ALERTA ANTIFASCISTA

Aviso a la policía del estado brasileño

A todxs

La comisión de averiguación del senado burgués del espacio ocupado por Brasil está probando que miembros del círculo personal del psicópata genocida Jair Bolsonaro (incluyendo sus abogados y su hijo senador, Flávio) están involucrados en corrupción en el combate a la pandemía de COVID-19 en la adquisición de vacunas a precios desmesurados, y de exámenes y remedios (como cloroquina y ivermectina) inutiles, y que el negacionismo de su régimen fue intencional: diseminar el coronavírus para crear un caos que permitiera la corrupción, el genocídio de lxs indígenas brasileñxs en beneficio de los terratenientes y un golpe de estado.

Con su popularidad disminuiyendo a cada día y con miedo de ser derribado del poder y detenido, Bolsonaro quiere imponer la dictadura. Las fuerzas armadas están divididas en el apoyo a Bolsonaro (su prestigio entre los milicos es nulo y su apoyo disminuye) y él apuesta en las polícias, donde tiene apoyo masivo, sobre todo en las PMs, las policías militares (policías uniformadas provinciales) que tienen tradición fascista y violenta. El psicópata Bolsonaro ha estado haciendo acciones en beneficio de los pacos para comprar su apoyo, romper su jerarquía militarizada y incitar motines, como hecho en Bolivia en 2019: la policía fue vanguardia en el golpe contra Evo Morales.

Las oposiciones de izquerda a Bolsonaro anunciaron manifestaciones masivas contra el psicópata el 07 de septiembre, día de la “independencia” de Brasil. Bolsonaro llamó sus hordas para manifestaciones en el mismo día. Con su respaldo, comandantes de comisarías de PMs por el país todo llaman pacos de la activa para que vengan a las manifestaciones, lo que es vedado por la ley burguesa. PMs amenazan opositores del psicópata y conspiran a cielo abierto por golpe y dictadura. En la provincia de São Paulo, el gobernador João Doria, tan fascista como Bolsonaro, señala rehacer el pacto brevemente rompido con Bolsonaro y vetó manifestaciones de oposición en ese día.

El paco brasileño, sobre todo el PM, tiene en el promedio baja enseñanza. Por eso vamos ofrecer a ellos pequeña clase de historia. En la mayoría de las dictaduras, las mayores “víctimas” de la resistencia y de la guerrilla que las combaten no son milicos ni civiles: son policías, pues ellos están en la vanguardia de la represión del régimen. Así, son los blancos preferenciales de acciones de recuperación de armas y ajusticiamiento. Y CUALQUIER policía es un blanco.

Aquí es un ALERTA ANTIFASCISTA para los policías brasileños, principalmente los PMs: si vierem el golpe y la dictadura que ustedes tanto desean ustedes serán los mayores blancos de las represalias que van ocurrir.

No confien en la cobardía y en el pacifismo absoluto de la izquierda reformista que ustedes odían, sobre todo los partidos PT, PSOL y PCdoB, que de forma estúpida insisten que sólo ustedes pacos y los milicos deben tener armas. Ni todos en el campo popular piensam así, muchos no tienen miedo de vuestras armas y no aceptarán callados el régimen de terrorismo de Estado de ustedes. Y ustedes aprenderán eso del peor modo posible.

Sólo hay un modo de ustedes policías evitar eso: abandonen a la política, dejen de apoyar el psicópata Bolsonaro y no cohiban las manifestaciones del pueblo, que rechaza Bolsonaro y lucha por sus derechos.

La opción es de ustedes.

NOS – NÚCLEO DE OPOSICIÓN AL SISTEMA

——————————–

ALERTA ANTIFASCISTA

Aviso à polícia do estado brasileiro

A todxs

A comissão parlamentar de inquérito do senado burguês do espaço ocupado pelo Brasil está provando que membros do círculo pessoal do psicopata genocida Jair Bolsonaro (incluindo seus advogados e seu filho senador, Flávio) se envolveram em corrupção no combate à pandemia de COVID-19 na compra de vacinas acima do preço de mercado, e de testes e remédios (como cloroquina e ivermectina) ineficazes, e que o negacionismo de seu regime foi proposital: espalhar o coronavírus para criar um caos que permitisse a corrupção, o genocídio dxs indígenas brasileirxs em benefício dos latifundiários e um golpe de estado.

Com sua popularidade diminuindo a cada dia e com medo de ser derrubado do poder e preso, Bolsonaro quer impor a ditadura. As forças armadas estão divididas no apoio a Bolsonaro (seu prestígio entre os milicos é nulo e seu apoio diminui) e ele aposta nas polícias, onde tem apoio massivo, sobretudo nas PMs, as polícias militares (polícias fardadas estaduais) que tem tradição fascista e violenta. O psicopata Bolsonaro tem feito ações beneficiando gambés para comprar seu apoio, quebrar sua hierarquia militarizada e incentivar motins, como feito na Bolívia em 2019: a polícia foi linha de frente no golpe contra Evo Morales.

As oposições de esquerda a Bolsonaro marcaram manifestações massivas contra o psicopata em 07 de setembro, dia da “independência” do Brasil. Bolsonaro convocou suas hordas para manifestações no mesmo dia. Com seu respaldo, comandantes de unidades das PMs pelo país todo convocam policiais da ativa para irem nessas manifestações, o que é proibido pela lei burguesa. PMs ameaçam opositores do psicopata e conspiram abertamente por golpe e ditadura. Na cidade de São Paulo, o governador João Doria, tão fascista quanto Bolsonaro, sinaliza refazer a aliança momentaneamente rompida com Bolsonaro e proibiu manifestações de oposição nesse dia.

O policial brasileiro tem na média baixa escolaridade. Por isso vamos dar a eles pequena aula de história. Na maioria das ditaduras, as maiores “vítimas” da resistência e da guerrilha que as combatem não são milicos nem civis: são policiais, pois eles estão na linha de frente da repressão do regime. Logo, são os alvos preferenciais de ações de recuperação de armas e justiçamento. E QUALQUER policial se torna um alvo.

Aqui vai um ALERTA ANTIFASCISTA para os policiais brasileiros, principalmente os PMs: se vierem o golpe e a ditadura que vocês tanto querem vocês serão os principais alvos das represálias que vão acontecer.

Não confiem na covardia e no pacifismo incondicional da esquerda reformista que vocês odeiam, como os partidos PT, PSOL e PCdoB, que estupidamente insistem que só vocês policiais e os milicos devem ter armas. Nem todos no campo popular pensam assim, muitos não tem medo de suas armas e não aceitarão calados o regime de terrorismo de Estado de vocês. E vocês aprenderão isso da pior forma possível.

Só tem um jeito de vocês policiais evitar isso: abandonem a política, parem de apoiar o psicopata Bolsonaro e não reprimam as manifestações do povo, que apenas luta por seus direitos.

A escolha é de vocês.

NOS – NÚCLEO DE OPOSIÇÃO AO SISTEMA