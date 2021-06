–

De parte de Nodo50 June 13, 2021 92 puntos de vista







En relaci贸n a la Informaci贸n p煤blica relativa a la autorizaci贸n administrativa, evaluaci贸n de impacto ambiental (EIA) y de solicitud de modificaci贸n sustancial de la autorizaci贸n ambiental integrada (AAI) de la Central T茅rmica de La Pereda para la valorizaci贸n de biomasa y combustible s贸lido recuperado (co-inicineraci贸n) presentada por HUNOSA, Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies ha presentado las correspondientes alegaciones.

Esta organizaci贸n entiende que el proyecto no est谩 lo suficientemente justificado, en primer lugar no lo est谩 desde el punto de vista ambiental, por la err贸nea decisi贸n del tratamiento que piensa d谩rsele a los residuos, pero tampoco desde el punto de vista dela disponibilidad de la biomasa necesaria, desde la elecci贸n del tama帽o de la instalaci贸n, del papel que pueda jugar en cuanto a la 鈥済arant铆a de suministro鈥 y, ni siquiera desde el punto de vista econ贸mico.

En lo referente a las modificaciones en la 鈥淐T La Pereda鈥 para adaptaci贸n de la caldera existente al aprovechamiento de combustible s贸lido recuperado (CSR) desde Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies rechazamos totalmente esta opci贸n ya que, el tratar de 鈥渃onseguir鈥 el suficiente CDR que Central T茅rmica de La Pereda necesitar铆a y para cuya adaptaci贸n se est谩 pidiendo autorizaci贸n es incompatible con las medidas que se deber铆an de tomar frente al fracaso en la gesti贸n sostenible, que hemos venido demandado al Gobierno de Asturias y a la Consejer铆a Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Clim谩tico, medidas orientadas a potenciar la Reducci贸n, Reutilizaci贸n y el Reciclaje, as铆 como el cumplimiento de los objetivos establecidos en las normativas.

Sobre las modificaciones en la 鈥淐T La Pereda鈥 para la adaptaci贸n de la caldera existente al aprovechamiento de biomasa esta organizaci贸n entiende que, tanto el uso material como energ茅tico, de la biomasa deber铆a limitarse a la utilizaci贸n de residuos, como restos de poda y silvicultura, extra铆dos del monte con aut茅nticos criterios ambientales, no considerando admisible ir m谩s all谩 y apostar, como se hace en este caso, por 鈥淐ultivos Energ茅ticos鈥 , teniendo en cuenta, adem谩s, que no est谩 suficientemente justificada la disponibilidad potencial de biomasa forestal para el suministro a la central, ya que, en los estudios presentados, no se refieren a la biomasa forestal movilizable, es decir, y como el propio documente recoge 鈥渁l porcentaje de la biomasa forestal disponible que es posible y/o rentable comprar o adquirir鈥 en el que 鈥渆ntran en juego multitud de factores, algunos de ellos bastante complejos; como el conocimiento/desconocimiento de la propiedad forestal, tipolog铆a de la misma, tipo de gesti贸n del monte (p煤blica o privada), existencia o no de planes de gesti贸n aprobados, rentabilidad del aprovechamiento de la biomasa y su transporte, accesibilidad al monte, etc鈥.

Este problema tiene relaci贸n directa con el tama帽o del proyecto, totalmente inadecuado, opini贸n que 鈥渆s compartida鈥 por la Asociaci贸n Espa帽ola de Valorizaci贸n Energ茅tica de la Biomasa (AVEBIOM) que, en boca de su presidente, Javier D铆az, y ante la posibilidad de que a las subastas de renovables se presenten proyectos como el aqu铆 planteado, afirmaba que supon铆a 鈥渄esvirtuar en gran medida las ventajas de la biomasa al concentrar en una sola planta un consumo enorme, lo que obligaba a suministros de biocombustible desde grandes distancias a la instalaci贸n鈥. Esta asociaci贸n planteaban comenzar en 2020 con 200 MW para la biomasa y continuar hasta 2025 a帽adiendo 100 MW cada a帽o para alcanzar un total de 700 MW en centrales de hasta 20 MW de potencia como m谩ximo.

Con respecto a la justificaci贸n econ贸mica Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies ha pedido que se informe sobre el r茅gimen econ贸mico que regir谩 el funcionamiento de esta instalaci贸n, ahora en el Registro de la Secci贸n Segunda de Asturies (anteriormente denominado R茅gimen Especial) pero que podr铆a estar obligada en acudir a las subastas, tal y como se recoge en el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el nuevo r茅gimen econ贸mico de energ铆as renovables para instalaciones de generaci贸n el茅ctrica, en las que, tal y como se vio en las 煤ltimas realizadas, la biomasa no ser铆a competitiva en precio, por megavatio hora (MWh) generado, con otras tecnolog铆a, como la e贸lica o, especialmente, la fotovoltaica.

Sobre las dificultades de gesti贸n del sistema el茅ctrico no podemos olvidar que ya se est谩n en marcha diversas medidas, como el proyecto N_OESTE_1, precisamente para la integraci贸n de renovables y resoluci贸n de restricciones t茅cnicas y como refuerzo de 400 kV en Asturias y la existencia, a escasa distancia de la propia CT de La Pereda, de dos Ciclos Combinados de Gas en Soto de Ribera, de 432 y 434 MW ubicados precisamente en el mismo nodo sobre el que la planificaci贸n de la red de transporte de energ铆a el茅ctrica para el periodo 2021-2026 ya est谩 actuando.

En todo caso, y teniendo en cuenta que son de aplicaci贸n la conclusiones sobre las mejores t茅cnicas disponibles (MTD) para las grandes instalaciones de combusti贸n, y MTD para la incineraci贸n de residuos, Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies ha solicitado que se fijen los valores l铆mite de emisi贸n que garanticen que, en condiciones de funcionamiento normal, las emisiones no superan los niveles de emisi贸n asociados a las mejores t茅cnicas disponibles y que dichos valores l铆mite de emisi贸n sean lo m谩s exigentes posibles, dentro de las horquillas de aplicaci贸n.

A modo de resumen:

Ecoloxistes n鈥橝ici贸n d鈥橝sturies insta a: