Las l铆neas del autoritarismo avanzan empujadas por la pandemia, reforzando reg铆menes no democr谩ticos y tensando a aquellos que s铆 lo son. Cuatro instituciones han medido el funcionamiento democr谩tico global en 2020: el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), con sede central en Suecia; The Economist, la biblia liberal; Freedom House, con sede en Washington, valedor del ideal estadounidense de democracia liberal; y V-Dem, un proyecto de la Universidad de Gotemburgo. Los resultados permiten concluir que la pandemia ha hecho retroceder la democracia y avanzar la tiran铆a, agudizando un proceso que ven铆a de atr谩s.

El 61% de los pa铆ses aplicaron medidas contra el covid-19 鈥減reocupantes鈥 para la 鈥渄emocracia y los derechos humanos鈥, al ser 鈥渄esproporcionadas, ilegales, indefinidas o innecesarias en relaci贸n con la amenaza sanitaria鈥, seg煤n el informe de International IDEA. La evoluci贸n 鈥減reocupante鈥 afecta al 90% de los pa铆ses que ya no son democr谩ticos y al 43% que s铆 lo son. 鈥淟a pandemia parece profundizar la autocratizaci贸n鈥 en un mundo que ya estaba 鈥渆nfermo democr谩ticamente”, se帽ala el informe.

La puntuaci贸n global del 脥ndice de Democracia de The Economist cae en 2020 de 5,44 a 5,37, la m谩s baja desde que empez贸 a publicarse, en 2006. Las ca铆das destacaron en las regiones mayoritariamente autoritarias del 脕frica Subsahariana, Oriente Medio y 脕frica del Norte, pero afectaron a todas las 谩reas del mundo, algo que no ocurr铆a desde 2010. 鈥116 de un total de 167 pa铆ses (69,4%) registraron descensos鈥, a帽ade el estudio. La UE perdi贸 dos 鈥渄emocracias plenas鈥, Francia y Portugal, que pasan a ser 鈥渄efectuosas鈥. El Salvador y Hong Kong pasan de “democracias defectuosas” a “reg铆menes h铆bridos”. Argelia, Burkina Faso y Mali caen de “reg铆menes h铆bridos” a “autoritarios”. The Economist deja un sombr铆o balance global: 鈥淟os ciudadanos experimentaron el mayor retroceso de las libertades individuales jam谩s emprendido por los gobiernos en tiempos de paz (y quiz谩s incluso en tiempos de guerra)鈥.

Este retroceso hay que entenderlo en el marco de una respuesta a una pandemia. Es decir, en Espa帽a ser铆a aberrante una limitaci贸n de derechos como la sufrida desde marzo de 2020 sin una justificaci贸n sanitaria. Pero los cuatro informes citados hilan fino. No se limitan a citar las medidas de recorte de derechos, sino que analizan su idoneidad y proporcionalidad, as铆 como el posible acompa帽amiento de las mismas de otras que atacan libertades, derogan derechos, reprimen la respuesta popular con fuerza excesiva o persiguen a minor铆as, opositores o medios…

El informe Freedom in the World, de Freedom House (FH), lleva un encabezado elocuente: 鈥淒emocracia bajo asedio鈥. 鈥淟os defensores de la democracia sufrieron nuevas y cuantiosas p茅rdidas en su lucha contra los enemigos autoritarios, lo que inclin贸 la balanza internacional a favor de la tiran铆a鈥, afirma el informe. Los pa铆ses en deterioro superaron a los que mejoran por el mayor margen desde que empez贸 la tendencia negativa, en 2006. Tres datos del a帽o pandemia: 1) Casi el 75% de la poblaci贸n mundial vive en un pa铆s que sufri贸 un deterioro. 2) La proporci贸n de pa铆ses no libres es hoy la m谩s alta de los 煤ltimos 15 a帽os. 3) El n煤mero de pa铆ses con una mejora neta de la puntuaci贸n para 2020 fue el m谩s bajo desde 2005. 鈥淟a larga recesi贸n democr谩tica se profundiza鈥, alerta FH, que muestra una especial preocupaci贸n por Estados Unidos, China, Rusia e India.

驴Por qu茅 estos cuatro pa铆ses? En el caso de EEUU, porque el 煤ltimo a帽o de Donald Trump ha acelerado su descr茅dito como referente democr谩tico, en especial por el papel del presidente en el asalto el 鈥渃oraz贸n simb贸lico鈥 de su sistema, el Capitolio. China, a juicio de Freedom House, ha ganado peso e influencia internacional y, junto a Rusia, propaga la idea de la 鈥渋nferioridad鈥 de la democracia para afrontar grandes retos. El mayor 茅nfasis est谩 en India. Sus m谩s de 1.300 millones de habitantes provocan que su descenso a la categor铆a de 鈥減arcialmente libre鈥 haga que ahora menos de un 20% de la poblaci贸n viva en lo que Freedom House considera un 鈥減a铆s libre鈥. Es la menor proporci贸n desde 1995. 鈥淟a ca铆da de la India podr铆a tener un impacto especialmente perjudicial en los est谩ndares democr谩ticos mundiales鈥, se帽ala el informe, que detecta 鈥渦n nuevo statu quo mundial en el que los actos de represi贸n quedaron impunes y los defensores de la democracia, cada vez m谩s aislados鈥. Es m谩s, Freedom House identifica casos 鈥揑ndia, Argelia, Guinea, Bielorrusia鈥 en los que protestas reclamando reformas democr谩ticas han sufrido en 2020 una reacci贸n represiva y una aplicaci贸n de restricciones a煤n mayores. Y todo ello con 鈥減ocas repercusiones internacionales鈥, a帽ade.

El informe Retroceso pand茅mico, de V-Dem, monitoriza la posible vulneraci贸n de normas democr谩ticas en 144 pa铆ses. La mayor concentraci贸n de violaciones se produjo en pa铆ses de renta baja y media-baja del 脕frica Subsahariana, aunque la situaci贸n tambi茅n fue grave en Europa del Este, Asia Central y Am茅rica Latina, seg煤n el informe.

Espa帽a: atenci贸n, no alerta

Espa帽a no es motivo de especial inquietud para las instituciones de vigilancia. El 脥ndice de Democracia la mantiene en el grupo de las 23 鈥渄emocracias plenas鈥, en el puesto 22, una lista que lidera Noruega y en la que no est谩n ni EEUU, ni Israel, ni Francia, ni Portugal, ni Italia, ni B茅lgica… El informe de IDEA da a Espa帽a el estatus de democracia de alta calidad, si bien hace una menci贸n a las cr铆ticas suscitadas en la UE a una reforma del Poder Judicial impulsada por el Gobierno en octubre, que no lleg贸 a culminar. FH, que sit煤a a Espa帽a en el puesto 46潞 de las democracias del mundo con 90 puntos sobre 100, afea a las autoridades del pa铆s haber 鈥tratado de limitar el escrutinio p煤blico鈥 de sus tomas de decisi贸n. Es la 煤nica menci贸n del informe. V-Dem incluye a Espa帽a entre los pa铆ses de bajo riesgo, aunque es la instituci贸n m谩s dura. Coloca a Espa帽a en el puesto 93 de 144 (siendo el 144 el mejor) y le atribuye vulneraciones 鈥渕enores鈥 en restricciones a los medios y abuso de la fuerza y m谩s graves por la limitaci贸n temporal de sus medidas.

Ignacio Molina, investigador del Real Instituto Elcano, cree que las medidas que provoca la pandemia llevan a una 鈥減reocupaci贸n leg铆tima鈥, aunque en Espa帽a el debate suele guiarse 鈥揳firma鈥 con intencionalidad partidista. No es la forma racional de abordarlo, se帽ala. 鈥淗asta ahora, las medidas se han ido retirando conforme se acababan las olas. Lo que tenderemos que ver y juzgar es si, cuando estemos vacunados, volvemos r谩pidamente a la normalidad鈥, a帽ade Molina, profesor de Ciencia Pol铆tica, que s铆 se mantiene alerta ante posibles 鈥渁busos鈥 que puedan cometerse, como la entrada policial en domicilios sin existencia de delito flagrante ni orden judicial. Jos茅 Luis Mart铆, coordinador del Global Democracy Proyect, afirma que hasta la fecha la respuesta en Espa帽a a la pandemia ha sido 鈥済arantista鈥, en ocasiones con un celo que ha llevado a una renovaci贸n cada 15 d铆as del estado de alarma. 鈥淓l estado de alarma, por concepto, no es lo mejor democr谩ticamente y se corre el riesgo de normalizarlo si transcurre demasiado tiempo. Pero hay mecanismos de control鈥, a帽ade Mart铆. A su juicio, lo m谩s determinante es el punto de partida. Espa帽a, subraya, afronta un menor deterioro que pa铆ses como Hungr铆a y Polonia.

El fil贸sofo Daniel Innerarity reclama un debate que no d茅 p谩bulo a acusaciones infundadas: 鈥淓s penosa la ligereza en denunciar derivas autoritarias cuando los gobiernos incrementan sus prerrogativas para frenar la pandemia. Confundir las restricciones temporales con un estado de excepci贸n permanente es una irresponsabilidad intelectual鈥. El catedr谩tico de Filosof铆a apela a una idea 鈥渞epublicana鈥 de libertad que consiste no s贸lo en 鈥渁usencia de impedimentos para hacer lo que uno quiera鈥, sino la inexistencia de 鈥渄ominaci贸n鈥. 鈥淟as autoridades har铆an bien en impedir que la conducta irresponsable de unos ponga en peligro la vida de otros, sin la cual no habr铆a libertad posible. Existe una libertad para salir de casa, pero no para infectar鈥.

Europa: puntos negros

Al margen de la salida de la lista de 鈥渄emocracias plenas鈥 de Francia y Portugal seg煤n The Economist, en la UE acaparan los focos dos pa铆ses: Hungr铆a y Polonia, ambos bajo gobiernos nacionalistas. V-Dem destaca que el estado de emergencia en Hungr铆a le permite gobernar por decreto en asuntos que exceden la pandemia y expresa inquietud por la legislaci贸n que penaliza las 鈥渘oticias falsas鈥. El Gobierno de Viktor Orb谩n retir贸 la ayuda financiera a los municipios dirigidos por los partidos de la oposici贸n, recalca Freedom House, que destaca otro movimiento: las enmiendas constitucionales que transfieren activos p煤blicos a manos de instituciones dirigidas por leales al partido gobernante, ha reducido el control del gasto p煤blico y ha prohibido de hecho la adopci贸n de ni帽os por parejas del mismo sexo. Las alertas sobre la deriva en Polonia llegan de FH y V-Dem, que tambi茅n afirma que hay 鈥渄iscriminaci贸n鈥 de los refugiados en Grecia.

Europa Occidental contin煤a siendo el gran reservorio democr谩tico del mundo. Sus pa铆ses ocupan 7 de los 10 primeros puestos de la lista de The Economist. Pero no toda Europa merece un juicio ben茅volo. Albania est谩 entre los 43 pa铆ses con medidas de emergencia sin l铆mite de tiempo (V-Dem). Serbia y Bosnia-Herzegovina tambi茅n son objeto de alerta. Bielorrusia es un punto negro en Europa Oriental: el r茅gimen de Alexander Lukashenko ha respondido a las protestas durante la pandemia con una mayor restricci贸n de libertades. Otro Estado en retroceso.

Asia: El deslizamiento indio

Otra potencia regional, la Turqu铆a de Recep Tayyip Erdogan, se ha alejado a煤n m谩s de la UE durante la pandemia, con medidas como la retirada del Convenio de Estambul 鈥揷ontra la violencia sufrida por las mujeres鈥 y la represi贸n al partido prokurdo. Freedom House destaca su apoyo a la ofensiva de Azerbaiy谩n contra Armenia, lanzada el verano pasado. Adem谩s de 6.500 muertos y decenas de miles de desplazados, el conflicto ha tenido, seg煤n Freedom House, un doble resultado pernicioso: ha reforzado el autoritarismo en Azerbaiy谩n y 鈥渁menaza con desestabilizar el gobierno de Armenia鈥, que ha sido 鈥渦n raro punto brillante en una regi贸n repleta de l铆deres autoritarios鈥.

La alertas saltan por todo el continente asi谩tico, con acoso y detenciones de informadores cr铆ticos, leyes de emergencia de formulaci贸n imprecisa y discriminaci贸n a los inmigrantes. La pandemia ha puesto de relieve la fragilidad de democracias 鈥渘uevas o en transici贸n鈥 como Malasia, Myanmar 鈥揹onde se produjo triunfante golpe de Estado ya en 2021, sucedido por una feroz represi贸n鈥 y Sri Lanka. En este pa铆s, ha habido una discriminaci贸n contra las pr谩cticas funerarias musulmanas, mientras en Malasia el Gobierno ha detenido a cientos de migrantes en campos de detenci贸n insalubres (V-Dem). Indonesia recurri贸 al ej茅rcito y a otras fuerzas de seguridad como actores clave en su respuesta a la pandemia, protagonizando restricciones a las libertades de expresi贸n y asociaci贸n (FH). En Filipinas hubo instrucciones del presidente Rodrigo Duterte de 鈥渄isparar a matar” a los que burlasen el encierro. En Arabia Saud铆 inmigrantes acabaron encerrados en centros de detenci贸n, porque se aleg贸 que que, como grupo, propagaban el virus (V-Dem).

China e India no son s贸lo objeto de atenci贸n por su irradiaci贸n a otros pa铆ses. Freedom House denuncia la 鈥渆sterilizaci贸n forzada a gran escala de las mujeres uigures鈥, as铆 como la falta de un castigo coordinado a la misma, y el 鈥渄ram谩tico aumento del coste de la oposici贸n al Partido Comunista en Hong Kong鈥. En cuanto a India, el Gobierno de Narendra Modi sigue 鈥渞eprimiendo a los cr铆ticos鈥, con medidas que han provocado desplazamientos 鈥減eligrosos e imprevistos鈥 de millones de trabajadores, y la utilizaci贸n de los musulmanes como chivos expiatorios, se帽ala FH, que a帽ade: 鈥淓n lugar de servir como contrapeso a la influencia autoritaria de China, Modi y su partido est谩n conduciendo tr谩gicamente a India hacia el autoritarismo鈥.

Am茅rica: Eclipse de EEUU, deriva en Latinoam茅rica

No s贸lo las potencias orientales son objeto de censura. Estados Unidos, durante el 煤ltimo a帽o de Trump, ha incurrido en violencia policial contra los manifestantes que defend铆an la 鈥渏usticia racial鈥, destaca FH, que destaca el 鈥渆clipse鈥 del liderazgo USA. No obstante, Latinoam茅rica es el 谩rea que concentra las preocupaciones en cuanto a deriva antidemocr谩tica. La pandemia incrementa el riesgo de 鈥渁fianzar o exacerbar a煤n m谩s las preocupantes tendencias鈥 existentes, se帽ala un informe sobre la regi贸n de IDEA, que alerta del empeoramiento de 鈥渄emocracias de rango medio鈥 como Argentina, Chile, Colombia, El Salvador y Ecuador. La democracia con m谩s medidas a las que hacer seguimiento por su potencial recorrido antidemocr谩tico es Brasil, seguida por M茅xico y Per煤. En conjunto, el 65% de los pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe adoptaron medidas frente a la pandemia 鈥減reocupantes para la democracia y los derechos humanos鈥.

Las instituciones supervisoras repasan la desinformaci贸n oficial en Brasil, la fuerza excesiva en El Salvador, la negaci贸n obstinada de la presencia del virus en Nicaragua, las medidas sin l铆mite de tiempo en M茅xico… La pandemia, seg煤n Mar铆a Victoria Murillo, directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia, 鈥渉a debilitado dos mecanismos cruciales para la responsabilidad democr谩tica鈥 en la regi贸n, como son las elecciones y las protestas. 鈥淓n los reg铆menes menos democr谩ticos de la regi贸n, como Venezuela, los presidentes aprovecharon a menudo la crisis para aumentar el control social鈥, a帽ade Murillo en un art铆culo espec铆fico.

脕frica: balance sombr铆o

El diagn贸stico es sombr铆o en 脕frica, cuyas democracias han sufrido en conjunto un 鈥渁帽o nefasto鈥, con Mal铆 y Togo como 鈥済randes perdedoras鈥 (The Economist). Un total de 31 pa铆ses bajaron de categor铆a en el 脥ndice de Democracia. Las puntuaciones m谩s bajas otorgadas por V-Dem, miradas por zonas, son para el 脕frica Subsahariana, Oriente Medio y el Norte de 脕frica. Esta organizaci贸n denuncia detenciones arbitrarias de personas Lgtbi en Uganda, as铆 como 鈥渇uerza letal鈥 de la polic铆a, que tambi茅n se ha producido seg煤n V-Dem en Zimbabue, Nigeria, Ruanda, Angola y Kenia. En este pa铆s la polic铆a mat贸 al menos a 21 personas por infracciones relacionadas con el covid-19, entre ellas el toque de queda o la obligaci贸n de llevar mascarilla, seg煤n V-Dem.

FH alerta de la 鈥intensificaci贸n de las detenciones de activistas prodemocr谩ticos鈥 en Argelia, donde el presidente Abdelmadjid Tebboune ocupa un cargo al que accedi贸 en unas elecciones 鈥渇uertemente controladas鈥 tras la dimisi贸n del antiguo l铆der, Abdelaziz Bouteflika. Un cambio del c贸digo penal para dar respuesta a la pandemia, que incluye la tipificaci贸n de la difusi贸n de informaci贸n falsa, ha dado cobertura a detenciones de activistas, seg煤n FH, que tambi茅n lamenta el riesgo de perder los 鈥渁vances democr谩ticos鈥 en Etiop铆a. Adem谩s, en 脕frica Occidental han proliferado actuaciones sin base cient铆fica de las autoridades, s铆ntoma de debilitamiento democr谩tico para V-Dem: promoci贸n oficial de la hidroxicloroquina en Togo y Senegal y env铆os a Liberia y Gambia de Covid-Organics, una bebida a base de hierbas de Madagascar anunciada como remedio.

Perspectivas: democracia “asediada, no derrotada”

驴Y el futuro? Roberto Foa, codirector del Centro por el Futuro de la Democracia, apunta hacia una conclusi贸n similar a la defendida por Ignacio Molina y Jos茅 Luis Mart铆, que mantienen un cierto optimismo para las democracias consolidadas como Espa帽a. 鈥淓l deterioro democr谩tico鈥 de los recortes de derechos y libertades, afirma Foa, depender谩 鈥渄e la fuerza de la cultura democr谩tica鈥 en cada pa铆s. 鈥淓spero que en Europa Occidental y Am茅rica del Norte, la mayor铆a, si no todas las medidas introducidas durante la durante la pandemia se reviertan. Sin embargo, el panorama ser谩 diferente en las democracias en desarrollo de 脕frica y Asia鈥, expone. Coincide Enrique Ayala, analista de la Fundaci贸n Alternativas: 鈥淪iempre hay que estar alerta ante un aumento de poder. Pero va a ser dif铆cil que los gobiernos democr谩ticos consoliden un poder que no ten铆an antes de la pandemia. Cosa diferente son los reg铆menes iliberales, donde los gobiernos pueden aprovechar para aumentar su control sobre el resto de instituciones鈥.

FH, a nivel global, lanza un mensaje inquietante: 鈥淟as respuestas oficiales al covid-19 han sentado las bases para los excesos gubernamentales que podr铆an afectar a la democracia en los pr贸ximos a帽os鈥. Y pone deberes a los dem贸cratas: 鈥淟os enemigos de la libertad han impulsado la falsa narrativa de que la democracia est谩 en declive porque es incapaz de atender las necesidades de la gente. En realidad, est谩 en declive porque sus ejemplos m谩s destacados no est谩n haciendo lo suficiente para protegerla鈥.

La instituci贸n responsable del informe Freedom in the World recuerda que el mundo a煤n no se ha recuperado de la Gran Recesi贸n, que provoc贸 un 鈥渄eclive democr谩tico鈥, y que adem谩s queda por encarar el cambio clim谩tico. No obstante, tambi茅n destaca luces, como los avances democr谩ticos en Malawi y Taiw谩n. The Economist subraya el ascenso a la condici贸n de “democracias plenas” de Jap贸n, Corea del Sur y Taiw谩n. Por 煤ltimo, International IDEA anota c贸mo la adhesi贸n a principios democr谩ticos en pa铆ses como Islandia, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Corea del Sur, Chipre, Jap贸n, Senegal y Sierra Leona ha permitido una mejor gesti贸n de la pandemia.

鈥淟a democracia actual est谩 asediada pero no derrotada鈥, concluye Freedom House.

