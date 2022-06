–

De parte de ANRed June 2, 2022 229 puntos de vista

Tras estrenarse en el Bafici, desde el 19 de mayo el documental 鈥淓l fot贸grafo y el cartero: el crimen de Cabezas鈥 puede verse en Netflix. La Izquierda Diario convers贸 con su director, quien cont贸 algunos entretelones de la producci贸n. 驴Qu茅 valor pol铆tico-social le da 茅l al film? 驴Cree que fue un crimen para dirimir una interna peronista? 驴Por qu茅 Duhalde acept贸 ser entrevistado? 驴Por qu茅 se negaron Cavallo y todos los dem谩s? Por Daniel Satur (La Izquierda Diario).

Alejandro Hartmann tiene 49 a帽os. Naci贸 y vive en el barrio porte帽o de La Paternal. En 1997 ten铆a 24, estudiaba cine y se dedicaba a filmar videoclips. Como tantos otros j贸venes que cargaban casi una d茅cada de menemismo en sus espaldas, aquel 25 de enero se qued贸 pegado a la pantalla del televisor. No pod铆a dejar de captar cuanta informaci贸n, por m铆nima que fuera, se difund铆a sobre el horrendo crimen que acababa de cometerse en General Madariaga, cerca de Pinamar. Un crimen ejecutado por una banda de polic铆as bonaerenses y l煤mpenes contratados por el jefe de la seguridad del empresario Alfredo Yabr谩n.

Hace cuatro meses, cuando se cumplieron 25 a帽os del asesinato del reportero gr谩fico de la revista Noticias, Hartmann ultimaba los detalles de El fot贸grafo y el cartero: el crimen de Cabezas , el documental de 106 minutos que ver铆a la luz el 21 de abril en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente ( Bafici ). Producida por Haddock Films (El secreto de sus ojos -2009-, Tesis sobre un homicidio -2013-, Carmel: 驴qui茅n mat贸 a Mar铆a Marta -2020- y Archivo de la memoria trans -2021-, entre otras), la pel铆cula puede verse desde el 19 de mayo en Netflix .

Te puede interesar: 驴Qui茅nes se olvidaron de Cabezas en estos 25 a帽os?

驴Cu谩nto de aquella experiencia de juventud con el menemismo influy贸 para que, un cuarto de siglo despu茅s, decidiera contar el Caso Cabezas desde una plataforma de alcance internacional? En esta conversaci贸n con La Izquierda Diario (del que se confiesa regular lector), Hartmann habla de sus motivaciones profesionales y personales. 鈥淎 trav茅s del relato del crimen de Jos茅 Luis me saqu茅 un poco las ganas de hablar de los 90, una 茅poca que fue un punto de inflexi贸n para el pa铆s鈥, dice.

El gui贸n es del propio Hartmann junto a Tatiana Mere帽uk y Gabriel Bobillo. Vanessa Ragone y Mariela Besuievsky lo acompa帽an en la producci贸n ejecutiva. La m煤sica es de Leo Sujatovich y la fotograf铆a estuvo a cargo de Alejandra Mart铆n. Parte de ese equipo ya trabaj贸 hace dos a帽os en Carmel: 驴qui茅n mat贸 a Mar铆a Marta? , tambi茅n disponible en Netflix..

Sociedad, pol铆tica, periodismo, justicia

驴Por qu茅 elegiste contar el crimen de Cabezas?

Obviamente quer铆a contar el crimen en s铆, que fue conmocionante. Pero lo que m谩s me interesaba era mostrar los 90, una 茅poca que para m铆 significa mucho. Yo estaba en la escuela de cine, empezaba a filmar, y no s茅 si tuvo que ver tambi茅n con que me fui a vivir solo, pero era una 茅poca en la que estaba muy pendiente de lo que pasaba en las noticias cotidianas, miraba mucha televisi贸n. No era militante, pero en el mismo momento en que pasaban las cosas ten铆a una mirada muy cr铆tica del menemismo. Esa 茅poca me fascin贸 y por eso cuando surgi贸 el proyecto fue como la conjunci贸n de varias cosas, entre ellas esa mirada sobre los 90. Y sobre el 2001, como tambi茅n pasa en Carmel, en el sentido de puntos de inflexi贸n de la democracia post 1983.

驴Y una vez lo terminaste, qu茅 鈥渕eta鈥 u objetivo sent铆s que cumpliste??

Creo que me saqu茅 un poco las ganas de hablar de esa 茅poca importante de mi vida. De hecho cuando estaba vivo Menem intent茅 en alg煤n momento hacer algo sobre 茅l, llegu茅 a contactarme con Zulemita, pero no lo logr茅. Era un desaf铆o dificil铆simo, sobre todo por esa mirada cr铆tica que yo ten铆a. Creo que hay algo de eso. Poder hablar de la relaci贸n entre la sociedad de ese momento, la Justicia, el periodismo y la pol铆tica.

驴Qu茅 valor o significado le das al hecho de que se publique en Netflix?

En t茅rminos profesionales, obviamente es muy importante. Es como 鈥渓legar鈥 a un lugar. Uno est谩 criado con la idea del cine norteamericano, de Hollywood, y de repente vienen los gringos y ponen guita para producirte un documental鈥 Encima entre Carmel y este documental pas贸 muy poco tiempo. Y pasa algo particular, que tanto en Carmel como ac谩 se trata de historias 鈥渘uestras鈥, que no moldeamos para ellos. Obviamente cuando sab茅s que es un proyecto as铆, quiz谩s inconscientemente, ten茅s determinados cuidados t茅cnicos, est茅ticos, etc茅tera; y cierto 鈥渞espeto鈥 por el formato y el g茅nero. Pero haber podido llegar ah铆 con historias que son muy nuestras es alucinante.

驴Sintieron una 鈥渞esponsabilidad鈥 extra al tratarse de este caso tan emblem谩tico?

Si sentimos alguna presi贸n, no tuvo que ver con Netflix precisamente, sino con lo que significa y representa el caso Cabezas en Argentina. Creo que cada una de las decisiones que tomamos fueron desde ah铆, por la gravedad y la seriedad del tema. Lo sorprendente es que ellos se coparan con una historia nuestra, que pudi茅ramos hablar de esos hechos y esa 茅poca para un p煤blico que va mucho m谩s all谩 de Argentina.

Claro, esas plataformas te exponen a p煤blicos que probablemente no tienen idea del caso

Y eso es re loco, porque 驴c贸mo le explic谩s, por ejemplo, a un neozeland茅s el caso Cabezas? 驴C贸mo les explic谩s el menemismo? Ten茅s que ser did谩ctico, con todo lo que implica siendo una historia complej铆sima. Mi miedo era si se iba a entender, ya que terminamos metiendo tanta informaci贸n, nombres y fechas que la historia va a los pedos. Pero creo que s铆, que logramos que se entienda, al menos vemos que hay buenas cr铆ticas desde otras latitudes, de gente que se sorprende al conocer el caso pero que vive en pa铆ses que tienen realidades no tan distintas y se da cierto paralelismo.

鈥淒uhalde fue el m谩s dif铆cil de encarar鈥

Adem谩s de los m煤ltiples testimonios en archivo, en el documental aparecen entrevistados el exgobernador y expresidente Eduardo Duhalde, el abogado de la familia Cabezas Alejandro Vecchi, el empresario postal Oscar Andreani, el exsecretario del Juzgado de Dolores Mariano Cazeaux, la investigadora sobre fotoperiodismo Cora Gamarnik, las y los periodistas Gabriel Michi (compa帽ero de Cabezas), Ricardo Ragendorfer, Lorena Maciel, Edgardo Zunino, Gustavo Gonz谩lez, Manuel Lazo, los fot贸grafos Osvaldo Baratucci, Julio Menajovsky y Hugo Ropero, el abogado de Argra Miguel Gaya, el analista pol铆tico Ra煤l Arag贸n y el jefe instructor de la investigaci贸n policial del caso, el excomisario Jorge G贸mez Pombo.

De todas las entrevistas que hicieron, 驴cu谩l fue la m谩s fuerte, la que m谩s te conmovi贸 al momento de realizarla?

La de Gabriel Michi, sin dudas. Fue la m谩s emotiva. Por un lado, porque es quien si hubiera estado junto a Jos茅 Luis capaz terminaba igual que 茅l. En ese sentido es como que siente la 鈥渃ulpa鈥 de ser el sobreviviente. Y por otro lado porque sabe un mont贸n del caso, es una gran fuente de informaci贸n. Entonces hab铆a que obtener que 茅l nos ayudara a narrar y al mismo tiempo, con todo el cuidado posible, que nos diera todo ese lado emotivo.

驴Y la m谩s dif铆cil de encarar?

La de Duhalde. Es que 茅l se ubica en un lugar particular, como si estuviera 鈥渞etirado鈥, en los laureles, y a cada rato quiere hablar de algo muy bueno que hizo, del libro que escribi贸 o la conferencia que dio sobre narcotr谩fico. Cuando puede se va por la tangente hacia esos lugares c贸modos para 茅l, que lo colocan como un estadista. Yo lo entiendo, je. De 煤ltima lleg贸 a ser presidente, de alguna manera cumpli贸 sus objetivos pol铆ticos. Por eso se hizo por momentos complicado 鈥渢raerlo鈥 de vuelta a lo que quer铆amos preguntarle.

驴La que m谩s aport贸 datos novedosos o claves para el relato?

Tambi茅n la de Duhalde. Porque si bien yo hab铆a investigado mucho y le铆do los libros sobre el caso, antes de entrevistarlo no sab铆a que 茅l hab铆a pasado esa ma帽ana por el lugar (la escena del crimen en la cava de Madariaga, NdR) y varias cosas m谩s. Hay muchas cosas que no sab铆amos hasta que acept贸 que lo entrevist谩ramos. Sab铆amos de su implicancia pol铆tica, pero no de su implicancia personal. Tampoco sab铆amos que esa misma semana en que mataron a Cabezas 茅l iba a largar su campa帽a electoral. De hecho en un momento dudamos si el documental no se ten铆a que llamar El fot贸grafo, el cartero y el gobernador.

Negativos

驴A qui茅nes intentaron entrevistar y se negaron?

Al exministro Domingo Cavallo estuvimos a punto de entrevistarlo pero no se dio. Un lunes me tir茅 el lance de ubicarlo y 茅l estaba justo en Argentina (vive pr谩cticamente afuera). Me dijo que s铆 de toque y hasta me sugiri贸 que antes leyera su libro. Quedamos para entrevistarlo el viernes de esa semana, pero el mi茅rcoles se arrepinti贸. Intentamos convencerlo, pero dijo que prefer铆a no hablar. Tambi茅n intent茅 tener a varios de los pol铆ticos, funcionarios importantes de ese momento, pero casi todos se excusaron y dijeron que no. Hubo quienes dec铆an 鈥渜u茅 gano yo hablando鈥 o 鈥減ara qu茅 me sirve eso ahora鈥. Incluso a algunos ya los hab铆a entrevistado para otros trabajos, pero para este documental no hubo caso.

驴Del lado del 鈥渃artero鈥?

A la gente de Yabr谩n tambi茅n intent茅 sumarla, pero fue infructuoso. Si bien decidimos no tener como entrevistados a 鈥渓os horneros鈥 ni a Prellezo, s铆 quer铆amos tener a alguien del entorno de Yabr谩n. No para exculparlo, sino para entender, para tener una semblanza distinta, algo que surgiera de su c铆rculo 铆ntimo y nos contara otras facetas que no conocemos. Lamentablemente ah铆 no pudimos aportar algo nuevo. Yabr谩n sigue siendo el mismo misterio que fue siempre. Hubiese sido distinto si alguien cercano nos hubiera respondido, pero no se dio. A (Wenceslao) Bunge (vocero de Yabr谩n, NdR) lo contact茅 y casi accede, pero al final me dio muchas vueltas y desistimos. Nunca me dijo por qu茅 no quer铆a ser entrevistado.

Sacando a Duhalde, el 鈥渞etirado鈥 como dec铆as, es como que el resto dijera 鈥渄ejemos que todo quede en el pasado y no hablemos m谩s鈥, 驴no?

Algo de eso hay, s铆. Y yo habr铆a sido benigno con ellos. Cuando me acerqu茅 a la gente de Yabr谩n yo sab铆a que, a su manera, tambi茅n sufrieron esa historia, les hubiese dado ese lugar, porque me parec铆a re interesante que estuvieran. Pero ah铆 qued贸. Son cosas que quedan, tal vez, para el futuro.

Procesos de producci贸n

驴Hubo trabas en el proyecto que les hayan hecho cambiar algo en el medio del rodaje?

No, en general no. Tal vez me hubiese gustado m谩s hablar de la pol铆tica econ贸mica de esa 茅poca. Es lo que me apena de no haber conseguido entrevistar a Cavallo, porque de alguna manera en este caso 茅l encierra una 鈥渃ontradicci贸n鈥, ya que un poco es de los 鈥渂uenos鈥 y a la vez el responsable de esa pol铆tica. Al no tenerlo no pudimos interpelarlo y el resto de los entrevistados tampoco hablan de eso. Creo que es de todos modos una trampa que yo mismo me tiendo al usar este tipo de dispositivo narrativo, haciendo que hablen los dem谩s y no yo. Llega un punto en el que si nadie me dice lo que a m铆 me gustar铆a que digan, me jodo y me la tengo que fumar.

Hay una curiosidad en el documental, no hay testimonios actuales de la familia de Cabezas. Ni de Cristina, su compa帽era, ni de su hermana Gladys, que fueron las caras visibles junto a los padres de Jos茅 Luis de esa lucha por verdad y justicia

Tuvimos muchas reuniones con Gladys pero ella en un momento consider贸 que no ten铆a que estar, algo que me cost贸 entender pero me pareci贸 respetable. A la vez (el abogado Alejandro) Vecchi, que es muy allegado a la familia, estaba dentro del proyecto y eso era algo muy importante. Con Cristina habl茅 y su respuesta fue muy clara, no quer铆a volver a revivir todo eso ante una c谩mara.

Te puede interesar: Gladys Cabezas: 鈥淎 algunos les conviene olvidarse de Jos茅 Luis, pero la gente no se olvida鈥

Antes te pregunt茅 por las motivaciones m谩s personales y profesionales que te llevaron a hacer el documental. Ahora te pregunto como sujeto pol铆tico, 驴qu茅 est谩s diciendo con esta obra?

Como dec铆a, a m铆 lo que me mueve es contar ese momento, contar los 90, tanto el complejo delirio del 1 a 1 y sus consecuencias como la reacci贸n social que hubo a esas pol铆ticas. Yo creo que el caso Cabezas fue un punto de inflexi贸n, pero hab铆a empezado antes con lo de Cutral-Co y todo lo que en definitiva termin贸 conduciendo al 2001, que a su vez fue una crisis que en alg煤n punto no se termin贸 de resolver y el sistema termin贸 zafando.

De hecho Duhalde termin贸 siendo presidente en 2002

Claro, con el caso Cabezas se frustraron sus posibilidades de ser presidente por la v铆a m谩s 鈥渓egal鈥 y termin贸 entrando a la Casa Rosada 鈥渄e costado鈥. Por eso digo, fue un momento en el que, despu茅s de la dictadura, nuestra esperanza de tener una sociedad mejor, democr谩tica y con justicia social se fue al carajo despu茅s del enga帽o de los primeros 90 (donde parec铆a que estaba 鈥渢odo bien鈥). Pol铆ticamente me interesaba contar eso, 25 a帽os despu茅s, para incluso ver si hay paralelismos que se puedan hacer y qu茅 cosas del ayer nos pueden iluminar para el hoy.

Periodismo y peronismo

Hay otro 鈥渁ctor鈥 protag贸nico en el documental: el periodismo

S铆, es otra de las cosas que me parecen importantes, el rol del periodismo en esa 茅poca. Una cosa que me flashe贸 enormemente cuando hac铆a el documental fue ver la entrevista entera de Mariano Grondona a Yabr谩n. Ah铆 Grondona, a quien nunca quise y siempre despreci茅, lo entrevista muy bien a Yabr谩n, de una manera nada complaciente, le hace preguntas inc贸modas. Est谩 bien, pegarle en ese momento a Yabr谩n pod铆a ser f谩cil, pero vos ves lo que es la tele de hoy, ves lo que son los Grondona de hoy y te quer茅s matar. Y no es para culpar al periodismo. Evidentemente es como est谩 la sociedad. En ese momento la sociedad sali贸 a la calle, entendi贸 lo que estaba pasando, entendi贸 que ten铆a que acompa帽ar esa lucha y que haber matado a Cabezas era el colmo, era algo que recordaba mucho a los cr铆menes de la dictadura y la Triple A.

Es muy simb贸lica esa comparaci贸n con la Triple A

Es que en el pasado reciente era la Triple A la que hac铆a algo como lo que hicieron con Cabezas, esa 鈥渢eatralizaci贸n鈥, esa puesta en escena de dejar a un tipo esposado dentro de un auto prendido fuego. Yo creo que la sociedad vio eso y dijo 鈥溌o!鈥. Por eso digo que nos interesaba mucho mostrar eso, esos roles en la sociedad, del periodismo, de la Polic铆a y de cada uno ante una pol铆tica que mostraba sus mayores miserias. Creo que en aquel momento muchos nos dimos cuenta lo que era en verdad esta 鈥渄emocracia鈥 que logramos conseguir.

Y ah铆 la Polic铆a ocupa un lugar central

Yo creo que esa Polic铆a Bonaerense muestra un continuum de la dictadura al d铆a de hoy. No s贸lo la Bonaerense, claro, puede ser la santafesina, la de la Ciudad de Buenos Aires o cualquiera. Lo ves en temas como el de Chocobar, por ejemplo.

Los 90 y esas pol铆ticas estuvieron marcados por una fase del peronismo en el poder que en el documental no se explicita pero se ve a pleno. Cuando hoy ves el documental, 驴cre茅s que se puede comprender un poco el peronismo a trav茅s de 茅l?

Creo que es de Per贸n la conocida frase de los gatos, 驴no? (鈥淟os peronistas somos como los gatos, parece que nos estamos peleando y en realidad nos estamos reproduciendo鈥, NdR). Creo que lo que pas贸 en el caso Cabezas muestra una de las tantas formas en las que el peronismo ha dirimido sus peleas internas hist贸ricamente. Una de las m谩s violentas, sin dudas. Espero que haya sido una de las 煤ltimas de ese tipo. De hecho decidimos poner una declaraci贸n de Cristina de ese momento, que como diputada cumpl铆a un rol muy importante en el peronismo y fue una de las que tempranamente vio la necesidad de despegarse de esa interna.

鈥淣o repitamos la historia鈥

驴Qu茅 nuevos proyectos ten茅s?

Ahora me voy a laburar afuera por un tiempo. Yo de alguna manera encontr茅 mi 鈥渃omuni贸n鈥 con Jos茅 Luis Cabezas en esa idea del tipo 鈥渜ue labura鈥. Soy muy laburante. A veces tengo la suerte de hacerlo con m谩s libertad y a veces debo hacerlo con un jefe. Ahora viajo para hacer algo en este 煤ltimo sentido. Y estoy muy enganchado con poder estrenar la segunda pel铆cula que present茅 en el Bafici, El Nacional.

驴Sobre qu茅 trata?

La hicimos con cuatro amigos y sin un peso, nada que ver con Netflix (risas). En 2018 filmamos un a帽o entero en el colegio Nacional Buenos Aires, cuando fue la 鈥渆xplosi贸n鈥 del feminismo en el marco del proyecto de Interrupci贸n Legal del Embarazo. Ah铆 filmamos a un grupo de adolescentes inteligentes, hermosos y pedantes, todo eso a la vez (risas). Es una peli que quiero mucho.

驴C贸mo le 芦vender铆as禄 El fot贸grafo y el cartero a quienes no la vieron a煤n?

Me parece que la gente m谩s joven que no conoce esa historia se va a encontrar con una historia que es muy emotiva, que duele, donde van a ver lo horrible que le hicieron a un laburante, a un fot贸grafo super joven con tres pibes, a un tipo com煤n pero muy talentoso, en un contexto pol铆tico muy particular. A Jos茅 Luis le hicieron lo m谩s inimaginable que puede haber. Van a ver el contexto de una 茅poca que nos marc贸 y de la cual hay bastante para aprender. Y para quienes s铆 lo vivieron, es la posibilidad de recordar y ver esas cosas de conjunto. Est谩 bueno poder verlas todas juntitas para entender lo que nos pas贸, para no repetir esa historia econ贸mica y pol铆tica y a la vez aprender que no hay que dejar de salir a reclamar por justicia.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Alejandro-Hartmann-Con-el-documental-de-Cabezas-relatamos-un-crimen-y-una-epoca-a-la-vez