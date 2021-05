–

COMUNICADO ANTE LA AGRESI脫N FASCISTA EN BADAJOZ

Desde Badajoz Antifascista queremos condenar la agresi贸n de unos j贸venes fascistas a tres compa帽eros antifascistas. El ataque se produjo al inicio de la pasada asamblea convocada p煤blicamente el 30 de abril en el Parque Infantil de San Roque, frente al Pabell贸n Nuria Cabanillas.

Los hechos ocurrieron poco despu茅s de las siete de la tarde, mientras se esperaba que llegar谩n el resto de compa帽eros y compa帽eras. Los agresores estaban organizados y repartidos por diferentes zonas del parque. Dos de ellos se acercaron e increparon con amenazas. A la respuesta de uno de los compa帽eros antifascistas empezaron las agresiones al grito de 芦ratas禄. Por si fuera poco, el parque estaba lleno de pintadas anticomunistas y ese momento fue presenciado por familias con sus hijos e hijas, lo que nos hace replantearnos dos cosas. En primer lugar, 驴hasta d贸nde creen que se pueden sentir impunes? Y, en segundo lugar, como antifascistas 驴vamos a permitir que nos echen de las calles?

Al rato de ser expulsados del parque ante los ojos de familias y dos agentes de polic铆a, que no hicieron nada. S铆, hab茅is le铆do bien, de la polic铆a. Nos reunimos con el resto de antifascistas que se dispon铆an a venir a la asamblea, decidimos volver al parque tal y como estaba planeado, porque evidentemente no, no nos van a echar de las calles. La sorpresa fue que dos polic铆as vestidos de paisano decidieron identificar a dos integrantes de la asamblea bajo el precepto de que 芦hab铆an visto todo y que sab铆an que nosotros no hab铆amos hecho nada禄. Nuestra pregunta es, si han visto todo y saben que no hemos hecho nada 驴Por qu茅 no intervinieron cuando tuvieron lugar las agresiones?

Ahora bien, tal y como de crudas se est谩n poniendo las cosas, no nos hace ninguna gracia que identifiquen a miembros de la asamblea, porque sabemos que las famosas listas negras no son ninguna broma. No estamos haciendo nada malo y por ello estamos tranquilos y tranquilas, las agresiones no fueron a m谩s y todas estamos bien. No obstante, es un aviso y tambi茅n llamamiento a la organizaci贸n para la lucha colectiva de todas y todos los antifascistas.

Asamblea Local

