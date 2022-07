–

De parte de ANRed July 22, 2022 293 puntos de vista

El ex Teniente General sali贸 en las redes sociales con un video dando un discurso golpista que propone 鈥渞eunir鈥 a los militares para defender a la 鈥減atria鈥 y dijo que ante el peligro de disoluci贸n de la patria 芦todo es l铆cito menos dejarla desaparecer o perecer鈥. Desde ex combatientes, organismos de Derechos Humanos y hasta la CGT salieron a recordar su pasado golpista y su pasado pol铆tico en alianza con Duhalde. Por ANRed.

[POL脥TICA] “Camaradas, cuando la Patria est谩 en peligro todo es l铆cito”: Aldo Rico llam贸 a las Fuerzas Armadas a “organizarse”. 馃帴 pic.twitter.com/nf9DeOZuyX 鈥 ElCanciller.com (@elcancillercom) July 22, 2022

Aldo Rico particip贸 del primer alzamiento 芦carapintada禄 contra la reciente democracia que buscaba salvar el pellejo a los militares que hab铆an participado del genocidio de la 煤ltima dictadura. Y luego lider贸 el segundo levantamiento 芦carapintada禄 en enero del 88 en el Regimiento de Infanter铆a N掳 4 de Monte Caseros. Luego de lograr la impunidad de muchos genocidas. El militar decidi贸 desembarcar en la pol铆tica civil fundando el Movimiento de Dignidad Nacional (Modin) partido que sacrific贸 a cambio de su ingres贸 al Partido Justicialista como resultado de una negociaci贸n entre gallos y media noches con Eduardo Duhalde usando como moneda de cambio el voto de sus convencionales del Modin para que Duhalde pueda tener su segundo mandato consecutivo como goberrnador bonaerense. El Modin pag贸 con su disolusi贸n aquella entrega al duhaldismo que siginific贸 para muchos de sus votantes una traici贸n que incluso estuvo bajo la acusaci贸n de sobornos, con una suma de 12 millones de pesos que juran testigos haber visto su repartici贸n. Luego de aquel 芦favor禄, Rico siempre particip贸 de la estrategias electorales en la provincia de la mano del viejo caudillo de Lomas de Zamora, llegando a ocupar el Ministerio de Seguridad con Ruckauf en 1999.

El reciente llamado en redes sociales del teniente general fue a 鈥渞eunir鈥 a los militares para defender a la 鈥減atria鈥 de la 鈥渁narqu铆a鈥 y contra la 鈥渄isoluci贸n鈥. y agreg贸, 鈥渃uando la patria est谩 en peligro todo es l铆cito menos dejarla desaparecer o perecer鈥. De caracter golpista y en plena crisis pol铆tica y economica. Los dichos del ex militar generaron repudios que no tardaron:

Desde la Asociaci贸n de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) expresaron que: 芦No es nueva la actividad golpista y de reivindicaci贸n del genocidio de este siniestro personaje, sin embargo en este llamado convoca abiertamente a las fuerzas armadas a reunirse y organizarse para intervenir, seg煤n 茅l, ante la 鈥渁narqu铆a reinante鈥. Denunciamos que estos intentos se dan en medio de una verdadera oleada de excarcelaciones y otras morigeraciones de penas a los genocidas. Estos actos de un Poder Judicial negacionista (al igual que la proclama que denunciamos) atentan contra la escasa justicia lograda, permitiendo actuar libremente a los asesinos del proceso militar y a quienes los reivindican禄.

Y agregaron, 芦Este llamado golpista busca, como la misma proclama lo anuncia, sacar de las calles a las protestas sociales mediante la intervenci贸n directa de las Fuerzas Armadas. En la convocatoria abundan las mentiras y contradicciones como la de invocar la independencia de Poderes y reivindicar a quienes la suprimieron. El verdadero objetivo es parar a quienes salen a reclamar contra el hambre y la miseria. Hablan de la Patria cuando fueron la mano de obra asesina de quienes nos entregaron al FMI, al Club de Paris, a la banca internacional y a cuanto poder imperial se los solicitara禄. Al tiempo que pidieron que se abra una investigaci贸n sobre las supuestas reuniones que puedan llegar a concretarse 芦Exigimos la inmediata investigaci贸n del alcance de las reuniones y enlaces a las que nombra la proclama golpista. Exigimos que el Poder Ejecutivo ordene el cese inmediato del estado militar de este nefasto personaje y que lo someta a la justicia. Proponemos la convocatoria a una reuni贸n urgente de todos los organismos de derechos humanos para definir acciones p煤blicas y jur铆dicas frente a esta proclama golpista禄.

Tambi茅n ex-combatientes repudiaron las declaraciones del ex militar y ex intenndente de San Miguel. El Cecim (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata) afirm贸 en un comunicado que 芦en estos d铆as preocupantes donde se evidencia una voraz ofensiva de especuladores financieros contra los intereses de la inmensa mayor铆a del pueblo argentino, aparece la voz del golpista carapintada Aldo Rico lanzando una proclama evocando ser la 鈥榬eserva moral鈥 convocando a sus 鈥榗amaradas de Malvinas鈥欌.Y record贸 que Rico 芦protagoniz贸 los alzamientos carapintadas entre 1987 y 1988 condicionando la democracia con las leyes de la impunidad, de obediencia debida y punto final禄.

Repudio al golpista Aldo Rico pic.twitter.com/CFfHJ7GfIm 鈥 CECIM La Plata (@cecimlaplata) July 22, 2022

La CGT tambi茅n se pronuncio y considero que el objetivo del video es 芦erosionar el sistema democr谩tico禄.禄Frente a las irresponsables declaraciones emitidas por Aldo Rico, quien llamativamente a lo largo de su carrera ocup贸 varios cargos p煤blicos, la CGT rechaza y repudia sin miramientos esta y otras expresiones cuyo 煤nico objetivo es erosionar nuestro sistema democr谩tico禄, indic贸 la central obrera en un comunicado difundido por Twitter .