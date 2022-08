El d铆a de hoy 25 de agosto de 2022, q ueremos comunicarles que nos encontramos en una situaci贸n de emergencia, frente a la tentativa (fallida) de las autoridades escolares de la ENAH, que intentan meter presi贸n y amenazan con desalojar y despojar las instalaciones de Radio Zapote con 21 a帽os de existencia , en el segundo piso del edificio principal de la E scuela Nacional de Antropolog铆a e Historia .

Este 25 de agosto , aproximadamente a las 14 horas (de la CDMX), personal de la administraci贸n de la ENAH hizo presencia en el espacio liberado en donde se alberga la Radio Zapote y el Caf茅 Rizoma Tseltal, pretendiendo abrir las cabinas con ayuda de un cerrajero. Sin di谩logo previo y sin mediar palabra, intentaron tomar el espacio para completar la acci贸n de expropiaci贸n y terminar con la existencia de m谩s de 21 a帽os de Radio Zapote en la ENAH.

Varios compa帽eres del colectivo lo impedimos y realizamos a esa hora una transmisi贸n en vivo para denunciar los hechos ( https://fb.watch/f7UMKbSDZ_/ ) . La autoridad administrativa se retir贸 del lugar despu茅s de que se baj贸 la informaci贸n al pleno del Consejo T茅cnico que hoy estaba en sesi贸n y asegur贸 que el director Hilario Topete Lara est谩 dispuesto a una mesa de di谩logo , s in embargo hoy demostraron una vez m谩s sus verdaderas intenciones , que son 煤nicamente de enga帽ar a la comunidad diciendo medias verdades 鈥淣o hay equipo ni personas en el espacio de Radio Zapote鈥 (cuando est谩bamos en pandemia y todos nuestro equipo est谩 acomodado dentro de las cabinas) adem谩s que insisten en que se les entregu茅 un proyecto para su aprobaci贸n. Nosotros preguntamos, 驴Q u 茅 autoridad moral puede t ener un director que miente, manipula y difama, para aprobar un proyecto comunitario en un espacio recuperado como proyecto de pedagog铆a popular, comunicaci贸n libre y la defensa de los derechos de los pueblos?

Nuestro proyecto tambi茅n constituye un medio period铆stico reconocido internacionalmente. Por lo tanto, nuestras actividades, fundamentalmente p煤blicas, se realizan bajo graves amenazas a nuestra vida y a nuestra libertad en este pa铆s en donde los periodistas y colaboradores de medios son asesinados con mayor frecuencia. Por lo cual, no estamos de acuerdo en dar nombres de organizaciones y personas con las que caminamos y luchamos cotidianamente.

ANTECEDENTES

En el Consejo T茅cnico del 19 de febrero de 2020 (m谩xima instancia acad茅mica de la ENAH) el Director Hilario Topete asegur贸 p煤blicamente y se comprometi贸 茅ticamente a que en su administraci贸n no realizar铆a ataques en contra de los espacios estudiantiles okupados. esto porque en ese momento nos presentamos ante el Consejo T茅cnico para saber la din谩mica del cambio de la instalaci贸n el茅ctrica en toda la escuela. Se acord贸 que ellos solo har铆an su trabajo y para facilitar estas labores aceptamos que se cerrar铆an por un tiempo limitado las cabinas, y se resguard贸 todo el equipo de transmisi贸n, edici贸n, producci贸n que se encuentra desde ese entonces en las cabinas, pero levantado, esto aclara que es mentira lo que dice el director Hilario, de que ya no hay equipo de transmisi贸n en el espacio. Posteriormente en marzo de 2020 lleg贸 la Pandemia COVID-19 que cerr贸 instituciones a nivel nacional y mundial. Asimismo, a los compa帽eros de la Cafeter铆a Rizoma Tseltal les fue negado continuamente, durante mas de dos a帽os, recuperar el equipo que hab铆a quedado a la intemperie provocando que quedara arruinado, tambi茅n les fue negado ingresar al espacio de la radio para retirar la cafetera y recoger material que usaban y as铆 paliar el periodo que en la ENAH no pod铆an laborar.

Radio Zapote es un espacio abierto, colectivo, comunitario y estudiantil, creado en marzo de 2001, a raz贸n de la estancia del CCRI del EZLN en la ENAH, durante su Marcha del Color de la Tierra,. el sal贸n donde ahora est谩n nuestras cabinas que son apropiadas para hacer radio, antes de ser ocupado por las y los estudiantes era una bodega, y no se le daba el uso que merec铆a, ya ( que siempre ha estado acondicionado como cabinas de grabaci贸n, edici贸n y producci贸n sonora). Desde ese a帽o (2001) se ha mantenido viva la labor de difusi贸n y apoyo a los pueblos ind铆genas, las luchas sociales y la solidaridad con causas populares en el pa铆s y en el planeta. Toda su tarea ha sido siempre posible, gracias a la solidaridad de estudiantes, profesores y trabajadores de la ENAH, as铆 como a otros voluntarios que nos acompa帽an continuamente, todo nuestro trabajo es sin afanes de lucro, apartidista, y lo ejercemos con la convicci贸n de que las ciencias antropol贸gicas, deben estar siempre al servicio de los pueblos, los campesinos, las mujeres, los j贸venes y de todas las luchas por un mundo donde quepan muchos mundos. Este espacio hist贸rico y emblem谩tico de Radio Zapote, ha ofrecido tambi茅n a cualquier estudiante que lo requiera, un ambiente para preparar sus clases, disfrutar de un buen caf茅 o acceso a internet gratuito. Muchas organizaciones, colectivos y radiodifusoras libres en todo el mundo conocen y valoran la labor de este medio libre.

La actual direcci贸n de la ENAH, tom贸 la decisi贸n unilateral de cerrar RZ (para darle uso de bodega nuevamente) y hoy lo intent贸 consumar, pero logramos impedirlo. Sin embargo, nuestro espacio est谩 en peligro. La Direcci贸n est谩 cometiendo un acto autoritario, siembra falacias ante la comunidad y atenta con ello contra la organizaci贸n estudiantil, contra la memoria y la tradici贸n solidaria y cr铆tica de los integrantes del colectivo y la ENAH misma. Y tambi茅n est谩 pasando por encima de su previo compromiso, expresado en Consejo T茅cnico de 2020, de respetar estos espacios de expresi贸n de militancia art铆stica pol铆tica, cultural.

Convocatoria

Mitin en defensa de Radio Zapote. Viernes 26 de Agosto, 1:00 p.m. frente a la direcci贸n de la escuela.

Hacemos un llamado a mantenerse atentos de los acontecimientos en Radio Zapote, les pedimos que difundan esta problem谩tica y nos apoyen para seguir existiendo con digna rebeld铆a.

Ten铆amos previsto acondicionar de nuevo las cabinas para acondicionar de nuevo el lugar donde recibimos procesos de lucha de forma digna, ya que as铆 es, ser谩 y siempre ha sido la Radio Zapote, est谩bamos organizando el tequio colectivo y por ello estuvimos compa帽eras y compa帽eros visitando en esta semana de nuevo las instalaciones, pensamos en que volvi茅ramos a abrir la convocatoria para los nuevos programas que se interesen en realizar programas radiof贸nicos ahora que la escuela reanud贸 actividades presenciales. Pero con esta situaci贸n, ahora nos vemos obligados a adelantar la convocatoria para que todas las personas interesadas que gusten nos acompa帽en al tequio para realizar, aprender, compartir y proponer producciones radiof贸nicas a que tomemos de nuevo el espacio y comencemos lo mas pronto posible.

Por que el espacio esta destinado para hacer radio libre, no una bodega.

atte.

RADIO ZAPOTE Porque en el aire no hay l铆mites para la frecuencia libre

ENAH

M茅xico, 25 de agosto de 2022