Sin frontera no hay naci贸n 鈥 Incendio en una empresa de defensa en Berl铆n

Nissan es uno de los mayores fabricantes internacionales de veh铆culos operativos para las fuerzas policiales, las empresas de seguridad privada y el ej茅rcito. Por el momento, las furgonetas y los veh铆culos todoterreno del grupo japon茅s son productos que se enfrentan a la competencia del mercado.

Por ejemplo, la polic铆a griega anunci贸 recientemente que convertir铆a el Nissan Qashqai en el nuevo modelo estrella de su flota de veh铆culos. Se han encargado 790 de estos jeeps a Nissan鹿. Se utilizar谩n especialmente para la protecci贸n de las fronteras en las zonas rurales, pero tambi茅n para unidades especiales como la 芦OPKE禄. Adem谩s, el r茅gimen [del partido] ND (Nueva Democracia) ha encargado a Nissan nuevas furgonetas m谩s peque帽as para mostrar m谩s presencia en las sinuosas calles de las ciudades, donde la caza de personas no es menos intensa.

En estos veh铆culos est谩 la sangre de innumerables personas, a las que la UE y el Estado griego no ofrecen m谩s que el encarcelamiento y la muerte en sus rutas de escape. Tambi茅n la sangre de nuestros compa帽eros, que se resisten a la nueva Junta. As铆 que la sangre tambi茅n est谩 en las manos de los responsables de Nissan. Se lo haremos pagar muy caro.

Tambi茅n en Alemania la guerra contra los inmigrantes no cesa. El mi茅rcoles pasado, cientos de personas fueron deportadas a Afganist谩n v铆a Berl铆n. Para un pa铆s cuya poblaci贸n se ha visto abocada a un conflicto sangriento tras otro que se ha cobrado la vida de innumerables personas, no s贸lo desde el 11 de septiembre de 2001. No nos interesa si un pa铆s es 芦seguro禄 o 芦inseguro禄; rechazamos la idea de sus fronteras y todo lo que conlleva.

Por ello, en la madrugada del 14 de abril de 2021, entramos en las instalaciones base de Nissan en la calle Wendenschloss de Berl铆n-K枚penick y provocamos un incendio que inutiliz贸 o destruy贸 veinte veh铆culos nuevos, principalmente todoterrenos.

Saludos a todos los que intentan atravesar las fronteras europeas.

A todos los que llevan meses saliendo a la calle contra los m茅todos fascistas de la Nueva Democracia.

A los bloqueadores del aeropuerto de Sch枚nefeld y a todos aquellos decididos como los de Hannover虏, que hacen pagar caro a las autoridades de deportaci贸n.

Grupos aut贸nomos

