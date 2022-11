–

Hoy 31 de octubre de 2022, en solidaridad con Alfredo Cospito, en huelga de hambre desde el 20 de octubre, se interrumpi贸 una conferencia en el departamento de derecho de la Freie Universit盲t de Berl铆n. El t铆tulo de la conferencia era: 芦驴Por qu茅 Italia es tan dif铆cil de gobernar? Efectos de la ley electoral en la estabilidad pol铆tica italiana禄.

Despu茅s de la presentaci贸n del ponente, subimos al escenario, abrimos las pancartas y repartimos volantes en el auditorio. En el escenario, tomamos la voz y contamos qu茅 es el 41 bis, por qu茅 es una forma de tortura que el Estado italiano aplica a ciertos presos, y que Alfredo est谩 en huelga de hambre contra este r茅gimen carcelario al que est谩 sometido y contra la cadena perpetua.

Inesperadamente, el p煤blico respondi贸 con aplausos.

Contra todas las prisiones, contra el 41bis.

Solidaridad y fuerza a Alfredo, y a Juan e Iv谩n que se sumaron a la huelga de hambre.

隆隆隆Que los liberen a todos!!!

GERMANY: FREEDOM FOR ALFREDO COSPITO, INTERVENTION AT FREIE UNIVERSIT脛T BERLIN.

Today 31.10.2022 in solidarity with Alfredo Cospito, who has been on hunger strike since 20 October, a lecture at the law department of the Freie Universit盲t Berlin was interrupted. The title of the conference was: 鈥榃hy is Italy so difficult to govern? Effects of electoral law on Italian political stability鈥.

After the speaker鈥檚 introduction, we took the stage, opened the banners and flyered in the auditorium. On stage, we took voice and told what 41 bis is, why it is a form of torture that the Italian state applies to certain prisoners, and that Alfredo is on hunger strike against this prison regime to which he is subjected and against life imprisonment.

Unexpectedly, the audience responded with applause.

Against all prisons, against 41bis.

Solidarity and strength to Alfredo, and to Juan and Ivan who joined in the hunger strike.

Free them all!!