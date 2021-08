De izquierda a derecha, Marcos Pascasio (Extreme帽os), Paloma L贸pez (PP) y Juan Antonio D铆az (PSOE).

Las altas temperaturas se juntan con un fuerte viento caliente que te seca los ojos. Los vecinos y vecinas de Belv铆s de Monroy (C谩ceres) salvan el inicio de la ola de calor en la piscina municipal de la localidad. Ser谩 el agua la que les ayude a hacer m谩s llevadera la can铆cula. Y es el agua la que les ha situado en el foco medi谩tico en los 煤ltimos d铆as. Lo sabe bien Marcos Pascasio, alcalde del municipio, quien se ha erigido como una de las caras visibles de la cr铆tica hacia el vaciamiento del embalse de Valdeca帽as por parte de Iberdrola. Una peque帽a carta en un medio local fue el detonante: 鈥淭en铆a que denunciar la barbarie que hab铆an hecho鈥.

鈥淧arece que ya est谩n aportando algo de agua y que ha subido un poco el nivel鈥, es lo primero que explica desde el recinto de la piscina. Una m铆nima alegr铆a despu茅s de 10 d铆as intensos en los que estuvieron cerca de quedarse sin agua corriente. Fue el propio Pascasio quien, tras los primeros fallos de las bombas de extracci贸n de agua, se acerc贸 a comprobar que el sistema funcionaba correctamente. No era un problema electromec谩nico, el motivo era otro: la el茅ctrica vasca hab铆a bajado tanto el nivel del agua para turbinar en la presa que los tubos se hab铆an quedado al aire.

鈥淟a consecuencia de esto es que estuvimos 24 horas sin poder suministrar agua al n煤cleo urbano de Belv铆s de Monroy. Tuvimos que aportar agua del remanente del dep贸sito de Casas de Belv铆s, pero el problema era que si no arregl谩bamos la situaci贸n r谩pido, dej谩bamos a los dos n煤cleos de poblaci贸n sin abastecimiento de agua鈥, explica. Ampliaron el carrete de la bomba y lo consiguieron.

Marcos Pascasio, alcalde de Belv铆s de Monroy. DANI DOM脥NGUEZ

Menos suerte corrieron en Almaraz, muy cerca de all铆. La localidad, de casi 1.800 habitantes, fue la primera en ser consciente de la bajada del nivel de agua en el pantano de Valdeca帽as. El 2 de agosto, sobre las 19 horas, su captaci贸n dej贸 de extraer agua del embalse. 鈥淧ens谩bamos que era una aver铆a, nos acercamos y lo que vimos era que apenas hab铆a agua. Iberdrola hab铆a bajado el pantano 5 metros en 20 d铆as鈥, denuncia su alcalde, Juan Antonio D铆az. A las 11 de la ma帽ana del d铆a siguiente, 3 de agosto, si los almarace帽os abr铆an el grifo, no sal铆a nada de 茅l.

A esa hora, D铆az se encontraba en C谩ceres junto con la primera edil de Saucedilla, Paloma L贸pez, cuyo municipio comparte captaci贸n con Almaraz, por lo que no tardaron en sufrir tambi茅n las consecuencias. 鈥淣uestro encargado nos dijo que ten铆amos agua para la ma帽ana, aunque sin presi贸n, pero para la tarde ya no鈥, cuenta desde su despacho en el ayuntamiento. Gracias a un convenio con una poblaci贸n cercana, Casatejada, pudieron evitar los cortes. 鈥淣os dieron un poco de agua y fuimos subsistiendo hasta que nos conectamos al canal de riego de la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Tajo. Que no sabemos si eso se puede o no se puede hacer, pero ante una emergencia no 铆bamos a dejar a nuestros vecinos sin agua en agosto. Estar sin agua 24 horas era impensable y creo que prima que un vecino tenga agua al menos para el aseo, aunque tengan que comprar para beber o para cocinar鈥, se justifica la alcaldesa.

Paloma L贸pez, alcaldesa de Saucedilla. DANI DOM脥NGUEZ

Diez d铆as exactos despu茅s de que el pantano alcanzase su nivel m铆nimo hist贸rico, ni Almaraz ni Saucedilla se est谩n abasteciendo del pantano, sino que siguen con sus soluciones temporales: 鈥淎hora mismo lo tenemos todo cogido con pinzas, porque en el momento que pase algo con las conexiones, nos quedamos sin nada鈥, explica Paloma L贸pez. Asimismo, en ambos municipios, la recomendaci贸n es no utilizar el agua corriente para consumo, es decir, ni para beber ni para cocinar: 鈥淎unque pasa por la potabilizadora, el agua llega a trav茅s de una canal que estaba en desuso y que no sabemos en qu茅 condiciones est谩鈥, cuenta Juan Antonio D铆az. Momentos despu茅s, una vecina pasa con una garrafa de cinco litros de agua que ha llenado en una fuente situada en el centro del pueblo y conectada con un manantial de la monta帽a.

鈥淯n frente com煤n鈥 ideol贸gicamente diverso

Desde el 3 de agosto, las reuniones entre los alcaldes de Belv铆s de Monroy, Almaraz y Saucedilla se han repetido, llegando a atender a los medios a la vez. La alcaldesa de esta 煤ltima localidad habla de 鈥渦n frente com煤n鈥 para luchar por los m谩s de 3.300 vecinos y vecinas que suman los tres n煤cleos, y que aumentan de manera ostensible en verano.

Curiosamente, cada uno de ellos pertenece a un partido pol铆tico diferente: Marcos Pascasio milita en el partido regionalista Extreme帽os; Juan Antonio D铆az representa a las siglas del PSOE, y Paloma L贸pez es del Partido Popular. 鈥淣osotros aqu铆 no tenemos miras pol铆ticas. Aqu铆 miramos por nuestra poblaci贸n y ya est谩, y para eso nos entendemos perfectamente鈥, apunta D铆az.

Juan Antonio D铆az, alcalde de Almaraz. DANI DOM脥NGUEZ

Los tres tienen claro que Iberdrola ha dejado el embalse pr谩cticamente vac铆o para, en palabras del alcalde de Almaraz, 鈥渆nriquecerse鈥: 鈥淚berdrola est谩 a ganar dinero, eso no lo discute nadie鈥, a帽ade L贸pez. Asimismo, tambi茅n saben que lo ha hecho legalmente, porque as铆 lo permite la concesi贸n, la cual es anterior a la creaci贸n de las captaciones que suministran el agua a los tres municipios de la comarca del Campo Ara帽uelo, en Extremadura.

鈥淨ueremos que Iberdrola se ponga en nuestra situaci贸n y se d茅 cuenta de que ha dejado sin agua a 1.800 habitantes en pleno verano. No queremos volver a tener problemas de agua teniendo un pantano gigante aqu铆 al lado. Yo no veo l贸gico que haya pasado lo que ha pasado鈥, se queja D铆az.

Pascasio, cuya corporaci贸n municipal planea crear un puerto recreativo en el embalse, se pregunta si los pueblos que tienen terrenos inundables 鈥渢enemos alg煤n tipo de potestad sobre esas aguas, para explotarlas tur铆sticamente o para organizar pesca o recreo acu谩tico. Porque si dependemos de las decisiones que tome exclusivamente una empresa como Iberdrola, nos quedamos sin nada鈥. Por ello, los tres alcaldes apuntan tambi茅n hacia la Confederaci贸n Hidrogr谩fica del Tajo. Creen que este organismo estatal debe ser quien vele por evitar estos problemas, pues tambi茅n sabe a qu茅 niveles se encuentran las captaciones de agua.

Iberdrola ha bajado el pantano de Valdeca帽as a su nivel m铆nimo hist贸rico tras turbinar agua en grandes cantidades. DANI DOM脥NGUEZ

A pesar de la polvareda medi谩tica y pol铆tica que ha provocado su caso -junto al de Ricobayo, en Zamora-, solo Pascasio recibi贸 una llamada de Iberdrola hace ya varios d铆as: 鈥淭res alcaldes de tres pueblitos peque帽itos hemos montado todo esto, y a pesar de ello no hemos recibido ninguna llamada ni del Ministerio ni nada. Hemos metido el dedo en la llaga, aunque no queremos hacer sangre; pero si no se hubiese liado esto, entonces estar铆amos aqu铆 ahora abandonados鈥, se queja Juan Antonio D铆az.

Lo importante es el futuro

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, en La Sexta, la vicepresidenta tercera Teresa Ribera asegur贸 estar 鈥渆scandalizada鈥 ante las im谩genes de los embalses pr谩cticamente vac铆os. Asimismo, reconoci贸 no estar tan informada del caso de Valdeca帽as, pero s铆 de lo sucedido en Ricobayo, en el que Iberdrola ha turbinado el 80% de la reserva de agua para generar energ铆a. La ministra de Transici贸n Ecol贸gica confes贸 en directo que estaban investigando lo sucedido en Zamora. Marcos Pascasio le hace una petici贸n: 鈥淢e gustar铆a que se investigase tambi茅n lo que ha pasado aqu铆, por supuesto. Y por eso hago un llamamiento a nuestros pol铆ticos a mayor altura que yo, que simplemente soy un alcalde del entorno rural鈥.

Vegetaci贸n muerta en los alrededores del embalse de Valdeca帽as. DANI DOM脥NGUEZ

Durante su intervenci贸n en televisi贸n, Ribera tambi茅n devel贸 la posibilidad de renegociar las concesiones de los embalses, muchas de las cuales provienen del franquismo. Una posibilidad que abrazan los tres primeros ediles de Almaraz, Saucedilla y Belv铆s de Monroy: 鈥淎 nosotros nos parece que es lo ideal. Lo que tienen que hacer es impedir que se baje de la cota en las que nos quedamos nosotros sin abastecimiento. Lo que queremos es una soluci贸n, aunque no sea a corto plazo, porque quienes pagamos las consecuencias somos los vecinos鈥, solicita Paloma L贸pez, quien explica que han solicitado reuniones con todos los actores implicados en lo sucedido para trasladarles sus demandas.

De cara al futuro, uno de los grandes miedos de las corporaciones municipales de Almaraz y Saucedilla es qu茅 suceder谩 tras el cierre de la central nuclear situada en la primera localidad y cuya fecha de caducidad se alcanzar谩 en 2027: 鈥淣o hay alternativa ninguna, ni en t茅rminos de empleo, ni econ贸micos ni energ茅ticos. 驴Qu茅 va a pasar cuando la cierren? 驴Van a tener que turbinar m谩s agua? Sin central y sin embalse estos pueblos est谩n muertos鈥, termina D铆az.