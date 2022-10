–

De parte de Nodo50 October 15, 2022 116 puntos de vista

El miembro del Consejo de Copresidencia del Partido de la Uni贸n Democr谩tica (PYD), Aldar Xel卯l, coment贸 que la raz贸n de la profundizaci贸n de la crisis en el Medio Oriente es el encarcelamiento del l铆der kurdo Abdullah 脰calan luego de una conspiraci贸n internacional. 鈥淥riente Medio podr铆a haberse reconstruido y resuelto sus problemas en estos 24 a帽os鈥, subray贸 Xel卯l.

El miembro del Consejo de Copresidencia del PYD, Xel卯l, respondi贸 a las preguntas de ANF sobre la conspiraci贸n del 9 de octubre, la actitud del r茅gimen sirio y el Acuerdo de Adana, la visita del CPT a la prisi贸n de Imrali y la invasi贸n turca.

Hemos entrado en el a帽o 25 de la conspiraci贸n internacional. 驴C贸mo era el ambiente pol铆tico en Siria antes de la conspiraci贸n contra 脰calan? 驴C贸mo se gestion贸 la conspiraci贸n? 驴Cu谩l fue la posici贸n del r茅gimen de Damasco y la actitud de 脰calan hacia 茅l?

Como es sabido, 脰calan ten铆a proyectos de libertad y democracia. Es un l铆der que lucha por la libertad y la liberaci贸n. En su plan present贸 soluciones para resolver todos los problemas existentes en el Medio Oriente. Las potencias hegem贸nicas mundiales y regionales no detuvieron sus ataques a trav茅s del Estado turco. No quer铆an paz y soluciones a los problemas. El estado turco atac贸 violentamente tanto al Movimiento por la Libertad Kurdo como al pueblo kurdo. Tambi茅n amenaz贸 al estado sirio. Cuando se dieron cuenta de que sus ataques contra el Movimiento por la Libertad Kurdo no dar铆an resultados a trav茅s de operaciones militares, e incluso cuando fracasaron sus planes para eliminar f铆sicamente a 脰calan en Damasco, dirigieron sus amenazas contra el estado sirio y trabajaron duro para sacar a 脰calan de Siria y el medio Oriente.

Despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, el estado sirio se convirti贸 en parte del llamado frente antioccidental aliado con la Uni贸n Sovi茅tica, los partidos y c铆rculos socialistas en ese momento. Los movimientos de liberaci贸n y los movimientos kurdos podr铆an aprovechar esto, al menos en Siria y el L铆bano. Cuando el estado turco comenz贸 a amenazar al r茅gimen sirio, 茅ste ya no pudo mantener su posici贸n anterior. Despu茅s de los a帽os 1989 y 1990, el mundo no era el mismo que antes. Los sovi茅ticos tampoco. El orden mundial hab铆a cambiado.

Mientras tanto, las amenazas del estado turco eran graves. De hecho, las amenazas turcas contra Siria no eran nuevas. Hab铆an hecho lo mismo en 1937. Turqu铆a quer铆a invadir Siria desplegando su ej茅rcito en la frontera por lo que le dijo a Siria: “O nos das a 脰calan, lo sacas o atacamos”. 脰calan respondi贸 que “nunca querr铆a ni aceptar铆a que un estado atacara a otro y que estallara una guerra por mi culpa”. Quer铆a que la cuesti贸n kurda se trasladara m谩s all谩 de las fronteras y que se encontrara una soluci贸n a nivel internacional. Con su permiso, no solo evit贸 el estallido de una guerra en Siria, sino que tambi茅n busc贸 asegurarse de que se diera un paso hacia una soluci贸n.

Finalmente, 脰calan tuvo que abandonar Siria. Ning煤n problema se ha resuelto en el Medio Oriente desde la conspiraci贸n en su contra. Por el contrario, los problemas existentes se han profundizado a煤n m谩s. Con esta conspiraci贸n internacional, sacaron a 脰calan de Medio Oriente y luego lo capturaron. Se han quitado 24 a帽os a la vida de los pueblos de Oriente Medio, que podr铆a haberse reconstruido y resuelto sus problemas en estos a帽os. Sin embargo, la crisis de Medio Oriente se ha profundizado y se ha vuelto m谩s desafiante. Todo el motivo de esto es que 脰calan ha sido hecho prisionero.

驴C贸mo contribuy贸 el Acuerdo de Adana firmado entre Damasco y Ankara a esta conspiraci贸n y cu谩l es el motivo de su actual actualizaci贸n?

El Acuerdo de Adana fue esencialmente uno de los primeros pasos de la conspiraci贸n y las amenazas contra Siria. En primer lugar, el Estado turco ocup贸 y se apoder贸 de la regi贸n de Hatay-陌skenderun. Con este acuerdo, el estado sirio en realidad socav贸 su soberan铆a. Hasta el Acuerdo de Adana, la administraci贸n de Damasco dir铆a 鈥渢enemos regiones bajo ocupaci贸n turca, deben ser liberadas鈥. Despu茅s del Acuerdo de Adana, el Estado sirio ya no volvi贸 a hablar de ello. Entonces, el estado sirio reconoci贸 oficialmente la ocupaci贸n turca y la toma de su territorio. En segundo lugar, permiti贸 al estado turco entrar en territorio sirio a una profundidad de hasta 10 km cuando quisiera, por cualquier motivo, excepto en las 谩reas previamente ocupadas. En otras palabras, se perdieron la soberan铆a y la integridad siria. Siria se convirti贸 en un lugar abierto al estado turco.

El estado turco ahora ha ocupado regiones como Idlib, Bab, Azaz, Jarablus, Afrin, Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Spi. Turqu铆a ahora quiere ingresar a Siria no solo dentro de los 10 km. Oficialmente, menciona una zona de amortiguamiento de 30 km de profundidad, pero si puede, subir谩 a 60-70 km. Esto demuestra que el Estado turco tiene un proyecto de ocupaci贸n, de expansi贸n sobre otros pueblos de Oriente Medio.

Por esta raz贸n, el Acuerdo de Adana no beneficia a los pueblos sirios. Al actualizar el acuerdo, Turqu铆a busca aprovecharse del r茅gimen sirio que es d茅bil y obviamente no tiene mucha soberan铆a sobre su propio territorio.

Turqu铆a quiere dictar sus condiciones a la administraci贸n de Damasco aprovechando las contradicciones entre Rusia-Ucrania, EE. UU., las fuerzas de la Coalici贸n y vinculando los asuntos iraqu铆es y sirios. A trav茅s de los recientes intentos de reconciliaci贸n con Siria, Turqu铆a quiere tanto actualizar el Acuerdo de Adana como hacer uso del r茅gimen en su oposici贸n a la Administraci贸n Aut贸noma. El estado turco pidi贸 ayuda a todos para atacar a la Administraci贸n Aut贸noma y destruir al pueblo kurdo. Inicialmente, cooper贸 con Jabhat al-Nusra, la FSA y el ISIS, y ahora est谩 pidiendo ayuda al r茅gimen sirio. Nunca detendr谩 sus iniciativas en este sentido.

Millones en todo el mundo contin煤an protestando por el aislamiento agravado impuesto a 脰calan en la prisi贸n de Imrali. 驴Qu茅 oblig贸 al Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT) a enviar una delegaci贸n al penal de Imrali despu茅s de un largo par茅ntesis y por qu茅 el CPT no da informaci贸n sobre la visita de la delegaci贸n?

Durante a帽os, los kurdos, los pueblos de la regi贸n y del mundo, intelectuales, trabajadores, obreros, estudiantes, j贸venes y mujeres han sido conscientes de que el encarcelamiento de 脰calan no es leg铆timo. La CPT se vio obligada a hacer una visita porque las campa帽as por la libertad de 脰calan no paraban.

Fueron a la prisi贸n de Imrali tras las acciones de protesta generalizadas, pero no abordaron la situaci贸n en t茅rminos legales. Deber铆an haber hecho una declaraci贸n oficial. Deber铆an haber dicho que ‘estamos aqu铆, esta es la situaci贸n y hay una violaci贸n de derechos’. El CPT anunci贸 que su informe ser铆a publicado despu茅s de 6 meses. Entonces, 驴cu谩l es el punto de visitar la prisi贸n de Imrali? Sin duda, este es un tema de cr铆tica.

Podemos considerar la visita del CPT como un 茅xito de las acciones de los pueblos por 脰calan. Pero todas estas instituciones est谩n conectadas a un orden mundial y hegemon铆a. Esta hegemon铆a ya est谩 gestionando el proceso conspirativo.

驴Qu茅 se debe hacer para poner fin a la ocupaci贸n en Ser锚kaniy锚 y Gir锚 Sp卯, que acaba de cumplir su tercer a帽o?

Esta es una ocupaci贸n, y no puede continuar as铆. Las personas han sido expulsadas de sus casas y aldeas y obligadas a emigrar. Muchas personas han sido arrestadas, heridas y martirizadas. Por lo tanto, el estado turco debe abandonar estas regiones. La ocupaci贸n de Afrin, Ser锚kaniy锚, Gir锚 Sp卯 y otras regiones ocupadas (Jarablus, Bab, etc.) finalmente debe llegar a su fin.

Debemos liberar nuestras tierras ocupadas. Para acabar con la ocupaci贸n en estas tierras y vivir en libertad, debemos incrementar nuestra lucha y fortalecer nuestra organizaci贸n. Debemos confiar en nuestro propio poder pero no en instituciones extranjeras. Si estos poderes se ocuparan de nuestra libertad, no habr铆an llevado a cabo la conspiraci贸n del 9 de octubre ni habr铆an permitido que Oriente Medio se enfrentara a tal crisis. Si nuestras tierras est谩n siendo ocupadas actualmente y todos guardan silencio, significa que son socios de la ocupaci贸n.

驴Qu茅 quiere decir el estado turco al se帽alar espec铆ficamente a Manbij despu茅s de la acci贸n guerrillera en Mersin?

El estado y el gobierno turcos son enemigos de los kurdos. Somete al pueblo kurdo a la crueldad y la opresi贸n. Quiere destruir a un pueblo en su conjunto. Sin embargo, el pueblo se resiste. Durante a帽os, los hijos de este pueblo han estado realizando acciones de autosacrificio. Esto es algo sagrado. Es un leg铆timo derecho de defensa. La acci贸n de las dos revolucionarias kurdas en Mersin fue una de reivindicaci贸n de la dignidad. Erdogan deber铆a preguntarse por qu茅 estos j贸venes se sacrifican a tan temprana edad. En lugar de pensar en ello, est谩 buscando razones sobre qui茅n los envi贸, c贸mo se llev贸 a cabo la acci贸n.

Durante meses, Turqu铆a ha estado atacando y amenaza con escalar sus agresiones. Busca cambiar la tapadera de sus ataques. Actualmente, quiere atacar con base en la justificaci贸n. Mersin est谩 demasiado lejos de Rojava. Los funcionarios turcos siguen diciendo que los guerrilleros hab铆an ido all铆 desde Manbij. Incluso mencionan un lugar espec铆fico. Esto significa que est谩n buscando justificaciones para nuevos ataques.

驴Qu茅 ha estado haciendo el ej茅rcito turco en Zap, Ava艧卯n y Met卯na desde abril? Est谩 atacando a civiles despu茅s de cruzar la frontera hasta 100-140 kil贸metros hasta Kelar alrededor de Sulaymaniyah. 驴Por qu茅 las fuerzas turcas mataron a una escritora kurda, alguien que trabaja para una revista y una academia, y promueve la ciencia de las mujeres, Jineology? Periodistas, pol铆ticos, parlamentarios est谩n siendo atacados por el estado turco, que hizo lo mismo en el noreste de Siria. En lugar de culpar a un lugar espec铆fico por la acci贸n en Mersin, Turqu铆a deber铆a hacerse esta pregunta: ‘驴qu茅 le hice a esta gente para que llevaran a cabo tales acciones en mi contra?’ Esta es una acci贸n leg铆tima. Se supone que las personas deben proteger su dignidad. Quieren destruir a este pueblo. 驴No resistir谩 el pueblo? Erdogan siempre buscar谩 justificaciones para continuar con sus brutales violaciones.

Ha habido un renacimiento del ISIS recientemente. 驴C贸mo deber铆a ser una nueva hoja de ruta para combatirlo?

Es obvio que el estado turco quiere revivir al ISIS. Turqu铆a lo apoya con dinero, armas y municiones. Especialmente despu茅s del ataque a la prisi贸n de Sina’a, quer铆an llevar a cabo un nuevo ataque en la regi贸n. Sin embargo, las fuerzas de seguridad y la Administraci贸n Aut贸noma del Noreste de Siria ya estaban preparadas con todas sus instituciones. Frustraron los ataques. Esto es un 茅xito. Los felicitamos.

No hay que olvidar que el ISIS todav铆a representa un peligro. La carga no debe quedar 煤nicamente en manos de la Administraci贸n Auton贸mica y sus fuerzas militares. Esta es una enorme carga internacional que conlleva grandes peligros. Por eso mismo, todas las potencias internacionales deben cumplir con sus responsabilidades.