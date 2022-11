–

De parte de Anarquia.info November 7, 2022 162 puntos de vista

En la madrugada del 31 de octubre, prendimos fuego a una furgoneta de la empresa GA-Tec. Esta empresa de tecnolog铆a de gesti贸n de edificios e instalaciones es propiedad al 100% del grupo Sodexo y quien gestiona las prisiones (en Inglaterra y Chile) y es uno de los grandes especuladores de la industria penitenciaria. La furgoneta se quem贸 en el barrio de Lichtenberg, donde recientemente se han quemado varios coches.

No s贸lo para causar da帽os a la empresa, sino por una motivaci贸n interna no pod铆amos dejar de hacer un ataque as铆 contra nuestros opresores. La noticia de que el compa帽ero Alfredo Cospito est谩 siendo torturado en el llamado r茅gimen de justicia 芦41bis禄 por el Estado italiano nos deja de todo menos indiferentes. Alfredo no s贸lo va a ser amordazado, sino que su existencia est谩 al borde de la extinci贸n. Nos unimos a su empuje militante. Junto con su huelga de hambre, rompemos el aislamiento total. Tambi茅n llamamos a todos los dem谩s compa帽eros a tomar medidas directas ahora y acortar decisivamente el tiempo de reacci贸n de la lucha internacional anarquista. Para arrancar a Alfredo Cospito del r茅gimen de exterminio y desencadenar una fuerza revolucionaria en la ofensiva coordinada. No vivir en la c谩rcel o en el r茅gimen de aislamiento significa una gran responsabilidad. En la lucha combinada con las huelgas de hambre, no podemos esperar a que el preso tambi茅n tenga que hacer una huelga de sed (no ingerir agua).

Las campa帽as militantes desencadenadas por las huelgas de hambre pueden abrir una perspectiva anticapitalista sustancial. Las metr贸polis pueden transformarse en selvas en las que la infraestructura de las clases dominantes podr铆a ser completamente destruida si sus habitantes lo decidieran. Los especuladores de las prisiones, las compa帽铆as de armas, los contratistas de la polic铆a, las corporaciones de la construcci贸n 鈥 sus fachadas de cristal, sus veh铆culos y sus l铆neas de datos que est谩n invadiendo los h谩bitats de nuestra clase en centros urbanos cada vez m谩s densos o que est谩n siendo utilizados para intentar protegerse en sus propios santuarios. Al igual que la furgoneta de GA-Tec/Sodexo que atacamos fue engullida en una urbanizaci贸n del precariado de gran altura, podr铆a convertirse en un lugar com煤n para la log铆stica del poder a medida que los antagonismos de clase que se intensifican y las campa帽as militantes del medio anarquista desarrollan un enfoque com煤n.

Solidaridad tambi茅n con Juan Sorroche e Iv谩n, que se unieron inmediatamente a la lucha de Alfredo y tambi茅n est谩n en huelga de hambre.

Libertad para ellos y tambi茅n para Giannis Michailidis, Claudio Lavazza y Toby Shone.

隆Victoria a la lucha mapuche!

Muerte al Estado, 隆viva la anarqu铆a!

C茅lula Aut贸noma 芦Anna Maria Mantini禄