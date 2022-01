–

El a帽o 2021, al igual que el anterior, estuvo fuertemente marcado por la pandemia de Coronavirus, que por un lado dict贸 las circunstancias de la construcci贸n ulterior de nuestra organizaci贸n y por el otro influy贸 en nuestro trabajo en las luchas sociales. A pesar de las limitaciones que la pandemia y el manejo represivo del Estado le provocaron a nuestra organizaci贸n y nuestro trabajo, este a帽o pudimos dar algunos pasos m谩s en el camino hacia la construcci贸n de una poderosa organizaci贸n anarquista y revolucionaria inserta en las luchas sociales de nuestra regi贸n y nuestro tiempo.

Seguir construyendo la organizaci贸n

A nivel interno de la organizaci贸n, un hito para nosotros en 2021 fue la implantaci贸n de un concepto de concienciaci贸n en toda la federaci贸n. Despu茅s de haber debatido las primeras ideas conceptuales en 2020 y haberlas probado parcialmente en los grupos locales, desarrollamos nuestro concepto de sensibilizaci贸n para toda la Federaci贸n a principios de 2021. Ahora forma parte del d铆a a d铆a de nuestra organizaci贸n el garantizar que identificamos los problemas dentro de nuestra organizaci贸n en una fase temprana, encontramos soluciones a ellos juntas y todo el mundo puede aprender de ellos.

En marzo de 2021, el grupo local de Leipzig anunci贸 su fundaci贸n. Una importante se帽al de avance en tiempos dif铆ciles y una nueva afirmaci贸n de nuestra aspiraci贸n de convertirnos en una organizaci贸n presente y arraigada en toda nuestra regi贸n.

Nuestros Congresos Federales, que se celebran con regularidad, son siempre lugares de debate importantes para nosotras. Como siempre, nuestro congreso de primavera estaba previsto para marzo. Sin embargo, debido a las condiciones de la pandemia del Corona, no pudo realizarse de forma presencial como estaba previsto, sino que tuvo que trasladarse al espacio digital con poca antelaci贸n. Las molestias que esto conllev贸 se sintieron dolorosamente. Por 煤ltimo, este formato nos impidi贸 entablar un intercambio personal m谩s estrecho con nuestras compa帽eras. En el congreso, debatimos en diferentes d铆as sobre la ampliaci贸n de nuestro trabajo en los movimientos sociales, la creaci贸n de redes con otras organizaciones de nuestra regi贸n y diferentes aspectos de la construcci贸n organizativa.

Hemos intensificado los debates del congreso de primavera en nuestro congreso de oto帽o, que afortunadamente nuestro grupo local del Ruhr pudo organizar de nuevo en Dortmund de forma presencial. Fue un gran placer podernos reunir de nuevo con tantas nuevas y viejas camaradas en una misma sala. Durante horas debatimos la elaboraci贸n de nuestro programa b谩sico, as铆 como de cuestiones detalladas del trabajo en los movimientos de nuestro tiempo. A ra铆z de estas conversaciones, hemos empezado a trabajar en nuestro programa b谩sico, pero esto nos llevar谩 seguramente muchos meses m谩s.

Adem谩s, al final del congreso de oto帽o se anunci贸 nuestro nuevo nombre. La “organizaci贸n anarco-comunista” se convirti贸 en “federaci贸n anarco-comunista” para subrayar p煤blicamente que la plataforma trabaja a nivel suprarregional sobre la base de los principios del federalismo. Para nosotras, se trata de un importante acto simb贸lico con el que enlazamos con las tradiciones del movimiento anarquista.

Lamentablemente, este a帽o no hemos podido continuar con nuestra serie de publicaciones “Kollektive Einmischung“. Sin embargo, hay nuevos y emocionantes temas en previsi贸n. Al contrario, no hemos dejado de publicar nuevos materiales. Hemos comenzado a trabajar las tem谩ticas de los cuidados, el feminismo y la justicia clim谩tica, ahora en una amplia serie de pegatinas. Aqu铆 tambi茅n habr谩 novedades en los pr贸ximos meses.

Este a帽o, nuestros materiales volvieron a estar en mesas informativas por todo el pa铆s, ya que fuimos a lugares muy diferentes para dar varias charlas sobre diversos temas: Desde las peque帽as ciudades del Este de Alemania hasta Viena, desde los campamentos clim谩ticos hasta los podcasts online. Discutimos nuestras ideas y objetivos con varios cientos de personas. Nos alegr贸 especialmente que la mayor铆a de ellas nos pidieran que di茅ramos una conferencia sobre el anarcofeminismo. Por supuesto, tambi茅n puedes encontrar nuestras conferencias en nuestro canal de YouTube, que seguimos utilizando activamente.

Actividades en las luchas sociales

Una organizaci贸n plataformista no existe por s铆 misma. Nos organizamos mediante la Plataforma como comunistas anarquistas porque la consideramos una herramienta 煤til para nuestro trabajo en las luchas sociales progresistas y los movimientos de las de abajo. El 2021 era el a帽o en el que deb铆amos comprobar si hab铆amos creado una organizaci贸n que estuviera a la altura de esta afirmaci贸n.

El 2021, al igual que el a帽o anterior, volvi贸 a estar marcado por el hecho de que la pandemia de Corona limitaba mucho las posibilidades de los movimientos sociales progresistas. Algunos avances positivos de 2020, como las grandes movilizaciones antirracistas de “Black Lives Matter” o las redes de ayuda mutua ante el Corona no pudieron “salvarse” al a帽o siguiente y volvieron a fracasar. Esto es lamentable, pero no puede ocultar el hecho de que el 2021 ha sido, sin embargo, un a帽o de fuertes luchas sociales. Basta con pensar en las fuertes movilizaciones revolucionarias del Primero de Mayo, en el resurgimiento paulatino de Fridays For Future en las calles, en las numerosas luchas laborales del Freie Arbeiter Union (FAU), en la lucha contra la nueva ley de asociaciones en Renania del Norte-Westfalia, en la campa帽a berlinesa “Expropiar Deutsche Wohnen & Co.” y en las manifestaciones contra la destrucci贸n del pueblo de L眉tzerath en Renania. Este a帽o, los conflictos de clase se han gestado en muchos lugares de nuestra regi贸n. Sobriamente, tenemos que afirmar al mismo tiempo que la participaci贸n del movimiento anarquista en estos conflictos sigue siendo muy insatisfactoria. No podemos excluirnos de esto, porque el desarrollo de nuestra pr谩ctica tambi茅n es lento. Sin embargo, podemos echar la vista atr谩s y comprobar que hemos participado con 茅xito en diferentes luchas sociales en distintas ciudades:

Diferentes grupos locales de la Plataforma han participado este a帽o especialmente en las luchas sindicales, feministas, vecinales y clim谩ticas. Sobre todo, este a帽o hemos intentado que nuestro trabajo en las luchas pase de los compromisos selectivos a las intervenciones estrat茅gicas y a largo plazo. En algunas ciudades lo hemos conseguido. Por ejemplo, nuestro grupo local de Tr茅veris ha seguido trabajando en la construcci贸n de una red feminista en la ciudad, creando un punto de contacto abierto para las personas que quieren actuar contra el patriarcado. Nuestro grupo local de la cuenca del Ruhr tambi茅n ha adoptado un enfoque similar. En Dortmund, hemos participado en la construcci贸n de una organizaci贸n abierta y de lucha de clases en el movimiento clim谩tico. Mientras tanto, en Berl铆n, nuestro grupo local ha apoyado el desarrollo de las “Kiezkommunen”. En Leipzig, el nuevo grupo local particip贸 principalmente en movilizaciones selectivas y en el sindicato local de la FAU. Los miembros de nuestro grupo suprarregional [NdT. Se trata de un grupo de individualidades repartidas por toda Alemania que no son suficentes para formar grupos locales] tambi茅n ha participado principalmente en varios sindicatos de la FAU y en su trabajo en las empresas. Seguiremos con todas estas luchas en 2022 y las desarrollaremos m谩s. Y nos lanzaremos a nuevas luchas y trataremos de construir all铆 el contrapoder revolucionario junto con otras personas de nuestra clase.

Red internacional

Este a帽o hemos seguido profundizando en nuestras relaciones con otras organizaciones plataformistas y especifistas de todo el mundo. Especialmente en la primera mitad del a帽o, han surgido varias declaraciones conjuntas de esta cooperaci贸n, marcando una posici贸n com煤n del anarquismo organizado internacional. Volvimos a intercambiar saludos en nuestros respectivos congresos. Sobre todo, nos alegramos de haber podido reforzar las relaciones con nuestras organizaciones hermanas europeas a distintos niveles. Intercambiamos informaci贸n sobre las realidades sociales y las luchas de nuestras respectivas regiones y aprendimos unos de otros. Tambi茅n intensificaremos este intercambio en 2022. 隆En este punto enviamos saludos militantes a nuestros compa帽eros de todo el mundo! Ya sea en los barrios de Santiago, en las plazas de Sao Paulo, en las calles de Londres o en las ciudades de Australia: 隆somos un movimiento anarquista! 隆Viva el anarquismo organizado!

Mirando al futuro

Miramos atr谩s a 2021 con sentimientos encontrados. Hemos dado buenos pasos y nos hemos acercado a nuestra visi贸n de una federaci贸n revolucionaria anarcocomunista activa en todo el mundo de habla alemana. Pero al mismo tiempo, por supuesto, ha habido contratiempos: Planes que no funcionaron o se atascaron, compa帽eros que dejaron la federaci贸n por razones personales o de fondo. En este punto, 隆un saludo para t铆, est茅s donde est茅s!

Y lo sabemos: 2022 no ser谩 m谩s f谩cil. Las condiciones de vida de nuestra clase aqu铆 y en todo el mundo est谩n empeorando; con la pandemia, con la creciente precarizaci贸n de la vivienda y el trabajo, con el patriarcado asesino, con la crisis clim谩tica o con el racismo que sigue siendo una realidad social. Las luchas de la clase asalariada contra las condiciones de vida cada vez m谩s insoportables en este mundo se intensificar谩n y deber谩n seguir intensific谩ndose en el futuro. Los conflictos de clase aumentar谩n.

Es hora de dejar de observar estos conflictos desde la barrera. Al contrario, en tanto que anarquistas revolucionarias, tenemos que participar en las luchas de nuestra clase y luchar por nuestros intereses con otras personas asalariadas. Para que nuestras acciones se conviertan en algo m谩s que gotas en el oc茅ano y para que podamos contemplar la perspectiva de otra sociedad anarco-comunista, necesitamos una organizaci贸n con cuya ayuda podamos coordinar nuestras actividades.

En los 煤ltimos tres a帽os, hemos creado los cimientos de dicha organizaci贸n. En 2022, seguiremos construyendo la federaci贸n desde estos cimientos y reforzando nuestro compromiso en las luchas sociales.

Para poder hacerlo, queremos crecer y ser m谩s militantes, ya sea en las grandes ciudades o en los peque帽os pueblos. As铆 que si hemos despertado tu curiosidad, contact谩tanos por correo electr贸nico en kontakt@dieplattform.org.

Seguiremos luchando incansablemente por la sociedad sin dominaci贸n en los pr贸ximos 365 d铆as. En vista de las condiciones imperantes, no parece haber otra alternativa.

El 2022 tampoco es el fin de la historia: 隆Adelante juntos hacia la revoluci贸n social!