Ecoloxistas en Acci贸n presenta aos concellos afectados pola minar铆a met谩lica un informe sobre os graves prexuizos 谩 sa煤de que causa a contaminaci贸n ambiental por metais pesados.

A organizaci贸n ecoloxista advirte aos concellos afectados polas explotaci贸ns mineiras que non deben seguir desde帽ando o grave risco para a sa煤de que xenera as altos 铆ndices de concentraci贸n de metais no ambiente.

O informe reflicte que os metais pesados son extremadamente perigosos porque tenden a bioacumularse. A bioacumulaci贸n, sinalan, significa un aumento na concentraci贸n dun produto qu铆mico nun organismo biol贸xico nun certo prazo, comparada 谩 concentraci贸n do produto qu铆mico no ambiente.

Alg煤ns metais pesados son esenciais manter o metabolismo do corpo humano, pero en concentraci贸ns m谩is altas poden conducir ao envelenamento. O envelenamento por metal pesado ven provocado usualmente pola contaminaci贸n da auga potable, polas altas concentraci贸ns no aire preto de fontes da emisi贸n, ou a trav茅s da cadea alimenticia.

Os metais pesados son moi raros na s煤a forma pura na natureza, present谩ndose normalmente en forma de 贸xidos, carbonatos, sulfuros ou sulfatos. A apertura de galer铆as nas zonas mineralizadas, a trituraci贸n das rochas, aumentando a s煤a superficie de contacto e concentraci贸n dos elementos met谩licos para o seu beneficio comercial, aplicando m茅todos qu铆micos e mec谩nicos, e a exposici贸n atmosf茅rica prolongada en escombreiras tornan biodispon铆beis elementos que no seu estado natural estar铆an inmobilizados de xeito seguro no subsolo.

Fontes de contaminaci贸n

As tres fontes de emisi贸ns contaminantes son as drenaxes 谩cidas de mina procedentes dos desaugues, a lixiviaci贸n dos materiais das escombreiras e acumulaci贸n e a descarga asociada 谩s presas de colas mineiras.

A actividade mineira lanza aos ambiente metais t贸xicos como chumbo, mercurio, cadmio, e ars茅nico moi dani帽os para a sa煤de humana e para a maior铆a de formas de vida. Os metais orixinados nas fontes de emisi贸n xeradas polo home ( antropog茅nicas) at贸panse na atmosfera como material suspendido que respiramos. Doutra banda, as augas residuais non tratadas, provenientes de minas, chegan aos r铆os e os residuos industriais contaminan as augas subterr谩neas. Cando se abandonan metais t贸xicos no ambiente, contaminan o chan e acum煤lanse nas plantas e os tecidos org谩nicos.

O perigo dos metais pesados 茅 maior ao non ser qu铆mica nin biol贸xicamente degradables. Unha vez emitidos, poden permanecer no ambiente durante centos de anos. Ademais, a s煤a concentraci贸n nos seres vivos aumenta a medida que son inxeridos por outros, polo que a inxesta de plantas ou animais contaminados pode provocar s铆ntomas de intoxicaci贸n.

Bomba qu铆mica de reloxar铆a

A contaminaci贸n persistente orixina unha cadea de eventos ou procesos que provocan de xeito diferido e repentino efectos da帽inos sobre o ecosistema a causa da mobilizaci贸n de elementos qu铆micos acumulados nos solos, sedimentos ou dep贸sitos.

Os sedimentos te帽en unha not谩bel capacidade de almacenar e manter en condici贸ns de inmobilizaci贸n substancias t贸xicas perigosas, xerando os chamados 芦sumidoiros qu铆micos禄. Estes sumidoiros non eliminan os metais pesados senon que provocanunha emisi贸n diferida de contaminantes moi perigosa que convirte ao chan nunha 鈥榖omba qu铆mica de reloxar铆a’禄.

Cadros cl铆nicos

Os metais, como calquera outro grupo de axentes qu铆micos, poden producir unha patolox铆a aguda, desenvolta rapidamente tras o contacto cunha dose alta, ou cr贸nica por exposici贸n a dose baixa a longo prazo. As exposici贸ns a doses baixas a longo prazo, procedentes de fontes alimentarias ou ambientais, poden producir os cadros t铆picos de intoxicaci贸n cr贸nica).

As manifestaci贸ns clinicas das intoxicaci贸ns por metais caracterizan pouco 谩 intoxicaci贸n de que se trate, especialmente en fases iniciais. Tenden a ser inespec铆ficas, xerais e afectan a moitos 贸rganos e sistemas con s铆ntomas similares: