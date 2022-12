–

Esta obra, Alegato contra el cristianismo, del autor Michael Martin, que ya nos brind贸 otro impagable libro como es Introducci贸n al ate铆smo, est谩 dedicada a la que es la religi贸n actual con mayor n煤mero de seguidores. Obviamente, lo est谩 de un modo devastador.

Martin considera que las doctrinas cristianas deber铆an estar basadas en razones epistemol贸gicas, esto es, en lo que ata帽e al conocimiento al que tenemos acceso. Se descarta una adscripci贸n por cuestiones meramente beneficiosas, tal vez con la excepci贸n de casos muy extremos, ni por razones de fe. Naturalmente, para demostrar si lo que sostiene la religi贸n es o no cierto necesitamos un examen riguroso y pruebas concluyentes.

El primer apartado de la obra alude a la misma historicidad de la figura de Jes煤s, siempre tan objeto de controversia. Martin, a trav茅s de los estudios de G.A. Wells, concluye que en los textos sagrados (las ense帽anzas de Pablo, las cartas tempranas no paulinas, las cartas de Ignacio y las ep铆stolas pastorales, as铆 como en los propios evangelios), la principal fuente para afirmar la existencia de dicho personaje (el resto de fuentes es muy d茅bil), no hay coherencia alguna en cuanto a la vida de Jesus y el tiempo en el que vivi贸, incluso produci茅ndose contradicciones insalvables entre los distintos documentos. Aunque la argumentaci贸n de Wells es s贸lida, obviamente no est谩 muy aceptada, ya que la historicidad de Jes煤s resulta fundamental para mantener en pie el edificio cristiano.

Martin, por lo tanto, trata de partir en el resto del libro de que, efectivamente, existi贸 un l铆der religioso llamado Jes煤s, y examina el resto de circunstancias en que se basa dicha religi贸n. Una de ellas es la de la resurrecci贸n y existen buenas razones, hist贸ricas y l贸gicas, para pensar que no existen pruebas disponibles para creer en la afirmaci贸n de que Jes煤s volvi贸 a la vida en torno al a帽o 30 d. C. Naturalmente, aunque crey茅ramos que Jes煤s efectivamente resucit贸, tampoco eso nos lleva necesariamente a la creencia en Dios, o en dioses del tipo que fuera, y nos introduce en otras cuestiones dignas de ser examinadas.

No hay que olvidas las semejanzas del cristianismo, tal y como ocurre siempre con cualquier religi贸n, con creencias m铆ticas anteriores. En el caso del cristianismo hay demasiadas cosas parecidas al culto mitraico, religi贸n del mundo antiguo; una de ellas es que tambi茅n Mitra naci贸 con forma humana y termin贸 por ascender a los cielos.

El cristianismo ortodoxo se basa en doctrinas fundamentales, que Martin se encarga de verificar con datos s贸lidos. Si una de ellas es la de la resurrecci贸n, otras son las de que Jes煤s naci贸 de una virgen, que retornar谩 con gloria para juzgar a todo quisque, vivo o muerto, que realiz贸 diversos milagros (incluso, se la considera una figura moralmente perfecta) y, todo ello, se utiliza para defender la supuesta verdad de la encarnaci贸n y que se trataba del hijo de Dios. Los datos disponibles nos dicen que hay buenas razones para rechazar todas esas creencias.

Ya hemos mencionado de pasada el tema de la moral, y Martin dedica todo un cap铆tulo a la 茅tica cristiana. Hay cuestiones muy reprobables en el comportamiento de Jes煤s que nos obligan a no considerarle moralmente perfecto: la sublimidad, la severidad, su exigencia de obediencia ciega y su comportamiento vengativo. Incluso, resulta cuestionable su concepci贸n extrema de la pureza y de la humildad. Tampoco se le conoce una palabra en contra de la esclavitud, m谩s bien una aprobaci贸n t谩cita, y demasiada ambig眉edad sobre diversos males humanos (como es el caso de la pobreza). Lo m谩s nombrado de las ense帽anzas de Jes煤s, el amor al pr贸jimo (que incluso Martin considera que tiene obviamente una visi贸n profana), tiene adem谩s demasiadas interpretaciones y no elimina los obst谩culos anteriormente mencionados.

驴Qu茅 ocurre con la manida alusi贸n a la llamada 鈥榮alvaci贸n鈥 en el cristianismo? Pues que de nuevo nos encontramos con demasiados obst谩culos y problemas para aceptar tal creencia. Para ello, tendr铆amos que pasar por el aro en todo lo anteriormente mencionado y, aunque pas谩ramos por alto la falta de datos verificables, ello nos introduce en un berenjenal notable. Adem谩s, se supone que un Dios todo bondad deber铆a resultar incompatible con esto concepto tan farragoso de la salvaci贸n.

En su obra, Martin repasa con profundidad todas estas cuestiones que conducen a rechazar el cristianismo. Algunos cristianos han aceptado las incoherencias y han tratado de salvar la doctrina transform谩ndola de tal modo, que ya resulta irreconocible. La realidad es que existen unos 1.600 millones de seguidores del cristianismo en el mundo, que no parecen ser conscientes de los problemas que plantea su fe; por los motivos que sean, deciden ser creyentes a pesar de todo. Martin no desea hacer ninguna recomendaci贸n a estas personas, pero ah铆 est谩 su obra para, al menos, que empiecen a cuestionarse un poquito sus creencias.

Capi Vidal