August 5, 2021

Los festivales del Vida, el Canet Rock y el Cru茂lla registraron m谩s del doble de los contagios esperados, seg煤n apunta un estudio del Govern.

El ocio veraniego ha vuelto a poner en jaque la situaci贸n epidemiol贸gica del coronavirus en Espa帽a. En Catalu帽a, donde el escenario del virus est谩 siendo cr铆tico en esta quinta ola, se han detectado casi 2.300 positivos, concretamente 2.279, entre los asistentes de los festivales de m煤sica Canet Rock, Vida y Cru茂lla.

De este modo, la Conselleria de Salut de Catalu帽a ha contabilizado 842 casos m谩s de los esperados (58,89%) con un riesgo de entre 1,35 y 2,6 veces superior de contagio al de la media. Tal y como especifica La Vanguardia, en el caso del Vida, celebrado entre el 1 y el 3 de julio y con un seguimiento a 8.652 de los asistentes, se notificaron 466 contagios respecto a los 197 confirmados en el grupo de control, cuando el l铆mite de casos que se esperaba era de 225.

En segundo lugar, el Canet Rock se celebr贸 el 3 de julio y se hizo seguimiento a 16.466 de los asistentes. 14 d铆as despu茅s se detectaron 956 contagiados, frente a los 524 positivos registrados en el grupo de control. Salut preve铆a un m谩ximo de 576 contagios para la cita. Por 煤ltimo, el Cru茂lla fue la cita m谩s masiva, en la que hizo seguimiento de 24.452 personas del p煤blico, del que 857 personas se infectaron, mientras en el grupo de control el n煤mero de contagios fue de 571. La cifra l铆mite de casos se estimaba entre los 636.

Salud reconoce que estos escenarios han contribuido a la fuerza de transmisi贸n de la quinta ola

Carmen Cabezas, secretaria de Salud P煤blica, ha detallado en declaraciones a los medios de comunicaci贸n que para detectar dicho exceso de positivos se analizaron los datos de los 50.000 asistentes que previamente iban a participar en el evento, aunque muchos de ellos se quedaron a las puertas tras no superar las pruebas diagn贸sticas correspondientes. Asimismo, tambi茅n ha se帽alado que los tres festivales contaban con medidas de seguridad espec铆ficas para prevenir la infecci贸n, algunas imitadas de los pasados conciertos masivos experimentales del concierto de Love of Lesbian en el Sant Jordi y la prueba en el ocio nocturno de Sitges (Barcelona), en los que era obligatorio el test de ant铆genos previo negativo.

Adem谩s, recalca que esta situaci贸n no es nada parecida a la que se dio con las pruebas piloto por un componente m谩s que detonante actualmente: la variante delta. 鈥淟a variante era diferente y las condiciones son mucho m谩s dif铆ciles de controlar. La delta es mucho m谩s transmisible y los resultados negativos en los tests dan en ocasiones una falsa sensaci贸n de seguridad鈥, explicaba en la rueda de prensa. La secretaria de Salud P煤blica tambi茅n ha afirmado que este extra de casos no esperado “ha tenido un papel, uno m谩s entre otros aspectos” que han contribuido en la quinta ola, recordando adem谩s otros acontecimientos del mismo calibre como graduaciones o viajes de estudiantes.

Un 0,45% de los asistentes, positivos en test de ant铆genos antes de los festivales

Cabezas apunt贸 que 271 personas, un 0,45% de los asistentes, fue a los festivales teniendo un test de ant铆genos previo positivo en los diez d铆as anteriores, remarcando a su paso la importancia de guardar la cuarentena y que el test de ant铆genos es “una capa” de protecci贸n, como lo son la mascarilla y la vacunaci贸n. Por esta raz贸n, argumentaba que los festivales musicales han podido contribuir de “una manera delimitada” al incremento de casos, insistiendo en que el escenario que se plantea en estos momentos en relaci贸n con la celebraci贸n de festivales es muy distinta a la anteriore, ya que ahora los asistentes pueden permanecer sentados y guardando las distancias recomendadas.

Sin embargo, por otro lado, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, reconoci贸 a mediados de julio que fue “un error” permitir la celebraci贸n de dichos festivales: 鈥淵o he hecho autocr铆tica. No sabemos todav铆a si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea m谩s de normalidad de la que nosotros en aquel momento ten铆amos que dar鈥, defend铆a en declaraciones a El Pa铆s.

La secretaria de Salut, lejos de la posici贸n de Argimon, destacaba este jueves que estos eventos tuvieron lugar en el inicio de la quinta ola, cuando la comunidad aut贸noma lleg贸 a notificar hasta 8.000 contagios en un solo d铆a, por lo que los positivos de los asistentes no fueron significativos al darse en medio de otros brotes y de una explosi贸n de contagios al inicio del verano. Cabe destacar que Catalu帽a ha sido la autonom铆a m谩s golpeada por los efectos de la quinta ola, llegando a superar m谩s de 1.000 casos de incidencia acumulada a 14 d铆as y con los ingresos en camas hospitalarias y en UCI en n煤meros rojos.

