Dar espacio a los sin nombre, sin rostro y sin voz.

El horror, la tristeza, la rabia, la ira y el sentimiento de impotencia, de impotencia. El estallido a corto plazo de los afectos y la agitaci贸n de las emociones por aqu铆, los sentimientos duraderos y persistentes por all谩, y todo esto antes de lo que llamamos estado de 谩nimo, colorea el fondo de nuestra experiencia, es, por as铆 decirlo, la capa primordial, la base del sentimiento.

Es el calentamiento global, lo que se llama 芦crisis clim谩tica禄, como si se tratara de una crisis temporalmente manejable y no de un cambio mundial que se extiende por generaciones, ante cuya l谩mina deben leerse todos los conflictos posteriores, porque se exige una cooperaci贸n que se extienda por el mundo, una uni贸n.

En lugar de ello, se desencadenan guerras horribles, la que nos toca en Europa Central por razones muy diferentes en la zona de Ucrania, pero tambi茅n en el Kurdist谩n, en Siria, en Yemen, en muchas regiones de 脕frica. Conflictos en Sudam茅rica, en Asia鈥 b谩sicamente no hay regi贸n del mundo donde no se libren conflictos militares que, a su vez, provocan a煤n m谩s horror, dolor, ira y rabia.

Sin olvidar los antagonismos econ贸micos. Tan triviales como existenciales: 隆Ricos contra pobres! Cada vez m谩s superricos contra cada vez m谩s superpobres. Cada vez m谩s explotadores contra explotados.

Las c谩rceles est谩n llenas tambi茅n por eso. La gente es encarcelada si no quiere seguir perteneciendo a los superpobres. O si la gente va m谩s all谩 del estrecho corredor que los sistemas gubernamentales mantienen abierto para las protestas para articular su miedo, pero tambi茅n su ira sobre las condiciones existentes, tambi茅n son encerrados. Cuando la gente expresa sus opiniones discrepantes, como ocurre actualmente en Rusia, por ejemplo, puede acabar en campos. Tambi茅n se encarcela a las personas que ya no pueden soportar el brutal presente sin aturdirse, que toman diversas sustancias para evadirse en un colorido mundo de ilusi贸n. Dependiendo del pa铆s, se impone incluso la pena de muerte. Y las personas que huyen del hambre o de una situaci贸n de vida desesperada, tambi茅n son encerradas en c谩rceles, cuando no asesinadas, o se establecen reg铆menes fronterizos inhumanos que provocan la muerte de innumerables personas.

Las Semanas de la Solidaridad, como esta de agosto de 2022, son un est铆mulo para los que est谩n en las c谩rceles, as铆 como para los que est谩n amenazados de ser encarcelados. Porque es un trabajo contra el olvido. Por regla general, el inter茅s por las personas disminuye cuando su proceso penal ha terminado. Pero la semana solidaria vuelve a poner en el punto de mira los nombres, los rostros y las voces de los afectados.

Se trata de una tarea de S铆sifo, porque el n煤mero de presos aumenta en lugar de disminuir, y todo esto ocurre con el trasfondo de conflictos y disputas existenciales, que a su vez atraen toda la atenci贸n.

Tanto m谩s hermoso es que haya personas extramuros que llenen de vida esta semana de solidaridad en agosto y la mantengan viva.

Con saludos cordiales

Thomas Meyer-Falk

actualmente JVA(SV)

Hermann-Herder-Str.8

D-79104 Friburgo