Buscando un nombre para nuestra casa, teníamos varias ideas apropiadas, como Ella, Lina o Semra Ertan. Pero como no queríamos limitarnos a un solo tema o nombre, decidimos intentar representarlos a todos.

Todos estamos -más o menos, de una manera u otra- reprimidos por un sistema capitalista y colonial.

Nos preocupamos por todos. Con hombres y mujeres encarcelados, refugiados, hombres y mujeres oprimidos, supervivientes, asesinados. Toda esta gente, luchando en batallas que permanecen invisibles. Y queremos que nuestra casa sea un lugar en el que se recuerden sus historias.

Su nombre debería expresar que hay muchos individuos, los que conocemos y los que nunca tuvimos la oportunidad de conocer, aunque también forman parte de la lucha por un mundo mejor. E independientemente de que luchen por sobrevivir o traten de resistir la opresión y la violencia del Estado, y sin importar su origen, su lucha es siempre un anhelo de libertad. No sólo queremos venerar a los activistas conocidos, a los encarcelados y a los que nos han dejado, también queremos apreciar y reconocer a los guerreros y guerreras invisibles y olvidados. Sabemos que no podemos abarcar todos los temas, pero intentaremos, no obstante, presentar a aquellos a los que no se les da el debido reconocimiento y a los que nos gustaría llamar la atención de la gente.

Nuestro hogar debe ser un monumento y un lugar donde encontremos seguridad y fuerza. Un lugar que nos protege de la represión de la sociedad conservadora, un refugio en el que hacemos planes para las batallas futuras y desarrollamos nuevas perspectivas. Donde nos cuestionamos y donde crecemos como movimiento.

Queremos trasladar estas reflexiones a la práctica diaria de nuestro trabajo político. Por eso nos organizamos todos los domingos para tomar un café frente a la casa que debe contemplar cada vez personas y temas diferentes. Queremos seguir trabajando con películas, talleres, seminarios y debates autocríticos.

Os invitamos a todos a uniros a nuestro café y a aportar nuevas perspectivas para que podamos reflexionar juntos sobre las múltiples facetas de la resistencia y el activismo. Está cordialmente invitado a contribuir con nosotros para que todos podamos aprender juntos. No dude en ponerse en contacto a través de hausderunbekannten@riseup.net.

Siguiendo el lema de los zapatistas: por un mundo en el que muchos mundos encuentren la paz.

Es hora de atreverse a dar un paso revolucionario y liberarse de las viejas estructuras. Atrevámonos a hacer algo nuevo, algo que cree una nueva esperanza.

¡Nos quedaremos!

¡Revolución en Lützerath!

