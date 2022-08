–

Hace 30 años sucedió el ataque racista más masivo y xenófobo luego de la segunda Guerra Mundial. Neonazis atacaron la Zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAst), el centro de recepción de solicitantes de asilo, e incendiaron la Sonnenblumenhaus de Rostock-Lichtenhagen con artefactos incendiarios como Molotov Cocktails en la noche del 24.08.1992. Allí vivían inmigrantes de origen vietnamés. Los ataques duraron tres días. Cientos atacaron el edificio con piedras y a las personas que estaban dentro. Había aproximadamente 3000 agitadores de extrema derecha que los siguieron y se unieron para obstaculizar el accionar policial. El hecho deja como consecuencia 60 detenidos y la violencia se propaga a otras ciudades del país. Por Ana Muro, corresponsal de ANRed en Alemania

Durante meses, la situación escaló y se pudo ver cómo esto llegaba a un punto crítico: desde finales de junio, era una situación permanente que los refugiados tuvieran que esperar varios días en frente a la oficina de registro, antes de que se les permitiera entrar para presentar su solicitud de asilo. La gente se vio obligada a acampar allí sin ningún tipo de apoyo. A esto hay que añadir el ambiente generalizado de los políticos y los medios de comunicación hegemónicos, que hablan de «abuso del asilo» y «el barco está lleno».

Los periódicos locales y regionales difundieron un llamamiento anónimo para «limpiar» el acampe ese sábado, pero sin ninguna fuente fehaciente o confiable. “Eso fue fatal”. Asegura Wolfgang Richter, que desde 1991 hasta 2009 trabajó como empleado de asuntos de extranjería para el gobierno de Rostock. “Por suerte pudimos huir”- Asegura. Tras dos días de disturbios, el 24 de agosto de 1992, los refugiados son evacuados. La policía evalúa la situación como segura. Pero por la noche unas 1.000 personas atacan con molotovs. Algunos asaltan el albergue de los trabajadores vietnamitas, con 120 personas dentro, entre ellos Richter, y un grupo de antifascistas. Afortunadamente Rompen una puerta del techo y huyen. En los días siguientes la violencia continúa y se dirige ahora contra la policía. Unas 250 personas se manifiestan en el centro de la ciudad contra los disturbios de Rostock-Lichtenhagen.

“En Rostock, los vietnamitas fueron alojados primero en un pabellón deportivo, a la mañana siguiente”, comenta Richter- “el Intendente me dijo que necesitaban algo para comer y que debía reunir 10 o 15 marcos de cada uno e ir a hacer las compras”. Pensé: ¿En qué película estoy? “Estas personas acaban de ser atacadas y ahora se supone que deben pagar su propia comida en el alojamiento de emergencia”? Continua diciendo que “Unos días después del atentado, hubo una ronda de prensa en la Intendencia de Rostock. El alcalde y diez senadores estaban presentes. Un periodista les preguntó a cada uno de ellos qué errores habían cometido. Y todos respondieron uno tras otro que no habían cometido ningún error. Pero por supuesto que se cometieron errores y muchos. De lo contrario, algo así no podría suceder”.

Richter asegura que sobre todo, los problemas deben abordarse de forma pragmática. “No basta con pronunciar bonitos discursos, pues de eso ya conocemos bastante de los políticos. En cambio, tenemos que ver lo que se puede cambiar concretamente a nivel local, qué se puede conseguir a nivel nacional, qué se puede conseguir en todo el país”

El horror permanece y el ataque a la «Casa del Girasol», centro de acogida de solicitantes de asilo en Rostock-Lichtenhagen, se conmemora desde hace 30 años. El racismo sigue siendo un problema social hoy en día. Solo que en el progrono en Rostock-Lichtenberg fue de manera más visible.

Temiz-Unvar, madre de Ferhat, uno de los nueve asesinados en la masacre de Hanau, en una entrevista para el periódico Taz comenta que “el autor del crimen en Hanau tenía seguidores de su página web, allí también se encontró su confesión. Y después del crimen, su padre insistió en que el sitio volviera a estar en línea. ¿Por qué cree que es así? Ella argumenta que “no se puede ser racista de forma aislada, tiene que haber una estructura que lo sostenga”. “Mi percepción, sin embargo, es que hay un aumento de opositores del racismo. En 1992, con muy pocas excepciones, no hubo nadie que se enfrentara a los agresores”. “Pero cuando las manifestaciones de Pegida comenzaron en Rostock hace unos años, hubo hasta 5.000 contramanifestantes. Creo que hoy estas personas también se pondrían delante de la Sonnenblumenhaus, Casa del Girasol, y la protegerían”. “Cuando me involucré políticamente en nuestra fundación tras la muerte de Ferhat, mi hijo, me advirtieron una y otra vez: cuídate, es peligroso, será mejor que te retires. Pero dije: «No, no lo haré». No tengo miedo, ni siquiera de la muerte”.

“Por desgracia, tengo que decir que las autoridades no nos tomaron en serio. Ni siquiera en la noche del crimen. Nadie nos habló, nadie me dijo lo que le pasó a Ferhat. Durante 22 horas, mi hijo estuvo tirado en el suelo y nadie comprobó lo que le ocurría, porque “de todos modos estaba muerto”, dijeron después. “Los políticos se acercan para hacerse una foto, sonríen a la cámara y se van. ¿Qué sentido tiene eso? Tuve una cita con el Comisario de Víctimas del Gobierno Federal. Un miembro del personal me dijo que debería alegrarme por el dinero de la indemnización: mi hijo podría haber muerto en un accidente de coche y yo no habría recibido nada. ¿Te imaginas lo que se siente? Para mí no se trata de dinero. Mi hijo está muerto y no va a volver. Al igual que las demás víctimas. Pero estamos luchando, por todos los demás jóvenes de Alemania. Para que algo así no vuelva a suceder. Me quedé sola. Y más tarde también experimentamos muchas cosas malas por parte de las autoridades y políticos”.

“Asumir la responsabilidad es importante. Hay un proyecto de un monumento para nuestros niños asesinados en Hanau. Y para nosotros estaba claro: tenía que ser en el centro de la ciudad, en la plaza del mercado. Después de todo, nuestros hijos pertenecían a Hanau y fueron asesinados allí. Pero la asamblea de la ciudad votó en contra. El argumento fue que la mayoría de los habitantes de Hanau quieren un monumento, pero no en este lugar”. ¿Dónde más debería ir? ¿en un bosque? “Me parece una falta de respeto. Es terrible”. “Nuestros hijos merecen un buen lugar. Y los seres humanos necesitamos recordarlo, porque olvidamos rápidamente. Y luego algo como esto sucede de nuevo, entonces más personas mueren. Los nacidos después también necesitan saber lo que ocurrió en su ciudad”.

Según Temiz Unvar, desde el otoño de 2021, hay un gobierno que ha nombrado por primera vez a un comisario antirracista, cuyo ministro del Interior nombra al extremismo de derechas como el mayor peligro del país y cuyos miembros estuvieron presentes en la conmemoración de Hanau. “Tengo esperanza de que algo cambie en la lucha contra la violencia como en todo nuevo comienzo. Y tengo muchas esperanzas puestas en Reem Alabali-Radovan, la comisaria contra el racismo. Nos ha visitado unas cuantas veces. Incluso cuando los trenes no funcionaban en el aniversario, venía en coche. No todo el mundo es insensible, hay mucho bueno, pero debe haber más”.

“Con respecto a las medidas más importantes para conseguir algo concreto en este sentido, Para mí, en primer lugar, hay que cambiar la ley de armas. Si este racista no tuviera tenido un arma, no habría podido matar a nadie. Y las autoorganizaciones de inmigrantes necesitan definitivamente más apoyo. Participamos en la iniciativa educativa de Ferhat Unvar, pero tenemos que financiar la mayor parte de ella nosotros mismos, con donaciones. Y cuando podemos solicitar ayudas, la burocracia es demasiado complicada -aunque las necesitamos urgentemente, para el alquiler y los muebles de la oficina. Rellenar miles de papeles, redactar solicitudes… Nuestra iniciativa consiste en los jóvenes de Hanau y yo, una madre soltera. No sabemos nada del papeleo. Pero hacemos un trabajo importante, en realidad la ciudad debería darnos las gracias y apoyarnos”.

Cronología de la continuidad de ataques a inmigrantes

Europa: comienzan las guerras en Yugoslavia. Rumanía es política y económicamente inestable, hay pogromos contra los gitanos. Muchas personas huyen. En Alemania, el nacionalismo está en alza tras la reunificación. En Hoyerswerda, en septiembre de 1991, cientos de personas participan en disturbios racistas que duran varios días. Verano de 1992: 440.000 personas solicitan asilo en Alemania, la mitad de ellas procedentes de Rumanía y Yugoslavia. A Rostock le siguen otros actos de violencia en toda Alemania: En Cottbus, por ejemplo, unos 200 neonazis atacan un centro de asilo. En Mölln mueren tres personas en un ataque de asesinato racista.

Octubre de 1992: en Rostock, un grupo de judíos y gitanos colocaron una placa en el exterior que conmemora su persecución durante la época nazi y los atentados de Lichtenhagen. Hay un conflicto con la policía. La placa se retira. En 2012, los antifascistas pusieron un duplicado.

Las víctimas del pogrom no reciben ninguna compensación. En octubre, los vietnamitas se unen en la asociación «Diên Hông – Juntos bajo un mismo techo». Luchan por la visibilidad, contra el racismo y las deportaciones. Hasta 1997 no se reguló políticamente el derecho de permanencia de los antiguos trabajadores contratados de la RDA.

26 de mayo de 1993: A principios de los años noventa, la CDU/CSU quería restringir el derecho de asilo. Tras los ataques de la derecha, se alcanza un «compromiso de asilo» con el SPD. El 26 de mayo de 1993 se aprueba una modificación de la Ley Fundamental: Se acabó el asilo para los que entran por los países vecinos. El 29 de mayo, cinco personas mueren en un ataque incendiario racista en Solingen.

19 de febrero de 2020: El terror de la derecha continúa: la red NSU siguió asesinando hasta 2007, los nuevos autores se radicalizan en Internet. En Hanau, un racista dispara a diez personas el 19 de febrero de 2020: su madre y Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Păun, Fatih Saraçoğlu, Ferhat Unvar y Kaloyan Velkov.

Semejanzas y diferencias entre lo sucedido en Rostock y Hanau:

Racismo se vive a diario en todas sus formas, pero en estos dos hechos fueron de manera muy notoria por su magnitud.

En Rostock, las víctimas no recibieron indemnización, ni derecho de permanecer en el país. De hecho en 1993 se volvieron aún más rígidos los requisitos para aplicar derecho de asilo.

El accionar policial en Rostock fue obstaculizado por los neonazis, en cambio en Hanau se vio la falta total de interés de parte de la policía y los políticos. La policía tardó mucho tiempo en llegar, no dieron ningún tipo de explicación a los familiares de las víctimas, siguen habiendo muchos interrogantes sin ninguna respuesta. El autor ya estaba identificado, por su página Web pública, pero sin embargo, no hicieron nada para poder haber evitado lo que se esperaba que iba a suceder.

Los familiares de las víctimas de Hanau recibieron indemnización.

Berena Yogarajah, una activista de IL Köln (izquierda internacionalista) argumentaba ayer en el marco de una conferencia sobre el progrono en Rostock en su 30 aniversario de conmemoración, asegura que “la sociedad debería reflexionar sobre el tema y ser responsable como sociedad de lo ocurrido”. “No ver a los asesinados como victimas sino ver y reconocer al hecho como total injusto, solo así todes somos parte de ello”.