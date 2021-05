Aquest dilluns la policia espanyola ha detingut un tercer ultra per la seva implicaci贸 en la pallissa que un grup de neonazis van propinar l’1 de maig a un jove a Val猫ncia. L’agressi贸 va produir-se despr茅s d’una marxa falangista i feixista que va espantar els ve茂ns del centre de la capital valenciana. Cinc dies despr茅s, el 5 de maig, un altre jove va rebre diversos cops de puny mentre retirava un cartell racista al barri de Sant Gabriel d’Alacant.

Els ve茂ns del barri del Carme, al centre de Val猫ncia, estaven espantats. Com si es tract茅s d’una tornada a l’猫poca obscura del franquisme, en una mena de reposici贸 de les desfilades que exaltaven les gl貌ries de la dictadura criminal, membres de l’organitzaci贸 residual feixista Espa帽a 2000 i de Falange Espa帽ola de las JONS van manifestar-se el passat 1 de maig pels carrers de la capital valenciana, en una marxa que va engegar-se a les Torres de Quart. Ho van fer amb banderes espanyoles pintades amb la consigna 芦uneix-te a la resist猫ncia禄 i amb pancartes falangistes que llu茂en el lema 芦f煤ria obrera禄, on a sota es llegia: 芦secci贸 d’assalt禄

A tocar d’aquest monument ic貌nic del cap i casal, tal com mostrava un v铆deo penjat a les xarxes socials pel partit racista i de tarann脿 radialment ultradret脿, diversos integrants d’Espa帽a 2000 i, m茅s concretament, del departament de protecci贸 i seguretat de la formaci贸, van ballar al ritme d’una can莽贸 adaptada a l’univers ideol貌gic feixista de la banda comunista Banda Bassotti. En acabar d’escoltar-la, van realitzar la salutaci贸 romana al crit de 芦Sieg Heil禄. L’escenografia de tot plegat era un retorn al malson d’extrema dreta que va patir el barri perif猫ric de Benimaclet l’octubre passat, quan la ultradreta va prendre de manera impune els carrers de la zona per exaltar simbologia feixista.

Poques hores despr茅s d’aquesta exhibici贸 de nost脿lgia ultradretana, a escassos metres de la seu d’Espa帽a 2000, un grup de neonazis apallissava un jove, segons va avan莽ar La Marea. Al carrer Serpis, al districte d’Algir贸s, poc m茅s d’una vintena d’ultres d’extrema dreta passejaven al c脿ntic 芦on estan els antifeixistes?禄 i 芦aquesta 茅s la joventut d’Espanya禄. Mentre escridassaven aquestes consignes ultradretanes, van escoltar la veu d’un jove que es dirigia als seus amics. D’acord amb la versi贸 de la v铆ctima narrada per la revista citada, els neonazis van apropar-se i sense pr脿cticament entrecreuar dues paraules van propinar-li puntades de peu per tot el cos, fins i tot pel cap. El soroll de l’agressi贸 va provocar que els ve茂ns sortiren als balcons per demanar que s’aturaren. La reacci贸 ve茂nal va funcionar, i els neonazis van abandonar l’escena al crit de 芦Sieg Heil禄. Tanmateix, una persona va amena莽ar de clavar-li una navalla a la v铆ctima i als seus amics. Com que la policia estava a res d’arribar-hi, va quedar-se en una coacci贸.

Per aquesta agressi贸 multitudin脿ria, la policia ha realitzat tres detencions, l’煤ltima de la qual s’ha produ茂t aquest dilluns. Segons va destapar P煤blico.es., les forces de seguretat havien emmanillat abans a un membre del servei de seguretat d’Espa帽a 2000 i al neonazi Vicente Casinos, resident al barri mar铆tim del Cabanyal. Aquest ultra, d’acord amb la informaci贸 publicada pel rotatiu digital, va ser proposat per sancionar-lo amb motiu de la seva participaci贸 en l’exhibici贸 ultra a Benimaclet, aix铆 com havia estat detingut en desembre del 2019 per tinen莽a il路l铆cita d’armes en una operaci贸 europea contra el terrorisme que comptava amb la supervisi贸 del jutjat d’instrucci贸 7 de Val猫ncia.

La diputada de Comprom铆s a les Corts Valencianes, Papi Robles, va llen莽ar diverses preguntes a la pol猫mica delegada del Govern espanyol, la socialista Gl貌ria Calero, arran d’aquests fets. 芦Demanem a la delegada de Govern espanyol que ens confirme, en primer lloc, si va autoritzar la manifestaci贸 o es va tractar d’una concentraci贸 espont脿nia sense autoritzaci贸 pr猫via, convertida despr茅s en manifestaci贸. I que ens diga si, en cas d’haver-la autoritzat, va disc贸rrer per l’itinerari autoritzat i si es va garantir, en tot moment, la seguretat i integritat de les persones que transitaven pels carrers aliens a la manifestaci贸禄. 芦En aquest sentit, ens preocupa que la manifestaci贸 no f贸ra encapsulada fins a la completa dissoluci贸 de tots els grupuscles que la integraven, fet que potser haguera evitat els esdeveniments posteriors i la pallissa al carrer Serpis. Qu猫 va passar perqu猫 la policia no detinguera al principal agressor que, fins i tot, tenia una navalla a m茅s d’antecedents penals per possessi贸 d’armes? Volem que Calero ho aclarisca禄, va sol路licitar.

Cinc dies m茅s tard de la brutal pallissa al cap i casal, un altre jove era agredit al barri de Sant Gabriel d’Alacant. Segons ha desvelat La Directa, va ser colpejat mentre retirava un cartell racista de l’organitzaci贸 Hacer Naci贸n, la nova marca de l’univers neonazi espanyol per coordinar els moviments neofeixistes que pivotaven ad猫s al voltant d’Hogar Social Madrid. Tal com relata l’an脿lisi m猫dica de la v铆ctima, el qual ha sigut referenciat pel mitj脿 de comunicaci贸 de car脿cter comunitari al路ludit, el jove va rebre cops de puny al cap i diverses arrapades. La intervenci贸 d’una parella i tres xiques que estaven a la zona va evitar que les conseq眉猫ncies d’aquesta agressi贸 foren pitjors. A trav茅s de les xarxes socials, l’afectat va trobar el seu botx铆, el qual 茅s responsable del grupuscle neofeixista Hacer Naci贸n i compta amb un llarg historial de procediments judicials a la seva esquena.

芦Els elements feixistes que culpen a les persones migrades de la “inseguretat” i demanen m脿 dura a la policia s贸n els que agredeixen i porten problemes als nostres barris. Cap novetat. Que tinguen clar que la joventut i la gent treballadora sap identificar la seua propaganda i no dubta en actuar contra els discursos d’odi que volen enfrontar-mos i atacar la conviv猫ncia als nostres barris. Cal organitzar la lluita contra el feixisme, el racisme i el masclisme en cada carrer i cada barri perqu猫 organitzacions residuals com aquesta no tinguen cap espai禄, va afirmar el col路lectiu antifeixista d’Alacant en assabentar-se de l’en猫sim cas de viol猫ncia que assetja a les comarques meridionals valencianes. En maig de 2019, de fet, una parella va ser brutalment apallissada en Elda (Baix Vinalop贸). No debades, una de les v铆ctimes va quedar-se inconscient pels colps. Crida contra el Racisme va denunciar que ambd贸s victimaris eren membres del cassal neofeixista El Gale贸n, el qual ha servit de base militant pel naixement d’Hacer Naci贸n en Alacant.

https://www.eltemps.cat/article/13742/alerta-ultra-al-pais-valencia-dues-agressions-feixistes-en-una-setmana#.YJoteGkgi7Q.twitter