ALERTA MÁXIMA ANTE EL INTENTO DE CERCAMIENTO DE LAS TIERRAS DE USO COMÚN DEL PITAYAL.

De parte de Congreso Nacional Indígena February 12, 2022

COMUNICADO URGENTE.

A los pueblos ind铆genas, organizaciones y colectivxs del istmo de Tehuantepec

A los pueblos de Oaxaca, M茅xico y el mundo que luchan y resisten por la vida

A la combativa Secci贸n 22

Al movimiento feminista de Oaxaca, M茅xico y el mundo

A las organizaciones y colectivxs estudiantiles

Al Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional

Al Congreso Nacional Ind铆gena 鈥 Concejo Ind铆gena de Gobierno

Al Pueblo istme帽o

ALERTA M脕XIMA ANTE EL INTENTO DE CERCAMIENTO DE LAS TIERRAS DE USO COM脷N DEL PITAYAL.

鈥淰amos a la lucha violenta sin hacer de ella el ideal nuestro.

Nuestra violencia no tendr铆a objeto sin la violencia del despotismo, ni se explicar铆a si la mayor铆a de las v铆ctimas del tirano no fueran c贸mplices conscientes o inconscientes de la injusta situaci贸n presente鈥. Pr谩xedis G. Guerrero.

Esta ma帽ana del 12 de febrero, personas vinculadas con el proyecto del Corredor Interoce谩nico, custodiadas por elementos de la Polic铆a Municipal de San Blas Atempa y la Procuradur铆a Agraria

intentaron entrar al monte del Pitayal, sitio resguardado por la comunidad binniz谩 de Puente Madera donde se pretende instalar uno de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) asociados al Corredor Interoce谩nico, impulsado a toda costa por el gobierno de la 4T. Como consecuencia de esta invasi贸n los comuneros del Pitayal retuvimos y tomamos acciones leg铆timas para la protecci贸n de nuestras tierras

colectivas.

El clima de tensi贸n en nuestra comunidad viene desde el pasado 10 de febrero, en donde Marcos Peza Manuel y Floralia Morales Hern谩ndez, personas vinculadas con el PODEBI comenzaron a realizar acciones de deforestaci贸n y cercado en el Pitayal, argumentando tener constancias 鈥渧谩lidas鈥 de posesi贸n

sobre las tierras. A partir de ese d铆a la Comunidad en Resistencia de Puente Madera se declar贸 en Alerta M谩xima para la protecci贸n del Pitayal.

Estas acciones se enmarcan en el actual estado de violencia que estamos viviendo en la regi贸n, con las elecciones a Gobernador a la vuelta de la esquina el inter茅s de impulsar obras de infraestructura sobre nuestros territorios incrementa el uso de la violencia del gobierno, en todos sus niveles, sobre quienes defendemos nuestras tierras ancestrales. La mentira de que los polos de desarrollo van a traer empleo y mejoras para nuestra regi贸n han sido promovidas de forma indiscriminada por el gobierno federal, el

estatal y los municipales, mediante procesos de consulta ind铆gena que sirven en 煤ltima instancia para maquillar el despojo y la destrucci贸n de nuestro entorno.

Quienes formamos parte de la resistencia del Pitayal reiteramos que la violencia nace del Estado y la ejercen los pol铆ticos profesionales liderados por MORENA y todos los partidos pol铆ticos por igual, quienes nos excluyen, no escuchan razones, nos quieren explotar y despojarnos de las tierras que habitamos y defendemos. La violencia nace del Estado que calumnia a quienes tenemos razones para decir NO a la venta de la tierra, y que suma a sus filas a personas de nuestra comunidad a cambio de dinero, con actas falsas de asamblea, documentos fraudulentos y promesas de progreso y desarrollo desde una l贸gica propia del indigenismo, generando con esto un ambiente de divisi贸n intercomunitario.

Por lo que reiteramos:

El monte del Pitayal no est谩 en venta. No permitiremos que se parcelen tierras de uso com煤n para el aprovechamiento industrial

Denunciamos al presidente municipal de San Blas Atempa, Noel Hern谩ndez Rito de incentivar esta situaci贸n de tensi贸n, por se帽alar y poner en riesgo a nuestros compa帽eros y a toda a la comunidad.

Responsabilizamos directamente a Mariano de La Rosa, Jes煤s Celaya Ruiz, Jos茅 Celaya Ruiz, Justina Lucero Ju谩rez, Marcos Peza Manuel, Floralia Morales Hern谩ndez de incitar la venta de las tierras de uso com煤n del Pitayal e incentivar la persecuci贸n y criminalizaci贸n que pueda suscitarse en contra de los habitantes de nuestra comunidad.

Las tierras de Uso Com煤n tienen sustento en el art铆culo 27 constitucional y 73 y 74 de la Ley Agraria, no son solo de palabra y continuaremos tomando acciones legales y directas para defenderlas.

Atentamente

NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA

NUNCA M脕S UN M脡XICO SIN NOSOTR@S

ASAMBLEA COMUNITARIA EN RESISTENCIA DE PUENTE MADERA

ASAMBLEA DE PUEBLOS IND脥GENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO