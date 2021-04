Alerta glaciar: La tramitación de la ley, de mal en peor

15 abr 2021

La coordinaci贸n de territorios por la defensa de los glaciares denuncia a trav茅s de una declaraci贸n publica lo nefasto de la tramitaci贸n de la ley para la protecci贸n de los glaciares.

Los glaciares han sido enormemente afectados de manera irreversible por la gran miner铆a a lo largo del todo el territorio. Un ejemplo de esto son los glaciares de Pascua Lama que fueron da帽ados criminalmente por la corporaci贸n Barrick Gold. Fue la presi贸n de organizaciones sociales que venci贸 y logr贸 detener despu茅s de a帽os de lucha con este delito contra el medio ambiente.

Autor: Jos茅 C谩rdenas

LA COORDINACI脫N DE TERRITORIOS POR LA DEFENSA DE LOS GLACIARES DECLARA:

ALERTA GLACIAR: LA TRAMITACI脫N DE LA LEY, DE MAL EN PEOR

El oscuro camino que se vislumbra de la ley que pretend铆a proteger los glaciares de Chile.

Con Girardi transparentando su apoyo a una ley sin protecci贸n del ambiente periglaciar ni del permafrost, Allende m谩s preocupada de las consecuencias para la miner铆a y un oficialismo que sigue defendiendo sus intereses, la tramitaci贸n de esta ley est谩 entrampada en la disyuntiva de prohibir o no actividades en el ambiente periglaciar y permafrost.

La pen煤ltima sesi贸n de tramitaci贸n de la ley de glaciares del 31 de marzo deja mucho que desear tanto la clase pol铆tica

como del proyecto de ley propiamente tal y de su futuro en la Comisi贸n de Medio Ambiente. Todo hace presagiar que

las comunidades deberemos seguir presionando para lograr una verdadera ley de protecci贸n, tal como lo llevamos

haciendo por m谩s de 15 a帽os. A menos que las cosas tomen otro rumbo, una vez m谩s tendremos que bloquear una ley

que, en lugar de resguardar este preciado ecosistema, en la pr谩ctica legaliza su intervenci贸n.

La jornada parti贸 con una impresentable jugada del oficialismo. El Gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de gran cantidad de faenas mineras medianas y peque帽as, tanto en ambiente periglaciar como permafrost. Dicho informe revela que estas faenas son m谩s destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Cabe destacar que esta Coordinaci贸n maneja la informaci贸n de que hay por lo menos 34 proyectos mineros e hidroel茅ctricos ubicados en glaciares, mientras que en el cuadro comparativo de Sernageomin solo da cuenta de 14.

Sin embargo, los objetivos de esta sucia jugada fue sensibilizar y asustar a estos productores, azuz谩ndolos contra la ley de glaciares para, con ello, contar con argumentos que sigan fortaleciendo la postura de la indefensi贸n del ambiente periglaciar y permafrost, totalmente distinto a lo que propon铆a el proyecto original 鈥 s铆mil a la iniciativa de Argentina鈥損resentada por Girardi.

Interesante es constatar que Sernageomin y el Estado conocen todos los lugares donde hay zona periglaciar y

permafrost. Esto revela lo falaz del argumento que usan para dilatar su protecci贸n, seg煤n el cual para resguardarlos es

necesario conocer y delimitar sus ubicaciones. Gino Casassa, director del Departamento de Glaciolog铆a y Nieves y ac茅rrimo detractor de una ley de glaciares y de su protecci贸n, se dio cuenta r谩pidamente del error pol铆tico, objet贸 el informe y solicit贸 su revisi贸n con datos de la DGA. Cuando la informaci贸n se necesita para sus intereses, aparece.

Un segundo momento tuvo a Girardi como protagonista. En un mon贸logo vergonzoso se desdijo de todos los argumentos sostenidos en reuniones previas en defensa de su proyecto, llegando a decir que el Sistema de Evaluaci贸n

de Impacto Ambiental (SEIA) s铆 protege los glaciares. Esto pese a que previamente coincid铆a con el an谩lisis de las

comunidades respecto a que es una falacia y que el Proyecto Pascua Lama es el ejemplo m谩s claro: se permiti贸 dicho

proyecto con la condici贸n de no afectar los glaciares, sin embargo, estos fueron afectados. Pero lo m谩s grave de esta

sesi贸n fue que dej贸 su postura al descubierto: 鈥淣osotros no vamos a establecer una protecci贸n absoluta al periglaciar y permafrost, como ten铆amos originalmente, y no va a ser la misma protecci贸n absoluta que tiene el glaciar tanto blanco como de roca, y establecimos un mecanismo de protecci贸n mediante el sistema de impacto

ambiental鈥. 鈥(鈥) los acuerdos a los que hemos llegado con el Gobierno, ha habido una flexibilidad basada en evidencia cient铆fica鈥.

Como coordinaci贸n venimos denunciando hace meses 鈥渦na cocina鈥 y la vuelta de chaqueta de Girardi y los senadores

de oposici贸n, quienes han sucumbido a las presiones de la miner铆a como ha sucedido hist贸ricamente, desestimando la

defensa de un proyecto que proteja realmente los glaciares en un contexto global y nacional donde urge hacerlo m谩s

que nunca.

Desoladora fue la primera intervenci贸n de la Senadora Allende, reci茅n llegada a la Comisi贸n en reemplazo de Elizalde.

Su declaraci贸n de preocupaci贸n por los glaciares fue vac铆a y lo que realmente le inquieta son las consecuencias de la

ley para la miner铆a: 鈥淓ntendiendo la importancia que tiene la protecci贸n para una regi贸n como Valpara铆so, tambi茅n

necesito saber si los proyectos que son de mediano y largo plazo, digamos, quedan afectados o no afectados. Una cosa

es prohibir y otra es obligarlos a una evaluaci贸n de impacto ambiental. (鈥)Tanto en la Regi贸n Metropolitana (Andina) como Valpara铆so (CODELCO), existen proyectos en curso y ambos, miner铆a p煤blica y privada, tienen proyectos

bastantes estrat茅gicos. (鈥) Yo no s茅 si el Ministro de miner铆a puede ayudarme.鈥

A lo que el ministro en sinton铆a contest贸: 鈥淗ay que velar porque no sea una prohibici贸n absoluta, y eso es un poco la

gradualidad (鈥), es decir en los glaciares no se puede hacer nada, salvo actividades digamos cient铆ficas, o deportivas,

etc. Y en el ambiente periglaciar y el permafrost hay que ir al Sistema de Evaluaci贸n Ambiental, eso es, en resumen鈥.

Sincerando por fin lo que Pi帽era ha intentado ocultar todo este tiempo: ESTE GOBIERNO NO QUIERE PROTEGER LOS

GLACIARES.

Por su parte, la Senadora Provoste, actual Presidenta del Senado, reiter贸 la defensa de su 煤ltima indicaci贸n.

Recordemos que esta comisi贸n tuvo un esc谩ndalo a mitad de enero con Girardi como actor principal. 脡l se asesor贸 por

el experto en glaciares Francisco Ferrando, y los senadores confiaron en que las indicaciones que ingresaron en

conjunto en noviembre 2020 estaban visadas por 茅l, pero no fue as铆. Ferrando nunca aprob贸 la permisividad de

actividades en zona periglaciar y permafrost y Girardi ingres贸 las indicaciones con esas catastr贸ficas flexibilidades.

Provoste retom贸 el esp铆ritu de las indicaciones de Ferrando y opt贸 por proponer una 鈥減rotecci贸n zonificada鈥, donde la

intervenci贸n est谩 prohibida en zonas de escasez h铆drica, particularmente en Atacama: 鈥溾ueremos insistir en la

necesidad de establecer un criterio de diferenciaci贸n en aquellos territorios, como particularmente en el caso de la

regi贸n de Atacama, que exista una prohibici贸n respecto de proyectos de inversi贸n en el ambiente periglaciar,

definiendo a este como desde el punto vista espacialmente, desde los l铆mites de la cuenca glaciar que era algo que el

profesor Ferrando tambi茅n hab铆a se帽alado, salvo en caso de corredores trasnacionales, los cuales deber谩n presentar

por cierto los correspondientes estudios de impacto ambiental. (鈥) es fundamental que exista una protecci贸n clara y que est茅n prohibidos los proyectos de inversi贸n en el ambiente periglaciar en regiones como la nuestra鈥.

Este mi茅rcoles 14 de abril, se retom贸 la discusi贸n sin mayor avance, qued谩ndose en revisar como superar lo referido a

ambiente glaciar y permafrost, se intento avanzar en las sanciones, que desde ya parecen insuficientes.

Como Coordinaci贸n de Territorio por la Defensa de los Glaciares afirmamos que la 煤nica alternativa es defender la

protecci贸n de todos los glaciares y sus ambientes a nivel nacional. Si el 谩rea periglacial y permafrost no se protegen no se proteger谩n los glaciares ya que son parte de complejos ecosistemas interconectados. No podemos apoyar que unos

territorios s铆 logren protecci贸n y otros no. La sequ铆a avanza cada d铆a hacia el sur. Un bot贸n de muestra es el reciente

decreto de escasez para las provincias de Chilo茅, Llanquihue y Osorno. Necesitamos pol铆ticas que prevean el futuro, no

que lleguen tarde. Finalmente, debe haber sanciones claras y concretas.

Estos antecedentes son una p茅sima se帽al de lo que podr铆a pasar en la Comisi贸n de Medio Ambiente del Senado,

donde el proyecto seguir谩 su discusi贸n. Compuesta por Girardi y Allende 鈥搇a supuesta oposici贸n鈥, resulta dif铆cil

esperar un mejor panorama para las comunidades y los ecosistemas glaciares dependientes. Ponemos en alerta sobre esta situaci贸n a las comunidades hermanas, los pueblos y la ciudadan铆a de lo que pase con esta ley y a no permitir su

avance si ese es el panorama. SIN GLACIARES NO HAY VIDA. No permitamos que los senadores se salgan con la suya,

no pol铆tica en la medida de lo posible. Exijamos un modelo de desarrollo en armon铆a con la naturaleza.

Video de sesi贸n en: https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/mineria-y-energia/comision-de-mineria-energia/2021-03-30/224753.html