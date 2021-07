–

El exconsejero de Pol铆ticas Sociales (de Ciudadanos) asegura que la Comunidad de Madrid, y no Pablo Iglesias, ten铆a las competencias sobre las residencias y mantiene que los protocolos que impidieron la derivaci贸n de ancianos a los hospitales no fueron 茅ticos. “Decir que fue un borrador es un bulo rid铆culo”, lamenta.

Alberto Reyero ha roto su silencio ocho meses despu茅s de dimitir como consejero de Pol铆ticas Sociales de la Comunidad de Madrid. El que fuera dirigente de Ciudadanos en el anterior ejecutivo de Isabel D铆az Ayuso reaparece p煤blicamente para pedir que la Asamblea de Madrid apruebe de nuevo la comisi贸n de investigaci贸n que determine lo ocurrido en las residencias, en las que fallecieron m谩s de 7.000 ancianos en apenas dos meses, despu茅s de que la Consejer铆a de Sanidad aprobase unos pol茅micos protocolos que impidieron el traslado de estos mayores a los hospitales durante el peor momento de la pandemia.

Su deseo, explica a elDiario.es, es poder comparecer en la comisi贸n de investigaci贸n para exponer todo lo que vivi贸 entonces al frente de la Consejer铆a que gestionaba estos centros sociosanitarios. Tambi茅n su rechazo a esos protocolos que le enfrentaron al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Dice que todav铆a se guarda algunas vivencias de aquello, a la espera de que la comisi贸n llegue. De no hacerlo, buscar谩 la forma de contarlas, asegura. Reyero afirma que fueron momentos “muy duros y dolorosos” y no esconde que qued贸 “tocado” por lo ocurrido en las residencias durante las semanas de marzo y abril. Tambi茅n reconoce que se sinti贸 se帽alado por el PP. La comisi贸n, dice, debe servir para determinar las responsabilidades pol铆ticas de aquella gesti贸n. Por eso, el exconsejero sostiene que Isabel D铆az Ayuso tiene que ser una de las personas que debe comparecer como m谩xima responsable del Gobierno.

驴C贸mo vivi贸 todo lo ocurrido en las residencias en aquellos meses?

De manera muy dura. Esos d铆as de finales de marzo, principios de abril, en los que cada d铆a mor铆an cientos de personas en las residencias siempre he dicho que fueron d铆as muy oscuros. Muy dolorosos. Terribles. Para m铆 esos d铆as fue muy complicado ir a la Consejer铆a. Iba todos los d铆as. Tambi茅n el fin de semana a las oficinas de la agencia madrile帽a de Atenci贸n Social para estar con el equipo que estaba all铆 peleando. Y eran d铆as muy duros porque est谩s en una situaci贸n en la que parece que no va a haber fin.

Hoy han muerto 500 personas, pero es que ma帽ana van a morir otras 500. Detr谩s de cada uno de esos n煤meros hay una persona, que en muchos casos muri贸 en soledad, porque esa tambi茅n es una situaci贸n a la que nos tuvimos que enfrentar, que fue muy discutida, pero sobre la cual es dif铆cil encontrar una soluci贸n. Todos los que de alguna manera hemos estado involucrados en esta cuesti贸n durante la pandemia, hemos salido tocados.

Ha pasado un a帽o desde que se conocieran esos correos electr贸nicos que usted envi贸 al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en los que denunciaba esos protocolos que impidieron la derivaci贸n de pacientes de las residencias a los hospitales. Entonces asegur贸 que le parec铆an inmorales y posiblemente ilegales. 驴Sigue pensando lo mismo?

Absolutamente.

Desde el Gobierno Ayuso, y ella misma, siguen defendiendo que aquello fueron unos borradores y no de unos protocolos como tal. 驴Usted piensa que ha defendido en algunas ocasiones que eran unos protocolos?

Eso no deja de ser un bulo con el que estuvieron jugando. Es un documento que est谩 firmado electr贸nicamente por un alto cargo de la direcci贸n General de Coordinaci贸n Sociosanitaria 鈥揳lto cargo de la Consejer铆a de Sanidad鈥 con fecha, con hora, con un contenido que se distribuye en un correo electr贸nico, en el que en ning煤n momento se dec铆a nada de que fuera un borrador.

El documento en s铆 tampoco tiene esa marca de agua que normalmente lo identifica como borrador y adem谩s se ped铆a que se distribuyera a todos los hospitales y a las residencias. Por lo tanto es absurdo y es un bulo rid铆culo decir que es un borrador, pero es cierto que funciona porque al final introduce en la opini贸n p煤blica una sensaci贸n de no saber muy bien qu茅 pas贸, consiguen su objetivo. Pero no hay ninguna duda de que es un protocolo correctamente firmado que se distribuy贸.

Y de hecho hasta se pusieron en pr谩ctica.

Y en las dos o tres semanas posteriores a la puesta en marcha del protocolo de derivaci贸n, los fallecidos en las residencias fueron aproximadamente un 83%, el resto en hospitales, y eso no es en absoluto normal. Pueden fallecer, porque es verdad que puede haber personas que no sea adecuado trasladarlas a un hospital, pero no en unos n煤meros tan grandes. Por lo tanto, evidentemente se aplicaron. Solo hace falta ir a una residencia a que los directores cuenten c贸mo aconsejaban a los hijos de personas que estaban en las residencia “por favor, ven a buscar a tu padre o a tu madre, ll茅valo a urgencias al hospital porque as铆 les van a atender, porque si llamamos desde la residencia, directamente las ambulancias no van a venir”. Eso lo han dicho decenas de testimonios de residencias.

Ha empezado diciendo que mantiene que los protocolos fueron inmorales y posiblemente ilegales, como ya dijo en una comisi贸n de la Asamblea de Madrid. 驴Por qu茅 lo piensa?

Yo dije que no eran 茅ticos y posiblemente no eran legales. No me corresponde a m铆 valorar si son legales o ilegales, pero s铆 el nivel 茅tico de los protocolos. Y soy de los que piensa que el valor de las personas y su dignidad es el mismo tengan la edad que tengan y la dependencia que tengan. No por tener m谩s a帽os o por tener una discapacidad se tiene menos derecho a la atenci贸n sanitaria p煤blica. No puede haber criterios generalizados. Se ponen en riesgo valores muy importantes de la humanidad y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado.

Otra de las pol茅micas entonces fue si las residencias estaban o no estaban medicalizadas. El 17 de marzo, Isabel D铆az Ayuso dijo que lo estaban.

La definici贸n de medicalizaci贸n es un concepto indeterminado. Por lo tanto, 驴qu茅 es medicalizar una residencia o que es una residencia medicalizada? Hay residencias que tienen m茅dico y enfermero en su plantilla y otras que no lo tienen… 驴Una residencia que tiene m茅dico y enfermero est谩 medicalizada? Ah铆 entrar铆amos en la duda. Lo que se dijo el 12 de marzo en una rueda de prensa en la Puerta del Sol [sede del Gobierno regional] es que las residencias se iban a medicalizar. Es decir, se dijo desde un punto en el que te贸ricamente se consideraba que no estaban medicalizadas. Realmente eso no se produjo.

驴Y m谩s adelante se medicalizaron?

Una vez que la situaci贸n de la epidemia baj贸, empez贸 a entrar m谩s la atenci贸n primaria en las residencias. Y de eso tenemos que aprender. Las residencias y la Sanidad han vivido de espaldas. Soy de los que piensa que la atenci贸n primaria deber铆a entrar en las residencias. Las residencias deber铆an ser atendidas por m茅dicos de los centros de salud. La pr谩ctica ahora en Madrid y en el resto de Espa帽a, una vez que una persona mayor entra en una residencia, es que se la saca de la atenci贸n normal en un centro de salud. Tenemos que aprender de lo que ha pasado para dar un salto real.

Con el anticipo de las elecciones decay贸 la comisi贸n que estaba investigando en la Asamblea de Madrid lo ocurrido en las residencias durante la primera ola. 驴Cree que habr谩 otra vez comisi贸n ahora que la han presentado los grupos de izquierdas?

Parece que no va a producirse esa comisi贸n por como se han posicionado PP y luego Vox. Esa tambi茅n es la raz贸n por la que he decidido salir a hablar, porque creo que es importante que los madrile帽os conozcan en un formato de rendici贸n de cuentas qu茅 es lo que pas贸 en las residencias, y que tengamos la oportunidad de que vaya yo mismo a contar mi versi贸n, y tambi茅n el consejero de Sanidad y de que vaya la presidenta [Isabel D铆az Ayuso]. Que vayan todas las personas que se solicitaron y que no han podido por el cierre de la comisi贸n como consecuencia de las elecciones anticipadas.

Les pido a PP y Vox que reconsideren su posici贸n. Yo, como una de las personas que fue protagonista en ese momento, me siento limitado en mi posibilidad de contar mi versi贸n de lo que ocurri贸 fuera de la comisi贸n. Yo no cont茅 nada de lo ocurrido cuando dimit铆 porque esperaba ir a una comisi贸n para contar mi versi贸n.

Entonces hay cosas que seguiremos sin conocer por su parte.

Sigo pensando que el formato adecuado para contar mi versi贸n es el parlamentario, y si eso no se produce, tendr茅 que buscar alguna manera de ser capaz de contar mi versi贸n, porque creo que los madrile帽os se merecen que los que hemos intervenido en asuntos p煤blicos demos respuestas a la gente sobre lo que ha pasado. Y qu茅 mejor que los grupos de la oposici贸n, diputados de todos los partidos pol铆ticos, puedan preguntar sobre lo que ocurri贸 en ese momento.

驴Por qu茅 cree que el Partido Popular teme esa comisi贸n?

Son valoraciones que tendr铆an que hacer ellos sobre por qu茅 no quieren una comisi贸n. Es verdad que en la anterior legislatura, en un primer momento, no les hizo mucha gracia que hubiera. Al final se vieron forzados porque en este caso Ciudadanos s铆 que vot贸 a favor. No les ha hecho mucha gracia y tendr谩n que explicar por qu茅. Porque eso que han dicho de que se convierte en un aquelarre, en una caza de brujas… En un formato parlamentario no hay nada m谩s democr谩tico que el hecho de que cada uno exponga lo que ha ocurrido.

驴Qu茅 destacar铆a de las sesiones que pudieron producirse de la anterior comisi贸n?

Empez贸 con una fase casi de calentamiento con testimonios muy interesantes de trabajadores de las residencias y de familiares. Al final ya empezaron a comparecer personas que hab铆an tenido un papel relevante durante la crisis. Compareci贸 Antonio Burgue帽o, que hab铆a sido nombrado asesor para la COVID-19 durante ese periodo; apareci贸 tambi茅n su hija, con su famosa Operaci贸n Bicho, y fue una comparecencia bastante estrafalaria y esperp茅ntica, pero que tambi茅n dijo cosas que se帽alaban que muchas de las soluciones que se pusieron en marcha desde la Consejer铆a de Sanidad fueron bastante chapuceras.

Tambi茅n intervino el autor de los protocolos, Carlos Mur, que tuvo una comparecencia para m铆 bastante decepcionante, porque no dijo la verdad. Dijo, por ejemplo, que yo no le hab铆a avisado sobre esos protocolos. Y no solo le avis茅, sino que 茅l me contest贸 al email famoso que yo envi茅 el 22 de marzo a Ruiz Escudero y a 茅l mismo, para agradecerme mis aportaciones, en las que yo dec铆a que pod铆an morir en condiciones indignas, que nos pod铆amos enfrentar a situaciones legalmente complicadas…

驴Isabel D铆az Ayuso ah铆 deber铆a asumir responsabilidades, al menos pol铆ticas, por esa gesti贸n, por esos protocolos?

Eso a lo mejor es adelantarnos mucho. Lo que deber铆a es ir a una comisi贸n y contar qu茅 es lo que piensa, qu茅 es lo que conoci贸. A partir de ah铆 ya se podr谩 decidir. Todos estamos sujetos a responsabilidades pol铆ticas sobre lo que ocurri贸 en ese momento. Las residencias eran una competencia de la Comunidad de Madrid y por lo tanto todos estamos sujetos a asumir esas responsabilidades, desde arriba hasta abajo.

驴Y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero?

Lo mismo. Hasta ahora es que tampoco hemos tenido sus opiniones sobre los protocolos, m谩s all谩 de negar que existieran o considerar que son borradores, realmente no hemos conocido qu茅 es lo que pensaba. Tampoco sabemos exactamente si esos protocolos fueron firmados por por Carlos Mur y los hizo por su cuenta. 驴Recibi贸 la orden de alguien para que lo pusiera en marcha? 驴Entraba dentro de una estrategia dise帽ada por alguien? Estas son preguntas que deber铆an responder en la comisi贸n de investigaci贸n.

驴Las relaciones entre los socios de coalici贸n fueron tensas durante esa 茅poca?

Las relaciones en los Gobiernos de coalici贸n son complicadas, lo vemos a nivel nacional y lo ve铆amos tambi茅n en el caso del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En ese momento s铆 que hubo momentos tensos porque ten铆amos opiniones muy dispares acerca de lo que se hac铆a. Lo que se vio fuera respond铆a a una situaci贸n interna de discusi贸n intensa.

驴Durante esos d铆as, puso sobre la mesa alguna alternativa a esos protocolos?

Cuando hay un riesgo de colapso sanitario, hay dos bloques de medidas: una es incrementar la oferta de plazas hospitalarias y eso se consigue como se hizo con m谩s plazas en hospitales, m谩s plazas en UCI, medicalizando hoteles, haciendo un hospital de campa帽a en IFEMA o medicalizado residencias. Esa es una alternativa: incrementar la oferta. Otra es reducir la demanda de personas que necesitan atenci贸n hospitalaria y eso pasa por los protocolos, es decir, impedir el acceso a personas a los hospitales. 驴Qu茅 es lo que ocurre con IFEMA? Con IFEMA yo ped铆 que se atendiera a las personas que ven铆an de las residencias, pero se pens贸 que no era el sitio adecuado.

驴Por qu茅 cree que no?, 驴le dieron alguna explicaci贸n?

No s茅 si por cuestiones log铆sticas y dem谩s, pero al final ocurri贸 una cosa que es muy llamativa. No s茅 si los n煤meros se conocen bien, pero IFEMA estuvo abierto 41 d铆as y se atendi贸 a 3.811 personas, de las cuales s贸lo 23 proven铆an de residencias; realmente vinieron de dos. Eso es un 0,6% de las personas que entraron en en IFEMA.

IFEMA se especializ贸 en enfermos m谩s leves, no en enfermos graves. Ese fue su cometido y yo creo que no cabe en la cabeza de nadie que si hay una epidemia tan importante y una escasez de plazas hospitalarias, un hospital de campa帽a no se utilice para las personas m谩s graves. Eso tuvo como resultado algo sobre lo que se sac贸 mucho pecho, el llamado “hospital milagro”, el hospital en el que sana la gente. Solo murieron 16 personas en IFEMA, es verdad. En las residencias en esas fechas murieron en torno a 5.000 personas, de los cuales ninguno o muy pocos fueron atendidos en IFEMA.

驴Pablo Iglesias asumi贸 el control de las residencias durante la primera ola de la pandemia, como sostienen Isabel D铆az Ayuso y el Partido Popular?

Eso yo lo negu茅 en un pleno en junio. Ese es otro gran bulo. Las competencias sobre las residencias est谩n en las comunidades aut贸nomas, eso es algo que es obvio y no hubo ning煤n cambio. Incluso el portavoz del PP [Alfonso Serrano] en el debate del Estado de la regi贸n vino a reconocer que era verdad que no hab铆a ning煤n BOE que dijera eso, que es donde deb铆a estar establecido, pero que [Iglesias] lo hab铆a dicho en la Sexta, que asum铆a las competencias. Es sacar las cosas de quicio. Es verdad que Pablo Iglesias sali贸 diciendo que 茅l se hac铆a cargo de todo, con ese estilo peculiar de Pablo Iglesias, pero eso no significaba que 茅l fuera responsable. Pero aqu铆 no podemos derivar responsabilidades a otros y la competencia sobre la cuesti贸n estaba en la Comunidad de Madrid.

驴Fue consciente o conocedor la pol茅mica Operaci贸n Bicho que ha dicho que fue chapucera?

No.

驴Y tiene sentido que el consejero de Pol铆ticas Sociales de entonces no supiera nada de ese plan?

No tiene ning煤n sentido. En absoluto. Evidentemente nos ten铆an que haber informado de lo que se estaba haciendo. Luego nosotros, como hab铆a personas que estaban siguiendo el d铆a a d铆a, fuimos conocedores de que la Consejer铆a de Sanidad estaba enviando a personas que entend铆amos que eran de su consejer铆a, al igual que nosotros mand谩bamos a funcionarios a trabajar en residencias. Lo que no sab铆amos es que formaban parte de esta gran chapuza que fue la Operaci贸n Bicho.

驴C贸mo pueden entender los ciudadanos que en una pandemia global que est谩 afectando a las residencias no haya una coordinaci贸n entre la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales y la Consejer铆a de Sanidad?

Es una pregunta que se pueden hacer los ciudadanos y es algo a lo que tambi茅n habr谩 que darle respuesta. Hab铆a organismos de coordinaci贸n, estaba funcionando PLATERCAM. Ah铆 es donde se tomaban las decisiones acerca de qu茅 hacer en cada una de las residencias. Yo siempre digo que el plan de choque tuvo una parte que funcion贸 y la parte de emergencias funcion贸 muy bien de una manera muy coordinada, no s贸lo con las consejer铆as, sino tambi茅n con la UME porque hubo una labor de desinfecci贸n importante que realizaron tambi茅n con los bomberos… Y eso funcion贸. Hubo coordinaciones que s铆 existieron, pero luego hubo algunas informaciones que no nos quisieron dar a la Consejer铆a de Pol铆ticas Sociales.

驴Por qu茅 dimiti贸 como consejero de Pol铆ticas Sociales en octubre de 2020?

En ese momento pens茅 que mi trabajo pr谩cticamente ya estaba hecho. Yo no estaba de acuerdo con muchas de las medidas que estaban tomando desde el Gobierno de la Comunidad Madrid, era algo obvio.

驴C贸mo cu谩les?

Como los protocolos, por ejemplo. La medicalizaci贸n. Toda una serie de cosas con las que yo no estaba en absoluto de acuerdo. Entonces adem谩s, pensaba que la primera ola se hab铆a terminado y que las siguientes no iban a ser iguales en el caso de la residencias. Una de las ventajas de haber tenido una epidemia tan gorda durante la primera ola fue que los mayores estaban inmunizados en las residencias y eso les protegi贸. Pero adem谩s me sent铆a agotado en lo personal. Ten铆a que darle un giro a mi vida.

Durante los meses previos, hubo muchos rumores de que su puesto pend铆a de un hilo porque Ayuso le iba a cesar. 驴Esperaba que eso se pudiera producir?

Estaba en los medios. Me llegaba porque lo le铆a. Incluso en alg煤n momento, hasta en alguna rueda de prensa, casi se sugiri贸. Yo lo viv铆a con total normalidad. He demostrado que no estaba atornillado al puesto, que si en un momento determinado se hubiera tomado la decisi贸n de que no era la persona adecuada, lo habr铆a aceptado con toda la deportividad. Pero en este caso no ocurri贸 as铆 y fui yo el que tom贸 la decisi贸n de marcharse.

驴Cree que hab铆a un inter茅s por parte de Isabel D铆az Ayuso y el PP de responsabilizarle de las muertes de las residencias?

Muchas veces cuando ocurre algo, hay personas que tienen la tendencia a buscar a quien culpar. Y es verdad que en un inicio sent铆 que me se帽alaban. Pero eso cambi贸 cuando se conocieron muchas cosas y adem谩s incluso casi coincidi贸 con cuando el que pas贸 a ser responsable fue Pablo Iglesias. Era un poco absurdo, pero ese sentimiento s铆 que lo tuve.

驴Por eso hizo p煤blicos esos correos electr贸nicos? El consejero de Sanidad le acus贸 de hacer filibusterismo pol铆tico.

El habl贸 de farise铆smo, que no s茅 muy bien qu茅 es lo que quer铆a decir. Estoy en mi completo derecho a que se conozcan. Estar铆a traicionando algo si estuviera revelando los correos que alguien me escribe. He visto cantidad de cartas de la Presidenta escritas a Pedro S谩nchez. Y por supuesto est谩 en su derecho. Yo publiqu茅 tambi茅n en mi cuenta de Twitter la carta que le envi茅 a Pablo Iglesias el 19 de marzo, en la que ped铆a ayuda al Ministerio de Derechos Sociales para que nos pudieran ayudar en las residencia.

Cierto, usted pidi贸 ayuda al ministerio y la presidenta Ayuso neg贸 que hiciera falta esa ayuda. 驴Eso c贸mo se explica sabiendo lo que estaba pasando?

Esa, por ejemplo, es una pregunta que los diputados tendr铆an que hacerle a las personas que no quer铆an la ayuda, yo tampoco lo entiendo. Yo puedo especular por qu茅 no quer铆an, pero son especulaciones. Soy de los que piensa que se es consejero no de un partido pol铆tico, sino de todos los madrile帽os. Y un ministro es el ministro de Espa帽a. En ese sentido, hay que dejarse de partidismos y colaborar con las instituciones, las gobierne quien las gobierne. Nosotros nos pusimos a pedir ayuda a todo el mundo que pudimos.

驴Teme acabar imputado en alguno de los procesos judiciales abiertos por haber sido consejero de Pol铆ticas Sociales en aquel momento?

Es una posibilidad. Desgraciadamente cuando uno est谩 en pol铆tica, puede tener esa responsabilidad. Tambi茅n soy de los que pienso que la v铆a de las responsabilidades penales no va a tener 茅xito. Para nadie, es mi impresi贸n personal. Hay que reconocer tambi茅n que est谩bamos en una pandemia y en una situaci贸n muy complicada de gestionar.

驴C贸mo ha visto los resultados electorales? Despu茅s de lo que estamos hablando que ocurri贸 en las residencias, por ejemplo, ha habido un gran respaldo a la presidenta Isabel D铆az Ayuso.

Lo 煤nico que nos queda es felicitar a Isabel D铆az Ayuso. Ha sido capaz de responder a la que a lo que la ciudadan铆a esperaba y ante eso poco podemos decir. Ha conseguido conectar con la sociedad y eso como dem贸cratas tenemos que aceptarlo. Podemos no estar de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero eso hay que aceptarlo. Y en lo que toca a mi partido, decepcionante, porque yo soy de los que piensa que a Ciudadanos se les va a echar de menos en la Comunidad de Madrid en los pr贸ximos a帽os. 脡ramos una fuerza importante.

驴Qu茅 hizo mal Ciudadanos para hoy estar fuera de la Asamblea de Madrid?

Es una suma de errores. La posici贸n de un partido de centro es muy complicada, porque en Espa帽a enseguida te quieren encasillar en uno de los bloques. Uno de los errores, a mi juicio, es que Ciudadanos no deber铆a haber estado nunca en ninguno de los bloques. Yo no me he sentido nunca parte ni del bloque de derechas ni del de izquierda. Y el papel de Ciudadanos precisamente tendr铆a que haber sido el de moderador de las distintas fuerzas. Gobernando con el Partido Popular hemos sido un partido que ha impedido que se cometieran determinadas cosas, como el control que ahora el PP quiere recuperar de Telemadrid. Desde el centro podemos moderar a las distintas fuerzas pol铆ticas y la ciudadan铆a al final no nos percibi贸 como eso, y creo que ese es el gran error que cometimos.

驴Hay posibilidades de que Ciudadanos remonte?

Es complicado pensar qu茅 es lo que puede ocurrir en el futuro. La situaci贸n es complicada, sobre todo porque el panorama pol铆tico cada vez est谩 m谩s polarizado. Una oposici贸n de centro moderada ahora se percibe como tibia. Pero tambi茅n soy de los que piensa que el espacio pol铆tico del centro est谩, existe y est谩 disponible. Aunque ya ha habido varios intentos en la historia espa帽ola de un partido de centro y siempre han tenido el problema de consolidarse.

Fue un error darle la Presidencia de la Comunidad de Madrid al Partido Popular, teniendo en cuenta que ven铆amos de 25 a帽os de gobiernos del Partido Popular, en los que la corrupci贸n fue la protagonista?

Sobre eso no voy a contestar. Dir铆a que a la hora de tomar decisiones de formar gobierno, uno de los principios que hab铆a que haber tenido en cuenta era el de la regeneraci贸n democr谩tica en cualquier de los lugares en los que gobern谩semos, ya fuera la Comunidad de Madrid, Andaluc铆a, el Ayuntamiento de Madrid… Pero en su momento se tomaron las decisiones que se tomaron y tampoco voy a discutirlas.

Y tambi茅n pactaron con la extrema derecha.

Cuando me fui del Gobierno lo hice con la satisfacci贸n de no haber tomado ninguna decisi贸n condicionado por postulados de extrema derecha. En ning煤n caso con los menores migrantes. Tuvimos tambi茅n una oposici贸n muy clara con la violencia machista. Tambi茅n con los derechos de las personas LGTBi.

Precisamente por eso le quer铆a preguntar. Vox ha pedido derogar lo que llama las “leyes de g茅nero”. 驴Hay riesgo real de que haya un retroceso en esos derechos?

Creo que s铆, pero vamos a ver qu茅 es lo que quieren, qu茅 es lo que les molesta de la ley LGTBI. Podemos intuir lo que les molesta a Vox, pero 驴qu茅 es lo que estar铆a dispuesto a negociar con ellos el Partido Popular? Habr谩 que verlo. Va a haber retrocesos tambi茅n en la pluralidad. Lo que quiere hacer el PP con Telemadrid va en contra de la libertad, del pluralismo.

驴Cree que PP y Vox est谩n m谩s cerca ideol贸gicamente de lo que pueda parecer seg煤n lo que estamos viendo?

Hay que tener en cuenta que el votante de VOX viene del PP y que los dirigentes de VOX vienen del PP. Yo ped铆 a Santiago Abascal comparecer en el a帽o 2013 como un alto cargo del gobierno del PP en ese momento. Es decir, pertenec铆an al PP y han compartido mucha historia. Hay personas, desde la Presidencia hasta los consejeros, que se sienten en muchos casos mucho m谩s a gusto con lo que defiende Vox, que con lo que defend铆a Ciudadanos. El ejemplo es el caso de las leyes LGTBI que ahora parece que est谩n abiertos a modificar.

