No es la primera vez que recibimos amenazas, hostigamiento y persecuci贸n. Resaltamos que en otras ocasiones hemos sido amedrentados para que el espacio frene sus actividades. Resulta inconveniente para los diferentes gobiernos que en la ciudad existan espacios en donde se gesta la organizaci贸n y la colectividad. Es un doble discurso el que se maneja desde el gobierno de Sheinbaum que dice velar por los espacios culturales.

As铆 mismo hacemos un llamado al movimiento social de abajo y a la izquierda que nos acompa帽a, con quienes hermanamos nuestra lucha, para que tambi茅n levanten su voz ante estos actos de impunidad. Sabemos que no estamos solas ni solos, pues existen personas que han encontrado en el Caf茅 鈥淶apata Vive鈥 un sitio para construir y caminar.

No nos vendemos, No nos rendimos, No claudicamos