–

De parte de Nodo50 June 6, 2023 381 puntos de vista

Ecoloxistas en Acci贸n rexeita a autorizaci贸n de novas minas de ouro e pide avanzar na reciclaxe de aparellos el茅ctricos e electr贸nicos.

A organizaci贸n ecoloxista asegura que mediante a recuperaci贸n de metais p贸dese cubrir a demanda de minerais como o ouro sendo innecesario abrir m谩is minas.

Ecoloxistas en Acci贸n, xunto con ducias de colectivos e comunidades afectadas presentaron alegaci贸ns opo帽茅ndose ao cuarto permiso de investigaci贸n mineiro de ouro solicitado pola empresa canadense Western Metallica no concello asturiano de Ibias, desta volta a apenas 150 metros do l铆mite co concello galego de Navia de Suarna e do Lugar de Importancia Comunitaria Os Ancares 鈥 O Courel.

As organizaci贸ns ecoloxistas en Asturias e Galicia denuncian que a Direcci贸n Xeral de Minar铆a do Principado admitira o permiso de investigaci贸n sen a preceptiva avaliaci贸n de impacto ambiental, obrigatoria cando, como neste caso, 茅 previs铆bel que a actividade poida causar impactos directos ou indirectos sobre espazos protexidos. Destacan tam茅n a absoluta falta de detalle e rigor da documentaci贸n presentada, que mesmo omite a existencia dos espazos protexidos e non estabelece ningunha medida para minimizar impactos.

Este permiso, que afecta tanto 谩 parroquia asturiana de Sena, en Ibias, como 谩 de Santo Estevo da Ribeira, xa en terras de Navia de Suarna, s煤ma aos tres xa concedidos 谩 empresa canadiense en zonas pr贸ximas 谩 raia entre as d煤as comunidades e que forman parte dunha nova 鈥渇ebre do ouro鈥 na comarca do Eo-Navia e occidente de Asturias. A estos permisos hai que engadir a 煤ltima tentativa de abrir unha mina de ouro nas Lagoas de Salave, en Tapia, que verter铆an as s煤as augas contaminadas directamente ao mar, cos consecuentes impactos sobre a pesca, o marisqueo e a biodiversidade mari帽a.

Desde Ecoloxistas en Acci贸n manifestan o seu rexeitamento frontal 谩 abertura de novas minas de ouro, unha vez que o subministro deste metal para usos non especulativos pode garantizarse a perpetuidade mediante a recuperaci贸n de metais e minar铆a urbana. Por exemplo, a planta de recuperaci贸n de metais desde residuos el茅ctricos e electr贸nicos de Umicore na B茅lxica produce anualmente 100 toneladas de ouro e 2.400 toneladas de prata, mentres que, en comparaci贸n, a compa帽铆a canadense Rio Narcea Gold Mines obtivo na mina de El Valle-Boin谩s apenas 27 toneladas nunha d茅cada, provocando a contaminaci贸n do r铆o Cauxa con ars茅nico, selenio, cobre e outros metais pesados. O proxecto de Salave en Tapia prev茅 tardar 16 anos para extraer a mesma cantidade.

Un estudo lanzado por Ecoloxistas en Acci贸n, 鈥淩eciclaje de metales: la alternativa a la miner铆a鈥, aclara que hai 100 veces m谩is concentraci贸n de ouro nun tel茅fono m贸bil do que en calquera das minas que se pretenden abrir, mais unha parte importante dos tel茅fonos desbotados e outros residuos electr贸nicos acaban inciner谩ndose ou en vertedeiros, perdendo para sempre os metais valiosos que conte帽en.