October 27, 2021

La econom铆a cubana ha perdido 13% de su PIB entre el 2020 y lo que va de 2021, 鈥渦n impacto realmente duro鈥 para el pa铆s, inform贸 el viceprimer ministro y titular de Econom铆a y Planificaci贸n (MEP), Alejandro Gil Fern谩ndez, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Al presentar la marcha de la econom铆a hasta el 30 de septiembre de este a帽o, el ministro coment贸 que este comportamiento, causado por el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia, 鈥渘o es posible que no se sienta en la vida diaria de los cubanos鈥.

Gil Fern谩ndez argument贸 que, en cuanto a los ingresos, al cierre de septiembre se cuantifican unos 2 mil millones de d贸lares (60% del plan). Se prev茅 que se capten unos 700 millones menos que lo planificado, en lo que inciden los ingresos de la actividad tur铆stica.

En 2020, record贸, el pa铆s dej贸 de ingresar 2 400 millones de d贸lares. 鈥淓stamos hablando que en un periodo de casi dos a帽os hemos perdido m谩s de 3 000 millones de d贸lares. La econom铆a ha venido casi que resistiendo鈥, dijo el ministro.

En cuanto a las exportaciones, hasta septiembre se cuantifican unos 1 344 millones de d贸lares de bienes, un 68,7% del plan; mientras que las importaciones rondan los 5 800 millones de d贸lares, 65% de lo planificado.

El titular especific贸 que 1 348 millones de d贸lares se han invertido para comprar alimentos, 鈥渕uy por debajo de la demanda, pero son esfuerzos que ha venido haciendo el pa铆s para, en la medida de lo posible, respaldar la ofertas de los alimentos b谩sicos a la poblaci贸n鈥.

Gil Fern谩ndez se帽al贸 el crecimiento de los precios de varios productos en el mercado internacional, por ejemplo, el combustible que ha estado por encima de los 80 d贸lares el barril, tambi茅n los alimentos e incluso los fletes, con gastos que han crecido dos y tres veces.

鈥淣o siempre la ejecuci贸n financiera tiene que ver con la ejecuci贸n f铆sica. Se puede traer menos alimentos, pero le cuesta m谩s caro por el transporte鈥, abund贸.

Gil Fern谩ndez hizo alusi贸n a los incumplimientos en las ventas de dos de los principales bienes exportables cubanos, el tabaco (91% del plan) y el ron (86% del plan). En el caso del tabaco, 鈥渘os ha afectado problemas vinculados con la covid-19, con la paralizaci贸n de algunas f谩bricas, y en el ron han habido problemas de demanda en el mercado internacional鈥.

Augur贸 la posibilidad de que los ingresos provenientes de la exportaci贸n de ron se recuperen en lo que queda de a帽o.

Las ventas de n铆quel mantienen un buen comportamiento. El precio est谩 por encima de lo previsto, 鈥減ero no hemos alcanzado los niveles de producci贸n f铆sica planificados en el plan鈥.

Tambi茅n exhiben n煤meros favorables las exportaciones de la miel y los productos biofarmac茅uticos.

El ministro coment贸 que el plan de ventas en el exterior no tom贸 en cuenta los impactos que provocar铆a la covid-19.

En el caso de la exportaci贸n de servicios (al 67% del plan), el impacto fundamental est谩 en el turismo. 鈥淒ise帽amos recibir 2 millones de visitantes internacionales, que ya no ser谩 posible. Nos quedaremos muy por debajo. No obstante, lo importante es aprovechar y recuperar la industria lo m谩s r谩pido posible鈥.

Mantienen un buen comportamiento los ingresos resultantes de los servicios de las telecomunicaciones.

Sobre la actividad de comercio exterior por las formas de gesti贸n no estatal, medida aprobada el a帽o anterior, se contabilizan 5 312 contratos hasta la fecha, 197 por exportaciones (15 millones de d贸lares) y 5 115 por importaciones (81 millones de d贸lares).

Gil Fern谩ndez inform贸 que, dentro de las mipymes aprobadas, hay tres estatales dedicadas a gestionar la importaci贸n de peque帽as cantidades de productos que pudieran ser m谩s factibles para los actores no estatales.

Al referirse a las cuentas por cobrar en el exterior, el ministro dijo que se han ido disminuyendo. En comparaci贸n con el saldo contabilizado al inicio de a帽o, ahora hay 71 millones de d贸lares menos.

Como muy compleja calific贸 la situaci贸n de la producci贸n de alimentos, debido al d茅ficit de insumos, combustibles, piezas y equipamientos, as铆 como problemas organizativos.

En casi todos los renglones hay incumplimiento, como en el arroz, ma铆z, frijoles y en la leche, con 63 millones de litros por debajo de lo previsto que ha imposibilitado respaldar todos los niveles de las dietas.

En el caso de la carne bovina, es posible que se pueda cumplir el plan previsto, mientras est谩 muy por debajo de lo planificado la producci贸n de carne de cerdo.

Por otra parte, aunque se ha podido asegurar la canasta b谩sica, hay un gran incumplimiento en la producci贸n nacional de huevos, debido a afectaciones en la importaci贸n de ma铆z.

鈥淓stamos viviendo en el mundo un desorden en la log铆stica internacional. Ahora mismo tenemos miles de contenedores, incluso pagados, de mercanc铆a internacional que no han podido llegar al pa铆s, influido por la covid-19 y tambi茅n por el bloqueo鈥, coment贸 el ministro.

鈥淐uando ese barco se retrasa hay afectaciones a la disponibilidad鈥.

Con respecto a los portadores energ茅ticos, crudo y gas, se espera cerrar el a帽o con unas 3 millones de toneladas, 90 000 toneladas por encima del plan previsto.

En la generaci贸n de energ铆a, reiter贸 el titular, se han atrasado determinados mantenimientos e inversiones.

鈥淗ay varias fuentes que tributan a la generaci贸n de energ铆a en el pa铆s. La t茅rmica es la que m谩s ha generado, el 55% de la generaci贸n total del pa铆s, pero en el plan ten铆amos previsto que fuera un 60%. Los motores di茅sel representan alrededor de un 10% y ten铆amos previsto un cinco.

鈥淐uando usted genera menos con la t茅rmica y m谩s con la di茅sel, que tiene que ver con los productos importados, el costo de la generaci贸n crece. Se ha priorizado el di茅sel para la generaci贸n el茅ctrica y esto afecta al resto de las producciones鈥.

De acuerdo con el ministro, se contabiliza un n煤mero por encima de las 60 000 toneladas de di茅sel mensuales, por encima de las 20 000 previstas. Se ha priorizado, record贸, el sector residencial 鈥渜ue paraliza y ralentiza otras producciones del pa铆s鈥.

El titular de Econom铆a dijo que se est谩n concluyendo algunas inversiones, y ejemplific贸 que la recuperaci贸n gradual de la econom铆a demanda m谩s energ铆a y est谩 en las prioridades del pa铆s.

De acuerdo con el titular, se incumple la producci贸n de cemento (80% del plan) y est谩 鈥渕uy afectada la producci贸n de acero鈥 ( 52%), 鈥渞esultado de las medidas que hemos ido tomando para reducir el consumo energ茅tico en esas industrias鈥.

Circulaci贸n mercantil de bienes y servicios. Se cuantifican unos 153 400 millones de pesos en moneda total. 鈥淒eber铆amos estar al cierre de septiembre en el en torno del 75% y estamos a un 67.7%. Lo que da un d茅ficit de oferta en estos nueve meses de 16 500 millones de pesos que se siente en la red minorista鈥.

Especific贸 que la circulaci贸n mercantil minorista en pesos cubanos est谩 al 64%, y en divisas al 75%.

El ministro explic贸 que 鈥渘o se ha vendido m谩s en divisa que lo previsto en el plan. Se est谩 cumpliendo en divisa lo previsto en el plan. Los problemas est谩n en el d茅ficit de ventas en pesos cubanos. En pesos cubanos, la canasta est谩 al 75% pero la que no se cumple es las ventas en pesos. Esto tiene que ver con los procesos inflacionarios que est谩 enfrentando el pa铆s鈥.

Datos aportados por el titular de Econom铆a indican que de lo recaudado en las tiendas en MLC m谩s de 300 millones de d贸lares se han reinvertido en las ofertas en pesos cubanos.

鈥淭enemos la convicci贸n de que si no hubieran ventas en MLC, el escenario de hoy ser铆a m谩s complejo. Una parte importante de esas ventas m铆nimas en pesos cubanos de alimentos, aseo y medicamentos, viene de las ventas en MLC. Y no ha sido m谩s, por el bloqueo, que no nos permite convertir en dinero utilizable una parte importante del efectivo que hemos recaudado por las ventas en MLC.

鈥淓sa pol铆tica criminal es la que ha impedido que el dise帽o que originalmente se hizo se cumpla y que haya hoy un d茅ficit en las ventas en pesos cubanos鈥.

El ministro denunci贸 que esta situaci贸n ha sido aprovechada escrupulosamente por los revendedores.

Si bien la soluci贸n t茅cnica es incrementar la oferta, 鈥溌縞贸mo lo hacemos con 3 mil millones de d贸lares menos y sin turismo?鈥, subray贸.

El vice primer ministro llam贸 a la responsabilidad social y a la 茅tica frente a este fen贸meno.

Entre las 35 medidas aprobadas para aumentar la oferta mencion贸 las ventas de garaje, el incremento de la venta de pan y la entrega de libras adicionales de arroz.

Insisti贸 en que el camino no es topar precios porque 鈥渆sto soluciona el problema solo por un tiempo鈥, sino incrementar la producci贸n, la oferta y la eficiencia productiva, que transita por otorgar mayor autonom铆a a la empresa estatal y dar espacio a los diferentes actores econ贸micos.

Sobre el d茅ficit de medicamentos, inform贸 que de enero a septiembre hay una tendencia a la recuperaci贸n gradual y denunci贸 la reventa de medicamentos, muchos de ellos desviados de las farmacias.

鈥淓ste d茅ficit de oferta es debido a los ingresos empleados en el combate a la covid-19 y las insuficientes importaciones de materias primas. Entonces este d茅ficit provoca la especulaci贸n y el desv铆o鈥.

Por otra parte, el ministro inform贸 que las ventas en el sistema empresarial estatal se comportan al 75% del plan del a帽o, y se帽al贸 la existencia de 541 entidades con p茅rdidas (el 30% del total). La ineficiencia no es la causa en todos los casos, pues por el ordenamiento monetario los resultados de algunas se dise帽aron con n煤meros rojos.

Si bien hay problemas de d茅ficit de recursos y limitaci贸n de materiales, 鈥渉ay que hurgar en todo lo que tiene que ver con la gesti贸n, la organizaci贸n y las oportunidades de aprovechar esa demanda solvente del pa铆s鈥.

鈥淟a empresa estatal tiene que aprovechar las oportunidades creadas, lo cual no apreciamos que vaya a la velocidad que se necesita鈥.

En el caso del empleo, en medio de una econom铆a con restricciones y un mundo que est谩 incrementando el desempleo y el quiebre de muchas empresas (incluidas las mipymes), 鈥渉emos tenido un crecimiento鈥, destac贸 el ministro. Casi 200 000 personas han acudido a las direcciones de Trabajo.

Se ha aumentado ligeramente la generaci贸n de empleo en la actividad presupuestada, el 52% est谩 en el sector estatal (casi un 70% en el sistema empresarial) y el 48% en el no estatal.

La productividad crece un 21% en t茅rminos macroecon贸micos, indic贸 y record贸 que el plan del 2021 tiene muchas distorsiones, al no contar con referentes de a帽os previos debido al ordenamiento monetario. 鈥淣o nos creamos que somos m谩s productivos, hay muchos problemas por dentro, m谩s de 700 empresas (40%) incumplen el plan. Causas subjetivas hay muchas鈥.

Coment贸 que unas 96 empresas estatales ya no est谩n aplicando la escala salarial, sino la organizaci贸n salarial aut贸noma, con unos 100 000 trabajadores incorporados a ese sistema.

鈥淪i aplicar la organizaci贸n salarial aut贸noma implica que la gente gana m谩s haciendo lo mismo, porque no tiene que regirse por una escala, no tiene sentido. Hay que ver qu茅 impactos positivos ha tenido en esas 96 empresas. Es producir m谩s bienes y mantener una inflaci贸n controlada鈥.

Al referirse a la inflaci贸n, explic贸 la incidencia del exceso de liquidez y el d茅ficit fiscal, o sea, 鈥渄inero que se inyecta sin respaldo productivo鈥.

鈥淟a demanda tiene que tener como l铆mite el crecimiento de la productividad. Todas estas medidas que hemos tomado son para que se produzca m谩s, si no nos da inflaci贸n. La pr谩ctica de la pol铆tica fiscal del pa铆s no puede ser un d茅ficit de m谩s de dos d铆gitos del porcentaje del PIB, lo cual se tuvo que hacer en este primer a帽o de la Tarea Ordenamiento鈥.

El ministro coment贸 que se han adoptado 鈥渕edidas compensatorias de la inflaci贸n鈥 en atenci贸n a los vulnerables, 鈥渕uy insuficientes todav铆a鈥. Esta decisi贸n ha incluido unas 400 000 personas, con un costo superior a los 400 000 000 de pesos.

Sobre los actores econ贸micos, record贸 que hasta el 21 de octubre se han aprobado 217 mipymes, siete estatales y siete cooperativas no agropecuarias. 鈥淭enemos que insistir en el encadenamiento productivo. No hay un ellos y un nosotros, no ganamos si no hay encadenamiento entre el estatal y el no estatal. Esto no es un mercado paralelo, es parte de todo el proceso鈥.

Gil Fen谩ndez destac贸 entre los objetivos fundamentales las medidas para avanzar en el control de la inflaci贸n, la estabilidad del sistema energ茅tico nacional y la atenci贸n a los vulnerables.

M谩s temprano que tarde saldremos adelante

El ministro reiter贸 que el endurecimiento del bloqueo y la pandemia ha impuesto condiciones excepcionales al pa铆s. 鈥淓l enemigo aprovecha el contexto y arrecia sus medidas, para a la vez culparnos de todos los problemas, como si el bloqueo no existiera. Utilizan el t茅rmino de liberar las fuerzas productivas con el objetivo de inducir la privatizaci贸n masiva de los medios de producci贸n del pa铆s, pero el pueblo no es ingenuo, y sabe que el retroceso al capitalismo no es la soluci贸n鈥.

鈥淓stamos en la permanente b煤squeda de soluciones, siempre ajustadas a las esencias del modelo socialista. Muchos de los problemas dependen de nosotros, de que trabajemos mejor, pero en la concreta tambi茅n hacen falta recursos. Y el bloqueo impide que los obtengamos.

鈥No estamos detenidos en lamentos. Ah铆 est谩n tambi茅n las luces. Gracias al esfuerzo de nuestros cient铆ficos y de todo el sector de la salud hemos iniciado un proceso de recuperaci贸n gradual de la econom铆a. Se abren el turismo, los servicios, se incrementa el empleo, se abren nuevas formas econ贸micas, e iremos recuperando, poco a poco, las producciones perdidas en este periodo

鈥淣ada es tarea f谩cil, pero con el empuje de los cubanos y la permanente decisi贸n de resistir y vencer, m谩s temprano que tarde saldremos adelante鈥, concluy贸.