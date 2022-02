–

Alejandra Matamoros (abogada): “Es una muestra más no sólo de que aquí no hay ningún tipo de libertad y de derechos, sino de lo retorcido, vengativo y macabro que podría llegar a ser el Estado español”

Adam Camón: “Después del encarcelamiento de Pablo Hasèl se nos está persiguiendo por organizar la solidaridad”

La madre de Pablo Hasèl y un miembro de la plataforma de apoyo tendrán que declarar en un juzgado Lleida un año después del encarcelamiento del rapero

Paloma, madre de Pablo Hasèl (Pablo Rivadulla Duró), y Adam Camón, de la plataforma de apoyo al rapero, han sido citados a declarar casi un año después por la manifestación de apoyo por su encarcelamiento y para responder a la represión que se vivió aquella jornada del 16 de febrero de 2021 en el rectorado de la Universidad de Lleida. La abogada Alejandra Matamoros señaló a Sare Antifaxista que “la madre de Pablo acudirá al juzgado”, mientras que Adam Camón explicó también que “no me voy a presentar. Es por una cuestión de desobediencia”.

La letrada señala que “estamos en un estado fascista y vengativo” y añade que “es una muestra más no sólo de que aquí no hay ningún tipo de libertad y de derechos, sino de lo retorcido, vengativo y macabro que podría llegar a ser el Estado español”. Adam Camón asegura, por otro lado, que “organizar la solidaridad con los represaliados, con los revolucionarios es delito, y lo persiguen como lo vienen haciendo en todo el Estado español”. Y añadió que “toda esta represión no es invencible, que se puede combatir organizando la solidaridad, que “en muchos casos se demuestra que si se organiza la solidaridad consecuente y en las calles se consiguen victorias”.

El 7 de febrero, este próximo lunes, hay prevista una concentración a las 12:30 horas en la Plaça Sant Joan de Lleida en apoyo a la madre de Pablo Hasèl (Pablo Rivadulla Duró), que acudirá al juzgado. A ella y a Adam Camón les han citado para declarar. “Después del encarcelamiento de Pablo, se hizo una manifestación para continuar con las protestas por su encarcelamiento y también para responder a la represión que había habido justo ese día, tanto en el desalojo del Rectorat como lo que fue la manifestación. En el marco de esa manifestación, obviamente, la madre de Pablo, Paloma, era una de las personas que llevaba la pancarta. En ese momento cuando se está yendo para casa, recoge la pancarta y la identifican y la acusan de organizadora, junto a otro compañero que también es identificado con ella”, como explica la abogada Aljandra Matamoros.

Aunque todavía es pronto para conocer de lo que le pueden acusar si esto sigue adelante, la letrada explica que “le podría pasar que le condenen por organizadora de una manifestación no autorizada y de desórdenes públicos, que podría conllevar pena de prisión. Ahora mismo no se sabe, está en la primera declaración judicial, no hay acusación de fiscalía, no sé si consideraran hecho grave o no. Ahora no te puedo decir nada concreto”.

Ante esta situación, Alejandra Matamoros explica que “estamos en un estado fascista y vengativo. La madre de Pablo es una de las muchas personas que estaban ahí y en ese momento llevaba la pancarta, porque es su hijo y tiene que llevarla. Es una muestra más no sólo de que aquí no hay ningún tipo de libertad y de derechos, sino de lo retorcido, vengativo y macabro que podría llegar a ser el Estado español”. Añade que “no sólo va contra Pablo, sino contra los solidarios que están alrededor de Pablo. Fueron contra mi en un principio, también y ahora van a por su madre, no van a dejar títere con cabeza”.

A pesar de todo, la letrada afirma que ve a Pablo Hasèl “muy fuerte y muy animado. Todas estas cosas, al fin y al cabo, eran cosas que sabíamos que en un sentido u otro podían ocurrir. Sabemos cuál es el carácter que tiene el Estado español y lo afrontamos con fortaleza”. Por eso, admitió que estas citaciones “están en la fase de instrucción, cuando finalicen, y a ellos les convenga y quieran, determinarán si hay indicios de que Paloma y Adam han podido cometer un hecho delictivo y en función de esto se decidirá”.

Llama la atención que ambas citaciones han llegado casi un año después del encarcelamiento del rapero. Alejandra Matamoros no tiene dudas: “no es casualidad. Es un aviso a navegantes. Tienen miedo de que tal vez, a lo mejor, vuelva a producirse una oleada de movilizaciones, y adoptan esa postura para que se sepa que no hacen distinción con nadie, ni tienen contemplaciones con nadie”.

“NO VOY A ACUDIR, ES CUESTIÓN DE DESOBEDIENCIA”

Adam Camón, de plataforma apoyo a Pablo Hasèl, explicó a Sare Antifaxista que “nos acusan, junto a Paloma -la madre de Pablo-, de organizar la manifestación del 17 de febrero hace un año, un día después del encarcelamiento de Pablo Hasèl, una manifestación que tuvo lugar en Lleida, donde acabó en la cárcel de Ponent donde se encuentra privado de libertad”.

Señala que “la madre de Pablo ya ha dicho va a acudir al juzgado y yo he decidido que no me voy a presentar por una cuestión de desobediencia, porque antes y después del encarcelamiento de Pablo a varios miembros de la Plataforma se nos está persiguiendo por organizar la solidaridad”.

Adam Camón indica que “en mi caso, ya acumulo tres causas. Antes del encarcelamiento de Pablo se realizó una acción en la sede del PSOE en el marco de una campaña reivindicando nuestros derechos y libertades democráticas. Hicimos una acción de colgar una pancarta en esa sede, junto a un comunicado de apoyo a varios represaliados, entre ellos uno que había en prisión, y pedíamos que no se hiciera efectiva su ingreso. Luego está el tema de Jorge, un joven de Madrid, que estaba imputado por un desahucio y tendría que entrar siete meses en prisión y, al final, se consiguió que no entrara. Eso fue una demostración de que la solidaridad activa y organizada en las calles es efectiva. Y por ese motivo me piden a mi y otro compañero un año de prisión para cada uno. Y a una compañera que participó en esta acción, le piden ocho meses de prisión”.

Continúa con el relato porque “después del encarcelamiento de Pablo tuvimos que ir a declarar tanto en la comisaria de Mossos como en los juzgados ocho personas a quienes nos acusan de encerrarnos en el rectorado de la Universidad de Lleida cuando vivieron a secuestrar a Pablo Hasèl, y se nos atribuyen distintos delitos. No a todas las personas son los mismos pero la causa está abierta por delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad, resistencia y desobediencia a la autoridad. Por los mismos nos podrían pedir muchos años de prisión. No sabemos, ahora mismo cuántos, porque está en proceso de investigación y tiene que salir la petición fiscal”, añadió. Y, por último, suma “esta causa que nos ha llegado a Paloma y a mi. Además hemos sufrido otro tipo de persecución a nivel de seguimiento por la calle, multas económicas, donde en algunos casos nos han embargado nuestras cuentas, etc”.

Todo ello le lleva a pensar y a decir que la solidaridad está perseguida en este país. “Sí. Organizar la solidaridad con los represaliados, con los revolucionarios en este Estado es delito, por lo tanto lo persiguen como lo vienen haciendo en todo el Estado español”. No cree que hay diferencia en las actuaciones según los diferentes colores de los gobiernos. “Bueno, en su momento trataron de vender que practicaban la represión en el Pais Vasco con la excusa de lo que ellos llaman terrorismo, etc, pero se ha visto, en Catalunya es un ejemplo que el Estado trató de vender que hablando y dialogando se podían hacer las cosas sin violencia, sin represión policial, pero a la vista está como muchos ya sabíamos, pero que no era obvio para todo el mundo, que la represión se aplica contra toda disidencia politica, y cada vez que se agudiza más la crisis política del régimen, esta represión se ve generalizada en todos los sectores, tanto en los movimientos por el derecho a la vivienda, la libertad de expresión como es el caso de Pablo Hasèl y de muchos artistas tuiteros”. Y suma que “la represión afecta a todo el mundo: por una manifestación de solidaridad, por defender una educación gratuita o por una huelga como ha sido el caso de los trabajadores de Cádiz, que han sacado una tanqueta un Gobierno al que llaman progresista, del PSOE y Unidas Podemos”.

Este joven luchador y solidario lo tiene claro: “quiero añadir que toda esta represión no es invencible, que se puede combatir organizando la solidaridad, que en muchos casos se demuestra que si se organiza la solidaridad consecuente y en las calles se consiguen victorias”.

