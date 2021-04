–

De parte de CGT Fesi Bac April 2, 2021 33 puntos de vista

Un reciente informe de Infojobs apunta que la regulaci贸n del trabajo en remoto no ha solucionado el principal problema que llevan a帽os sufriendo los empleados.

A estas alturas, parece evidente que el teletrabajo ha llegado para quedarse: seg煤n el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), en el 煤ltimo a帽o se ha duplicado el n煤mero de trabajadores en remoto, llegando hasta los dos millones de espa帽oles. Ante este 鈥榖oom鈥, el pasado mes de septiembre de 2020 el Gobierno dio luz verde a un decreto-ley que estableci贸 las nuevas normativas del teletrabajo en nuestro pa铆s. Sin embargo, no todo son loas a la nueva legislaci贸n, ya que hay aspectos como los gastos en el hogar asociados a la actividad profesional (tel茅fono, internet, etc.) que no est谩n muy bien definidos o que, en algunos, de los que la empresa no se hace cargo.

Algunos expertos en teletrabajo, como David Blay, llevan meses advirtiendo sobre la falta contundencia respecto a las herramientas necesarias para desempe帽ar adecuadamente el trabajo en remoto. Por ejemplo, existe la obligaci贸n de pagar a cualquier empleado la parte proporcional del consumo de tel茅fono o internet, adem谩s de proporcionarle una silla ergon贸mica; sin embargo, en la pr谩ctica muchas empresas entienden que basta con darle un ordenador a ese trabajador. De por s铆, ya es un gasto que no se contemplaba antes de la nueva ley, por lo que solo unas pocas compa帽铆as han decidido seguir al pie de la letra las normas y recomendaciones sobre el teletrabajo.

De ah铆 que, seis meses despu茅s de la aprobaci贸n de la ley sobre el teletrabajo, el 40% de los empleados espa帽oles manifiesten que la principal problem谩tica del actual teletrabajo es el incremento de los gastos de luz e internet en el hogar, seg煤n los datos extra铆dos del Informe de InfoJobs sobre Teletrabajo, elaborado en colaboraci贸n con The Cocktail Analysis. La desvinculaci贸n emocional con la empresa/compa帽eros (34%) y la disminuci贸n de los l铆mites horarios (31%) son los otros dos aspectos que m谩s preocupan a la poblaci贸n activa.

En palabras de M贸nica P茅rez, directora de Comunicaci贸n de InfoJobs, 芦el decreto ley del teletrabajo se aprob贸 el pasado a帽o por procedimiento de urgencia y cont贸 con el consenso de los agentes sociales para hacer frente a la dif铆cil coyuntura y garantizar a los trabajadores los mismos derechos y deberes que los trabajadores presenciales. Sin embargo, hablamos de una casu铆stica que tiene m煤ltiples v茅rtices, dado que las necesidades de los trabajadores espa帽oles var铆an en funci贸n del tipo de sector al que pertenecen y la actividad que desarrollan. Asimismo, la ley del teletrabajo debe tener en cuenta las necesidades de las empresas y la capacidad que estas tienen para implementar este modelo laboral禄.

La salud, tarea pendiente del teletrabajo

Por otra parte, el estudio tambi茅n se帽ala que el 27% de la poblaci贸n activa espa帽ola destaca haber padecido problemas f铆sicos tales como dolores musculares o problemas de visi贸n con motivo del teletrabajo. En el caso de las mujeres, este porcentaje sube hasta el 35%, catorce puntos porcentuales por encima del dato facilitado por los hombres. Adem谩s, uno de cada dos encuestados afirma tambi茅n haber sufrido problemas de car谩cter psicol贸gico durante este 煤ltimo a帽o: estr茅s, ansiedad o falta de motivaci贸n.

Otras dificultades derivadas que los espa帽oles han comentado tambi茅n en este estudio son: problemas para concentrarse por haber distracciones en casa (23%), falta de productividad o rendimiento (10%) y falta de creatividad (5%). Por el contrario, la posibilidad de trabajar de forma remota durante estos meses ha proporcionado varios beneficios a los trabajadores espa帽oles. As铆, el ahorro en tiempo de desplazamiento (55%) es la principal ventaja destacada por la poblaci贸n activa en lo que se refiere a este modelo laboral, seguido de la comodidad (52%) y la mejora de la conciliaci贸n (48%).

Posteriormente aparecen tambi茅n la flexibilidad horaria (46%), el ahorro del gasto en los desplazamientos (44%), la posibilidad de trabajar en otros lugares (35%), el incremento de la autonom铆a (26%), la mayor productividad (24%) y la generaci贸n de menor estr茅s (23%). Por rango de edad, los j贸venes de 16 a 34 a帽os son los que m谩s destacan las ventajas del teletrabajo. As铆, por ejemplo, aspectos como el ahorro en tiempo de desplazamiento, la comodidad o la posibilidad de trabajar desde otros lugares difieren en casi diez puntos porcentuales con los datos de la media nacional.

La iNFORMACI脫N