ya pero las FARC, ELN, y otros grupos se denominaban revolucionarios.

S铆, eran unos movimientos revolucionarios, pero en Colombia no hab铆a un termino exacto de revoluci贸n. Pero bueno. Lo que me interesaba es decir que la contrainsurgencia es un concepto muy amplio, que puede ser una doctrina, una t谩ctica militar鈥

Que sirve a los intereses de Estados Unidos

Correcto鈥 puede ser una t谩ctica sicol贸gica, puede ser una guerra sucia, una t谩ctica paramilitar. Es decir, es mucho, pero la contrainsurgencia hunde sus raices pol铆ticas e ideol贸gicas en el fascismo, en aquella famosa frase de Hitler que dec铆a que 鈥榚n nuestra guerra no hay enemigo, no hay poblaci贸n civil鈥. De ah铆, se desprende el hecho de ese concepto que ha hecho tanto da帽o del 鈥榚nemigo interno鈥, tildar a todos que tenemos alguna opini贸n diferente, alternativa u opuesta al r茅gimen de enemigo interno.

Es m谩s esa es la raz贸n por la cual estoy exiliado. El paramilitarismo me calific贸 como 鈥榓gente comunista internacional鈥 ficha de la guerrilla y me hicieron el atentado que me forz贸 a salir. O sea, la contrainsurgencia hunde sus raices en el fascismo, el paramilitarismo es una copia moderna de los escuadrones de muerte nazis alemanes; y otro concepto m谩s adecuado, que lo ha impuesto la ideolog铆a contrainsurgente estadounidense, que es el de combinar el garrote y la zanahoria. Garrote significa una represi贸n con todo lo que significa, no solo militar sino legal, jur铆dica, ideol贸gica. Zanahoria: promover reformas cosm茅ticas, hacer planteamientos sutiles y proponer procesos de paz que a la larga todos han terminado en pr谩cticamente fracasos porque el fondo de la convivencia tambi茅n es la perfidia, enga帽ar al adversario con quien se negocia. Entre otras cosas, la perfidia no es un adjetivo de la lengua castellana, es un delito contemplado en la Convenci贸n de Ginebra, en fin. Es enga帽ar al adversario, decirle que s铆, que vamos a firmar acuerdos y despu茅s convertir ese acuerdo en papel higi茅nico mojado y es lo que estamos viendo en este momento en Colombia, donde el conflicto social, armado y geoestrat茅gico se ha reciclado y se ha ido localizando en una zona que se llama la frontera colombo-venezolano. Ese ser铆a el planteamiento general que lanzado en las charlas.

Como ha comentado, los estados incumplen siempre los procesos de paz que firman, 驴cree que hay que firmar sabiendo que no cumplen? 驴por qu茅 les hacemos caso?

Las organizaciones armadas, que aspiran a generar un nuevo r茅gimen, tienen como ideolog铆a en el fondo el marxismo. Y el marxismo no es una ideolog铆a guerrerista, no es pacifista, pero tampoco es una ideolog铆a que llame a la guerra. El fascismo analiza la guerra como un hecho real objetivo, que hay que analizarlo, pero el marxismo no llama a la guerra. En cambio, el fascismo y el nazismo s铆 consideran que, por ejemplo, la lucha de clases no se puede realizar en t茅rminos civilizados, sino consideran lo plante贸 la doctrina nazi que la lucha de clases siempre es una guerra. Por eso odiaba la democracia liberal, porque se pueden tramitar sin necesidad de matarse los fen贸menos de la lucha de clases, de una manera civilizada, moderna. Por eso, el fascismo es enemigo de la democracia y considera que la lucha de clases no es lucha, es guerra de clases.

Las FARC y ELN est谩n de acuerdo en buscar una soluci贸n pol铆tica, pero cuando firmas una soluci贸n pol铆tica, en este caso la FARC, no trasciende y no llega al final. El organismo Indepaz calcula m谩s de 1.240 muertos desde 2016, cuando se firm贸 el proceso de paz, al 2020, guerrilleros, agentes sociales, militantes activos鈥 驴cree que ese paso hacia el acuerdo pol铆tico fue una excusa para llevar a cabo ejecuciones?

Digo que el conflicto colombiano es hist贸rico, porque en Colombia hemos estado durante dos siglos en guerras. En el siglo XIX hubo nueve guerras civiles entre liberales y conservadores; seguidas de pactos en las algunas, seguidas de impunidad. La impunidad ha sido el manto con que se han resuelto los conflictos, esas guerras civiles bipartidistas, y se han constituido las relaciones de poder en Colombia. Absoluta impunidad con 100.000 muertos en la guerra de los cien d铆as, que termin贸 al comenzar el siglo XX, nadie respondi贸 por 茅l. Nadie.

Luego vino en el siglo XX, que se va deslizando pr谩cticamente desde la d茅cada del 30 hacia una guerra civil, que es la violencia bipartidista a mediados de los 50, cuyo inicio todos los historiadores lo se帽alan con la muerte del l铆der liberal, que va desliz谩ndose hacia un coletazo en donde surge la guerrilla comunista y otras guerrillas de orientaci贸n marxista. Ese conflicto como le dije se pact贸 en Sitges en 1957. El conflicto liberal-conservador se pact贸 con una constituci贸n del pacto del plebiscito, que dej贸 unos 300.000 muertos. Nadie ha respondido. Nadie sabe. Es un hoyo negro en la historia de Colombia, nadie sabe qu茅 ha pasado con los muertos, 驴quien responde de eso? Le repito la impunidad sigue estando. No solo eso, sino que el jefe m谩ximo de esas guerrillas liberales de la lucha liberal-conservador, Guadalupe Salcedo, despu茅s de firmado el acuerdo de paz, lo mataron, fue acribillado por los servicios secretos del Gobierno. Tampoco hay respuesta.

El conflicto sigui贸 aumentando con nuevos conflictos armados, por esa circunstancia que le he planteado de que Colombia siempre ha tenido una historia muy de enfrentamientos. Los procesos de paz que siguieron, tres procesos de paz que hubo, con las FARC con Belisario Betancur se saldaron con la masacre y el exterminio, con el genocidio de la Uni贸n Patri贸tica y de otras fuerzas pol铆ticas que estuvieron all铆 alrededor. 驴qui茅n responde por el genocidio de la Uni贸n Patri贸tica? Nadie. Hasta el momento est谩 en discusiones.

Vino el acuerdo de paz del Cagu谩n con Pastrana, acuerdo de paz a finales del 90 e inicio del siglo XXI. Fue frustrado, no se pudo llevar a efecto porque Pastrana cuando se sent贸 a negociar con las FARC ten铆a una agenda oculta, es lo que le estoy hablando de la perfidia, que le hab铆a impuesto el Gobierno de Clinton, que era el 鈥楶lan Colombia鈥, un plan vestido de lucha contra las drogas, pero era un plan contrainsurgente. 驴Quien respondi贸 de las muertes que hubo despu茅s de ese proceso de paz fallido? Hasta el momento, nadie.

Ahora viene el proceso de La Habana donde usted sabe comenz贸 siendo algo muy positivo, porque nosotros lo apoyamos. Todos los colombianos estuvimos muy contentos de que se firmara un acuerdo de paz, que se pudieran tramitar nuestras contradicciones pol铆ticas mediante la v铆a pol铆tica sin tener que matarnos. Ese objetivo noble de la paz se fue degradando y pocos meses despu茅s ya no era 鈥榣uchemos por la paz鈥 la consigna general de todos los dem贸cratas colombianos, sino 鈥榣uchemos por la implementaci贸n鈥. Porque el gobierno no implement贸 el acuerdo de paz y empez贸 con una ideolog铆a contrainsurgente dominante en el r茅gimen a hacer trizas ese acuerdo de paz. Lo dijeron p煤blicamente 鈥榲amos a hacer trizas ese maldito papel鈥. El acuerdo se sigui贸 degradando y aquella consigna alta y noble dio un paso m谩s hacia abajo, se degrad贸 m谩s, y ya la consigna ya ni siquiera era implementemos el acuerdo, sino 鈥榥o nos maten鈥. Porque la ideolog铆a contrainsurgente se vio desbordada matando uno por uno y cazando como conejos a todos que hab铆an participado en el proceso de paz. No solo matando 280 exguerrilleros, sino que ha matado a m谩s de 1.500 贸 1.600 l铆deres sociales, porque otra consigna de la contrainsurgencia es quitarle el agua al pez. Es decir, voltear aquella famosa frase de Mao Tse Tung (Mao Zedong) de que 鈥榚l guerrillero se mueve como un pez en el agua, mediante el apoyo de las masas鈥. Para quitarle el apoyo de las masas y dejar al pez, al guerrillero, sin agua, empezaron a matar a l铆deres sociales para destruir el tejido social, generar terror de estado y quitar poder a las masas.

驴El acuerdo de La Habana de 2016 ha sido una farsa?

No solamente una farsa, es una perfidia, un delito, y no se ha implementado. Quienes m谩s optimistas han sido, dicen que el acuerdo de paz se ha implementado como m谩ximo en un 10%. Quedan dos instituciones que est谩n siendo corrompidas, porque vuelvo y le repito, la ideolog铆a de la contrainsurgencia dice que hay que destruir, degradar, exterminar y derrotar cualquier organizaci贸n pol铆tica y militar que rete cre铆blemente a cualquier estado que est茅 asociado con los Estados Unidos.

Las FARC dieron un paso para la activaci贸n pol铆tica en la Asamblea (parlamento) pero va acompa帽ado de un cambio de ideolog铆a del marxismo a la socialdemocracia?

Es que ese es otro problema. Las FARC esas que nosotros conocimos de 25.000 hombres armados con una ideolog铆a 煤nica, con una direcci贸n 煤nica, con un planteamiento 煤nico para enfrentar al Estado ya no existe. Ese fue un jarr贸n chino, que se tir贸 al piso y qued贸 hecho a帽icos. Qued贸 hecho pedazos y es muy dif铆cil volverlo a pegar. Esos a帽icos son m谩s de 100 grupos armados sueltos, guerrilleros locales, que quedaron sin orden, porque el secretariado, que era la organizaci贸n superior que les dirig铆a, desapareci贸. Eso en lo militar, pero en lo pol铆tico los a帽icos de ese jarr贸n son cuatro grupos pol铆ticos que se tratan de disputar la poca clientela que les qued贸. Surge el partido de los Comunes, de la Rosas, Partido clandestino, un movimiento Salvemos la Paz, en fin hay varios tres o cuatro partidos pol铆ticos que se reclaman herederos de aquella, pero nadie les acepta como representantes de las FARC. Esa FARC que nosotros conocimos, que se conoci贸 hay que tenerlo bien claro, ya no existe. Existen organizaciones armadas que se reclaman herederas, pero que tambi茅n est谩n en un proceso de consolidaci贸n y de alguna posibilidad de unirse, pero es dif铆cil porque ellos tambi茅n, unos con otros, est谩n combatiendo.

Es decir, 驴el estado colombiano, c贸mplice de Estados Unidos, os ha vencido?

El Estado colombiano, a mi manera de ver, ha ganado esta guerra. Ha destruido la organizaci贸n guerrillera que lo pon铆a en jaque. Ha degradado a sus herederos al m谩ximo, ideol贸gica, pol铆tica, social y personalmente ha degradado a la mayor铆a y tal ha ganado y ha derrotado a esa organizaci贸n insurgente que le han dado el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos art铆fice de ese acuerdo. Es m谩s, le voy a decir una cosa, para mi es m谩s ultraderechista Juan Manuel Santos que el mismo Uribe V茅lez. Sin embargo la gente conf铆a de que Santos es un hombre de paz, sigue creyendo que es un hombre liberal, de paz, que es un hombre que va a llevar a Colombia a un futuro mejor; yo, no.

驴Cree que esos cuatro partidos que se disputan esos pocos votos de la izquierda han traicionado el esp铆ritu de las FARC EP, al marxismo, a una Colombia libre y socialista?

Desde el punto de vista ideol贸gico, s铆 es una traici贸n. Han traicionado el planteamiento central. Por ejemplo, el planteamiento central que ten铆an los fundadores de la guerrilla era plantear una Asamblea Nacional Constituyente al final del proceso. Para cambiar las correlaciones de fuerzas que exist铆an en el estado contrainsurgente. Al firmar, Timole贸n Jim茅nez, el comandante en jefe de las FARC, y el presidente Juan Manuel Santos el acuerdo de paz y remplazar la Asamblea Nacional Constituyente por un plebiscito que, entre otras, se perdi贸, se abandon贸 esa consigna central de un proceso constituyente que nos hubiera podido acercar un poco m谩s hac铆a objetivos democr谩ticos.

Eso por un lado, pero no solo han traicionado ese gran objetivo, sino que han liquidado la organizaci贸n. Como le dije la guerrilla estaba conformada por 15.000 o 20.000, pr谩cticamente nadie sabe cuantos hombres y mujeres en armas estaban, ha sido desarticulada y liquidada. Liquidada desde el concepto pol铆tico, militar, ideol贸gico. No existe. La gente que tuvo alguna vinculaci贸n est谩 huyendo, est谩 escondi茅ndose para que no le maten. Esa es la cantidad de muertos que usted menciona y esa es la situaci贸n que en este momento plantea el conflicto. Ahora, 驴por qu茅 ahora el r茅gimen inicia esa cacer铆a de conejos a la que me estoy refiriendo? Porque se siente absolutamente seguro con la impunidad. Por eso est谩 tratando de liquidar la Comisi贸n de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz tratando de deformarlas y convertirlas en instituciones de bolsillo. Son las instituciones que medio quedan de ese proceso de paz, pero hay que tener claro que en Colombia mientras no se rompa ese c铆rculo vicioso de la contrainsurgencia y la impunidad estaremos dando vueltas sin soluci贸n.

Aquellos dirigentes que se marcharon, que volv铆an a utilizar las armas, 驴queda algo de eso?

Si, pero ya son grupos reducidos.

驴En un futuro podr铆a volver a germinar esa resistencia guerrillera?

Le铆a en el peri贸dico un informe que da el mismo Ejercito colombiano y las agencias que reciben la informaci贸n desde el Ej茅rcito y las ONGs que replican esas informaciones. Cada grupo m谩s grande tiene 400 guerrilleros, el otro 300 y el resto en grup煤sculo que no se sabe cu谩ntos. Eso no pasar谩 de 2.000 贸 3.000 hombres m谩ximo. No hablo por el ELN no conozco mucho, pero seg煤n lo que he le铆do de las declaraciones del comando central del ELN ellos siguen planteando la soluci贸n pol铆tica al conflicto hist贸rico y social armado y geoestrat茅gico de Colombia. Aspiran a entrar en un proceso de paz, tener una mesa preestablecida en La Habana y aspiran a continuar ese proceso. Lo cual me parece una visi贸n en perspectiva hist贸rica muy positiva, y que muy posiblemente los otros grupos armados deber铆an plantearse en esos t茅rminos: continuar con la estrategia de la soluci贸n pol铆tica, pero eso s铆 corrigiendo el error que se cometi贸 y planteando el cambio del Estado colombiano mediante una Asamblea Nacional constituyente, amplia, popular, democr谩tica y campesina.

驴Ser铆a el acuerdo al que se lleg贸 en 2016, pero para que se cumpla de verdad?

Correcto. P贸ngale todos los adjetivos a esa constituyente, pero lo importante es volver a dar fuerza al proceso constituyente.

驴Cree que es posible?

Las consignas son para plantearlas 驴no? La lucha de masa est谩 planteando nuevos retos, porque ese es el otro problema de la contrainsurgencia. Los fundadores de las FARC EP ten铆an bien claro, entre ellos el comandante Alfonso Cano porque 茅l lo plante贸 en el proceso del Cagu谩n, que hay dos negociaciones, una pol铆tico-militar con las FARC, que hay un conflicto, pero otra negociaci贸n que hay que realizar, que es con el movimiento popular, movimiento social y con las masas. Eso no se realiz贸. En La Habana no se realiz贸, no hubo ninguna negociaci贸n con el movimiento social. Se invitaron a algunas organizaciones que vinieron a alguna mesa a dar un memorial de agravios. Pero no hubo ninguna negociaci贸n, no hubo ning煤n acuerdo y esas reivindicaciones no escuchadas, burladas, vuelven y afloran con el reciente estallido social, brutalmente reprimido y al que usted hace referencia con la cantidad de muertos y heridos.

Es m谩s, el conflicto al cual nos venimos refiriendo tiene unas cifras que van mas all谩 de lo que usted ha dicho. El conflicto colombiano deja m谩s de 8 millones de v铆ctimas. Cerca de 1 mill贸n de muertos, hay 100.000 desaparecidos, tirados a lagunas donde hab铆a cocodrilos que los desaparec铆an, o tirados a los rios, o quemados en hornos crematorios que establecieron los paramilitares en Cucut谩. O en fosas comunes, que a penas se est谩n abriendo. En fin, un genocidio de no s茅 cuantas organizaciones sociales. O sea que es algo horroroso. Es lo que parece, que piensa en reciclarse y que genera un nuevo ambiente pesimista en la sociedad colombiana.

La verdad es que veo un cierto paralelismo entre lo que sucede en Colombia y en Euskal Herria con los conflictos: se abandona el marxismo y se reconvierten a la socialdemocracia, que acepta el neoliberalismo, el capitalismo depredador por excelencia en todo el mundo

Es otra de los errores en que hemos ca铆do. La izquierda de Colombia est谩 profundamente dominada por la ideolog铆a dominante. Es su principio de la ciencia social. Nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la izquierda por lo menos lo que se considera izquierda, hemos aceptado el fetiche electoral que nos ha puesto la burgues铆a. Un fetiche es un icono al que se le da un poder que no tiene. Freud habl贸 mucho, pero quien defini贸 el fetichismo fue Marx. Con ese criterio del fetichismo de la mercanc铆a es el que yo analizo el fetichismo de las elecciones. Le damos un poder a las elecciones que no tienen, por lo menos en Colombia. Se va a que el pr贸ximo presidente va a resolver los problemas, las pr贸ximas elecciones van a resolver el problema de Colombia, cuando es todo lo contrario, se va a continuar en lo mismo y se va a llegar exactamente a lo mismo.

Es el continuismo, como un hilo conductor de que se van a resolver los problemas y hemos ca铆do en ese fetichismo y todos los grupos de izquierda est谩n metidos en ese torbellino o remolino y est谩n absolutamente esperanzados de que las pr贸ximas elecciones van a resolver el conflicto colombiano y van a resolver las contradicciones de fondo tan profundas, tan arraigadas, con unas simples elecciones. Con lo cual ha aflorado cantidad de gente de personas disfrazadas, por no decir camaleones, que un d铆a son de izquierda y otro de derecha, un d铆a son pro-militares y al otro pro-guerrilleros. En fin, son demagogos, la mayor铆a. Tratan de continuar enga帽ando a las masas, cuando el poder f谩ctico, el poder electoral, el dinero ya tiene arreglada esa situaci贸n.

Frente a ese an谩lisis considero que la 煤nica posibilidad que existe en Colombia es continuar con el movimiento social, organizando, puliendo las consignas, los objetivos y armando una verdadera vanguardia colectiva, porque lo que se acab贸 en el proceso del Cagu谩n fue el cuento ese de que hab铆a una organizaci贸n 煤nica que era la vanguardia de la lucha revolucionaria. Ya no existe. Existe una vanguardia colectiva que es la que hemos visto aflorar en este movimiento social, al que yo le deseo 茅xitos en un futuro. Es un futuro de lucha, es un futuro de seguir aclarando, de seguir pendientes de resolver ese futuro en esta gran crisis en la que estamos. No es una crisis solamente en Colombia, sino que es una crisis civilizatoria, en la cual nos estamos moviendo todos en el globo terr谩queo.

Si quiere a帽adir algo m谩s, est谩 a tiempo.

Te agradezco mucho que haya podido presentar con tanta libertad estos planteamientos. Muchas gracias por la invitaci贸n de Sare Antifaxista y a usted de forma particular.