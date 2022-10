Alberto Rodríguez se resiste a ser domado

25/10/2022

Alberto Rodr├şguez vuelve a la primera l├şnea de la pol├ştica. Lo hace con ese estudiado mensaje de “obediencia canaria” para colarse en todas las cr├│nicas de su presentaci├│n. Con su Proyecto Drago, el que fuera diputado de Podemos al que el Congreso hizo una canallada, vuelve a evidenciar el mal que el centralismo inflige a Espa├▒a, cada vez m├ís rota no por los nacionalistas, sino por quienes la abandonan desde Madrid.

La elecci├│n del nombre de la formaci├│n de Rodr├şguez no es en absoluto casual. El drago canario es una especie aut├│ctona canaria y aunque parece un ├írbol, no lo es. En realidad, es una planta arb├│rea, del mismo modo que Rodr├şguez no es un pol├ştico al uso, es un activista en primera l├şnea pol├ştica. Su af├ín por cambiar la sociedad, por ir contra este sistema que depreda a las personas, es lo que se encuentra detr├ís de su cambio de postura de seguir code├índose con quienes han hecho de la pol├ştica una profesi├│n.

Tras la bajeza destilada por Meritxell Batet y los servicios jur├şdicos del Congreso, capaces de argumentar una cosa y la contraria en cuesti├│n de horas a demanda de sus pagadores, no pareciera que Rodr├şguez volviera a la pol├ştica. El estoque definitivo fue el modo en que buena parte de su antigua formaci├│n, Podemos, le diera la espalda o, lo que es lo mismo, mostraba un exceso de tibieza en su defensa.

Aunque la retirada de su esca├▒o hace un a├▒o sigue pendiente de resoluci├│n del Tribunal Constitucional desde hace seis meses -lo que evidencia cu├ín prescindible es este ├│rgano-, Drago concurrir├í a las elecciones auton├│micas y locales de 2023 con el mantra de que “Canarias no es solo Tenerife y Gran Canaria”, y que lo que acontece en el archipi├ęlago no puede terminar decidi├ęndose a kil├│metros de distancia.

La llegada del Proyecto Drago es, en realidad, mucho m├ís que su regreso a la pol├ştica; representa otra nueva carga de profundidad al centralismo que ya vienen denunciando en otras Comunidades Aut├│nomas. Sucedi├│ en Castilla y Le├│n con el ascenso de formaciones surgidas en la Espa├▒a vaciada o en Andaluc├şa con una Teresa Rodr├şguez reclamando un andalucismo de izquierda.

Este centralismo termina por perjudicar a determinadas regiones, m├ís a├║n si se trata de un archipi├ęlago a 1.700 kil├│metros de la Pen├şnsula Ib├ęrica. Se puede combatir con iniciativas como las mencionadas o protegerlo con populismo barato, como busca hacer Juan Manuel Moreno en Andaluc├şa envolvi├ęndose en la arbonaida. Son pol├şticas como las suyas las que minan la integridad diversa de Espa├▒a.

Por otro lado, Proyecto Drago tambi├ęn es una torpedo en la l├şnea de flotaci├│n de Podemos, de la que Rodr├şguez se despeg├│ y a la que no considera buena casa para acoger este proyecto. Si lo hiciera, se hubiera embarcado con los morados, pero no es el caso. La dimisi├│n de la diputada Meri Pita en marzo, que dej├│ a Podemos Canarias sin representaci├│n en la C├ímara Baja, fue otro batacazo para la formaci├│n que lidera Ione Belarra. Aviso a navegantes: desde el p├║blico, Pita escuch├│ muy atenta a Rodr├şguez durante la presentaci├│n de Proyecto Drago.

El drago canario puede llegar a ser milenario y alcanzar entre los 12 y los 20 metros de altura. Buen s├şmil para el nuevo proyecto pol├ştico de Rodr├şguez, que pretende destilar que ha venido para quedarse, que destacar├í, pero ojo, que si algo caracteriza tambi├ęn a esta planta arb├│rea es su lento crecimiento, necesitando hasta una d├ęcada para crecer un metro. Las prisas son malas consejeras en pol├ştica y la primera causa para terminar domando el activismo que impulsa las iniciativas m├ís justas.