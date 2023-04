–

De parte de ANRed April 18, 2023 137 puntos de vista

La Asamblea de trabajadorxs del Hospital Subzonal Especializado Jos茅 Ingenieros, de Melchor Romero de La Plata (161 y 514) declara el estado de alerta y movilizaci贸n ante la vulneraci贸n del derecho al acceso de la salud integral de la poblaci贸n, y perjuicio a las condiciones de trabajo de quienes atienden diariamente en el SAPS. Los elementos que se帽alan son la suspensi贸n de medicaci贸n por tiempo indeterminado, la falta de claridad respecto a los tiempos de reparaci贸n de la farmacia, suspensi贸n de atenci贸n en algunos consultorios y relocalizaci贸n de la dispensa hacia el Htal. A. Korn a m谩s de 2,7km. Por ANRed

芦Desde hace meses venimos trabajando en condiciones que dificultan la atenci贸n y el trabajo cotidiano, y que termina por afectar la salud integral de lxs trabajadorxs禄 declararon trabajadores y trabajadoras del Hospital Subzonal Especializado Jos茅 Ingenieros, de Melchor Romero (161 y 514).

芦Meses atr谩s sufrimos una p茅rdida de gas, a la cual nos vimos expuestos, por la respuesta tard铆a禄 se帽alaron y expusieron que la actual situaci贸n es desde hace semanas, 芦la suspensi贸n de la dispensa de medicaci贸n por tiempo indeterminado禄. De esta manera, la asamblea denuncia que est谩n 芦vulnerando el derecho al acceso de la salud integral de la poblaci贸n, y perjudicando las condiciones de trabajo de quienes atendemos diariamente en el SAPS禄.

La respuesta que obtuvieron de la direcci贸n del hospital 芦ha sido redirigir la dispensa hac铆a el Hospital A. Korn de Romero, que se encuentra a m谩s de 2,7 km, y no todos las personas se encuentran en condiciones de poder llegar, vulnerando as铆 el acceso al tratamiento de la poblaci贸n que atendemos (falta de recursos econ贸micos y materiales con las que la poblaci贸n no cuenta)禄.

Por todo esto, la Asamblea de trabajadorxs expone: 芦Evaluamos que para garantizar ese derecho, no puede ser por sobre el recorte de otro derecho, c贸mo la suspensi贸n de atenci贸n en alg煤n consultorio o espacios del SAPS. La respuesta no puede ser m谩s recorte, ni depender de lxs trabajadxres. Por ello solicitamos la pronta puesta en funcionamiento de la farmacia, v铆a arreglos, container m贸vil o cualquier respuesta que no vaya en detrimento de la atenci贸n y las condiciones de trabajo de lxs trabajadxres禄.

Contacto de prensa:

Andrea L贸pez 2215706628

Spezia Magali 2215387165

Rotelle Lucia 2216559482